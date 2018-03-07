DHA YURT BÜLTENİ-9

1)DALAMAN\'DA 15 BİN KİŞİ, ŞEHİDİNİ UĞURLADI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Fuat Demir, memleketi Muğla\'nın Dalaman ilçesinde toprağa verildi. Şehit Demir, yaklaşık 15 bin Dalamanlı tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin kırsalında 1 Mart\'ta Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, dün (salı) sabah, tedavi gördüğü Ankara\'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şehit oldu. Acı haber, Muğla\'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin tedavisi için Ankara\'da bulunan babası Enver Demir, annesi Zeynep Demir ve 3 kardeşi başta olmak üzere, acı haber herkeste büyük üzüntü yarattı.Şehit Demir\'in cenazesi askeri kargo uçağıyla dün Ankara\'dan Dalaman\'a getirildi. Buradan alınan cenaze, konvoy eşliğinde Dalaman Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün ise şehit Fuat Demir\'in cenazesi; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün\'ün de aralarında bulunduğu kent protokolünün de katılımıyla, şehit ailesinin ve çok sayıda vatandaşların oluşturduğu konvoy eşliğinde, şehidin baba ocağı Gürleyik Mahallesi\'ne götürüldü. Dalaman halkı ve yol üzerinde bulunan birçok okulun öğrencileri, ellerinde bayraklarla şehidi karşıladı. Baba evine getirilen şehit için helallik alındı, dualar okundu. Dört çocuğun en büyüğü olan şehit Demir\'in kardeşleri ile anne ve babası başta olmak üzere, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Fuat Demir\'in cenaze törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Baba evinde helallik alındıktan şehit Demir\'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Mahalledeki caminin alanının küçük olması ve yüksek katılım nedeniyle cenaze namazı, Gürleyik İlkokulu bahçesine kılındı. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Demir, Gürleyik Naldöken Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganı attı.

Görüntü Dökümü

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- Konvoydan görüntü

- Cenazeden görüntü

- Şehit yakınlmarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ercan KAYLI- Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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2)İDLİB\'DEKİ ÇADIR KENTTE \'ŞEFKAT NÖBETİ\'

SURİYE\'nin İdlib kenti kırsalında, Türk Kızılayı desteğiyle kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin ihtiyaçları, \'Şefkat Nöbeti\' projesiyle karşılanıyor. İdlib\'de Türk Kızılayı\'nın desteği ile kurulan çadır kentlerde binlerce mülteci hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Kurulan çadır hastanelerde de hastaların tedavisi yapılıyor. Bölgenin güvenliğini ise Suriyeli muhalifler sağlıyor. Çadır kentlerde 24 saat boyunca silahlı muhalif gruplar devriye geziyor. Çadır kentlerde kalan ailelerin ihtiyaçları ise \'Şefkat Nöbeti\' projesiyle karşılanıyor. Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık proje kapsamında toplanan yardım malzemelerinin kamplarda dağıtımına katıldı. Kızılay\'ın bölgedeki faaliyetleri ile ilgili açıklama yapan Dr. Kınık, şunları söyledi:

\"Yaşanan iç savaştan dolayı bu bölgeye yaklaşık 300 bin kişi göç etti. Kızılay\'ın bu bölgede desteklediği on kadar kamp var. Şimdi Azez tarafında da yeni kamplar oluşturmak için çalışıyoruz. Bununla birlikte Afrin içerisinde de güneyden kuzeye çıkmak isteyenler olma ihtimaline karşılık buna benzer kamp hazırlıklarımız devam ediyor. Suriye\'nin içinde evlerini terk etmiş durumda olan yaklaşık 7 milyon insan var. Bu insanların yardıma ihtiyaçları var. Biz de Türkiye\'den sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu insanlara yardımlar ulaştırmak için çalışıyoruz.\"

\'DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK\'

Zeytin Dalı Harekâtı ile bölgenin daha güvenli hale geleceğini belirten Dr. Kınık, \"AFAD ile birlikte kurduğumuz bir kent. İdlib\'in içerisi buna benzer dramlarla dolu. Bir milyon kişi buna benzer manzaralarda yaşıyor. Bu bölgede yakın zamanda bir çatışma oldu. Grupların kendi arasındaki çatışmalardan etkilendi. Siviller hemen tahliye edildi. Bu bölge özellikle \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın ardından daha güvenli hale gelecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çadır kentten detay

