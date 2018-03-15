DHA YURT BÜLTENİ-9

Çevreci çift cinayeti davasında tahliye /EK

Antalya\'nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan, cinayet zanlısı Ali Yamuç\'un eşi Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ali Yamuç, geçen 20 Eylül\'de Alanya Cezaevi\'nde kendini asarak yaşamına son vermişti.

Finike\'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu\'nun, 9 Mayıs 2017 günü Kızılcık Yaylası\'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elmalı Cezaevi\'ne gönderildi. Yamuç\'un eşi Fatma Yamuç da yardım ve yataklıktan tutuklandı. Ali Yamuç, bir süre sonra nakledildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi\'nde 20 Eylül 2017 tarihinde intihar etti. Çevreci çift cinayetiyle ilgili 15 sayfalık iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aysin- Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin 3 kızının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, katil zanlısı Ali Yamuç\'un eşi Fatma Yamuç tek şüpheli olarak gösterildi. \'Kasten öldürme\', \'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma\' suçlamalarının yöneltildiği iddianamede Fatma Yamuç için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Davanın ikinci duruşması, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Tutuklu sanık Fatma Yamuç bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, Büyüknohuçtu çiftinin kızları Emine ve Naciye Zeynep Büyükküpcü ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCI TAHLİYE TALEP ETTİ

Duruşmada esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın üzerine atılı \'kasten öldürme ve yağma\' suçlarından beraatına, \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan cezalandırılmasına, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanık Fatma Yamuç da cinayetleri kendisinin işlemediğini belirterek, tahliyesini talep etti. Sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(ARŞİV)

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- Evin balkonundan görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Olay yerinde bekleyenler

- Cenazelerin araca konulması

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)

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Otobüs kazasının küçük kurbanı Betül, böyle uğurlandı

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde 2 gün önce park halindeki TIR\'a arkadan çarparak alev alan otobüste ölen 11 kişiden 5\'i memleketleri Tokat\'ta son yolculuklarına uğurlandı. Annesi ile aynı musalla taşına konulan 5 yaşındaki Betül Kaplan\'ın minik tabutu herkesi duygulandırdı.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden Tokat\'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki, Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum\'da 2 gün önce yol kenarında park halindeki TIR\'a arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada yanarak hayatını kaybeden yolcular dün Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek DNA testi yapıldı. Ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerden Ayşe Delice, Murat Delice\'nin cenazeleri Amasya’nın Aydınca ilçesine, Mervenur Özçiftçi, Mine Demir Tekirdağ Çerkezköy\'e, otobüs şoförleri Ahmet Cilvenaz Eskişehir\'e, İsmet Eslen Ordu’nun Ünye ilçesine gönderilirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Cula, Sulusaray ilçesinde dün gece toprağa verildi. Esra Kel, Turhal ilçe merkezinde, otobüs muavini Cihan Çakmak Almus’ta, Dürdane Kaplan (45) ve kızı Betül Kaplan (5) ise Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğle namazının ardından son yolculklarına uğurlandı. Kaplan ailesinin Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olan oğulları Burak Kaplan\'a söz kestikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazada Dürdane Kaplan ve kızı Betül yaşamını yitirirken, baba Hulusi Kaplan (49) ise yaralandı.

AĞLATAN TABUT

Dürdane Kaplan ve kızı Betül Kaplan için beldede kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, Pazar Kaymakamı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş ve vatandaşlar katıldı. Yaralı baba Hulusi Kaplan ise cenaze törenine katılamadı. Minik Betül, annesinin tabutunun hemen yanına konulan küçük tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın minik bedeninin konulduğu tabut, canezeye katılanları hüzünlendirdi. Anne-kızın cenazesi Abdulhandani Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Beldedeki caneaze programı

-Anne ve kıının yan yana tabutları

-Küçük kızık minik tabutunun görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin uğurlanması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/PAZAR(Tokat), (DHA)

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Şanlıurfa\'da aranan 9 kişi yakalandı

Şanlıurfa\'da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan aranırken yakalanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde çeşitli tarihlerde işledikleri suçlardan dolayı aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis şüphelilerin evlerinin kapısını çalması

- Şüpheliler gözaltına alınması

- Emniyete götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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İzmir\'de nevruz öncesi operasyon: 61 gözaltı

İzmir\'de, il genelinde nevruz öncesi uyuşturucu, asayiş ve terör olaylarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, biri asker kaçağı olmak üzere 61 kişi gözaltına alınırken, bölücü terör örgütü PKK/KCK\'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubelerinden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun\'un idaresinde, nevruz öncesi il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyona katılan 1500 polis, 4 narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla, önceden tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı. İki polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda, biri asker kaçağı olan 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, 1 kılıç ve 1 döner bıçağı, 30 gram skunk isimli uyuşturucu madde, 155 gram esrar ile bölücü terör örgütü PKK/KCK\'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondan genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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Hırsızlıklarını görüntülediler

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde Türk Telekom\'a ait iletişim kablolarını çalan hırsızlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ateş yakıp kabloları eriterek bakır telini çıkaran hırsızlar yakalanınca, bu görüntüler de ortaya çıktı.

