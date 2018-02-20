DHA YURT BÜLTENİ-9

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 32\'nci gün; 1715 terörist öldürüldü (EK)

1)DARMIK\'TA MAYIN PATLADI: 10 ÖSO\'LU YARALI

Suriye\'nin Afrin bölgesinde \'Zeytin Dalı Harekâtı\' devam ederken, Darmık Dağı\'nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 10 mensubu yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktalarına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DARMIK VE ÇEVRESİ BOMBALANIYOR

Bu arada, Darmık Dağı çevresindeki terör örgütü hedefleri, karadan topçu birlikleri, havadan da jetler tarafından ateş altına alındı. Bombalanan bölgeden duman yükseldiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulanslar

- Darmık Dağı çevresinin bombalanması

- Yükselen duman

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Emrah GÜL-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB, 281 MB

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2)ADIYAMAN\'DAN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' İÇİN JÖH SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Adıyaman\'dan 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, sınır kentlerine sevk edildi.

Şehit Er Özgür Güven Kışlası\'ndan çıkan 70 kişilik JÖH personeli, 2 otobüsle güvenlik önlemleri alınarak, sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman\'dan ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlarla askerlere destek verdi. JÖH personelinin, \'Zeytin Dalı Harekatı\' için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği\'nce, Suriye\'nin Afrin kentine 1 ton bal gönderilirken, bazı Adıyamanlılar ise Mehmetçik için kurban kesti.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Er Özgür Güven Kışlası

- Vatandaşların toplanması

- Kurban

- Askerleri uğurlanması

- Konvoy oluşturulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

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3)KARADENİZ’İN CAZİBESİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

KARADENİZ Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, yerli ve yabancı turistlerin Karadenize olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti. KATİD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, son dönemde yapılan yatırımlarla birlikte bölgenin cazibesinin arttığını söyledi. Özellikle 2010 yılından itibaren yerli turistlerin Karadenize ilginin giderek arttığının altını çizen Toktaş, “2000\'li yılların başından itibaren de Körfez ülkelerinin Doğu Karadeniz bölgesine ciddi bir ilgisi var. 1980’li yıllarda turizm kum, deniz, güneş üçlüsüyle başlıyor ve uzun yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Bununla birlikte insanların beklentileri de yavaş yavaş değişmeye başladı. Alternatif turizmle de ilgilenmeye başladı. Kum, deniz, güneşin dışına çıkmaya başladığı zaman ilk akla gelen doğa turizmi oldu. Bu konuda da Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesi oldukça zengindir. Yayları olsun, şelaleleri olsun, el değmemiş bakir alanları ile insanların çok fazla dikkatini çekiyor. O yüzden alternatif turizmi arayan yerli turistlerimiz 2010 yılından beri ciddi bir şekilde Karadeniz bölgesine ilgi göstermeye başladıö dedi.

2017 YILINDA KARADENİZİ 3 MİLYON 500 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Körfez ülkeleri için Karadeniz’in vazgeçilmez bir cazibe olduğunu belirten Toktaş, “Bu anlamda turizm kapasitesi bakımından her geçen gün hem ağırladığımız misafir sayısını arttırıyor, hem de var olan tesis sayısını arttırıyor. Trabzon 2017 yılı itibariyle 1 milyon 750 bin yerli, 450 bin de yabancı olmak üzere toplam yaklaşık olarak 2 milyon 250 bin turiste ev sahipliği yaptı. Bunu da 54 bakanlık belgeli tesisle yapmaya çalıştı. Bunun yanında da bakanlık belgeli tesislerin 3 katı kadar da bakanlık belgeli olmayan tesislerimiz mevcut. Bunlar pansiyon ve belediye tesisleri diye sınıflandırılan ve bunun yanında da ne yazık ki önüne geçemediğimiz korsan tesislerle birlikte oldu. orta Karadeniz’de de Samsun’u örnek verirsek, Samsun’da 2017 yılı itibariyle 410 bin yerli turiste ev sahipliği yaparken, 60 bin kadar da yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Bu anlamda Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine baktığımızda yaklaşık olarak 3 milyon 500 bin turist hareketliliği yaşanmış oldu. Bununla birlikte her geçen gün yatırımlar artmaktadırö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Samsun’un Aslanlı yolundan drone görüntüsü

