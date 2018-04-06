DHA YURT BÜLTENİ-9

Hurda deposunda tüp patladı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Yeniden

GAZİANTEP\'teki hurda deposunda, eski demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu depo sahibi Mehmet Cemal Akkulu (37) yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Tekstilkent Mahallesi\'nde bulunan hurda deposunda meydana geldi. Depodaki demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlama sonucu hurda deposunun sahibi Mehmet Cemal Akkulu hayatını kaybetti. Akkulu\'nun ölüm haberini alarak, olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Patlama sırasında, Akkulu\'nun yanında bulunan 4 işçi de hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay yerinde bomba imha uzmanlarının yaptığı araştırma sonrası Mehmet Cemal Akkulu\'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ve itfaiye ekipleri

- Patlamanın olduğu yer

- Olay yeri inceleme çalışmaları

- Tartışmanın yaşanması

- Genel ve detay görüntüler



Haber:Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33), Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35) için Rektörlük önünde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken, ölenlerin yakınları, Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen\'e tepki gösterdi. Bu sırada kalabalıktakiler \'Rektör istifa\' diye bağırdı. Törenin ardından 4 kişinin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ndeki Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar, dehşet saçtı. Fakültenin 2\'nci katına çıkan Volkan Bayar, Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel’in odasına girdi. Bayar, bu sırada evrak almak için odada bulunan fakülte sekreteri Fatih Özmutlu\'ya Prof. Dr. Yücel’i sordu. Burada kendisinden silahını indirmesini isteyen sekreter Özmutlu’yu vuran Volkan Bayar, yan odaya geçti. Burada da Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın\'a birkaç el ateş eden Volkan Bayar, bir üst kata çıktı. Volkan Bayar, odalarındaki araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan\'a da peş peşe ateş açtı.

FAKÜLTEDE PANİK YAŞANDI

Silah sesleriyle fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayar’ın vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazeleri, olay yerine yapılan incelemelerin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOŞANDIĞI EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri Volkan Bayar’ın üniversitede araştırma görevlisi olan boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar’ı da gözaltına aldı. Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar’ın üç yıl önce ayrı yaşamaya başladığı, bir yıl önce de boşandığı belirtildi. Saadet Aylin Bayar’ın eski eşinin soyadını kullandığı ifade edildi. Saadet Aylin Bayar\'ın polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği kaydedildi.

2 ŞARJÖR KULLANIP, 23 EL ATEŞ ETMİŞ

Polis katliamın ardından olay yerinde yaptığı incelemede 23 boş kovan buldu. Katil zanlısı Volkan Bayar’ın ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği belirlendi.Saldırının ardından Eğitim Fakültesi\'nde dün öğleden sonra ve bugün yapılması planlanan sınavlar da ertelendi.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

Saldırının ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, yaptığı açıklamada, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle Volkan Bayar hakkında soruşturma yürütüldüğü söyledi. Rektör Gönen, \"Kuvvetle muhtemel daha önce aralarında zaman zaman tartışmaların, sürtüşmelerin olduğu. Bu araştırma görevlisi ile ilgili bir soruşturma yürütüyoruz. Hala soruşturma açık bulunuyor. Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum kesin bir bilgim yok\" dedi.

HEDEFİNDE DEKAN VARDI

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, araştırma görevlisinin Volkan Bayar\'ın asıl hedefinin Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel’in olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gönen, Dekan Bayar\'ın Yücel\'i bulamayınca, odadaki fakülte sekreterinden başlayarak katliamı gerçekleştirdiğini, bir başka öğretim üyesine de ateş etmek isterken silahın tutukluk yaptığını ifade etti.

ZARF ELİNE ULAŞINCA DEHŞET SAÇTI

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, olayla ilgili 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek, Volkan Bayar’ın emniyetteki ilk ifadesini açıkladı. Çakacak, şu ifadeleri kullandı:“Volkan Bayar, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan\'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan\'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş.\"

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Volkan Bayar\'ın katlettiği Dr. Mikail Yalçın, Dr. Serdar Çağak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu için bugün Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Cemal Okan Yüksel, ölenlerin yakınları, Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen, saldırı sırasında kampus dışında olan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel, öğretim üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

\'OKULUMUZUN EN TEMİZ İNSANLARINI SEÇEREK VURDU\'

Cenazeler, ESOGÜ Meşelik Kampüsü\'ndeki Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak aynı kampüsteki rektörlük binası önüne getirildi. Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Prof. Dr. Yücel, katil zanlısı Volkan Bayar için \"Okulun en temiz insanlarını seçerek vurdu\" dedi.

