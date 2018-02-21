DHA YURT BÜLTENİ-9

Manavgat\'a şehit ateşi düştü (EK)

1)\'TELEFONLA BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜM\'

Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan iki askerden Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün babası Nazim Gür, \"Bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Askerlerimize kurban olduğum Allah güç, kuvvet versin. Bu millet bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim. 6- 7 ay önce görüşmüştük. Yazın görüştük. Telefonla da bir hafta önce görüştüm. \'Sınır ötesine gideceğiz baba. Siz bana ulaşamazsınız. Ben sizi dönünce ararım\' diyordu. Ondan sonra da bir daha da görüşmedik\" dedi.

ŞEHİT BABASI TESELLİ ETTİ

2015 yılında Dağlıca\'da PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 16 askerden biri olan piyade sözleşmeli er 28 yaşındaki Uğur Yıldız\'ın babası Sadık Yıldız da şehit evine gelerek baba Nazım Gür\'ü teselli etti. Baba evinin önüne kurulan taziye çadırında dua okunurken, çadırda sandalyeye oturan anne Yeter Gür\'ü askeri personel ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı.

ŞEHİDİN 4 KARDEŞİ DAHA VAR

Şehidin 2 kız, 2 erkek kardeşi daha olduğu belirtilirken, kardeşlerin Manavgat dışında yaşadığı kaydedildi. 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde olan şehidin naaşının bu akşam Manavgat\'a getirilmesi ve yarın düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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- Taziye çadırlarından genel görüntü

- Şehit evine bayrak asılması

- Şehit babası otururken

- Şehit babasını, 2015\'te şehit olan Uğur Yıldız\'ın babası Sadık Yıldız\'ın teselli etmesi

- Şehit evine taziyeye gelen komşu kadınlar

- Şehit çadırında dua edilmesi

- RÖP: Şehit babası Nazmi Gür

- Şehit evinden görüntü

135 MB /// 02.10\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)ADANA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik\'in acı haberi memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

4 aylık evli olan Eren Çelik\'in (28) şehit olduğunu Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ayhan Evli, Soysalı Mahallesi\'nde oturan ailesine bildirdi. Acı haberi alan anne Hafize ile baba Yunus Eren gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, fenalık geçiren yakınlarına da sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi Adana\'daki baba evinde alan eşi Meltem Çelik ise fenalık geçirdi. Şehit Eren Çelik\'in cenazesi, Adana\'da toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin babaevinden detay

- Aileden detay

- Evin önündeki ambulans ve askeri yetkililerden görüntü

- Türk bayrağı asılırken detay

SÜRE:36\"

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA)

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3)AFRİN\'E JÖH SEVKİYATI

DİYARBAKIR\'dan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Afrin bölgesinde düzenlenecek \'meskun mahal\' operasyonlarına katılmak üzere, Jandarma Özel Harekât (JÖH) personeli, sınır kentlerine sevk edildi. Suriye\'nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında, sınır bölgesine sevkiyat devam ediyor. Diyarbakır konuşlu 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda görevli JÖH personeli 11 otobüsle, sabah saatlerinde dualarla Afrin\'e uğurlandı. JÖH timlerini taşıyan otobüsler, Şanlıurfa\'dan da geçti. Sınır bölgesine gönderilen timlerin, harekât kapsamında Afrin bölgesinde \'meskûn mahal\' operasyonlarına katılacakları belirtildi.

Polis eskortu eşliğinde sınır bölgesine sevk edilen JÖH konvoyuna, vatandaşlar el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu

- Otobüsler askerleri taşıması

- Konvoy halinde geçen askerler

- Askerlerin Bozkurt işareti yapması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 37 MB

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4)ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN \'ASKER DUASI\' ŞİİRİ TARTIŞMASI

ANTALYA\'da bir ortaokulda öğrencilerin okul yöneticisinin öncülüğünde okuduğu \'Asker Duası\' şiiri tartışmalara neden oldu.

Konyaaltı ilçesindeki Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu\'nda bir vatandaşın okulun dışından çektiği görüntülerde, okulun yöneticisi megafonla \'Asker Duası\' şiirini okuyor. Her mısradan sonra öğrenciler de şiirin sözlerini bir ağızdan seslendiriyor. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, videonun \'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber\' bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

\"Antalya Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu\'nda okul yöneticileri öğrencilere tekbir getirtiyor, andımızı yasaklayan yerli ve milli (!) hükümetin ufacık çocuklarımızdan militan devşirme sevdasına dur demek için laikliği savunacağız.\"

\'AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİLER İÇİN\'

Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Yüceevren, okunan sözlerin çok bilinen bir şiir olduğunu söyledi. Etkinliğe yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden izin alındığını belirten Yüceevren, okunan şiirin Talim Terbiye Kurulu\'ndan geçmiş bir şairin şiiri olduğunu kaydetti. Yüceevren, \"Çalışma, Afrin\'deki Mehmetçiklerimiz için Antalya genelindeki 7-8 okulun ortak projesi. Bu videodalar uluslararası bir platformda da yayınlanacak. Yanlış ve doğruluğunu bütün Türkiye o zaman görecek\" diye konuştu.

