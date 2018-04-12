DHA YURT BÜLTENİ-9

1)DOĞAL GAZ BORU HATTINA SABOTAJ HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



AĞRI\'da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'nca 11 Nisan günü \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16\' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK\'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

AĞRI, (DHA)

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2)ÖLÜ BULUNAN DOÇENT İLE ÖĞRENCİSİNİN CENAZELERİ ALINDI



NEVŞEHİR\'de Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile yüksek lisans ögrencisi Kübra Nur Yılmaz\'ın ölü bulunmasının ardından, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Sivas\'ın Suşehri ilçesine, öğretim üyesinin cenazesi ise Diyarbakır\'a götürüldü. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çardak köyündeki tarlada dün sabah saatlerinde otomobilde kanlar içinde 1\'i kadın, 2 kişiyi fark eden çiftçiler, jandarmaya haber verdi. ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, tabancayla vuruldukları belirlenen kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra Bilim Uzmanlığı eğitimi alan Kübra Nur Yılmaz\'a ait olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Doç. Dr. Baştürk\'ün, aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Kübra Nur Yılmaz\'ı, nişanlanacağı için ayrılmak istemesi üzerine tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

CENAZELER ALINDI

Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve öğrencisi Kübra Nur Yılmaz\'ın cenazaleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Yozgat Sorgunlu Baştürk\'ün cenazesi, eşinin isteği üzerine Diyarbakır\'a, Kübra Yılmaz\'ın cenazesi de Sivas\'ın Suşehri ilçesine götürüldü.Doç. Dr. Sadettin Baştürk\'ün, Hacıbektaş Üniversitesi\'ne Diyarbakır Dicle Üniversitesi\'nden geldiği, olayda kullandığı tabancanın ruhsatını da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nden aldığı öğrenildi.

Kübra Nur Yılmaz\'ın üniversiteden mezun olduktan sonra yurttan ayrılıp bir arkadaşı ile tuttukları evde kaldığı, Doç. Dr. Sadettin Baştürk\'ün tarih dersinden lisans öğrencisi olduğu ifade edildi. Yapılan soruşturmada Doç. Dr. Baştürk ile ögrencisinin Çardak köyü yakınlarındaki tarlaya önceki gece geç saatlerde geldikleri, olayın 04.00- 05.30 sıralarında meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)-

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3)KARADENİZ\'DEKİ YUNUS ÖLÜMLERİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

KARADENİZ sahiline vuran ölü yunuslarla ilgili Sinop Üniersitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nden Dr. Öğr. Üyesi Sedat Gönener, \"Nisan, Mayıs ve Haziran dönemleri yunusların üreme ve yavrularını emzirme dönemi. Bu dönemde daha çok dolaşıyorlar ve balıkçı ağlarına takılıyorlar. Elde ettiğimiz ilk veriler yunusların balık ağlarına takılıp boğularak öldüğü yönünde\" dedi.

Karadeniz sahilinde son dönemde çok sayıda yunus ölüsünün kıyıya vurması, insanları tedirgin etti. Kimsayal atıklardan mı yoksa başka nedenlerden mi yunusların öldüğü ile ilgili yapılan yorumların ardından Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Sedat Gönener, yaptıkları araştırmanın ardından ilk bulguların sonucu açıkladı. Karaya vuran yunus türlerinin \'Mutur\' ve Tırtak\' olduğunu belirten Dr. Gönener, \"Her sene bu dönemde bu tür vakalar olabiliyor. Çünkü Nisan-Mayıs ve Haziran ayları yunusların üreme ve emzirme dönemleri. Yunus emzirmek için süt üretmek için daha çok geziyor, dolaşıyor. Daha fazla besin arıyor. Bu iki türün \'mutur ve tırtak\'ın görme durumları diğer tür olan \'afalına\'ya göre daha zayıf. Bu dönemde kalkan ağı yogun bir şekilde yapılıyor. Yunusların ağlara takıldığı ve boğularak öldükleri yönünde tespit yaptık\" dedi.

