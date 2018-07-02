DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KAZA KURŞUNUYLA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde helikopterin güvenliğini alırken kaza kurşunuyla yaralanan, götürüldüğü Ankara GATA\'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), memleketi Kahramanmaraş\'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.Hastane morgundan alınan evli ve 1 çocuk babası Ahmet İmalı\'nın cenazesi ilk olarak baba evine götürüldü. Burada duaların edilip helallik alınmasının arından şehidin naaşı Ulu Cami\'ye götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2\'nci Ordu Komutanlığı Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, şehidin ailesi, yakınları, askerler ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin üniformasını giyen eşi Sultan, annesi Ayşe ve kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıtlar yaktı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan baba Mehmet İmalı\'yı ise protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra Ahmet İmalı\'nın naaşı askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Ahmet İmalı, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı\'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının gelişi

- Ahmet İmalı\'nın fotosu

- Cenazenin taşınması

- Musalla taşına bırakılması

- Askerlerin selam durması

- Cenazeden detay

- Baba Mehmet İmalı

- Sultan İmalı\'nın eşinin tabutuna sarılması

- şehidin yakınlarının gözyaşı dökmesi

- Dua edilmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Cenazenin götürülmesi

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 239 MB

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2)BAKAN SOYLU, PKK\'NIN ÖLDÜRDÜĞÜ BAKKALIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütü tarafından öldürülen bakkal Mevlüt Bengi\'nin (48) Çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fezile Bengi, eşinin kanının yerde kalmamasını istedi. Ağrı\'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı\'nda Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum amirleri ve kammakamlar tarafından karşılandı. Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti. Bakan Soylu, geçen 24 Haziran\'da kaçırıldıktan 2 gün sonra cesedi bir elektrik direğinde asılı bulunan 8\'i kız, 11 çocuk, 6 torun sahibi Mevlüt Bengi\'nin ailesini ziyaret etti. Doğubayazıt\'a 18 kilometre uzaklıktaki Ağrı Dağı eteğinde bulunan 60 haneli Çiftlik köyü Türkmen mezrasına giden Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Mevlüt Bengi\'nin eşi Fezile, annesi Hanım, ağabeyi Musa Bengi ile görüşen Bakan Soylu, katillerin bulunması için bölgede hava destekli operasyonların sürdüğünü bildirdi. Fezile Bengi\'ye Türk bayrağı hediye eden Süleyman Soylu, Mevlüt Bengi\'nin çocukları ve torunlarının eğitim durumlarını sordu. Bakan Soylu, \"Allah sabır versin, cennette buluştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin inşallah, duamız odur\" diye konuştu.Bakan Süleyman Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı cep telefonuyla arayarak Fezile Bengi ile görüştürdü. Eşinin kanının yerde kalmamasını isteyen Fezile Bengi\'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin, sizlere sabır versin. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Gereken yapılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın karşılanması

-Helikopterle hareketi

-Bakanın köye gelişi

-Bakanın anneyi teselli etmesi

-Bakanın telefonla Cumhurbaşkanı ile görüştürülmesi

-İlçe Müftüsünün dua etmesi

-Havaalanına geliş ve uğurlama

( Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)

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3)DOMİNİK\'TE ÖLDÜRÜLEN KAMERAMAN BAYCIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DOMİNİK Cumhuriyeti\'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken sokakta gasp amacıyla öldürülen Alper Baycın\'ın (24) cenazesi, Antalya\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dominik Cumhuriyeti\'nde çekimleri devam eden ve TV 8\'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli kameraman Alper Baycın, geçen hafta Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların kalbinden bıçakladığı Aycın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alper Baycın, Antalya\'da son yolculuğuna uğurlandı. Muratpaşa Camisi\'nde öğle vakti düzenlenen törene, Baycın\'ın babası Ahmet Baycın, annesi Aynur Baycın, kız arkadaşı Yasemin Çelik, yakınları, TV 8\'in sahibi Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal katıldı.