\'ŞIK OLMADI\'

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin İltar, bilimsel eğitimin savunulduğu bu dönemde etkinliğin şık olmadığını söyledi. Bu tür söylemlerin siyasi malzeme olarak kullanılmamasını isteyen İltar, \"Eğer bu tür etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkili merciler kontrol etmezse değişik bölgelerde değişik söylemler ortaya çıkabilir. Bu farklı söylemler toplumda kutuplaşmaya yol açar. Eğer gerçekten Afrin\'deki askerler için böyle bir şey yapılıyorsa Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda bu gençleri vatanını seven, topluma yararlı birer insan yapabilirsek zaten görev layıkıyla yerine getirilmiş olur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Okul dış plan

- Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin İltar detay

-Röp: Fatin İltar

Haber- Kamera: ANTALYA-DHA)

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5)GELİN VE KAYINVALİDELİ UYUŞTURUCU ÇETESİ 8 KİLOGRAM BONZAİ İLE YAKAYI ELE VERDİ

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul bağlantılı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram bonzai ele geçirildi, biri gelin diğeri kayınvalide toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışma neticesinde İstanbul\'dan Bursa\'ya uyuşturucu satışı yapan çeteye yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda 13 kişi gözaltına alınıp tutuklanırken, ikinci operasyonda da 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 250 bin lira olan 8 kilogram bonzai ve 56 gram metamfetamin ele geçirildi. İkinci operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9\'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı. Çetede aktif görev aldığı öğrenilen gelin Suna A. ve kayınvalidesi Yüksel A. ile aileden olmayan çete üyesi Orhan S. \'Uyuşturucu ticareti\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Operasyon sonrası araçta arama

Araçta malzemelerin bulunması

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevki

Alınan malzemelerin fotoğrafı

Enver Fatih TIKIR - Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

Süre 2 dakika 17 saniye boyut 256 mb

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6)HIRSIZLAR, POLİSLERE HÜNERLERİNİ UYGULAMALI GÖSTERDİ

DİYARBAKIR\'da, çeşitli tarihlerde Polis ekiplerince yakalanan hırsızlar götürüldükleri polis merkezlerinde ilginç hünerlerini uygulamalı olarak polislere gösterdi. Bir şüpheli kemerinin içinde döner b.ıçağını nasıl sakladığını, başka bir şüpheli nezarethanenin asma kilidini nasıl açtığını, bir diğer şüpheli ise kendisine takılan kelepçeden nasıl kurtulduğunu uygulamalı olarak polislere gösterdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte çeşitli tarihlerde yakalanan bazı hırsızlık şüphelileri, getirildikleri polis merkezlerinde hırsızlık, soygun ve suç aletlerini polisten nasıl sakladıklarını uygulamalı olarak polislere anlattı. Bir zanlı kemerinin içine nasıl döner bıçağını sakladığını gösterirken, bir başka zanlı ise, içine konulduğu nezarethanenin asma kilidini nasıl açtığını gösterdi. Başka bir zanlı ise polhisin bileklerine taktığı kelepçeyi nasıl açtığını uygulamalı olarak gösterdi. Hırsızların marifetlerini cep telefonuna kayıt eden polisler, bu görüntüleri meslektaşları ile paylaşarak onları uyardı.

Görüntü Dökümü:

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-Nezarette sökülen kilit

-Kelepçe sökülmesi

-Döner bıçağının kemerden çıkarılması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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7)HAKKARİ\'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI

HAKKARİ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Ankara, Van ve Şemdinli ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, \'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Parada Sahtecilik\' suçlamasıyla 6 kişi Hakkari\'de, 1 kişi ise Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Irak uyruklu 20 kaçak da yakalandı. Operasyonda, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği ve çok sayıda sahte \'Göçmen Tanıtma Belgesi\' ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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JANDARMA KAMERASI

-Jandarma ekiplerin operasyon anı

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçilmesi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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8)SEYDİŞEHİR\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Bahattin K.\'yi (58), teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Antalya\'dan otobüsle Seydişehir\'deki evine geldiği saptanan Bahattin K., otobüs Bozkır kavşağında durdurulup gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 36 gram eroin ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise uyuşturucu için kullanılan düzenek bulundu. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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9)RÖGAR KAPAKLARINI ÇALDILAR

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde 1\'i kadın 3 kişinin rögar kapaklarını çalması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Akyazı Ömercikler Mahallesi 8022 no\'lu Sokakta yaşayan vatandaşlar sabah sokaktaki rögar kapaklarının yerinde olmadığını gördü. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde saat 05.00 sıralarında sokağa gelen 1\'i kadın 3 kişinin rögar kapaklarını çaldıkları ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin el arabasıyla geldikleri, kadının etrafı kolaçan ederken 2 kişinin ise kapakları çaldığı görüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerasında hırsızlık anı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -