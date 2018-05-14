DHA YURT BÜLTENİ-9

1 -İnce: ABD\'nin bu tavrı Ortadoğu\'ya barış getirmez

CHP\'nın Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, \"ABD\'nin bu tavrı Ortadoğu\'ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin ve İsrail\'in değil. Kudüs, Müslümanlar için mübarek yerlerden biridir.\" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Konya\'nın Ereğli ilçesinde Yunus Emre Meydanı\'nda partisi tarafından düzenlenen mitingde halka seslendi. İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığından itibaren bir gazete hariç hiçbir gazetede manşet olamadıklarını belirten basını eleştirdi. İnce, \"Onlar hangi manşeti atarlarsa atsınlar bizim milletimiz 24 Haziran\'da manşeti atacaktır. Yazsanız da yazmasanız da bu iş oldu. Bu iş tamam. Onlar yazmasın program değil. Siz devam edin canlı yayınlara. Bakın göreceksiniz 24 Haziran\'dan sonra nasıl yazacaklarını hep birlikte göreceğiz.\" dedi.

BÖLGEDE YENİ ÇATIŞMALAR DOĞURABİLİR

İnce, ABD Başkanı Donald Trump\'ın dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıma kararını bugün uygulamaya koymasına değindi. İnce, şunları söyledi:

\"ABD\'nin bu tavrı Ortadoğu\'ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin ve İsrail\'in değil. Kudüs, Müslümanlar için mübarek yerlerden biridir. Kosova\'daki Müslümanı ‘da ilgilendirir, Ereğli\'deki, Yalova\'daki, Kırcaali\'deki ilgilendirir. Gönlünde yeri vardır Müslümanların. Yapılan iş yanlıştır. 1980\'de Birleşmiş Milletler ‘in kutsal Kudüs şehrinin statüsü ve karakterini değiştirme diye kararını bir kez daha hatırlatıyorum. Daha geçtiğimiz günlerde 128 devlet ABD\'nin bu kararı kabul etmemişti. Hayır demişti. Bu tür ortamlarda yeni çatışma ortamlarının olması kaçınılmazdır. Bölgede yeni çatışmaları doğurabilir.\"

\'TÜRKİYE\'DE YENİ BİR FİLİSTİN SÖMÜRÜSÜ BAŞLAYACAK\'

İnce, Filistin sorunun Türkiye\'de son yıllarda siyasi istismar sorunu olduğunu belirtti. Filistin ile ilgili en güzel açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un, Has Parti genel başkanlığı döneminde yaptığını ifade eden İnce, \"Has Parti genel başkanıyken bir açıklama yaptı. \'İsrail, en büyük zaferlerini Ak Parti döneminde yaptı\' dedi. Doğru söylüyor. Türkiye\'de şimdi yine Filistin sömürüsü başlayacak.\" dedi.

Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Geçmişte Gazze\'de gidecekti, \'Gazze\'de abluka kalkacak \'dedi. Gidebildi mi Gazze\'ye, Gebze\'ye gitti. Şimdi yine Filistin sömürüsü başlayacak. Ereğli\'den Erdoğan\'a sesleniyorum. Yazıktır, günahtır. Orada Müslümanlar ölüyor, acı çekiyor, yapma bunu. Doğru düzgün bir politika uygula. İsrail\'e posta koyuyormuş gibi yapıp, arka planda anlaşma. Müslümanları kullanma, Müslümanları incitme, onlara yalan söyleme.\"

İnce daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde neler yapacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muharrem İnce ve miting alanından detay

- Muharrem İnce konuşması

(KJ:Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK- Atilla ATMACA KONYA DHA))

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2 - (Özel) - Anne ve kızı öldü, polis her yerde gri renkli otomobili arıyor

KAHRAMANMARAŞ\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne- kızdan Hatice Sinem Kanadıkırık (5) sabaha karşı hastanede yaşamını yitirdi. Hatice Sinem\'in annesi 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık (31) da dün kazanın ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Polis, olay yerinden kaçan gri renkli otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı\'nda meydana geldi. Hüsame Kanadıkırık, eşi Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobil, 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve elinden tuttuğu kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'a çarptı. Hüsame Kanadıkırık son andan yara almadan kurtulurken, kimliği belirlenemeyen sürücü, durmayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem, özel bir hastaneye kaldırıldı. Lütfiye Kanadıkırık ve karnındaki bebeği, burada dün gece kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen Hatice Sinem Kanadıkırık da bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SAĞ TARAFI HASARLI GRİ ARAÇ ARANIYOR

Kazanın ardından Kahramanmaraş polisi alarma geçti. Kaza yerindeki tüm güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, hamile kadın ve kızın ölümüne neden olan otomobilin gri renkli olduğunu, kaza sonrası aracın sağ tarafında hasar meydana geldiğini saptadı.

Bu bilgiler üzerine aracın bulunması için kent geneli ile çevre illerdeki güvenlik güçlerine bilgi verilerek aracın bulunması ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polisler, tüm gri renkli otomobilleri tek tek inceliyor.

Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem\'in cansız bedenleri ise otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Anne- kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kale Mahallesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

- Polisin park halindeki bir otomobili incelemesi

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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3 - Perinçek\'in HDP ile ilgili sözleri istifalar getirdi

VATAN Partisi Diyarbakır il Başkanı Selahattin Gönül, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek\'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa edip, 24 Haziran\'da HDP\'ye destek vereceklerini açıkladı.

Vatan Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve beraberindeki bazı parti yönetcileri düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Vatan Partisi il Başkanı ve MKYK üyesi Gönül, Diyarbakır\'da sadece 1 kişinin istifa etmediğini ifade ederek, \"Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçildiğinde HDP\'yi kapacağız açıklamasını yönetim olarak yaptığımız toplantıyla değerlendirdik. Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatıyla birlikte görüştük. Bu söylemlerin bizi rahatsız etmesinden dolayı istifa kararı aldık. Bir arkadaşımız hariç. 6 milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksün yoktur. Ama siz herşeyi teröre bağlarsanız, bu ülkede ne barışı ne de huzuru sağlarsınız. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, savaşa değil. Genel başkanın bu söylemlerini değiştirmesi gerekiyor. Buna devam ederse yüzde 1 oyu vardı, 0,1\'e düşer. Türkiye\'de 6 milyon insan HDP\'ye oy verdi. Kimse silah zoruyla oy vermedi veya PKK\'nın zoruyla gelip vermedi. Benim oyum HDP\'yedir. 90 kişi istifa ettik. Toplu halde HDP\'ye oy vereceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamaya katılanlar

-Gönül\'ün açıklamaları

-Vatan Partisi\'nin tabelası

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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4 - Balık tutarken nehre düşen 2 arkadaş kayboldu

Sakarya\'nın Hendek ilçesinde, Sakarya Nehri\'nde arkadaşlarıyla birlikte balık tutan 2 kişi suya düşmesi sonucu kayboldu.

Olay saat 11.30 sıralarında, Mudurnu Çayı\'nın Sakarya Nehri\'ne döküldüğü Aktefek mevkiinde meydana geldi. Hendek\'te bir fabrikada çalışan ve izinli olan 4 işçi, balık tutmak için nehir kenarına geldi. Bu sırada, Selami Torunoğlu ve Emrullah Şimşek nehre düştü. Arkadaşlarının çabalarına rağmen iki kişi suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri suda kaybolan 2 kişi bulmak için arama çalışma başlattı. Bu sırada, işçilerin yakınları üzüntü ile arama çalışmalarını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Nehirden görüntüler

-Nehrin kenarında toplananlardan görüntüler ve detay

Haber:Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA)

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5 - Hasta torununa 4 yıldır annelik yapıyor

Sivas\'ın Kangal ilçesinde 9 aylıkken trafik kazasında annesini kaybeden ve kendisi de beyninden hasar alan İsmail Enes Dönmez\'e (5), yaklaşık 4 yıldır babaannesi Zemhenur Kel bakıyor.

2014 yılında Gürün\'den Sivas\'a giden Bülent Dönmez yönetimindeki 58 EE 909 plakalı otomobil, Bağırsak Dere mevkisinde karşı şeritten gelen Ali Bakır (58) idaresindeki 58 EC 269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent Dönmez, eşi Şenay, çocukları Gökhan, Okan ve 9 aylık İsmail Enes Dönmez ile diğer aracın sürücüsü Ali Bakır yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Şenay Dönmez kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve kafasından aldığı darbe sonrasında görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden İsmail Enes\'e o günden sonra babaannesi Zemhenur Kel bakmaya başladı. Yaklaşık 4 yıldır torunun bakımı üstlenen Zemhenur Kel, her şeyiyle yakından ilgileniyor. İsmail Enes’i konuşurken ve ayakta görmeyi çok istediğini ifade eden babaanne Zemhenur Kel, mevcut tedavilerin yetersiz olduğunu, hekimlerin tam teşekküllü bir hastanede uzun süreli tedavi görmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Babaanne Kel, yeme zorluğu olan torununu şırınga ile beslediğini ifade ederek, \"Torunumun yutma duyusunun gelişmesi için tedavi görmesi gerekiyor. Bu konuda maddi imkanlarımız yetersiz. Torunumun konuşmasını, yürümesini istiyorum. Torunumu çok seviyorum. Onun için burada kalıyorum. Burada fizik tedavi alıyoruz. Mama yutmakta zorlanıyor, şırınga ile beslediğim için üzülüyorum. Torunumun annesi benim. Ömrüm yettiği kadar onun yanındayım ve bakacağım. İnşallah ayağa kalkar\" diye konuştu.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Fedakar babaanne Zemhenur Kel, Kangal Belediyesi tarafından düzenlenen \'Anneler günü\' etkinliğinde yılın annesi seçildi. Kel\'e ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Öztürk verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun görüntüsü

-Babaannesiyle birlikte görüntüleri

-Babaannenin konuşması

-Yılın annesi ödülü verilmesi

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/KANGAL(Sivas), (DHA)

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6 - Üniversite öğrencileri çamaşır yıkayan bisiklet yaptı

