DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AFRİN’İN MERYEMEYN KÖYÜNE HAVA BOMBARDIMANI

\'ZEYTİN Dalı Harekatı\' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyündeki terör hedeflerine savaş uçaklarıyla hava bombardımanı düzenlendi.

TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğü Afrin’in kuzeyindeki Meryemeyn köyüne yönelik operasyon başlatıldı. Yıllardır terör örgütünün kontrolünde olan, bölgedeki en büyük yerleşim alanlarından Meryemeyn’in çevresindeki köyler, TSK ve ÖSO operasyonuyla tek tek alındı. Dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda Meryemeyn’in çevresindeki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerinde kontrolü ele geçiren TSK ve ÖSO, öğleden sonra da çatışmaların ardından Kafermez köyünü ele geçirdi.

MERYEMEYN’E HAVA BOMBARDIMANI

Meryemeyn köyü sınırında bulunan ve dün ele geçirilen Mezra köyünde, öğleden sonra konuşlanan ÖSO güçleri harekete geçti. ÖSO\'nun hareketlenmesiyle Meryemeyn bölgesindeki teröristler, Mezra köyüne havan ve roketlerle saldırdı. Art arda atılan roket ve havanlar, boş alanlara düşerek, patladı. Bu gelişmenin ardından Türk savaş uçaklarıyla Meryemeyn’deki teröristlerin mevzi, barınak ve toplanma alanları, aralıklarla havadan bombalanarak, imha edildi.

Hava bombardımanı sonrası ÖSO güçleri de Meryemeyn bölgesindeki teröristleri ağır silahlarla ateş altına aldı. ÖSO güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğü Afrin kırsalındaki Meryemeyn köyüne yönelik operasyon devam ediyor.

Hasan KIRMIZITAŞ-SURİYE/DPA

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2)BİR MİNİBÜSE 40 KİŞİ BİNDİ

ERZURUM\'da, bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı. Ölümü hiçe sayan göçmenler, 15 kişilik minibüse şoförle birlikte 40 kişi bindi.Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği\'ne bağlı ekipler Göle yolunda yol uygulması yaparken Jandarmanın ihbarı üzerine kaçak göçmenleri taşıyan Mustafa İnalgeç (24) yönetimindeki 36 SA 585 plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 18 Afgan, 15 Pakistan, 5 Bangladeş, 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Nefes almakta dahi güçlük çeken kaçaklar, minibüsten indirilnce derin bir oh çekti.Emniyette ifadeleri alınan kaçak göçmenler Erzurum\'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine gönderildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı düşünülen sürücü ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ve jandarma araçları yoldaki görüntüleri

-Araçların geri dönüşü ve gidişleri

-Münübüsten aşağıya inişleri

-Çantaları boşaltılması

-mültecilerin karakol bahçesindeki görüntüleri

-Münübüsün iç kısmının görüntüsü

-İranlı mültecinin röp

(Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Süre:3,07(350MB)

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3)EŞOFMAN GİYEN KIZ ÖĞRENCİLERİN ZİNA YAPTIĞINI SÖYLEYEN ÖĞRETMEN, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLİP, MEMURLUĞA ALINDI

KONYA\'da sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, mesajlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam edecek.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görev yapan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı\'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Soruşturma sonucu oluşturulan rapor Milli Eğitim Bakanlığı\'na gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da, Devlet Memurları Kanunu\'nun 125\'inci maddesi gereği Ercan Harmancı\'yı öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Bakanlık yetkilileri, Harmancı\'nın, öğrencilerin bulunduğu okul ortamında değil, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memur olarak görev yapabileceğini belitti.

Harmancı\'yı destekleyen Meram\'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu\'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap hakkındaki soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Öğretmen Harmancı\'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

\'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir\', \'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi\', \'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar\', \'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler\', \'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı\', \'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.\', \'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter\', \'Mustafa Kemal\'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz\', \'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz\', \'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim\'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın\', \'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır\', \'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam\'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.\'

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

\'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim\', \'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.\'

(Görüntü Dökümü

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- Harmancı\'nın görev yaptığı okulun dışından detay (ARŞİV)

Haber: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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4)DÜNYANIN EN BÜYÜK YERALTI KENTİ TEMMUZ\'TA ZİYARETÇİ KABULÜNE BAŞLAYACAK

