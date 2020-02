DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KÖYLÜLERDEN UFUK\'UN KAYBOLDUĞU GÜN İÇİN \'BEYAZ OTOMOBİL GÖRDÜK\' İDDİASI

HATAY\'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz\'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar\'ı (6) arama çalışmalarına devam ediliyor. Cumhuriyet savcılığınca Ufuk\'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken, köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini öne sürdü. İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk\'un kucağa alınarak, götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları\'nın eteklerinde yer alan Hassa\'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Küçük çocuk, Amanos Dağları eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken, ortadan kayboldu. Ufuk\'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı. Görgü tanıklarının bilgisine başvurularak, araştırmaya yön verilirken, babanın da kaynağa gitmiş olabileceği, görgü tanıklarının ifadesine göre güçlü ihtimal olarak değerlendirildi.

ÇOK SAYIDA ARAMA EKİBİ KURULDU

Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone da kullanarak, arama- kurtarma çalışması yaptı. Destek için Hassa dışından da 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama- kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD ekibi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 kişi, yöre sakinlerinin de desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, özel eğitimli 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

EKİPLER KÖYE YOĞUNLAŞTI

Kayıp Ufuk\'u bulmak için kurulan ekipler, eve yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kaynak çevresinde yaptığı aramalarda ize rastlamadı. Bunun üzerine kaynaktan Amanons Dağları zirvesine doğru çıkan ekipler, aramalarını gece- gündüz sürdürse de sonuç alamadı. Köy çevresine dönen ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede sürdürdü. Evde toplanan Ufuk\'un yakınları ise Tatar ailesini teskin etmeye çalıştı. Aile fertleri ve yakınları, Ufuk\'tan gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi.

\'BEYAZ OTOMOBİL\' İDDİASI

Cumhuriyet savcılığınca Ufuk\'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken, bazı köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini söyledi. İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk\'un kucağa alınarak, götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ufuk\'un köy çevresinde olma olasılığı üzerine arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, olay günü köyde görüldüğü iddia edilen beyaz otomobille ilgili de araştırma başlatıldı. Otomobille köye giriş- çıkış yapılabilecek yollara ve kullanılabilecek güzergahlara yönelik inceleme yapıldı.

2)PKK\'LI TERÖRİSTİN TESLİM OLMA ANI KAMERAYA KAYDEDİLDİ



GÜVENLİK güçlerinin Şırnak\'ın Gabar Dağı bölgesinde sürdürdükleri, PKK\'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yaralanan 1 PKK\'lı teröristin teslim olma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Teslim olan PKK\'lı, bulunduklara alana erzak almak için geldiklerini söylüyor.Şırnak\'ın Küpeli Dağı bölgesinde 3 Temmuz günü başlatılan, \'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2\' operasyonu devam ediyor. İnsansız hava araçları ve hava destekli düzenlenen operasyonda, bölgedeki teröristlerin mağarada çıkışları İHA\'lar tarafından tespit edilmesi üzerine bölgede hava harekatı düzenlendi. Yapılan hava harekatının ardından teröristlerin bulunduğu bölgeye birlikler sevk edildi. Bombalanan bölgede güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda 3\'ü ölü, 2\'si sağ olmak üzere 5 PKK\'lı el geçirildi.

Operasyonda ayağından yaralanan ve teslim olan PKK\'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anı ise operasyondaki ekipler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik güçleri, teslim olan PKK\'lının neler yapması gerektiğini söylüyor. Operasyondaki asker, teröriste bulunduğu yerden çıkması için çağrı yaparken, ani bir hareket yapmama konusunda uyarıda bulunuyor. Ağaçların arasında çıkan terörist, güvenlik güçlerini görebileceği kayalığa çıkarak, ayakkabısının çıkarmasının istendiği görüntülerde, daha sonra üzerindeki elbisenini çıkarılması için çağrı yapılıyor. Teslim olan teröriste bir asker, korkmaması ve panik olmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Terörist, kod adının \'Bursk\' olduğunu söyleyen terörist Mardin Midyat nüfusuna kayıtlı S.Y. olduğunu söylüyor. Asker, \"Başka kimse var mı burada? Yanlış bir hareket yaparsan canınla ödersin, arkadaşların gibi olmak istemiyorsan\" diye uyarırken, PKK\'lı, bulunduklara alana erzak almak için geldiklerini söylüyor.



3)BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİ VATANDAŞLARINDAN 15 BİNİ DÖNDÜ

RAMAZAN Bayramı nedeniyle yakınlarıyla bayramlaşmak ve hasret gidermek amacıyla ülkelerine giden yaklaşık 85 bin kadar Suriye vatandaşından 15 bini Türkiye\'ye dönüş yaptı. Ramazan Bayramı nedeniyle yakınları ile bayramlaşmak ve hasret gidermek amacıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, pasaport, geçici koruma kimlik belgesi veya ön kayıt belgesi ile 83 bin 121 kişi ülkesine gitmişti. Bayramın sona ermesiyle birlikte dönüşler başlarken, bugüne kadar 15 bin kadar Suriye vatandaşı tekrar Türkiye\'ye döndü. 18 Haziran\'dan itibaren başlayan dönüşlerin, 15 Eylül\'e kadar devam edeceği belirtildi. Dönüşlerde güvenlik kuvvetleri tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Türkiye\'ye girişler sağlanıyor.