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine programı 2’inci sınıf öğrencilerinin \'Süper Bir Fikrim Var\' adlı ödüllü proje yarışmasına hazırladıkları ‘Çamaşır yıkayan bisiklet’ projesi büyük ilgi gördü. Proje yarışmasının bu yıl 5’incisi tek kategori halinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlendi.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen ve Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Salonu’nda sergilenen ödüllü Proje yarışmasında Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine programı 2’inci sınıf öğrencileri dışarda ve evde kullanılan bilen hem spor hem de çamaşır yıkayabilen bir proje geliştirdi. Üniversite öğrencileri geliştirdikleri projeyi geri dönüşüme atılan malzemelerden sıfır maliyetle yaptı. Çamaşır makinesine alternatif proje Makine programı 2’inci sınıf öğrencileri Selim Sağlam, Tayfun Mert, Bekir Eren Sağlamer ve Oktay Durmuş tarafından yapıldı. Çamaşır yıkan bisiklet yarışmaya katılan öğrencilerin dışında Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Hasan Tanak’ın da dikkatini çekti. Tanak, Makine programı öğrencilerinin hazırladığı projeyi üzerine binip, pedal çevirerek test etti. Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Tayfun Mert, “Bu projeyi tamamen sıfır maliyetle atılmış, geri dönüşüm parçalarından yaptık. Projemiz hem dışarda, hem de evde spor yaparken çamaşır yıkamayı hedefledikö dedi. Makine programı 2’inci sınıf öğrencisi Selim Sağlam ise, \"En ucuz maliyetle para harcamadan bir şey yapmayı düşündük. Çünkü para harcayarak daha güzel şeyler yapabilirler. Ama biz para harcamadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Aklımıza ‘çamaşır yıkayan bisiklet’ geldi. Olabildiğince atık ve kullanılmamış malzemelerden yararlanarak oturduğun yerden pedal çevirerek, arkasında bulunan kazan ile elbiseleri de yıkamasını sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede hem spor yapmış, hem de çamaşırını yıkamış oluyorö diye konuştu. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Hasan Tanak, “Bugün burada ‘Süper Bir Fikrim Var! Ödüllü proje yarışması için bir araya geldik. Amasya Üniversitesi ailesi olarak öğrencilerimize fikirlerini paylaşabilecek inovatif düşünme yeteneğini ortaya koyabilecek bir platform oluşturmaya çalıştık. Yeni bir ürün yeni bir düşünce ortaya koymak için hep beraberiz, öğrencilerimizin seslerini her yere duyurması için güzel bir ortam, öğrencilerimiz bu projeler için çok hazırlandılar. Öğrencilerimiz ortaya koydukları projeler ile Amasya Üniversitesini ve tüm ailesini tüm Türkiye’ye duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerden detay

-Çamaşır yıkayan bisikletten detay

-Teknik bilimler Meslek yüksekokulu Müdürü bisikleti test ederken detay

-Röportajlar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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7 - KYK öğrencilerinden empati maçı

Muş\'ta üniversite öğrencileri, görme engellilerle empati kurmak amacıyla gözlerini siyah bantla kapatıp çıngıraklı topla futbol maçı yaptılar.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası\'nda engellilerle ilgili toplumda farkındalık oluşturmak ve onların yaşamlarıyla empati kurulmasını sağlamak amacıyla spor salonunda özel futbol maçı düzenledi. Öğrenciler görme engellilerin yaşamlarını deneyimlemeleri amacıyla gözleri bantlı olarak yer aldığı maçta, görme engelli futbolunda olduğu gibi çıngıraklı top kullanıldı. Toptan gelen sese göre hareket etmeye çalışan gençler bir hayli zorlandı. Topa vurmakta güçük çeken öğrenciler, zaman zaman birbirleriyle çarpıştı. KYK İl Müdürü Emrullah Güler, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak, engellilerin yaşamış oldukları sıkıntılarla empati kurulmasını sağlamak istediklerini söyledi. Dış seslerle yönlenmenin ya da dokunarak hissetmenin farklı bir duygu olduğunu ifade eden Güler şunları söyledi: \"Engelliler haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek engellilerin yaşamış oldukları sıkıntıları hissetmek bunu empati ile dile getirmek istedik. Öğrenciler çıngıraklı top ile gözleri kapalı olarak salon futbolu oynadı ve yoğur yemi yarışı düzenledi. KYK sadece barınma ve burs hizmetleri vermiyor sosyal sorunluluk projeleri, sportifi ve kültürel etkinlikler gibi bir çok aktivite yapıyoruz. Bizim önceliğimiz gençlerimizin topluma, millete hayırlı gençler olmasıdır.\"Öğrenciler daha sonra ok atıp, halat çektiler, gözü kapalı olarak yoğurt yeme yarışına katıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözleri kapalı salon futbol turnuvasından detaylar

-Müzik eşliğinde halay çekme

-Halat çekme yarışı

-Yoğurt yeme yarışı

-Ok atma gösterisinden detaylar

-Röportaj

-Yumurta yarışından detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)