NEVŞEHİR Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi sırasında keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı yerleşiminde temizlik çalışmaları sürüyor. Belediye başkanı Hasan Ünver, 396 bin metrekarelik alanın 100 bin metrekarelik bölümünün Temmuz ayında ziyarete açılacağını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 4 yıl önce başladıkları kazıyı belediye olanakları, Kultür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının katkılarıyla sürdürdüklerini söyledi. Osmanlı döneminde de bu alanın oldukça önemli bir yerleşim merkezi olduğuna yönelik ciddi verilere ulaştıklarını ifade eden Ünver, “Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımızın da yardımları ile Damat İbrahim Paşa döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yüzlerce belge elimize ulaştı. Toplamda 80 bine ulaşan bilgi ve belgenin incelenmesiyle halen yürütülen temizleme çalışmalarının yapıldığı dünyanın en büyük yeraltı şehrinde, Damat İbrahim Paşa ve eşi Fatma Sultan Vakfı’nın yapmış olduğu su yollarının belgeleri ve bölgedeki bir sarnıcın varlığının olduğu bilgisine ulaştık. Bölgede sadece galerilerinin bir tanesinin uzunluğu yaklaşık 7 kilometreye ulaşan galeriye ulaştık. Burada kandil yerleri, orijinal su künkleri, insanların yaşamını belgeleyen tandırlar, ocaklar, topraktan yapılmış çeşitli imalathaneler, çeşitli kullanım gereçleri bulundu. Ayrıca yürütülen temizleme çalışmalarında tüf kayalara oyulu normal yaşam merkezlerinin yanı sıra 12. yüzyıla tarihlenen kayadan oyma kilise, 6. yüzyıla tarihlenen manastır ve yine Selçuklu dönemine kadar uzanan temizleme çalışmaları başlayıncaya kadar Kaya Cami olarak hizmet veren dini yapının hemen alt bölümünde Selçuklular dönemine kadar uzandığı belirtilen cami gibi dini mekanların yanı sıra çok sayıda ahırın bakımının yapılabildiği askeri alanda kullanılan at ahırlarının varlığını ortaya çıkardık. Bölgede 4 bezirhanenin yanı sıra çok sayıda lületaşı başta olmak üzere, diğer gereçler kullanılarak yapılan yüzlerce pipo bulundu.. Burada her şey kontrolümüz altında devam ediyor\" dedi.

Başkan Ünver, başlanğıçta Kale Mahallesi alanının imara açılarak iki katlı villa tipi evler yapılmasının amaçlandığı, ancak inşaat çalışmaları sırasında erken Hitit dönemine uzanan, milattan sonra 600\'lü yıllara ait yapılar sayesinde dünyanın en büyük yeraltı şehrine ulaştıkları söyledi. Başkan Ünver, \"Dünyanın en büyük yeraltı şehrinin Temmuz ayı içinde belirli bölümünü hizmete açarak Kapadokya turizmine ciddi katkılar sağlamayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kapadokya\'dan genel görüntü

-Kapadokya\'da çalışan işçiler

-Dünyanın en büyük yeraltı kentinden dron görüntüleri

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera:Metin YILDIRIM/ NEVŞEHİR,DHA)

ÖZEL

DV 1 Dosya 2 Dakika 04 Saniye / 127 MB

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5)BURSA\'DA SURİYELİ ANNE VE ÇOCUKLARI İTFAİYE BÖYLE KURTARDI

BURSA\'da 4 katlı bir apartmanın en üst katında soba nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan Suriyeli anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı. Suriyeli anne Berra Elhadri\'nin dini nikaklı kocası L.E.\'nin kapıyı üzerlerine kilitleyip işe gittiği bildirildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre L.E., işe giderken dini nikahlı eşi anne Beraa Elhadri ve çocukları Emel Elisa ile Muhammet Elisa’yı eve kilitleyip çıktı. Çocukların evde oynadığı sırada, soba halının üzerine düştü. Halının alev almasıyla anne Elhadri, balkona koşarak yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine polis, 110 ve 112 ekipleri sevk edildi. Çelik kapının kilitli olması sebebiyle içeriye giremeyen itfaiye ekipleri, sepetli araçla balkona çıktı. Anne ve çocukları araca bindiren ekipler, aşağıya indirdi. Anne ve çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Çocuklar tedbir amaçlı, 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntüler

Evde mahsur kalanların itfaiye ile kurtarılması

Yangın çıkan apartmandan görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

SÜRE:2 dakika 42 saniye

BOYUT: 312 MB

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6)ARANAN YABANCI UYRUKLU GENÇ, VATANDAŞIN YARDIMIYLA GÖZALTINA ALINDI

İZMİR\'in Konak ilçesinde, polis tarafından aranan yabancı uyruklu bir genç, Alsancak Tren Garı yakınlarında, bir vatandaşın da yardımıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polisinin taktığı ters kelepçenin canını acıtması nedeniyle ağlayan ve \"Problem yok abi\" diyerek kendisine sert davranılmamasını isteyen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri bugün öğle saatlerinde, denetim noktasından kaçmasının ardından takibe alınan yabancı uyruklu bir gencin, Alsancak Tren Garı yakınlarında olduğunu tespit etti. Gara gelen ekipler, aranan genci kovalamaya başladı. Bu sırada bölgeden servis minibüsüyle geçen bir kişi, yol kenarına park ettiği aracından inip, polise yardım etti. Polis, kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladığı yabancı uyruklu genci yere yatırıp, ellerini arkadan kelepçeledi. Yabancı uyruklu genç, kelepçenin bileklerini sıkması nedeniyle canı yanınca gözyaşı döktü, \"Problem yok abi\" diyerek polisten sert davranmamalarını istedi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında polis aracına bindirilen genç, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, olay yerindeki bir komiser, yabancı uyruklu gencin yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Olay anından görüntü

, Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)