-Samsun’un golf sahasından drone görüntüsü

-Samsun’un Tütün İskelesinden drone görüntüsü

-Bafra Kuş Cennetindeki kuşlardan detay

-Atakum sahilinden drone görüntüsü

-Bafra Kuş Cennetinden detay

-Ordu’nun köylerinden drone görüntüsü

-Ordu Boztepe’den drone görüntüsü

(SÜRE: 05.17)-(BOYUT: 168 MB)

Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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4)16 YAŞINDAKİ ÇOCUK, AHIRDAN 2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇALDI

KONYA\'da görme engelli Ahmet Temirciöz\'ün ahırından 2 adet büyükbaş hayvan çalan 3 kişiden gözaltına alınan O.Y. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün Karabulut Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Temirciöz (67), ahıra giyip büyükbaş hayvanlarını kontrol ettiği sırada 2 adet hayvanın olmadığını fark etti. Bunun üzerine ailesine haber verip, hayvanları kontrol etmesini istedi. Ailesi, 2 adet hayvanın çalındığını anlayınca jandarmaya haber verdi. Ahırın ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, plakasız bir otomobilin ahırın yakınlarından geçitiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma otomobilin, daha önce hırsızlık olaylarına karışan A.T.\'ye (40) ait olduğunu yanınd da O.Y. ve E.M.O.\'nun (17) bulunduğunu belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan O.Y.\'ye suçunu itiraf edip, hayvanları A.T. ve E.M.O. ile birlikte çaldıklarını söyledi. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen O.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma diğer şüpheli A.T. ve E.M.O.\'nun yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Adliye binasına alınması

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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5)URLA AÇIKLARINDA 50 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR\'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Urla\'nın Demircili Koy önlerinden bir grup kaçağın denize açıldığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Sahil güvenlik, botun yerini belirledi. Durdurulan lastik bottaki 26 Suriye, 12 Angola, 5 Togo, 4 Somali, 2 Kamerun ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak yakalandı. Ayrıca bottaki göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçaklar, kıyıya getirildi. Grup, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Yakalanan göçmen kaçakçısının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan kaçaklardan görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA)

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6)ŞEFTALİ AĞAÇLARININ ÇİÇEK AÇMASI ÇİFTÇİLERİ TEDİRGİN ETTİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şefkali ve erik ağaçları çiçek açtı. Çiftçiler zamanından önce çiçek açan ağaçların olası don olaylarından zarar görebilecek olması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İnegöl\'de baharı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Kentte en çok şeftali üretimi yapılan ilçenin kırsal İsaören Mahallesi\'nde şeftali ve erik ağaçları çiçek açtı. Şeftali yetiştiricilerniden Tacettin Bal, bazı bölgelerde olduğu, İnegöl’de de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, güneşli günlerin yaşandığını belirterek, “Bu nedenle şeftali ve erik ağaçları çiçek açtı. Çiçek açan ağaç oranı oldukça yüksek. Bu, biz çiftçiler için büyük risk. Çiçeklenme erken olduğu için kar yağışı olması halinde arkasından kırağı yağabilir, bu da çiçeklerin dökülmesine neden olacak demektir. Böyle olursa, meyveyi başka yerlerden yeriz gibi geliyor. Bulut altındayız, işimiz Allah’a kaldı. Gece tedirgin yatıp, sabah o şekilde uyanıyoruz. Nasip diyoruz artık. Bu şartlar böyle devam ederse, çiftçi bile meyvesini manavdan alırö dedi.

Erken çiçek açmanın üreticinin istemediği bir gelişme olduğunu ifade eden Bal, \"Bugünlerde erken çiçek açan ağaçlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir. Bu olay, bu sene meyvenin pahalı olacağı, rekoltenin düşük olacağı demektir. Meyvenin pahalı olması, bizim açımızdan iyi ama tüketici için kötü olabilirö diye konuştu.

RİSK MEVCUT

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren ise, “Şubat ve Mart aylarında genellikle don ve kırağı olayları yaşanır. Muhtemelen çiçek açan ağaçların çiçekleri yanar. Riskli bir durum. Tarımsal anlamda yapılabilecek bir şey yok. Sürekli don riski var. 5-6 derecenin üzerinde gitmesi lazım sıcaklıkların\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçların görüntüleri

-Çiftçinin açıklaması

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-



