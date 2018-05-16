DHA YURT BÜLTENİ-9

1)EVDE ÇIKAN YANGINDA BABA İLE OĞLU DUMANDAN ETKİLENDİ

GAZİANTEP\'te, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye götürüldü.Karayılan Mahallesi\'nde, Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Ahmet Biddal, oğlu Muhammed ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevleri gören komşuların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Ahmet Biddal İle oğlu Muhammed\'i, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürerek oksijen takviyesi yaptı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangın çıkan ev

- Evde yanmış eşyalar

- İtfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB

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2)KAYIP ALZHEİMER HASTASI ORMANDA BULUNDU

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, dün akşam saatlerinde çıktığı evine dönmeyen Alzheimer hastası Remzi Öztürk (74), 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Kozdere Mahallesinde oğullarıyla birlikte yaşayan alzheimer hastası 5 Çocuk babası Remzi Öztürk, dün akşam saatlerinde dışarı çıktı ama bir daha dönmedi. Yakınları yaşlı adamın bulunması için jandarmaya başvurdu. AFAD ekiplerinin de katılımıyla jandarma havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları çerçevesinde Remzi Öztürk, ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Yakınlarını mutlu eden haberin ardından Öztürk, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü

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- Ormanlık alan

- Remzi Öztürk yakınlarıyla beraber

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK -Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:5,08MB

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3)DENİZDEN TELEVİZYON ÇIKTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, belediyenin \"Denize en çok mavi yakışır\" sloganıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyası Kumbahçe Mahallesi\'nde yapılan temizlikle sona erdi. Deniz dibi temizliğine katılan dalgıçlar 2 saatte çoğunluğu teneke ve cam olan içecek kutuları ile küçük bir televizyondan oluşan çöpleri denizden çıkardı.

Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla 4 yıl önce başlatılan deniz dibi temizliği kampanyası, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki deniz dibi temizliği ile sona erdi. Ocak ayından bu yana belediye gönüllü dalış ekipleri tarafından 19 koy ve plajda yapılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Kumbahçe sahilinde yapılan temizlik çalışmasında 500 tona yakın çöp toplandı. Atıkların büyük çoğunluğunu cam ve tenekeden oluşan içecek kutuları oluştururken, teknelerde kullanılan küçük televizyon, çöp kovaları, plastik malzemeler gibi çeşitli atıklar da toplandı. Bugün yapılan 2 saatlik son dalışla çalışmalar sona erdi. Bodrum Belediyesi\'nin gönüllü dalgıçlarından ve Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi çalışanı Öner Karaçiçek, \"Belediyemiz tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin sonuna geldik. Ocak ayından itibaren 19 koyda temizlik, belediye de çalışan dalış sertifikaları personel ve dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda her yıl daha az çöp çıkması bizleri mutlu ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kumbahçe Plajı\'ndan görüntü

-Temizlik çalışmalarından görüntü

-Atıkların karaya taşınmasından görüntü

-Çöplerle birlikte katılımcıların genel görüntüsü

(Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)GAZİANTEP\'TE ÜNİVERSİTELİLER KUDÜS İÇİN YÜRÜDÜ

GAZİANTEP Üniversitesi\'nde, Rektör Prof. Dr. Ali Gür\'ün de katılımıyla akademik personel ve öğrenciler, İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyan ABD ile sivilleri katleden İsrail\'e tepki amacıyla Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi.

Kampüs alanındaki Kültür Müdürlüğü\'nde bir araya gelen kalabalık, ellerinde \'Kudüs bizimdir\' yazılı pankart ve dövizlerle Atatürk Kültür Merkezi\'ne kadar yürüdü. Merkez önünde ABD ve İsrail\'i kınayan basın bildirisini Kazakistanlı öğrenci Nargiza Khorshudova okudu. Bildirinin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Filistin\'in, dünya meselesi olduğun belirterek, \"Hassas dönemlerden geçiyoruz. Dünya bir çığlık olmuş yükseliyor. Vicdanı olanlar bu çığlığa ses veriyor, yön veriyor. Ama görüyoruz ki büyük bir çoğunluk dünyada sessizliğe bürünmüş, üç maymunu oynuyorlar. Ama ne olursa olsun, Türkiye başta olmak üzere vicdanı her zaman kendisine önemli bir karargah edinmiş Türk toplumu var. İslam coğrafyasında herkes sussa bile susmayacak bir milletimiz var. O yüzden Filistin sadece Arap\'ların, sadece Ortadoğu\'nun meselesi değil, bütün mazlumların, mağdurların meselesidir. Türkiye de bu konuda bilincindedir bu işin\" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler eyleme son verip dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Üniveriste öğrencileri ve akademisyenlerin toplanması

- Grubun syoganlar atarak yürümesi

- Rektör Prof. Dr. Ali Gür\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB

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5)HAYRAT ÇOCUK SANAT MERKEZİ SANATA DUYARLI GENÇLERİ BEKLİYOR



TRABZON\'UN çay bahçeleri ile çevrili Hayrat ilçesinde, Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi, Hayrat\'ın yetenekli, sanata duyarlı çocuklarını bir araya getirdi.

Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi, bu merkezde eğitim alan Hayratlı çocukların verdikleri mini bir konserle açıldı. Açılışa Hayrat Kaymakamı Kübra Demirer, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, vakıf üyeleri ile Hayratlılar katıldı.

NUHOĞLU VAKFI\'NDAN MEMLEKETİNE VEFA

Çocukların heyecanını paylaşan Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, Hayrat\'tan uluslararası düzeyde sanatçıların yetişeceğine olan inancını belirterek \"Toplumda çok ciddi eğitim ve sanata ihtiyacımız var. Özellikle Hayrat ilçemizde çocuklarımızın sosyal etkinliğini geliştirebileceği çok fazla alan yok. Ben çok yetenekli insanlar çıkacağına inanıyorum. Sadece üniversite okumak değil, sanat da çocuklarımıza bir gelecek yaratabilirö şeklinde konuştu. Memleketindeki çocuklara yönelik bir proje içerisinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu ise \"Hepimizin varlık sebeplerinden bir tanesi, bir sonraki kuşağın daha iyi yetişmesi, daha iyi imkanlara sahip olmasıdır. Buradan ayrılanlar buraya döndükleri zaman daha fazla insanlara dokunabilme şansı olduğunu görüyorlarö diye konuştu. Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu ise projeye destek verenlere teşekkür ederek, \"Bizim bölgede gerçekten buna ihtiyaç vardı. Müzik, sanat insanların gelişimine katkısı olan bölümler. Buraya gelen öğrenciler yarının hakimi, savcısı, öğrenmeni, Hayrat\'ı yöneten, ülkeyi yöneten kişiler olacakö dedi.

KADIKÖY BELEDİYESİ PROJEYE DESTEK VERDİ

Projeye gönül veren isimlerden bir tanesi de Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi\'nin bir benzerinin Hayrat\'ta olması için uğraş veren Nuhoğlu, \"Çocuklar sanat, spor ve müzikle yetiştikleri zaman bu bütün yaşamlarına yansıyacak. Dünyada eğitimi iyi olan ülkeler, geleceklerini sağlıklı bir biçimde kurdular ve mutlu ve huzurlu birer refah ülkesi oldular. Bizim çocuklarımızın da buna hakkı varö dedi. Nuhoğlu sözlerine \"Seneye buraya geldiğimiz zaman, çok fazla çocuğun buraya katıldığını göreceğiz. Gelecekte bu bölge başta olmak üzere, tüm bölgeyi etkilediğini göreceğizö diyerek devam etti.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Proje koordinatörü Yeşim Altınay proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

\"Her çocuk hem resime hem müziğe hem de enstrüman çalmaya yönlendiriliyor. Flüt, keman, bağlama, gitar, koro, kemençe derslerimiz var. Ayrıca erken yaş müzik eğitimimiz var. Çocuklar buraya sabah gelip akşam çıkıyor. Yaşayan bir yer oldu. Daha da güzel olacak. Bizim amacımız köylere de yayılmak. Ulaşımı halledebilirsek Hayrat\'ta sanatsız çocuk kalmayacak.ö

75 ÇOCUKLA EĞİTİME BAŞLADI

Karadeniz\'in hırçın coğrafyasının en güzel kesiti Hayrat\'ta kuş cıvıltılarına bu kez çocuk sesleri eşlik ediyor. Daha açılalı 1,5 ay olmasına rağmen büyük bir özveri ile açılışa hazırlanan öğrenciler heyecanlı. Piyano, flüt, keman, bağlama, kemençe gibi enstrüman derslerinin yanı sıra her çocuğun koro eğitimi aldığı ve resim atölyelerinin düzenlediği Hayrat Çocuk Sanat Merkezi\'nde şimdilik 75 çocuk eğitim alıyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYOR

Hayrat Çocuk Sanat Merkezi\'ne bağlama öğrenmeye gelen Gökdeniz Yeşilyurt, evinin kursa yakın olduğunu ve gelecekte bir yeteneğinin olması için kursa geldiğini söyledi. 11 yaşındaki Berat Efe Demircioğlu ise \"Yeteneğimi geliştirmek için, annemlere çalmak için bu kemençe seçtim dedi. 12 yaşındaki Melisa İşçi ise 2 aydır keman çalıyor. İşçi duygularını \'Keman çalmak güzel hissettiriyor. Keman çalmayı seviyorum, ileride devam edeceğim düşünüyorumö diyerek anlattı. Merkezde hem resim hem de müzik dersleri aldıklarını anlatan Ravzanur Çöpoğlu ise \"Sanatla benim de bir ilgim olsun diye geldim. Yan flütü biz seçmedik o bize geldi diyebiliriz. Bence iyi de olmuşö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hayrat ilçesinden görüntü

-Çocuk sanat merkezinden görüntü

-Çocuklarla röp

-Kadıköy Belediye Baykanı Nuhoğlu ile röp

(Haber-Kamera; TRABZON/DHA

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