- Kızılay Başkanı Kınık\'ın konuşması

- Çadır kentteki çocuklar

- Oyun oynayan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

(Mehmet YİRUN-Yılmaz BEZGİN-SURİYE-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 829 MB

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3)CHP\'Lİ AĞBABA: ŞEKER FABRİKALARINI SAVUNMAK, VATANI SAVUNMAKTIR

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba \"Şeker fabrikasını savunmak sadece şeker fabrikasını savunmak değildir. Şeker fabrikasını savunmak, vatanı savunmaktır\" dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki 23 milletvekili, Turhal Şeker Fabrikası önünde oluşturulan alanda vatandaşlarla buluştu. Fabrika önünde toplanan işçiler ve çiftçiler \"Turhal uyuma, fabrikana sahip çık\", \"Şeker vatandır, vatan satılmaz\" sloganları attı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikaları satılırken, bazılarının da kendi koltuklarını garanti altına almak için ittifak çalışmaları yaptıklarını belirterek, \"İsmini de cumhur ittifakı kurmuşlar. Onların kurmuş oldukları ittifak, koltuk ittifakı. MHP’si, CHP’si, SP’si, İYİ Partisi, bütün herkes burada şeker ittifakını kurmuş durumda. Genel başkanları ne söylüyorsa söylesin, burada bu ittifak kurulmuş. AK Parti’ye oy veren kardeşlerimiz de burada, halk da burada. Bu ittifak çıkar ittifakı değil. Bu ittifak ekmek ittifakı, bu ittifak vatan ittifakı. Şeker fabrikasını savunmak, sadece şeker fabrikasını savunmak değildir. Şeker fabrikasını savunmak, vatanı savunmaktır. Bu kadar açık, şekeri savunmak vatanı savunmaktır. Afrin’de sağcı, solcu herkes ittifak kurdu mu? Eğer samimiysen, eğer milliysen, yerliysen gel şeker fabrikalarının önünde bir ittifak kur. Adı yerli olsun, milli olsun. Eğer ki bu satışı yaparsan, eğer ki bu ittifakın içerisinde olmazsan kusura bakma yerli de değilsin, milli de değilsin\" dedi.

\"AFRİN DEĞİL, ŞEKER FABRİKALARI KONUŞULDU\"

Ağbaba konuşmasının devamında ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmeye işaret ederek şöyle dedi:

\"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bir görüşme yaptı. O görüşmede tercüman yok. Kim var, tercüman Dışişleri Bakanı. Buradan iddia ile söylüyorum. Turhal Şeker Fabrikası önünde iddia ile söylüyorum. O görüşmede ne Afrin konuşuldu, ne PYD konuşuldu, ne YPG konuşuldu. Ne de Suriye konuşuldu. Konuşulan şey, çok uluslu firmaların istemiş olduğu şey şeker fabrikalarının satışıydı. Bunu herkes bilsin.\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri açıklamanın ardından ilçeden ayrılarak karayolu ile Amasya’ya gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Fabrika önünde toplananlar

-Atılan sloganlar

-Veli Ağbaba\'nın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),(DHA)

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4)MHP\'Lİ TAŞDOĞAN\'DAN OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYA DAVET

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 18 Mart Pazar günü yapılacak olan 12\'nci Olağan Büyük Kurultayla ilgili bilgi verip, partilileri davet etti.

Taşdoğan, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Muhittin Taşdoğan, MHP\'nin, Türkiye Cumhuriyeti\'nin 2023 lider ülke Türkiye’sine, yani 100\'üncü yılına taşıyacak güçlü Genel Merkez yönetimine karar vereceğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Kızılelma ülküsünün bilincinde olan ve hiçbir zaman bu hedeften şaşmayan MHP’nin toyu vardır. Türk milletinin ve Türk Devleti’nin teminatı ve dayanağı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin; Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka Kurultayı olan 12\'inci Olağan Büyük Kurultayı, 18 Mart 2018 Pazar günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Vakit gelmiştir, kendi günümüzde, kendi saatimizde, kendi yerimizde ülkücü- milliyetçi dava arkadaşlarımız MHP’yi 50\'inci yıla Türkiye Cumhuriyetini 2023 lider ülke Türkiye’sine yani 100\'üncü yılına taşıyacak güçlü Genel Merkez yönetimine karar verecektir. Milliyetçi Hareketin, yarım asıra yaklaşan bağımsız, millet ve memleket sevdası Cumhuriyetimiz var oldukça ona ilham vermeye, daha büyük işler yapmak için kuvvet vermeye ebed müddet devam edecektir. Her türlü yıkıcı ve bölücü odağın kabusu, ülkemize kurulan tüm tuzakların ve kötü niyetli oyunların oyun bozucusu, olmaya devam edecektir. Bu büyük kurultaya Gaziantep olarak yoğun bir katılım sağlayacağız. Unutulmasın ki yolumuz açık, önümüz parlak, gelecek ay- yıldızlı al bayrağın altındadır. Ülkemizin ve milletimizin ağır bir tahribatla yüz yüze kaldığı son yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi\'nin duruşu, milli birlik ve kimliğin en önemli güvencesi, milli devlet yapımızın devamında en sağlam dayanağıdır. \"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Muhittin Taşdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB

