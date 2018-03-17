DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TSK: İDLİB\'DE 4\'ÜNCÜ GÖZLEM NOKTASI FAALİYETLERİ BAŞLADI

Genelkurmay Başkanlığı, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib bölgesindeki 4\'üncü gözlem notasının faaliyetlerine başladığını açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan açıklamada, \"İdlib bölgesinde 4 No\'lu Gözlem Noktası tesis faaliyetleri başlatılmıştır\" denildi.

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2)SAMSUN\'DA KIZILIRMAK\'A ATLAYAN VE BULUNAMAYAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri\'ne atlayan iki gençten 20 yaşındaki Osman Ertekin`in arama çalışmalarına yeniden başlandı. Şuana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Dün yapılan aramalarda Belgin Ş.\'nin (15) cansız bedeni bulunmuştu.

Samsun\'un Bafra ilçesinde geçen Perşamba akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile aşk yaşayan Belgin Ş., Kızılırmak Nehri\'ne atlayarak intihar etti. Bir süre suda çırpınarak yardım çığlıkları atan iki genç daha sonra suda kayboldu. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün sabahın ilk saatlerinde itibaren yapılan arama çalışmalarında Belgin Ş.\'nin cansız bedeni sudan çıkarılarak morga alındı. Dün yapılan aramalara rağmen Osman Ertekin\'e ulaşılamadı.

Bu sabah yeniden başlayan arama çalışmalarına Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, AFAD ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı.Şuan kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Öte yandan Osman Ertekin\'in birlikte nehre atladığı ve iddialara göre yasak aşk yaşadığı Belgin Ş. ile Bursa`da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. Ayrıca Ertekin\'in Belgin Ş.\'yi eşi Nuray Ertekin ile \"iş arkadaşım\" diyerek tanıştırıp eşinin doğum gününe eve davet ettiği de öğrenildi. Belgin Ş.\'nin bir kaç gün önce Bursa\'dan Samsun\'un Bafra ilçesine Osman Ertekin\'in yanına geldiği belirtildi. Ertekin\'in de 2 gün önce askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Osman Ertekin sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde “Reklama 33 gün kaldıö notunu paylaşımda bulunması ve ve o tarihin intihar ettikleri güne denk gelmesi de intiharın planlanmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Osman Ertekin\'i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarından detay

- Bölgeden detaylar

Haber-Kamera : Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA) /

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3)ZEHİRLİ KIYMA 6 KÖPEĞİ TELEF ETTİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yollara ve bahçelere atılan zehirli kıymayı yiyen 4\'ü sahipli 6 köpek telef olurken, 3\'ü hayvanseverliğin müdahalesiyle kurtarıldı.Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki \'Amiral 3\' ve \'Greeen Light\' siteleri yanındaki sokaklara ve bahçelere atılan zehirli kıymayı yiyen Jack Russell terrier, rottweiler ve labrador retriever gibi cins köpeklerinde aralarında bulunduğu 9 köpekten 6\'sı telef oldu. Veterinerin müdahalesiyle, 3 köpeğin ise ölümden döndüğü belirtildi. Olayda ilk olarak Jack Russell terrier cinsi \'Snickers\' ve \'Paçi\' isimli 2 köpek zehirlendi. Kliniğe getirilen köpekler, veteriner Hekim Yasin İnce\'nin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardından rottweiler cinsi köpek veterinere getirildi. Ancak bu hayvan da kurtarılamadı. Daha sonra \'Şimşek\' isimli labrador retriever cinsi köpek de aynı şekilde zehirlendi. Hızlı bir şekilde müdahale edilen Şimşek, hayata tutunmayı başardı. Ayrıca yine sahipli olan ve ismi öğrenilemeyen bir av köpeği ile 2 sokak köpeği de site içinde ve çevresinde ölü bulundu. Hayata tutunmayı başaran Şimşek\'in yanı sıra ayrıca 2 köpeğin daha zehirlendiği, ancak müdahalelerle kurtarıldığı kaydedildi.

Tepkili olan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, \"Ne yazık ki hayvanlara yönelik bu katliamları önleyemiyoruz. Yine zehirli gıdalarla köpekleri katlettiler. Aldığımız numunelerle, polise müracaat ederek kimin yaptığının belirlenip yakalanması için şikayette bulunduk. Sahipli köpekler de öldü. Bunları yapanlar insan olamaz. Ama ne yazık ki bunları yapanların aynı çevrede yaşadığını biliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Zehirlenen köpeklerden görüntü

- İsyan eden köpek sahipleri

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)‘YÜZEN AHIR’ BANDIRMA’YA 8 BİN 300 DANA GETİRDİ