Şu ana kadar 17 ölü yunusta inceleme yaptıklarını ifade eden Dr. Sedat Gönener, \"Bu yunuslardan örnekler aldık ve tahlile gönderdik. Ancak yaptığımız ilk incelemelerde yunusların midesinde çok sayıda istavrit ve çaça tespit ettik. Ağlara takılıp balıkçıların avladığı bu balıkları yerken öldükleri anlaşılıyor. Ağa takılıp boğulmuşlar. Çünkü yunusların belli bir sürede yüzeye çıkıp hava alması gerekiyor. Mutur ve tırtak dediğimiz bu iki türün sonar kabiliyetleri çok zayıf. O nedenle ağların içine girip boğuldukları anlaşılıyor. Tabii ki kesin ölümleri yunuslar üzerinde yapılacak otopsi sonucunda belli olur. Ama büyük ölçüde ölümleri bu nedenle\" diye konuştu.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı da yapılan incelemelerde yunusların balık ağlarına takıldığını ve bu nedenle öldüğünü belirlediklerini ifade etti. Gerekli incelemelerin yapıldığını ve bu durumla alakalı vatandaşların da tedirgin olmaması için gördükleri ölü yunuslarla ilgili yetkili birimlere haber verilmesini istediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜLERİ DÜN SERVİS YAPILMIŞTI

TRABZON/DHA

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4)BARTIN\'DA BELEDİYE BAŞKANINDAN TERMİK SANTRAL PROTESTOSU

BARTIN’ın Amasra ilçesinde yaklaşık 100 bin kişinin faydalandığı Kavşak Suyu Havzası\'na kurulması düşünülen termik santrale tepki gösteren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kavşak Suyu\'nun çok temiz ve içilebilir su olduğunu Bartın\'da yaşayanlar olarak Kavşak Suyu\'nun gasp edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Kent merkezinde bulunan ve Kavşak Suyu\'nun aktığı tarihi şadırvanın önünde kurulan kürsüde MHP\'li Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP İl Başkanı İlknur Erkan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, bazı sendika temsilcileri, Bartın Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kavşak Suyu\'nun içilebilir bir su olduğunu söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Amasra’da yapılmak istenen Hema Termik Santrali için hazırlanan termik santral ÇED raporu ve ilgili bilirkişi raporunda, onlarca yıldır Bartın halkının içme suyu olarak kullandığı Kavşak Suyu\'nun içilemez, hatta arsenikli olduğu iddia edildi. Termik Santral kurmak isteyen şirket, Bartın halkı için çok öneme sahip olan Kavşak Suyu ve Kavşak Suyu Havzası’nı gözden düşürüp, ele geçirmek için bilimsel titri olan insanları devreye soktu ve gerçek dışı raporlar hazırlattı. Şirketin termik santralde kullanmak için çok büyük miktarlarda tatlı suya ihtiyacı var. Bu miktarlarda su ise ancak Kavşak Suyu Havzası’ndan karşılanabilir\" dedi.Kavşak Suyu\'nun yıllardır geleneksel olarak Bartın halkının içme suyu ihtiyacını sağladığını söyleyen Akın konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şirketin, Kavşak Suyu’nun içme suyu olarak kullanım dışı kalması için hazırlattığı bu tür sipariş gerçek dışı raporların bir diğer nedeni de termik santral küllerini depolamak için ÇED raporunda gösterdiği yerin teknik olarak uygun olmaması ve kapasitesinin yetersiz olmasıdır. Şirketin amacı Kavşak Suyu Havzası’nı ileride kül ve alçı taşı deposu olarak kullanmaktır. Kavşak Suyu\'nu kullanan halkımız rahat olsun. Şirketin bu iddiaları kesinlikle doğru değildir. Kavşak Suyu çok temiz ve içilebilir bir sudur. Kavşak Suyu, onlarca yıldır geleneksel olarak Bartın halkının içme suyunu sağlamaktadır. Daha önce içme ve kullanma suyu olarak belediye şebekesiyle bütün evlere ulaşan Kavşak Suyu, zamanla kent nüfusunun artmasıyla kullanma suyu olarak yetmeyeceği anlaşılınca, şehir şebekesinden çıkarılıp, her sokakta bir veya birkaç tane inşa edilen çeşmeler aracılığıyla sadece içme suyu olarak kullanılması için Bartın Belediyesi tarafından halka ulaştırılmıştır. Bu su kamu yararı ve hizmet önceliklerine göre içme suyu olarak kullanıma tahsisli sudur. Kavşak Suyu, şehir suyundan her gün yaklaşık 100 bin kişi faydalanmaktadır.Bu veriler ortada olduğu halde, şirket ücreti karşılığı sipariş üzerine akademisyen unvanı kullanan kişilere rapor hazırlatmıştır. Bu raporda fiili ve hukuki durum bilimsel olarak irdelenmemiş, Bartın Belediyesi ve ilgili kamu kurumlarından bilgi ve belge desteği alınmamıştır. Biz Bartınlılar, Bartın’da yaşayanlar olarak Kavşak Suyumuzun gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Kavşak Suyu’nu yok edecek termik santrallere Bartın’da yer yoktur.\"Açıklamanın sonunda basın açıklamasına katılanlar “Termik Santral İstemiyoruz\" diyerek alkışlar ıslıklarla şirketi protesto etti.

