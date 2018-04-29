DHA YURT BÜLTENİ-9

Van\'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Van\'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1\'i ağır 3 asker yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, 1\'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:VAN, (DHA)

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Keşan\'da ormanlık alanda yangın

Edirne\'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Keşan\'a bağlı Radyolink Yolu üzerindeki Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, piknikçilerin söndürmeden bıraktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine, olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Keşan Orman İşletme Müdürü Mustafa Sümbül ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Göksel Başaran da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Yangında 1 hektarlık orman örtüsü yanarak, zarar gördü. Yangının söndürülmeden bırakılan piknik ateşinden çıktığı tahmin edilirken, orman işletme ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan alandan yükselen dumanlar

-İtfaiye araçlarının geçişi

-Yanan alan ve söndürme çalışmaları

-Zarar gören alan gör.

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

(SÜRE: 04.45 - BOYUT: 531 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Gol kralı AK Parti İzmir’den milletvekili aday adayı oldu

Kamuoyunda ‘Gol kralı’ olarak bilinen eski milli futbolcu Tanju Çolak, siyasette şansını denemeyi sürdürüyor. 2015 yılında İstanbul’dan aday adayı olan Tanju Çolak, bu kez İzmir’de AK Parti\'den aday adaylığı için başvuruda bulundu. Kalabalık bir grupla il binasına giderek başvurusunu yapan Çolak, “Beyefendiye olan saygımız, sevgimiz ve sporcu kişiliği beni çok etkiliyor\" dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AK Parti İzmir 1’inci bölgeden milletvekili aday adayı olmak için başvurusunu İl Başkanlığı’na yaptı. 2014 yılında İzmir’in Urla ilçesinde yine AK Parti’den belediye başkanlığı için aday adayı olan Çolak, 2015 genel seçimlerinde de İstanbul’dan AK Parti milletvekili aday adayı olmak istemiş ancak aday gösterilmemişti. Vekillik şansını bu kez İzmir’den deneyen Tanju Çolak, “İzmir’i çok seviyorum. İzmir aşığıyım. İzmir’e yabancı değilim. İzmir’e gelip gidiyorum. Urla’da yazlık bir evim var\" dedi. Toplum tarafından çok karşılık gördüğünü savunan Çolak, “Halkın teveccühü, sıcaklığı nedeniyle Cumhurbaşkanımızın yanında olma ihtiyacını hissettim. Sporcu kişiliği, duruşu beni çok etkiledi\" diye konuştu.

\"BAĞLILIĞIMI BİLDİRMEK İÇİN BURADAYIM\"

2014 seçimlerinde de aday olduğunu anımsatan Tanju Çolak, şunları söyledi:“Bağlığımı tekrar bildirmek için bugün burada adaylığımızı koyduk. Konyalılar, Trabzonlular, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri bize çok yoğun destek verdi ve istekli oldular. Biz de dostlarım, arkadaşlarımla buraya gelip müracaatımızı yaptık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Varlığımız hep AK Parti’de devam etti. Beyefendiye olan saygımız, sevgimiz ve sporcu kişiliği beni çok etkiliyor. Tanju Çolak olarak AK Parti’de uzun yıllardır yoluma devam ediyorum. Görev verilsin verilmesin hiç önemli değil. Biz bağlılığımızı bildirmek için bugün buradayız\" diye konuştu. Çolak’ın başvuru dosyasında aday adaylık için tercih ettiği ikinci bölge, Samsun olarak belirtildi. Çolak, başvurusunu yaptıktan sonra il binasından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tanju Çolak’ın AK Parti’ye gelişi

-Çolak’ın evraklarını teslim etmesi ve açıklaması

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Antalya turizmde 1 milyonu aştı

Türkiye\'nin turizm başkenti Antalya, 1 milyon barajını 26 Nisan tarihi itibariyle aştı. İki ana pazar Rusya ve Almanya\'dan sevindirici rakamların geldiği kentte, 27 Nisan tarihi itibariyle geçen yıla göre yüzde 41 artış gerçekleşti.

Türkiye\'nin en önemli döviz girdilerinden turizmde 2018 yılı rekora koşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un iki gün önce yapılan açıklamaya göre Türkiye\'ye gelen toplam turist sayısı 5 milyonu aşarken, bunun 1 milyondan fazlası Antalya\'ya geldi. Antalya\'ya 26 Nisan tarihi itibariyle gelen turist sayısı 1 milyonu aştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla sadece Antalya Havalimanı\'na iniş yapan turist sayısı 1 milyon 9 bin 962\'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 746 bindi.

2015\'İ YAKALADI

26 Nisan tarihine kadarki süreçte gelen turist sayısı Antalya\'nın en çok turist ağırladığı yıllardan 2015\'i de yakaladı. 2015\'in aynı döneminde 1 milyon 98 bin turist gelmişti. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 27 Nisan tarihi itibariyle açıklanan rakamlara göre 1 Ocak\'tan itibaren gelen turist sayısı 1 milyon 52 bin 40 oldu.

NİSAN ARTIŞI YÜZDE 37

Sadece nisan ayına bakıldığında ise geçen seneye göre yüzde 37\'lik artış gerçekleşti. Bu ayın ilk haftasında ise yüzde 88\'e kadar yükselen rekor artışlar gözlendi. 1-27 Nisan tarihleri arasında geçen yıl 408 bin olan turist sayısı 561 bine yükseldi.

ALMANYA VE RUSYA REKORU

Hem Türkiye\'nin hem de Antalya\'nın en önemli iki ana pazarı olan Almanya ve Rusya\'da yüzde 50\'nin üzerinde artış seyrediyor. Milliyetlere göre dağılımda en son mart ayı sonu itibariyle açıklanan verilere göre Almanya\'dan yüzde 76, Rusya\'dan ise yüzde 51 düzeyinde artış gerçekleşti. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk beşte olan İran\'dan yüzde 15, İngiltere\'den yüzde 61, İsrail\'den de yüzde 54 artış yaşandı.

Haber:Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Tekirdağ\'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi\'nde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Dereağzı Mahallesi\'nde oturan Berker ve Neslihan Tibet çifti yürüyüş için çıktıkları sahilde 60 santim boyunda ölü caretta caretta görerek Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi\'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı kumsaldan alarak götürdü. Sahilde yürüyüşe çıktıklarında caretta carettayı fark ettiklerini ifade eden Berke Tibet, \"Sabah eşimle birlikte yürüyüşe çıktık. Deniz kenarında oldukça büyük bir kaplumbağa olduğunu gördüm. Yakından bakınca bunun ölü bir caretta caretta olduğunu fark ettim. Üzüldük ve sanırım yaralanıp ölmüş gibiydi. Önce Namık Kemal Üniversitesi\'ne haber verdim. Süleymanpaşa Belediyesini aradım ve belediye görevlileri gelerek kepçe yardımı ile caretta carettayı alıp gömdüler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kıyıya vuran caretta caretta

-Meraklı vatandaşlar

-Carettayı bulan vatandaşla röportaj

-Detay çekimleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)