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5)POLİS, ŞÜPHELİLERİ TAKİP İÇİN TARLADA ÇALIŞMIŞ

Adana merkezli 3 ilde, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1\'i kadın 22 kişi, çevik kuvvet ekibi eşliğinde, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Özel harekat ve helikopter destekli operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Polisin, çete kurdukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüphelileri 6 ay boyunca izlediği, tarım işçisi gibi davranıp, tarla ve bahçelerde çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin, çiftçilerin binlerce dönümlük arazisine, tehdit ve baskıyla el koyduğu belirtildi. Son 1 yılda; 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylarda bugüne kadar 27 mağdurun polise başvurarak, 2 aileden şikayetçi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkışı

- Zanlıların polis aracına bindirimesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE: 01\'41\" BOYUT: 103 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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6)60 AİLE TOKİ SAYESİNDE EV SAHİBİ OLDU

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde bugün çekilen kura ile TOKİ tarafından yapılan 260 konut sahiplerine teslim edildi. Kurada adları okunan vatandaşlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.

Kocaeli\'nin Kandıra ilçesinde Toplu Konut İdaresi(TOKİ) tarafından yapılan Sosyal Konut Projesi kapsamında Orhan mahallesinde yaptırılan 260 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Toplam 270 konutluk proje için başvuru yapan 260 vatandaş, bugün Turan Güneş Kültür Merkezi\'nde yapılan kura çekimi sonrasında evlerine kavuştu.

Kura çekimi öncesinde konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, \"Kandıra\'mızın en güzel yerlerinden birinde, yeni Devlet Hastane\'mizin yanında 570\'e yakın konutumuzun inşasıyla ilgili çalışmalarımızın sonuna geliyoruz. 95 adet 206 adet sosyal konutlarla ilgili biliyorsunuz, binalarımız tamamlandı. Ben şu anda iskanlarını imzaladım. İsteyen bu saatten sonra oturmaya başlayabilir orada. Emekli konutlarımızla ilgili olarak da Allah nasip ederse, sanırım Eylül-Ekim ayları gibi sizlere bir aksilik olmazsa inşallah oturmanıza başlayabilirsiniz gibi görünüyor. Bu gün ise burada, hangi blokta, hangi katta oturacağınızla ilgili çekilişler yapacağız biliyorsunuz. İnşallah şimdiden yerleriniz hayırlı uğurlu olur. Kaderiniz kısmetiniz ne ise hepsinin bu şekilde gerçekleşmesini diliyoruz\" dedi.

Noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri anons edilerek kürsüye davet edilen vatandaşlar dailerini belirleyecek kuranın çekilişini yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Kura cekılısı

-Vatandaşlardan görüntü

-Belediye başkanı konuşması

Haber-Dinçer AKBIR-Kamera-UğurAYDIN-(Kocaeli),(DHA)

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7)BAŞKAN SÖZLÜ\'NÜN YER ALDIĞI KLİP 8 MART\'A DAMGA VURACAK

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eşi Zeynep Sözlü ile birlikte kameralar önüne geçerek toplumun kanayan yarası olan \'çocuk gelinler\' konusuna dikkat çekti

EŞİ İLE BİRLİKTE KAMERALAR ÖNÜNE GEÇTİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınların muhatap bırakıldığı olumsuzlukları ön plana çıkarmak için, \'çocuk gelinler\' temalı bir klipte yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi sanat danışmanı Mahmut Tülek\'in hazırladığı \'Baştacısın\' isimli şarkıda Başkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü ile birlikte klip çekildi.