REKTÖRE TEPKİ

Türk bayraklarına sarılı tabutlar, Rektörlük binası önüne konuldu. Ölenlerin yakınları Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen\'e tepki gösterdi. Bu sıra kalabalık da \'Rektör istifa\' diye bağırdı.Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın\'ın babası Ömer Yalçın ve erkek kardeşi Habil Yalçın, bağırarak çocuklarımızı koruyamadılar\" dedi. Rektöre doğru yürüyen Habil Yalçın\'ın polisler uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisleri protokolün önünde set oluşturdu.

102 KİŞİ HAKKINDA FETÖ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞ

Öğretim üyesi Yalçın Bay da gazetecilere yaptığı açıklamada Volkan Bayar\'ın 102 kişi hakkında FETÖ suçlamasında bulunduğunu söyleyerek \"Tanımadığı insanları bile şikayet etti bu tetikçi\" dedi.İl Müftüsü Bekir Gerek\'in yaptığı duanın ardından tabutlar, cenaze araçlarına konuldu. Bu sırada kalabalık ve ölenlerin yakını Rektör Gönen\'e olan tepkilerini sürdürdü.Törenin ardından Dr.Mikail Yalçın ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazeleri Tokat\'a, Dr. Serdar Çağlak\'ın cenazesi Kayseri\'ye, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu\'nun cenazesi de Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesi Kırma Mahallesi\'ne götürüldü.

SORGULARI SÜRÜYOR

Bu arada,katil zanlısı Volkan Bayar ile kendisi gibi araştırma görevlisi olan boşandığı Saadet Aylin Bayar\'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi. İki şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ CANLI VERİLDİ

Haber:Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Şehit polisin katil zanlısına, olay yerinde keşif yaptırıldı

EDİRNE’de Rus ve Azeri mafya üyelerinin silahlı çatışmasına müdahale eden polis memuru Hüseyin İmrağ’ı kalbinden vurarak şehit ettiği iddiasıyla yargılanan Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov’a (41), olay yerinde mahkemeye heyeti tarafından keşif yaptırıldı. Jandarma ekiplerinin çevresinde adeta etten duvar ördüğü Shukorov, polis memurunun şehit edildiği sokağa geldiğinde, \"İki şahıs önüme çıktı, elinde silah olan bana küfür ederek ateş etti, bende geri dönerek kaçtım\" diyerek cinayet iddiasını kabul etmedi.

Edirne\'de 2014 yılında meydana gelen olayda, Rus ve Azeri mafya üyelerinin silahlı çatışmasına müdahale eden polis memuru Hüseyin İmrağ’ı kalbinden vurarak şehit oldu. Katil zanlısı olarak yakalanarak tutuklanan ve hakkında ömür boyu hapis istemiyle Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açılan Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov’a olay yerinde mahkemeye heyeti tarafından keşif yaptırıldı. Sabuni Mahallesi\'ndeki keşfe Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov, Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nden ring aracıyla getirildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Mahir Shukorov, 10 kadar jandarma görevlisiyle korundu ve bir kolu jandarma görevlisine kelepçelendi.

Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bülent Çelik ile heyet üyeleri çatışmanın yaşandığı sokakları gezdi. Ardından ise katil zanlısı Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov\'a olay günü sorarak yaşananları anlatmasını istedi. İki grup arasında çıkan çatışmayı anlatan Shukorov, sokaktaki silahlı çatışmanın ardından koşarak ara sokağa kaçtığını söyledi. Şehit polis memuru Hüseyin İmrağ\'un vurulduğu sokağa gelen Shukorov şunları söyledi: \"Çatışma olunca kaçtım. 25-30 metre ilerde 2 şahıs çıktı önüme. Birinin elinde silah vardı. Elinde silah olmayan beni göstererek geri çekildi. Diğer elindeki silahı bize çevirerek küfür etti ve ardından ateş etti. Arabam olmadığı için geri koşmaya başladım. Bu iki kişinin de peşimden geldiğini zannettim. Sonra baktım buradaki camiye girerken arkama baktım kimse gelmiyordu. Kapıda biriyle çarpıştım, düştüm. Sonra oradan bir taksiye binerek uzaklaştım.\"

