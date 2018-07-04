DHA YURT BÜLTENİ 9

1)MENBİÇ-EL BAB SINIRINDA, ABD VE FRANSIZ ASKERLERİNİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI



TÜRKİYE ile ABD\'nin üzerinde anlaştığı yol haritasına göre; Suriye\'nin Menbiç kentinde bulunan terör örgütü PKK/YPG\'lilerin bugün silahlarını teslim ederek çekilmesi gerekirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki El Bab ile Menbiç sınırında bulunan ABD ve Fransız askerlerinin fotoğrafları paylaşıldı.Terör örgütü PKK/YPG\'lilerin silahlarını teslim ederek Menbiç\'ten çekilmeleri için kritik süreç bugün başladı. TSK\'nin son olarak 8\'inci devriyesini gerçekleştirdiği Münbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların fotoğrafları paylaşıldı. Menbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş dün akşam fotoğrafları, \"Menbiç\'te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları\" mesajı ile paylaştı. Fotoğraflarda iki ülke bayraklarını taşıyan zırhlı araçların Menbiç ile El Bab arasındaki sınır bölgesinde konuşlandıkları görüldü.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Menbiç\'teki PKK-YPG terör örgütü mensuplarının bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten çekilmesinin beklendiği belirtildi.

DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDEN LEYLA VE EYLÜL İÇİN ŞİİR

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Leyla Aydemir (4) ile Eylül Yağlıkara (8) için şiir yazdı.Ankara\'da kaybolduktan bir hafta cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara ile Ağrı\'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir haberlerinden etkilenen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar (36), \'Leyla İle Eylül\'ün Şiiri\' adını verdiği şiiri kaleme aldı Yaşanan olaylardan etkilediğini ve kendisini Leyla ve Eylül\'ün ailesinin yerine koyduğunu söyleyen Avşar, \"2 çocuk babası olarak bundan çok etkilendim. Öncelikle ölen yavrularımıza Allah\'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Şair öncelikle şiiriyle harekete geçen kişidir. Daha sonra da toplumu harekete geçiren kişidir. Bu noktada kendi duygularımı, açıkçası o insanların yerine koyarak bu şiire başladım. Şiir bittiği zaman da içimdeki o ortak tepkiyi, ortak öfkeyi dile getirmeye çalıştım\" dedi.

İŞTE O ŞİİR

7 kıtadan oluşan şiir şöyle: \"Minik bedenlere kasteden ruhu/ Teker teker bulup, yıkmak farz oldu./ Haysiyet celladı nâmert güruhu/ Boynundan ilmeğe, takmak farz oldu.

H\'si olmaz namussuzda hayânın/ Eseridir çiğ süt, bozuk mayanın/ Alçak katilleri, kahpe dünyanın/ Kopan çivisiyle, çakmak farz oldu

Bu işin kalmadı bugün yarını/ Söndürün milletin yanan bağrını/ Açın cehennemin kapılarını/

Bu zulmü kökünden yakmak farz oldu

Göğe çıksın feryat, insin elemler/ Sussun dünya, kan ağlasın âlemler/ Kâğıt yansın, kırılsın tüm kalemler/ Soysuzları, dara çekmek farz oldu

Bu cânilik artık cana tak etti/ Saymadım kaç yavru, kaç kurban gitti/ Sabır çeke çeke, sabrımız bitti/ Arsızı mezara, sokmak farz oldu.

Bu ayıp sürdükçe insanlık olmaz/ Ne yapsak Eylül\'ler Leyla\'lar gelmez/ Çocuğa el süren cezasız kalmaz/ Sürenin kalbini, sökmek farz oldu.

Avşar acı büyük, yaramız derin/ Utançtan çiçeği, açmıyor yerin/ Ya asın bunları ya bize verin/

Kansızın kanını, dökmek farz oldu.\"

Görüntü Dökümü:

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-Öğretmin görevlisnin görüntüleri

-Şiiri okuması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(204 mb)

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3)KAZA GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİ SERBEST KALDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Dursun Ali Sesli\'nin(86) halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntülerini emniyete veren şoför Ercan T. serbest bırakıldı.Kaza, geçen pazar Ereğli-Devrek Karayolu\'nda meydana geldi. Ercan T. (30) yönetimindeki 67 M 8056 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Ali Sesli’ye çarptı. Ağır yaralanan Sesli, Ereğli Devlet Hastanesi\'nde 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ercan T., emniyete kaza anına ilişkin otobüsün güvenlik kamera görüntülerini sundu. Ercan T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Otobüsün kameralarına yansıyan görüntülerde Sesli\'nin yolun karşısına geçmek için bir anda yola atladığı, otobüsün manevra yapmaya çalışmasına rağmen yaşlı adama çarptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

Süre: (1.20) Boyut: (245 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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4)ANTALYA\'DA SAHTE PARA OPERASYONU

ANTALYA\'da, piyasaya sahte para sürmeye çalışan Suriyeli 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli 4 kişinin piyasaya sahte ABD Doları ve Türk Lirası sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan polis, 5 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından yeterince delil topladıktan sonra operasyon yaptı. Baskında, 4 şüpheli gözaltına alınırken, 100\'lük banknotlar halinde toplam 220 adet ABD Doları ve Türk Lirası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerin piyasaya sürdüğü 5 adet 100\'lük ABD Doları\'na da el konuldu. Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Asayiş dış plan

- Evde yapılan arama

- Ele geçirilen para ve uyuşturucu

- Şüphelilerden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)



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5)BİRECİK\'TE POLİS MERKEZİNDE İNTİHAR İDDİASI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde eşi Gülşen A.\'yı dövüp bacağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulkadir A. (44), polis merkezindeki nezarethanede asılı bulundu. Battaniye kenarlarını sökerek yapığı iple intihara kalkıştığı öne sürülen Abdulkadir A., son anda fark edilip hastaneye kaldırıldı, ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, pazar gecesi Birecik\'teki Fırat Polis Merkezi\'nde meydana geldi. Eşi Gülşen A.\'nın dövüp bacağını kırdığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Abdulkadir A., polis merkezindeki nezarethanede demir parmaklıklara asılı bulundu. Polislerin son anda fark ettiği Abdulkadir A., boynundaki ip çıkarılarak ambulansla Birecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Battaniye kenarlarını sökerek yaptığı ipi boynunu geçirip intihara kalkıştığı öne sürülen Abdulkadir A., sevk edildiği Şanlıurfa\'da, hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Otopsisinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Abdulkadir A.\'nın cenazesi Birecik\'e götürülerek defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- İntihar olayının yaşandığı polis merkezi

- İntihar eden Abdulkadir Adalmış\'ın cenaze namazı kılınması

- Ölen Adalmış\'ın kardeşi Erdoğan Adalmış açıklamada bulunması

- Ölen Abdulkadir Adalmış\'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283MB

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