PANAMA bandıralı ‘Zein 1’ isimli canlı hayvan gemisi, Brezilya’dan getirdiği 8 bin 300 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı’na demirledi.Bakanlar Kurulu kararıyla besiciler için Et ve Balık Kurumu’na 31 Aralık 2018 tarihine kadar 500 bin canlı büyükbaş, 475 bin de canlı koyun ve keçi ithali yetkisinin verilmesinden sonra hızlanan canlı hayvan ithalatı, aralıksız sürüyor. Dün gece de Çelebi Bandırma Limanı’na Brezilya’dan Panama bandıralı 163 metre uzunluğunda 1568 grostonluk ‘Zein 1’ isimli özel canlı hayvan gemisi ‘Yüzen ahır’ ile 8 bin 300 baş besilik dana getirildi. Dev gemiden kamyonlara bindirilen hayvanlar, çeşitli illere sevk edilmeye başlandı.

Çelebi Bandırma Limanı’na 1 Mart 2018 tarihinde de Uruguay‘dan ‘Rahmen’ isimli özel hayvan gemisiyle 12 bin dana getirilmişti.

Görüntü Dökümü

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Geminin gece ve gündüz görünümü

Gemi yanında kamyonlar

Bir mahalleliyle röp.

Bandırma limanı ve şehri

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

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5)ÇORUH NEHRİ\'Nİ İLKEL TELEFERİKLE GEÇİYORLAR

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesi İşhan köyünde oturan Koç ailesi, ulaşımlarını Çoruh Nehri üzerine kurdukları \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferikle sağlıyor. İşhan köyünde oturan Nevzat Koç, Çoruh Nehri\'nin diğer yakasındaki evine gidip gelmek için kullandığı patika yolun uzun olması nedeniyle tehlikeli bir çözüm yolu buldu. Koç, Çoruh Nehri\'nin bir yakasından 75 metre mesafedeki diğer yakasına \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurdu. Nehrin her iki yakası arasına gerili çelik halata bağlı makaralı kabine binen aile, karşıdan karşıya geçiyor. Karayoluna 1 kilometre mesafede araç yolu yapılmasına rağmen aile, daha kısa ulaşım yolu olduğu için teleferiğe binmekten vazgeçmiyor. Teleferik kabinine birlikte bindikleri çocuklarını karşıya geçirerek okul servisine ulaştıran aile, dönüşte yine aynı yöntemle çocuklarını eve getiriyor. Nevzat Koç, yıllardır ulaşımlarını teleferikle sağladıklarını belirterek, \"Evimize yol yeni yapıldı. Ama orası karayoluna uzak. Biz yıllardır burayı kullanıyoruz. Hiçbir tehlikesi yok. Çocuklarımızla birlikte binerek geçiyoruz\" dedi. Çocukları ile teleferiğe binen Elif Koç ise \"Okul servisi bu alana geliyor. Biz de teleferikle çocukları geçirip servise bindiriyoruz. Bazı zorlukları var ama çocukların okuması için bu teleferiği kullanıyoruz\" diyerek korkmadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Teleferikle ulaşım sağlanması

Teleferik detayları

Aile ile röp.

Detaylar

(Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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6)YILMAZ TEZCAN: TÜRKİYE, UYUŞTURUCU GEÇİŞİNDE HEDEF VE KAVŞAK

TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tezcan, Türkiye\'nin, uyuşturucu ticaretinde hedef ve önemli bir kavşak olduğunu söyledi.

TBMM Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Gaziantep\'te bilgilendirme toplantısı yaptı. Gaziantep Valiliği\'ndeki toplantıya; Vali Ali Yerlikaya, komisyonun Başkanvekili ve Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ve komisyon üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Yılmaz Tezcan, Türkiye\'nin jeopolitik konumu itibariyle uyuşturucu madde geçişlerinden hedef bir ülke haline geldiğini belirtti. Yılmaz Tezcan, şöyle dedi:

\"Türkiye bu noktada çok önemli ve hedef bir ülke haline gelmiş, kavşak bir ülke haline gelmiş. Doğudan batıya, batıdan da doğuya gerek doğal uyuşturucu maddelerin geçiş noktası, gerekse batıdan sentetik uyuşturucuların geçişi sırasında Türkiye çok ciddi bir hedef ve kavşak bir ülkedir. Malum biliyorsunuz, istikrarın olmadığı ülkelerde, terörün kol gezdiği ülkeler, bazen de bazılarının gidip barış getireceğiz diye o ülkelere gittiklerinde, barışın değil de terörün daha da hızlandığını, özellikle dünyada uyuşturucu madde, afyon türevi, esrar türevi yüzde 95\'ten fazlasının Afganistan\'dan batıya doğru aktığını düşünürsek, terörün her türlüsünü ne kadar millete ve insanlığa zararlı olduğunu görüyoruz.\"