\"KADINLAR BİZİM BAŞTACIMIZDIR\"

Önceki gün sosyal medya üzerinden yayınlanan ve takdirle karşılanan klipte çocuk gelin rolünü on iki yaşındaki Ezgi Gürakar, yaşlı damat rolünü Önder Özcan oynadı. Klipte rol alan kadınların dışında kamera arkasında da çoğunlukla kadınlar bulunurken klipte küçük yaşta evlenen kız çocuğu Başkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü\'nün ellerinden tutmuş mutlu bir şekilde birbirlerine mutlu ve sevgi dolu bir ifadeyle bakarlar. Şarkının finalinde Hüseyin Sözlü\'de şarkıya katılır ve finalde \"Kadınlar bizim baştacımızdır \"der.

ŞARKININ SÖZLERİ

Baştacısın şarkısının sözleri ise şu şekilde: \"Küçücük bir kızdım düğünümde/Büyüdük beraber bebeğimle/Evde sokakta işyerinde/Çığlığım duyulmaz köşelerde/Ben anayım, ben bacıyım/Ben bir eş ama/Ben bir acıyım/ Sen bir anasın/Sen bir bacısın/Can yoldaşı Baş tacısın\"

Görüntü Dökümü

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- Başkan Hüseyin Sözlü ve eşinin oynadığı \'çocuk gelinler\' temalı bir klip

SÜRE:01\'20\" BOYUT:81 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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8)İŞHANINDAN ATLAYAN GENCİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, iki gün önce bir iş hanının girişinde bulunan berberden bir bardak su isteyip içen C.K., ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak atladı. C.K\'nın binadan düşme anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gebze\'nin en işlek caddelerinden İsmetpaşa Caddesi\'nde iki gün önce meydana gelen olayda iddiaya göre, bir iş hanının girişinde bulunan berbere gelen C.K., bir bardak su istedi. Verilen suyu içen C.K., daha sonra 6 katlı iş hanının çatısına çıktı. C.K. iş hanının çatısından atladı. Asfalt yola düşen C.K.\'yi görenler 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan C.K.\'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken C.K tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

C.K\'nın düşme görüntüsü ortaya çıktı. Otomobille seyir halindeki bir vatandaş cep telefonu ile kayıt halindeyken C.K\'nın 6 katlı binadan düşme anını saniye saniye görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-C.K\'nın binadan düşme anı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli)(DHA)-

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9)KARS\'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KARS’ta 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi\'nde 3 Mart\'ta meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hakan Çakaz yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis, kaçan şüphelilerinin yakalanması için 35 ekip ve 207 personel ile 41 ev ve iş yeri ile 3 otomobilde arama yaptı. Olayın 17 şüphelisi arasında yer alan S.S., iddiaya göre, olayda kullandığı tabanca ile Kars\'ta; R.S., E.A. ile H.S. de yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptıkları Artvin\'in Borçka ilçesinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.S., H.S., Y.Ç. R.S., E.A, ve M.B. yoğun güvenlik önlemleri altında, zırhlı araçlara adliyeye sevk edildi. Önceki gün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ç., Ö.F.C. ve B.C.\'nin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Asayiş Şube Müdürlüğü tabela

Asayiş Şube Müdürlüğü önünden görüntüler

zırhlı araçlar ve polisler

güvenlik önlemleri

şüphelilerin zırhlı araçlara bindirilip götürülmesi

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

( 229 MB - 2 DK 03 SN )

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10)KADIN GİRİŞİMCİ, ‘HAYALİM’ ADINI VERDİĞİ DÜKKANINDA HAYALİNİ YAŞIYOR

BOLU’da oturan 4 çocuk annesi 52 yaşındaki Sebahat Cenik, KOSGEP desteğiyle açtığı ‘Hayalim’ adını verdiği çeyiz dükkânı ile hayalini yaşıyor.