4)BAŞBAĞLAR KATLİAMININ 25\'İNCİ YIL DÖNÜMÜ ANILDI

ERZİNCAN\'ın Kemaliye İlçesi\'ne bağlı Başbağlar Köyü\'nde, 5 Temmuz 1993 günü PKK\'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 25\'inci yıldönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar köyü Kültürevi önünde düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, Hür- Dava Partisi Genel İdare Kurul Üyesi Mehmet Duran, Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar ile köy sakinleri katıldı.

Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Başbağlar Köyü Muhtar Ali Akarpınar yaşadıkları katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Başbağlar Köyü mazlumları yitirilen haklarını, kaybedilen canlarının kanlarının yerde kalmasını, meşru olarak mahkeme ve diğer kesimlerde aramaya devam ettiklerini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ise konuşmasında, \"İnsan eşrefi mahlukattır, her şeyin en güzeline layıktır. En temel insan hakkı, hayat hakkıdır ama zaman zaman bu eşrefi mahlukatın bir kısmı esfeli safilinden daha aşağı seviyeye düşer, terör örgütü olur, masum vatandaşları namazdan çıkan, namaza giden, işiyle meşgul olan vatandaşları korkakça, kahpece katleder. Hiç gözünün yaşına bakmadan Sivas, Başbağlar der, Türkiye içinde, dışında masum insanları katleder. Bu PKK\'nın yaptığı ne ilk hain saldırıdır ne de sonuncusu olmuştur ama maalesef karanlık günler de bizi Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye birbirine düşürmeye çalışanlar, bunu körüklemiştir. Maalesef bazen devlet milletine vatandaşına sahip çıkamamıştır. O günler eski Türkiye günlerine aittir, artık Türkiye\'de hiç kimse vatandaşımızın hayatına tecavüz ve müdahale hakkına sahip değildir, buna yeltenemezler\" diye konuştu.

2 YIL İÇERİSİNDE 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erzincan\'da 2 yıl içerisinde düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederen Vali Ali Arslantaş, \"İki yıl içerisinde Erzincan\'ın tamamında toplam 36 PKK\'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreçte tek bir şehit bile vermedik. Devletimizin terörle mücadeledeki azmi her yerde devam ediyor. Artık devletin imkanları öyle hale geldi ki, bilgisayar oyunu gibi. Yukarıdan izliyoruz, aşağıda kahramanlarımız günün hangi saati olursa olsun, hatta sizler bayram namazını huzurla eda etmek için camiye giderken, güvenlik kahramanlarımız, Munzur Dağı tepesinde terörist tepelemekle meşguldüler. Onlar çocuklarıyla, aileleriyle bayramlaşamadı, teröristlerle mücadele ettiler\" dedi.

Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise, \"25 yıl önce bu topraklarda acılar yaşandı. Sivas\'ta, Başbağlar\'da acılar yaşandı. Esasında o acıların izlerini takip ettiğinizde aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. O gün o olayları tertipleyenler, burada bu masum canları alanlar, 15 Temmuz\'da da aynı amacı taşıyorlardı. Maraş\'ta da, Malatya olaylarında da aynı amacı taşıyorlardı, amaçları bu toprakları bölmek, insanımızı birbirine düşürmek, kardeşi kardeşe kırdırmak. 2 Temmuz\'da Madımak\'ta canımız yandı, 5 Temmuz\'da bu topraklarda yine bizim kanımız aktı. O gün bu katliamı yapan eller aynı ellerdi, aynı amaca hizmet ediyordu. Allah\'a hamd olsun bu gün bu katliamı yapanlardan, aynı amacı taşıyanlardan, sonuna kadar hesap soruluyor\" diye konuştu.

15 Temmuz\'dan sonra Türkiye\'nin her bir noktasında titizlikle operasyonların devam ettiğini belirten Tüfenkci hainlerin bataklıklarını kurutmak için yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar yaptıklarını dile getirdi. Operasyonları yürütürken milletten başka kimseden izin almadıklarını da sözlerine ekledi

Konuşmaların ardından anma programı şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua ettiler.

5)TRAKTÖR SULAMA KUYUSUNA DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

NİĞDE’de sulama kuyusuna devrilen traktörün sürücüsü 64 yaşındaki Veysel Yüksel hayatını kaybetti.

Merkez Havuz Köyü\'nde Veysel Yüksel yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sulama kuyusundaki suyu tahliye etti. Kuyunun içerisindeki su boşaltıldıktan sonra Veysel Yüksel’in cansız bedenine ulaşıldı. Yüksel’in cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