\'ALLAH HERKESE SENİN GİBİ EVLAT NASİP ETSİN\'

Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Fenerbahçe\'nin bayrağı örtülü tabutun önünde anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını defalarca öptü. “Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin, ama ömrü öyle olmasın\" diye feryat eden Baycın, “Atatürkçü oğlum, Fenerbahçeli oğlum\" diyerek gözyaşı döktü. Baycın\'ın kız arkadaşı Yasemin Çelik de uzun süre tabutun başından ayrılmayıp gözyaşı döktü. Doğup büyüdüğü Üçgen Mahallesi\'nde de çok sevilen Baycın\'ı, mahalle esnafı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Komşuları tabutun yanı başına \'Mahallemizin insan canlısı, efendi, kültürlü, yardımsever delikanlısı. Mekanın cennet olsun\' yazılı çelenk bıraktı. Anne Aynur Baycın, tabutun cenaze aracına bindirilişi sırasında oğlunu öpücüklerle uğurladı.

Cenaze namazının ardından Baycın\'ın cenazesi, Andızlı Mezarlığı\'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü

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Tabutun camiye getirilmesi

Tabuta Türk ve Fenerbahçe bayrağı örtülmesi

Arkadaşlarının görüntüsü

Anne Aynur Baycın tabut başında görüntüsü

Acun Ilıcalı\'nın görnütüsü

Kız arkadaşı Yasemin Ç elik\'in tabut başında görüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Anne Aynur Baycın\'ın tabutu el sallayarak mezarlığa göndermesi

Cenaze aracının mezarlığa gidişi

571 MB -- 05.11 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)AMANOSLAR\'DA UFUK\'U ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY\'ın Hassa ilçesinde amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağı etiklerinde kaybolan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar\'ı arama çalışması sürüyor. İkiz olduğu öğrenilen Ufuk, gece boyunca drone ve arama kurtarma köpekleriyle arandı ancak bir ize ulaşılamadı. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa\'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi\'ndeki yakınlarına oturan ablasını ziyarete geldi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında 34 yaşındaki Mehmet Tatar, yeğeni konuşma engelli oğlu Ufuk ile birlikte evlerine 100 metre uzaklıkta olan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidonla su alan Mehmet Tatar, eve dönerken yanında yeğeninin olmadığını fark edince durumu ailesine bildirdi. İkiz olduğu belirtilen Ufuk Tatar için bölgede arama çalışması başlatıldı. Ufuk\'un ikizi Uğur\'un da evlerinde kardeşinin bulunmasını beklediği kaydedildi.

GECE BOYUNCA ARANDI

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar\'ı bulmak için gece boyunca çalışma yapıldı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramaya drone ile de havadan destek veriliyor. Ekipler ve vatandaşların gece boyunca sürdürdüğü çalışmada Ufuk\'tan bir ize ulaşılamadı. Sabah erken saatlerinde köylülerin de traktörlerle sarp dağlık alanda yaptığı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tatar\'ın babası Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu, sağ ve sağlıklı olarak biran önce bulunmasını istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kaybolan çocuğun evinin görüntüsü

- Evinin çevresinin görüntüsü

- Arama yapan vatandaşların görüntüsü

- Arayan vatandaşlarla röp.

- Köyün genel ve detay görüntüleri

- Ağaç altında arama yapan vatandaşların görüntüsü

- DHA Muhabiri Ufuk Aktuğ\'un anonsu

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)

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5)KAHRAMANMARAŞ\'TA KAZA: 2 KARDEŞ ÖLDÜ, 2\'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, devrilerek, yan yattı. Kazada Necmettin (31) ile kardeşi Ali Çiçek (28) yaşamını yitirirken, 2\'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Göksun- Kahramanmaraş yolunun Beşbağlar mevkisinde meydana geldi. Necmettin Çiçek yönetimindeki 46 NN 011 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, devrilerek, yan yattı. Kazada sürücü Necmettin Çiçek hayatını kaybederken, kardeşleri Ali Çiçek ile Selver Değirmenci (33) ve yeğenleri Secem Su (9) ile Beyza Değirmenci (13) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Ali Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selver ile kızları Secem Su ve Beyza Değirmenci\'nin hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

HIZ KADRANI 160\'TA TAKILI KALDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necmettin Çiçek\'in cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen aracın hız kadranının 160\'ta takılı kaldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araç

- Kazanın meydana geldiği yol

- Aracın kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

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6)HAMZA DAĞ\'DAN SEÇİMLERİN ARDINDAN KINIK\'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve beraberindeki bir grup ile İzmir\'in Kınık ilçesini ziyaret edip, 24 Haziran seçimlerde verilen destek için teşekkür etti.