Bolu’da evli 4 çocuk annesi Sebahat Cenik, gençlik hayalini gerçekleştirmek için KOSGEP’in girişimcilik kursuna katıldı. 2 aylık kursu başarıyla tamamlanan Cenik, KOSGEP’ten aldığı hibe ile gençlik hayali olan çeyiz dükkanını açtı. Sebahat Cenik, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan dükkanında yaptığı, çeyiz, perde ve abiye dikimleriyle müşterilerinin kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.Cenik, hayalini gerçekleştirdiği için dükkanına \'Hayalim Çeyiz Evi\' adını verdiğini ifade ederek, “Zaten böyle işlere ilgim vardı, seviyordum. 20 senedir bu işlerle uğraşıyordum. Girişimcilik kursuna gidip belgemi aldım. Sonra projemi hazırlayıp KOSGEP’e başvurdum ve kendi dükkanımı açtım. Bu yönde ilerlemeye çalışıyorum. Küçücük bir dükkanda terzi olarak çalışmak değil, hayalim daha büyük işler yapmaktı. Şu anda geniş bir dükkan açarak hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden dükkanımın adını ‘Hayalim Çeyiz Evi’ koydum. İnşallah çok daha iyi olacak. İşlerden çok şükür memnunum.ö dedi.

Kadınların iş dünyasındaki sayılarının artmasını dilediğini belirten Cenik, “El becerisi olan kadınlarımız boş durmasın. Üretici olsunlar. İş hayatına atılsınlar, kimsenin eline bakmasınlar. Her kadın yapabilir.ö şeklinde konuştu. Cenik ayrıca, yazın evlendireceği kızının çeyizlerini de açtığı dükkanda yapacağını söyledi.



Görüntü Dökümü

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-Dükkandan görüntüler

-Sebahat Cenik’in çalışmaları

-Sebahat Cenik ile röportaj

-Detaylar

Süre: 03:31 Boyut: 396 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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11)KADIN POLİSLER, HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURUYOR

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 84 kadın polis, halkın huzuru için gece- gündüz demeden çalışıyor.

Ellerinde tabanca ile atış alanında çalışan kadın polisler, hedefi tam isabetle vuruyor. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kadın personelin atış yetisinin en üst düzeyde tutulması için gereken her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Kent merkezinde 70, il genelinde ise 84 kadın polisle periyodik olarak atış eğitimi yaptırdıklarını anlatan Alper, \"Özel harekat personelimizin usta eğiticilerin katılımıyla kadın personelimize özellikle operasyonel atış teknikleri uzmanlaşmaları için gereken her türlü desteği veriyoruz. Özellikle son zamanlarda, ülkemizin geçtiği günler göz önünde bulundurulursa erkek personellerimizin olduğu kadar kadın personelimizi de atış konusunda hem yetenek anlamında hem melekelerini geliştirme anlamında hem de kararlılık ve cesaret anlamında hiçbir zaman geride kalmaması lazım. Bu yapmış olduğumuz eğitimlerde kendini ispatlayan hanım personelimiz de en az erkek meslektaşları kadar başarılı atışlar gerçekleştirdiler. Biz, bu periyotta eğitimlerimize aynı kararlılık ve istekle devam edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Atış poligonu

- Kadın polislerin çantalarından tabancalarını çıkarması

- İl Emniyet Müdürü Alper ile röp.

- Kadın polislerin atış yapması

- Atışların kontrol edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

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12)\'ZAMANI AŞAN ŞEHİR KONYA\' FİLMİNİN TANITIMI YAPILDI

KONYA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan \'Zamanı Aşan Şehir Konya\' adlı filmin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, \"Uzun zamandır yenilenmesi gereken Konya tanıtım filmini hazırlattık. İlk olarak Türkçe hazırlanan film ilk etapta Mayıs ayına kadar İngilizce, Farsça, Çince ve Özbekçe olarak hazırlanıp ilgili mecra ve mercilerde paylaşılacak\" dedi.

\'Zamanı Aşan Şehir Konya\' adlı tanıtım filmi için Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Tanıtım filminin uzun zamandır yenilenmesi gerektiğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar şunları söyledi:

\"Konya, manevi seyahatler, tarih, doğa ve gastronomi açısından ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. Konya\'nın tanıtılması, şehrin maddi ve manevi kazanımlarını artırabilmesi yönünde, devlet kurumları ve yerel dinamiklerin ortaya koyduğu çok ciddi yeni açılımlar mevcuttur. Bu yeniliklerle beraber, şehrin tarihi, doğal, kültürel ve geleneksel zenginliklerinin, ayrıca sanayi, tarım, ticaret, eğitim, sağlık alanlarındaki birikiminin, daha da önemlisi demokratik kültür ve bir arada yaşama tecrübesinin dünyayla paylaşılması gerekmektedir. Uzun zamandır yenilenmesi gereken Konya tanıtım filmini hazırlattık. İlk olarak Türkçe hazırlanan film ilk etapta Mayıs ayına kadar İngilizce, Farsça, Çince ve Özbekçe olarak hazırlanıp ilgili mecra ve mercilerde paylaşılacak.\"