Güneyyaka Mahallesi\'nde geçen 6 Mart\'ta otomobille gelen T.D. ve L.T., arazideki Türk Telekom\'a ait iletişim kablolarını balta ve motorlu testere ile kesti. Yaklaşık 250 metre kablo çalan hırsızlar, içindeki bakır teli çıkarmak için yaptıklarını cep telefonuyla görüntüledi. Hırsızlar yanlarında getirdikleri tenekenin için ateş yaktı, kabloları eriterek bakır telleri çıkardı. Gece karanlığında çalışan hırsızların kablolaları kestiklerinin anlaşılmasıyla kurum tarafından jandarmaya bilgi verildi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda T.D. ve L.T. dün (salı) yakalandı. Yakalanan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızların hırsızlık anını kendi cep telefonlarıyla görüntüleme anı

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Minik ellerden Mehmetçik Vakfı için kermes

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından \'Minik eller Mehmetçik ile elele\' adlı kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelirin bir kısmının Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacağı belirtildi.

Sarıgöl Belediyesi Kapalı Pazaryeri\'nde Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermeste, öğrencilerin annelerinin evlerinde hazırladığı çeşitli hamur işi yiyecek ve tatlıların yanı sıra çiğköfte, sac pidesi, zeytinyağı, ev yapımı ekmek, zeytin, yufka, tavuklu pilav, ayran, ev yapımı helvalardan oluşan gıdalar satışa sunuldu. Çok sayıda kişi tarafından gezilen kermesteki gıda ürünleri kısa sürede satıldı. Kermese Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sönmez, Belediye Başkanı MHP\'li Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri Mustafa Açıkgöz, Yasemin Oral, daire amirleri de katıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, \"Okulumuzun da güvenlik kamerası, sınıfların eksikleri var. Kermesimizden elde edilen gelirin üçte birini Mehmetçik Vakfı\'na bağışta bulunacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Aile birliği Bşk. Betül Tanrıverdi açıklaması

- Detay görüntüler.

- Mehmetçik Vakfı\'na bağış afişi

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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13 ülkenin konukları Şanlıurfa tarihine hayran kaldı

Şanlıurfa\'nın Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu sonrası kentte bulunan 13 ülkenin konuklarına kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı.

Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma forumu sona erdi. Kentte bulunan misafirlere Şanlıurfa\'nın tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı. 2 gün süren ve inanç turizmi, sürdürülebilir turizm, dirençli ekonomi, gastronomi turizmi, jeotermal turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmi konularının ele alındığı forum sonrası, kentte bulunan misafirlere, başta Balıklıgöl Dergah Platosu, Tarihi Çarşılar, Göbeklitepe, Şanlıurfa Mozaik Müzesi ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzeleri gezdirildi. Beraberindekilerle birlikte müzeyi gezen Ekinci, misafirlere Şanlıurfa\'nın tarihi mekanları hakkında da bilgi verdi. Şanlıurfa\'nın turizm potansiyelini harekete geçirmek için uğraş içerisinde olduklarını belirten Ekinci, bu konuda tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Arkeoloji Müzesinde misafirlere Şanlıurfa hakkında bilgiler veren Ekinci, \"Uclg-Mewa Kültür Komitesi Başkanı olarak 13 ülkeden misafirlerimizi Şanlıurfa da ağırlıyoruz. Bu kapsamda da forumumuzu gerçekleştirdik. Bugün de tarihi mekanları gezip onlara ilimizi tanıtıyoruz. Şu anda da Şanlıurfa Arkeoloji müzesindeyiz. Bu gezi vasıtasıyla hem şehrimizi tanıtıyoruz hem de gelen misafirlerin görmedikleri mekanları görmelerini sağlıyoruz. Açık hava müzesi olan Şanlıurfamızı da daha iyi bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Şanlıurfa\'da düzenlenen sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma forumu sayesinde tarihi ve kültür zengini olan Şanlıurfa\'ya olan hayranlıklarını dile getiren 13 ülkenin konukları Şanlıurfa\'nın önemli turizm kentleri arasında yer aldığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa müzesini gezen konuklar

- Göbeklitepe\'yi gezen konuklar

- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'nin açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)