Hamza Dağ ile beraberindeki milletvekili ve partililer, Kınık Belediye Başkanı AK Parti\'li Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet tarafından karşılandı. AK Parti Kınık İlçe Başkanlığına geçen milletvekili Dağ, burada muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililerle biraraya geldi.

Milletvekili Dağ, \"24 Haziran seçimleri öncesi bu seçimlerin çok önemli olduğunu hep söyledik. Siz teşkilat mensupları da bu doğrultuda kapı kapı dolaşarak bu seçimlerde başarılı olmak için elinizden gelen çabayı sarfettiniz. Evinden dışarı çıkamayan fakat seçimlerde AK Parti\'nin ve ümmetin başarılı olması için dua eden vatandaşlarımızın duası kabul oldu. Rabbim mazlumların sesi ve umudu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a tekrar balkon konuşması yapmayı nasip etti. Şimdi bizim başarılı olmamız için eşine, çocuğuna zaman ayırması gerekirken seçim kampanyalarımızda koşturam kadın kardeşlerimize, gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Kınık\'ta 4.5 yılda çok güzel işler yaptık ama şimdi bu hizmetlere daha yenilerini katmak için bizler her türlü desteği vereceğiz\" dedi.

Dağ, önümüzdeki yerel seçimlerde partisinin Kınık Belediye Başkanı için destek de istedikten sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın partilerle tokaşması

-Hamza dağ\'ın partililere teşekkür konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)



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7)YUMURTALIK KİTEBOARD FESTİVALİ NEFES KESTİ

ADANA’nın turizm merkezi Yumurtalık ilçesi, en popüler ekstrem sporlardan kiteboard tutkunlarının nefes kesen yarışlarına sahne oldu.

Haylazlı sahilinde 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Yumurtalık Kiteboard (uçurtma sörfü) Festivali\'nde 100 sporcu, rüzgar ve dalgalarla adeta dans etti. Adrenalin tutkunlarının akın ettiği görkemli festival hem karada, hem denizde rengarenk görüntüler oluşturdu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi\'nin destekleriyle, Çukurova Kiteboard Akademi’nin ev sahipliğinde organize edilen festivalde yarışlar Formula Kite Hydrofil, Twintip Slalom ve Extrem Team disiplinlerinde gerçekleştirildi. Türkiye Yelken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Formula Kite Heydrofil ve Slalom Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları da festival kapsamında yapıldı.

İŞTE ŞAMPİYON SPORCULAR

Adana’nın ve Yumurtalık’ın tanıtımına büyük katkı sağlayan dev organizasyonda Twintip Slalom’da kadınlarda Bilge Öztürk, erkeklerde Ejder Günyol, U-15’de Poyraz Aksakal, gençlerde Mert Küçükler, masterlarda Ejder Günyol birinciliği kazandı. Kite Hydrofil’de kadınlarda Bilge Öztürk, erkeklerde Sinan Tekinel, masterlarda Ejder Günyol şampiyonlukları elde etti. Extrem Team yarışlarında da Akgün Baba, Kai Teknoloji, Team Birinci şeref kürsüsüne çıkan ekipler oldu. Yumurtalık Kiteboard Festival Yarışı’nda ise Armağan Ersolak, Ejder Günyol, Hanzos Bicegas ilk üç dereceye elde etti. Şeref kürsüsüne çıkan sporcuların ve takımların ödüllerini Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik takdim etti.

Görüntü Dökümü

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- Haylazlı sahilinin görüntüsü

- Haylazlı sahilinde kiteboard yapan sporcuların görüntüsü

- Kazanan yarışmacıların fotoğrafları

SÜRE: 01\'06\" BOYUT:67,8 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)



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