Son dönemde İranlı turistlerin Mevlana\'ya yoğun ilgisi olduğunu da ifade eden Abdüssettar Yarar, 744\'üncü Vuslat etkinliklerine 4 bin 600 İranlı turistin geldiğini, gelecek dönemde bu sayının 10 bine çıkacağına inandıklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar açıklama

-Tanıtım filmi

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

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13)SAMSUN\'DA YENİ KURULAN AMAZON BAND KADIN GRUBU İLK ÇALIŞMASINI KADINLARA ARMAĞAN ETTİ

SAMSUN\'da yaklaşık 15 gün önce kurulan Amazon Band Kadın Grubu, ilk çalışmasını yaptı. Grup ilk çalışmasını Mehmetçiğe armağan etti.

Samsun\'da yaklaşık 15 gün önce kurulan ve Atakum ilçesindeki OMÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Atakan Karadeniz\'in kendine ait özel bir yerde çalışmalarına devam eden Amazon Band Kadın Grubu\'nda şuanda 6 bayan enstrüman çalıyor.

Grupta bateri, gitar, yan flüt, bağlama, ney çalan bayanların amacı kadınların müziğe olan ilgisinin arttırmak olduğunu belirttiler. Aralarında öğretmen ve özel sektörde çalışan bayanların bulunduğu Amazon Band Kadın Grubu ilk çalışmasındaki parçaları Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'deki Mehmetçiklere armağan ettiler.

Grupta yaşları 21 ile 32 arasında olan bayanların hepsi en az 2 enstrüman çalabilirken, önümüzdeki dönemlerde grubun sayısının artmasını istiyorlar.

Grupta ud çalan OMÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı 3\'üncü sınıf öğrencisi Merve Nur Aydın (21), 10 yıldır müzik ile uğraştığını belirtti. Aydın, \"Piyano, yan flüt, ud ve gitar enstrümanlarını çalıyorum. Burada kadın orkestrasında buluştuk. Yeni kurulum aşamasındayız. İnşallah bütün kadınlara da örnek oluruzö dedi.

Grupta gitar çalan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşenur Kanat (24) ise, \"15 yıldır müzik ile ilgileniyorum. Küçüklüğümden beri bağlama ve cura çalıyorum. 8 yıldır da gitar çalıyorum. Bu ekipte de arkadaşlarıma akustik gitar ile eşlik ediyorumö diye konuştu.

Grubun en genç üyesi olan ve grupta ney çalan OMÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı 3\'üncü sınıf öğrencisi Gülbahar Coşkun (21), \"Grubun neyzeniyim. Kızlar korusu kurduk ve bu grupta olmaktan çok mutluyumö şeklinde konuştu.

Kadınların müzik piyasasında az yer bulduğunu belirten ve grupta bateri çalan, 2 üniversite mezunu ve özel bir sektörde çalışan Ezgi Çolak (26), \"8 yıldır davul çalıyorum. Samsun\'da kurulan kadın orkestrasının davulcusuyum. Atakan Karadeniz ile böyle bir orkestra kurmaya karar verdik. Kadınların müzik piyasasındaki yerini özellikle Samsun\'da çok az yer bulduklarını düşününce böyle bir orkestra kurmak istedik. Şuan git gide kalabalıklaşan bir orkestramız var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar var. Katılmak isteyenler de var. Bunun dışında işin stresini atabildiğimiz, kendimize aile bulduğumuz bir ortam oluşturdukö

Görüntü Dökümü-HD

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-Grubun müzik çalması (Telli turnam)

-Grubun müzik çalmasından detay

-Merve Nur Aydın\'ın şarkı söylemesi

-Merve Nur Aydın\'ın konuşması

-Ayşenur Kanat\'ın konuşması

-Gülbahar Coşkun\'un konuşması

-Ezgi Çolak\'ın konuşması

(SÜRE: 04.30 DK.)-(BOYUT: 143 MB)

Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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