Olay yeri anlatımlarının ardından katil zanlısı Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov’un yazılı ifadesi alınarak keşif tamamlanırken, zanlı cinayet iddalarını kabul etmedi. Mahkemenin keşfine heyetin yanı sıra avukatlar Gökhan Karakoç ve Rıfat Çulha da katıldı.

ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISINA ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Dönemin Edirne Cumhuriyet Savcısı Cengiz Özülkü, 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne açtığı davanın iddianamesinde Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov için polis memuru Hüseyin İmrağ’ı \'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isterken, Şaban Erdoğan’ı silahla yaralama suçundan da ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı Özülkü, şüphelilerden Şaban Erdoğan, Dursun Gündüz, Azeri uyruklu Namiq Umudov, Azeri uyruklu Quara Aliyev, Rus uyruklu Dzheyhun Askerov, hakkında ruhsatsız tabanca taşımak suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin liraya kadar ağır para cezası istemişti. Şüphelilerden Tufan Alpay hakkında ise, diğer sanıkların silahlarını saklamaya çalıştığı sırada yakalanması nedeniyle \'delil saklama\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile ruhsatsız tabanca taşımaktan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin liraya kadar ağır para cezası talep edildi.

DOĞAN ÇOCUĞUNA ŞEHİT EŞİNİN ADINI VERDİ

Şehit Hüseyin İmrağ öldüğünde eşi Hüsne İmrağ 4 aylık hamileydi. Şehit polis Hüseyin İmrağ\'ın olaydan 5 ay sonra doğan erkek çocuğuna babasının adı verildi.

OLAY NEYDİ?

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde görevli 3 yıllık polis memuru Hüseyin İmrağ (33), 9 Haziran 2014 günü, Azeri ve Rus mafya üyelerinin silahlı çatışmasına müdahale etmek istediği sırada kalbinden vurularak şehit oldu. Olayın ardından cinayetle ilgili polis ekipleri 15 şüpheliyi gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şehit polis memurunu öldürdüğü öne sürülen Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov ise 18 Haziran 2014 günü İstanbul\'daki saklandığı evde pizzacı kılığına giren polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Cezaevi ring aracı

Zanlının indirilmesi

-Polis ve jandarma ekipleri

-Zanlının olay yeri keşfi

-Polisin şehit edildiği sokakta anlatması

-Heyetin sokakları gezmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Tekirdağ Emniyet Müdürü:Bir yudum suya muhtaç insanlara yardım eli uzatan teşkilatız

Tekirdağ\'da Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü yılı kutlama etkinlikleri, Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesilerek başladı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, \"Biz eskisi gibi yurdun sınırları dahilinde değil, Afganistan\'da, Afrika\'da bir yudum suya, bir parça ekmeğe muhtaç durumda olan, baskı gören insanlara yardım elini uzatan bir teşkilat haline geldik\" dedi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dualar eşliğinde kurban kesildi. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173 yıllık şanlı bir geçmişe sahip olduğunu belirterek.

Türk polisinin günümüzde sadece ülke sınırlarında görev yapmadığını ifade etti. Teşkilatın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte dünyanın pek çok noktasında başarılı operasyonlar ve yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen Aydın, şöyle dedi: \"15 Temmuz gibi hain bir başkaldırıya herkesten çok vatandaşının arkasında, milletinin emrinde karşı çıktığını ve bu mücadelede sembol haline geldi. Teşkilatımız o zaman nasıl sembol haline gelmişse şu anda da sınırlarımızın ötesinde Afrin\'de dahil Mehmetçiğimize destek vermektedir. Oradaki arkadaşlarımızın da Allah yar ve yardımcıları olsun. Kestiğimiz bu kurbanın da orada görev yapan kahramanlarımızın çalışmalarını başarıyla yürütmelerine vesile olmasını temenni ediyoruz. Biz eskisi gibi yurdun sınırları dahilinde değil, Afganistan\'da, Afrika\'da bir yudum suya, bir parça ekmeğe muhtaç durumda olan, baskı gören insanlara yardım elini uzatan bir teşkilat haline geldik. Bugün Doğu Timor\'da, Kosova\'da meslektaşlarımız görev yapmaktadır\" dedi. Etkinlikler Orta Camii\'nde şehit polisleler için mevlit okutulmasıyla sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet binası önünde toplanan emniyet personeli

