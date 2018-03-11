DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HATAY\'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun (26), Düzce\'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun\'un cenazesi Hatay\'dan askeri uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı\'na, buradan da helikopterle memleketi Düzce\'ye getirildi. Düzce Stadyumu\'na inen helikopterdeki şehit Uzman Çavuş Kavun\'un cenazesini, Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve şehidin ailesi karşıladı. Uzman Çavuş Kavun\'un cenazesi, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Burada dualar edilip helallik alınmasının ardından, şehit Kavun\'un cenazesi, Düzce Cedidiye Camii\'ne getirildi. Anne Raziye ve baba Zeki ile diğer yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesine sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce protokolü, şehidin ailesi ile binlerce kişi katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi Düzce Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazı sırasında çekilen görüntüler

HATAY/DHA

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2)8 METREKAREDE 29 YILDIR ANAHTAR YAPIYOR

KARABÜK\'te, 8 metre karelik bir dükkanda 29 yıldır yaptığı anahtarcılığı devam ettiren 56 yaşındaki Hasan Özata,\"Artık tek başına anahtarcılığı götürme şansı yok, çok zor. Yanına bir şeyler getirmek lazım. Anahtar işi elektroniğe dönmeye başladı\" dedi.4 çocuk babası Hasan Özata, 1937 yılında yapılan işhanının merdiven altındaki 8 metrekarelik dükkanda 29 yıldır yaptığı anahtar işini devam ettiriyor. Kardemir\'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı 1989 yılında anahtar işini de ekleyen Özata, 8 yıl önce Kardemir\'den emekli olduktan sonra da anahtarcılığı ara vermeden sürdürüyor. Hasan Özata, Kardemir\'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı 1989 yılında anahtar yaptırmak için bir anahtarcıya gittiğini belirterek, \"O zaman elle çevirmeli makineler vardı. O makine de hemen yaptı ve bize teslim etti. Baktım ki bu iş kolay, \'Ben bu işi de yapabilirim\' dedim. Kardemir\'de çalışıyordum ve yeni evliydim. Eşimin altınlarını sattık öyle başladık işe. o zamanın şartlarında bir çok şeyimiz yoktu, eksikti. İlk zaman zorlandık biraz tabii. Bu işle ilgili hiçbir yerde çalışmışlığım, alt yapımız yoktu. Biraz uğraştık ama zamanla insan her şeyi öğreniyor. O yıllarda 2-3 tane anahtarcı vardı. Tabii şimdi çoğaldı. Elektrikçi de, sucu da, her kes anahtar yapıyor. Eskisi gibi değil. 20\'nin üzerinde anahtarcı oldu Karabük\'te. Makineler işi biraz daha kolaylaştırdı. Vatandaş ek iş arıyor. İşi azaldıkça yanına bir iş getirmeye çalışıyor. Mesela bende kaşe,yüzük içine yazı yazma makinesi, bıçak bilemek için makine aldık. Gelirimizi nasıl arttırabiliriz, 3-5 kuruş daha nasıl elde edebilirizin arayışına girdik\" dedi.

8 metre karelik bir dükkanda çalışmanın kolay olmadığına ifade eden Özata şöyle devam etti:

\"İmkanlar buna müsait. Daha büyük bir yere çıkma şansımız yok. Anahtar 4 TL, neresi kar olacak. Artık tek başına anahtarcılığı götürme şansı yok, çok zor. Yanına bir şeyler getirmek lazım. Anahtar işi elektroniğe dönmeye başladı. Daha ileride hepten elektronik olur diye düşünüyorum\"

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-Dükkandan ve anahtar yapılırken detay

-Hasan Özata\'nın açıklaması

Süre:(05.12) Boyutu:(577 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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3)SÜT İŞLEME TESİSİNDE KÜFLÜ PEYNİRLE ÜRETİM İDDİASI

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren süt ürünleri tesisinde, yeni peynir yapımında karıştırılarak tekrar kullanıldığı öne sürülen çok sayıda küflü kaşar ele geçirildi. Zabıta ekipleri işletmeyi mühürlerken, ürünlere ise imha edilmek üzere el kondu.

Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar\'ın başındaki zabıta ekipleri, sağlıksız ürün yaptığı iddia edilen, yurt içi ve dışında birçok marketle ürün satan ilçedeki bir süt ürünleri tesisine operasyon yaptı. Ekipler, karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Üretim tesisin üst katındaki depo bölümünde çok miktarda küflü kaşar bulundu. Peynirleri incelenmesi için tesise, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden uzman gıda mühendisi davet edildi. İnceleme sırasında firma yöneticisi olduğunu belirten bir yetkili, tarihi geçen kaşarların insan sağlığına zararlı olmadığını iddia etti. Zabıta ekipleri, depodaki incelemelerden sonra üretim bölümüne girdi. Burada üst üste konulmuş plastik kovaların kapaklarını açtıklarında aynı manzarayla karşılaştı. Kovaların içerisinde bulunan ve kaşar üretimi için kullanılan ürünlerin küflendiğini gören ekipler, şaşkına döndü. Yönetici ise kovaların kapaklarının açık kalması nedeniyle küflenmenin olduğunu iddia etti. Küflü ürünleri imalathanede kullanılmadıklarını, imha ettiklerini ve uzun süredir imalat yapmadıklarını iddia etti. Ele geçirilen sağlıksız ürünlere imha edilmek üzere el kondu. İşletme ise mühürlendi. İşletme sahibine, Türk Ceza Kanunu\'nun 186. maddesi \'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\' gereğince adli işlem yapıldı. Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Gökhan Karaçoban, \"Zabıta ekiplerinin ilçede halk sağlığını tehdit eden işyerlerine geçit vermeyeceklerdir. Halkın gıda ve sağlığını korumak adına rutin denetimleri aralıksız sürdürülecektir. Halkımızın sağlığı her zaman ön plandadır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Peynirler, zabıta inceleme var görüntü

Haber: Nurettin DOĞAN- Kamera: ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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4)ŞİDDETİ KOŞARAK PROTESTO ETTİ

İZMİR\'de Gaziemir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın sorunlarına dikkat çekmek için \'3. Renkli Kadınlar Koşusu\' düzenledi. Kadınlar 4 kilometrelik parkuru özgürlükleri, hakları ve kadına şiddete \'hayır\', kadın cinayetlerine \'dur\' demek için koştu. aziemir Belediyesi \'Kadın eli barış\' temasıyla düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında \'Renkli Kadınlar Koşusu\' yapıldı. Kadın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen koşuya İzmir Atletizm Spor Kulübü\'nün katkı sağladı. \'Kadına şiddete hayır\' sloganıyla düzenlenen koşuya her yaştan kadınlar katıldı. Gaziemir Belediyesi önünden Belediye Başkanı CHP\'li Halil İbrahim Şenol\'un verdiği startla koşuya başlayan kadınlar özgürlükleri için koştu. Kadınlar, Türkan Saylan Caddesi\'nden başlayarak Atatürk Bulvarı, Abdülhamit Yavuz Caddesi\'nden devam ederek Arda Meydanı\'nda son bulan 4 bin metrelik parkurda ter döktü.

HER YAŞTAN YOĞUN KATILIM

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği koşuda Yıldızlar Kategorisi\'ni Gülser Yardım birinci, Çağlayan Kaya ikinci, Ümran Aktaş üçüncülükle tamamladı. Genç Kadınlar Kategorisi\'nde Şerife Uysal birinci, Yaren Ekici ikinci, Büşra Kökoğlu üçüncülükle şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. Büyük Bayanlar Kategorisi\'nde Seyran Adar birinci, Özlem Işık ikinci, Nermin Yılmaz üçüncü oldu. 35- 45 yaş kategorisinde ise Tülin Okyay birinci, Hacer Uslu ikinci, Pelin Pelis üçüncülükle parkuru tamamladı. Masterler Kategorisi\'nde yarışan Raziye Arabacı birinci, Füsun Tuğluer ikinci, Sibel Kertelli üçüncülükle yarışmayı tamamladı, şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. Koşuda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Şenol, \"Bu koşuyu 3\'üncü kez düzenliyoruz. Ancak bu yılın daha anlamlı olması lazım. Kadına şiddet gün geçtikçe artıyor. Kadınlarımız ya babası ya kardeşi ya akrabası tarafından katlediliyor. Bunu protesto etmek için bu koşuyu düzenliyoruz. Bu koşumuz bu sebeple çok önemli ve anlamlı. Koşuda kimin birinci olduğu önemli değil. Koşunun anlamı çok önemli bence. Kazanan kazanmayan herkese başarılar diliyorum\" dedi.

İZMİR/DHA