Dünyadaki en büyük 3\'üncü finansın uyuşturucu madde kaçakçılığı olduğun ifade eden Tezcan, \"Uyuşturucu ile mücadelede adeta dünyada petrol ve silah kaçakçılığının, silah ticaretinin ne kadar yüksek meblağlarda olduğunu düşündüğünüzde uyuşturucu madde kaçakçılığının, uyuşturucu maddeyle ilgili finansmanında dünyada 2016 yılı itibariyle 1.4 trilyon dolar civarından olduğu söyleniyor. Bu raporlarda da geçiyor demekki dünyada 3\'üncü büyük finans kaynağı ve bununla mücadele çok önemli ve çok zor\" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise kentteki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlatacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Yılmaz Tezcan\'ın konuşması

- Vali Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 356 MB

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7)SİVAS\'TA CHP, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN HELVA DAĞITTI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri için kent meydanında helva ve Türk Bayrağı dağıttı.CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü nedeniyle birtakım etkinlik düzenledi. Partililer ilk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bulunan asker ve polis şehitliklerini ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra kent meydanına gelen partililer vatandaşlara helva ve Türk Bayrağı dağıttı.

Kent meydanında açıklama yapan CHP Merkez İlçe Başkanı Özgür Erdoğan, Çanakkale Savaşı\'nın tarihin akışını değiştirdiğini ifade ederek, \"Çanakkale Zaferi genç, yaşlı, kadın, erkek demeden 300 bin vatan evladının kahramanlığı, iradesi, cesareti ve sonsuz vatan sevgisinin yanı sıra, savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın ebediyen dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen destansı mücadeledeki ruhu, bilinci ve kararlılığı idrak etmek, gelecek kuşaklara bu bilinci aktarmak ve daha güvenli bir şekilde devretmektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitlik ziyareti ve dua edilmesi

-Kent meydanında helva dağıtımı

-CHP Merkez İlçe Başkanının konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(323 mb)

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8)GÖLCÜK\'TE BAHAR GÜZELLİĞİ

BOLU\'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük Tabiat Parkı, baharın gelmesiyle ayrı güzelliğe büründü.

Hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenler tabiat parkına akın etti. Baharın tüm güzelliklerinin gözler önüne serildiği Gölcük\'te yeşil alanlar rengarenk kır çiçekleriyle kaplandı. İstanbul, Ankara ve çevre kentlerden Gölcük\'e gelenler gölün etrafında ve ormanda yürüyüşe çıktı. Bazı ziyaretçiler ise tabiat parkında kiralanan bisikletlerle göl etrafında tur attı. Gölcük\'ün manzarasını arkalarına alıp hatıra fotoğrafı çektirenler doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük manzaraları

-Fotoğraf çektirenler

-Röportaj

-Detaylar

Dosya adı: blgolcuk Süre: 02:10 Boyut: 245 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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9)ATATÜRK’ÜN MERSİN\'E GELİŞİ KUTLANDI

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mersin\'e gelişinin 95\'inci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mersin Garı\'ndaki törene Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, CHP Milletvekili Fikri Sağlar, Hüseyin Çamak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Kerim Tufan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Vali Su, trenle gelen temsili heyetten Türk Bayrağını öperek teslim aldıktan sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Alanı\'na kadar yürüdü. Buradaki resmi törende İstiklal Marşı ve çelenk sunumlarının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Tufan, \"Mersin’e büyük bir değer veren Atatürk, ilimizi tam 10 kez ziyaret etmiştir. İçinde bulunduğumuz yıl Atatürk’ün Mersin’e ziyaretinin 100’ncü yılıdır. İnşallah kasım 2018’de görkemli bir organizasyonla bu ziyaretin 100’ncü yılını hep birlikte coşku ile kutlayacağız\" dedi. Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile Mersin Üniversitesi öğrencileri birer gösteri yaptı.

TARSUS\'TA TÖREN

Tarsus İlçesi\'nde düzenlenen törende ise Atatürk Treni\'nin vagonundan temsili olarak Atatürk portresi ile inen 4 gaziyi, Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Belediye Başkanı Şevket Can çiçeklerle karşıladı. Temsili karşılamanın ardından katılımcılar Cumhuriyet Alanı\'na kadar yürüdü. Buradaki tören Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrenciler ve gazilerin seslendirdiği şiirlerin okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi ekibinin folklor gösterisi ilgi ile izlendi

Görüntü Dökümü

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- Trenin gelmesi

- Temsili heyetin trenden inmesi

- Heyetin karşılanması

- Folklör gösterisi

- Korteş yürüyüşü

- Atatürk Anıtı\'nın önüne çelenk bırakılması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Kerim Tufan konuşması

- Genel ve retay görüntüler

Haber-Kamera:MERSİN, (DHA)