Görüntü Dökümü

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-Detay görüntüler

-Başkan Cemal Akın’ın açıklaması

-Slogan ve alkışlar

Süre: 2.07 Boyut: 404 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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5)SOSYAL MEDYA ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA İSPANYA\'DAN GELDİLER

MERSİN\'in Anamur ilçesinde yaşayan gençlerle sosyal medya üzerinden arkadaş olan 5 İspanyol genç, arkadaşları ile buluşmak için ülkelerinden çıkıp Anamur\'a geldi.Geçtiğimiz hafta İspanya\'nın Barselona kentinden uçakla İstanbul\'a gelen Jessica Perez Galvente(25), Jose Alberto Gonzales(24), Fernanden Gonzi(23), Sansia Perez Verisimo(26) ve Sara Govilan Costro (28) otostopla önce Adana\'ya gelerek Portakal Çiçeği Festivali\'ne katıldı. Festivalin ardından otostopla yönünü Mersin\'e çeviren gençler, sosyal medyada tanıştıkları Anamur\'daki Neşe Ünal\'ın konuğu oldu. İki gün boyunca ilçenin güzelliklerini gezen gençler, ören antik kenti ve sahile hayran kaldı. Gençlere ilçeyi gezdiren Neşe Ünal, Mustafa Kemal Ünal ve Harun Deniz, tarihi yerlerle ilgili bilgi verdi. Arkadaşlarının kendisini ziyaretlerinin sürpriz olduğunu söyleyen Neşe Ünal, \"Arkadaşlar İspanya\'dan geliyorlar. Türkiye genelindeki arkadaşlarının olduğu yerleri konum olarak belirleyip gezi seyahati düzenlediler. İspanya\'dan İstanbul\'a, oradan da Adana\'ya geçtiler. Şimdi de Anamur, Side ve Antalya\'yı gezecekler. İlçenin güzelliklerini arkadaşlarımıza gösterdik, hayran kaldılar\" dedi

Görüntü Dökümü

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-Gençler caddede yürürken

-Röportajlar

-Neşe Ünal ile röportaj

-Gençler tarihi yerleri gezerken

-Yerdeki mermer sütunları incelerken

-Sahilde görüntüler.

-Gençler eğlenirken

-Şarkı söylerlerken

-\'Anamur Çok Güzel\' sloganını söyleyen gençler

SÜRE: 04:00 BOYUT: 300 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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