-Kurban kesimi öncesi dua edilmesi

-Kurban kesimi

-Emniyet Müdürü Aydın\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Çorum’da \'Lale\' zamanı

ÇORUM Belediyesi tarafından kentin dört bir yanına dikilen laleler, vatandaşların beğenisini topladı.

Çorum\'da özellikle Gazi Caddesi üzerinde bulunan Valilik binası yanındaki alanda oluşturulan ve “Lale Parkö olarak adlandırılan bölge, 7’den 70’e her vatandaşın uğrak mekanı oldu. Baharın gelmesiyle birlikte Çorum’un park, bahçe ve refüjlerinde renk cümbüşü oluştu. Bu yıl dikimi yapılan yazlık çiçeklerle birlikte binlerce lale ve sümbülün açması ile Çorum adeta “Laleö şehri haline geldi. Peyzaj çalışmaları hakkında konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül lale dikimiyle ilgili şunları söyledi:

“Çorum genelinde 500 bin adet lale ektik. Bunun dışında da kışlık çiçek ve 600 bin lale soğanı dikimi yapıldı. Bilindiği üzere Çorum’da Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan hazırlıkta havaların ısınması ve doğanın canlanmaya başlamasıyla birlikte parklarda yeşil alanlarda çiçek ekimiyle ilgili birçok çalışma yaptık. Daha yeşil bir alan için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bundan sonra da daha yeşil, daha güzel bir alan yapmak konusunda Park Bahçeler Müdürlüğümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çorum’un değişik semtlerinde bulunan parklarımıza ekiplerimiz Çorum’un daha güzel bir görünümde olması adına ağaç dikilmesi gereken yerlere ağaç, çiçek dikilmesi gereken yerlere çiçek dikti. Bu anlamda çalışmalarımızı yaptık. Lale de bunlardan birisi. Bahar aylarındaki çalışmalarımızın ardından yaz ayları için de hazırlığımızı yapıyoruz. Kentlerde yer alan bütün yeşil alanlarda, bahçelerde, parklarda, refüj alanlarda da çalışmalarımız sürüyor.ö

‘KENT PARK İLE ÇORUMLU YEŞİLE DOYACAK’

Yunus Emre Parkı, Pir Baba Parkı ve Hürriyet Parkı gibi Çorum’un büyük parklarına yapılan yeşillendirme faaliyetleri kapsamında dikilen laleleri seyreden vatandaşların, büyük keyif aldıkları gözlenirken çalışmaların devam edeceğini söyleyen Gül şöyle konuştu: “Bu yılın sonunda da kış ayında da 500 bin kışlık çiçek ve 600 bin lale soğanı dikimini yapacağız. Laleler geçmiş dönemden beri kültürümüzde var. Güzelliğiyle bir devre adını vermiş bu çiçekler. Bu güzelliği biz de Çorum’da yaşatmak adına elimizden gelen gayretleri sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda çok güzel bir teveccüh alıyoruz. Bu güzelliğe güzellik katacak çalışmalarımıza da inşallah devam edeceğiz. Zaten önümüzdeki süreçte de yeni park çalışmalarımız var, ki onların zirvesi de inşallah ‘Kent Park’ olacak. Kent Park bittiği zaman da Çorumlu vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz yeşile doymuş olacak.ö

Görüntü Dökümü:

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-Lale görüntüleri

-Belediye Başkanı Zeki Gül açıklama

-Parkta lalelerin arasında spor yapanlar

-Belediye Başkanı Zeki Gül açıklama

-Lalelerin arasında fotoğraf çektirenler

-Belediye Başkanı Zeki Gül açıklama

- Laleler tepe görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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