DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KARDAK SESSİZ, SAHİL GÜVENLİK BOTLARI LİMANLARDA

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları\'nda, bir süredir Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan gerginlik yerini sessizliğe bıraktı. Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarının tamamı limanlara çekildi. Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nda 3 haftadır tırmanan Türk-Yunan sahil güvenlik ekipleri arasındaki gerginlik, duruldu. Son 2 gündür Kayalıklar\'ın etrafında ne Yunan ne de Türk sahil güvevinlik ekipleri görülmüyor. Kardak açıklarında uzun süredir nöbet tutan Türk sahil güvenlik botları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait gemiler, Bodrum, Yalıkavak ve Turgutreis limanlarına çekilirken, bölgede Kalalimnos Adası yakınlarındaki kayalıklara 2 mil mesafede bekleyen tüm Yunan botlarının ise Kilimli (Kalimnos) Adası Limanı\'na çekilerek demirledi. Kilimli\'de yayın yapan yerel \'www.kalymnos-news.gr\' haber sitesi Kardak Kayalıkları\'nda görev yapan 5 Yunan botunun limanda demirli haldeki fotoğraflarını yayınlayıp, haberinde, \"Son 2 gündür Kardak Kayalıkları sakin ve sessiz. Türk botları da limanlarına çekildi\" ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki Türk ve Yunan balıkçıların da Kardak Kayalıkları\'ndan uzakta avlanmaları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Kardak Kayalıkları\'nda yaşanan hareketsizlikten görüntü

-Limana çekilen Türk botlarından görüntü

-Yunan internet sitesinin yayınladığı Yunan botlarının limandaki fotoğraflarından görüntü

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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YANAN OTOMOBİLDE ÖLEN 5 KİŞİNİN CENAZESİ DNA TESTİ İÇİN ANKARA\'YA GÖNDERİLDİ

2)İKİ ARKADAŞIN SINIFINDA HÜZÜN

TOKAT\'ta, istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobilde yanarak, yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yanan otomobilin LPG\'li olduğu belirlendi. Kaza, dün akşam saatlerinde, Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa\'dan il merkezine giden Ahmet Paray (58) yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, alev aldı. Otomobilden çıkamayan sürücü Ahmet, eşi Kadriye (49) ve kızları Damla Nur Paray (18) ile Evranur Gür (17) ve Selma Yalçın Oğuz (53) yanarak, yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü otomobilden çıkarılan ve Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 5 kişinin cenazesi, dün gece DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otomobildekilerin Erbaa ilçesine akraba ziyaretine gittiği, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otomobilde bulunan Evranur Gür\'ün ise liseden arkadaşı Damla Nur Paray\'a eşlik etmek için ilçeye gittiği belirlendi. Selma Yalçın Oğuz\'un da sürücü Ahmet Paray\'ın kuzeni olduğu belirtildi.

ARAÇTA LPG VARDI

Öte yandan kazada yaşamını yitiren araç sürücüsü Ahmet Paray\'ın Tokat Valiliği\'nde yemekhane sorumlusu memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Paray\'ın kullandığı otomobilde LPG takılı olduğu ve çarpma sonucu yanmaya bunun sebep olduğu ileri sürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İKİ ARKADAŞIN SINIFINDA HÜZÜN

Kazada ölen iki arkadaş Damla Nur Paray ile Evranur Gür’ün birlikte eğitim gördüğü Boğaziçi Lisesi 11/B sınıfında olayın üzüntüsü yaşandı. Aynı sınıfta okuyan Damla Nur ve Evranur\'un birlikte oturduğu sıralarına fotoğrafları konuldu. Arkadaşları ise fotoğraflarının yanına karanfil bıraktı.

\'ÖLÜME DE BİRLİKTE YÜRÜDÜLER\'

Okul Müdürü Abbas Daşkıran, iki öğrencilerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Daşkıran, Damla Nur ile Evranur sürekli birlikte olan, iki samimi arkadaş olduğunu ifade ederek, \"Maalesef ölüme de birlikte yürüdüler. Allah rahmet eylesin, kalanlarına sabır eylesin. Ölüm zor ama genç ölümü maalesef daha da zor\" dedi.

Sınıf arkadaşları ise Damla Nur ile Evranur’un çok yakın arkadaş olduklarını ifade ederek, \"Ayrılmazlardı hiç bir zaman. Zaten ölüm de ayırmadı onları. Beklemediğimiz bir durum. Halen şoktayız\" dedi. Evranur Gür\'ün 13 Şubat\'ta sosyal medya hesabından yaptığı \'Bir avuç ömrün kalmış gibi gül\' paylaşımı da dikkat geçti.

İKİ ARKADAŞIN SINIFINDA HÜZÜN

Kazada ölen iki arkadaş Damla Nur Paray ile Evranur Gür’ün birlikte eğitim gördüğü Boğaziçi Lisesi 11/B sınıfında olayın üzüntüsü yaşandı. Aynı sınıfta okuyan Damla Nur ve Evranur\'un birlikte oturduğu sıralarına fotoğrafları konuldu. Arkadaşları ise fotoğraflarının yanına karanfil bıraktı.

\'ÖLÜME DE BİRLİKTE YÜRÜDÜLER\'

Okul Müdürü Abbas Daşkıran, iki öğrencilerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Daşkıran, Damla Nur ile Evranur sürekli birlikte olan, iki samimi arkadaş olduğunu ifade ederek, \"Maalesef ölüme de birlikte yürüdüler. Allah rahmet eylesin, kalanlarına sabır eylesin. Ölüm zor ama genç ölümü maalesef daha da zor\" dedi. Sınıf arkadaşları ise Damla Nur ile Evranur’un çok yakın arkadaş olduklarını ifade ederek, \"Ayrılmazlardı hiç bir zaman. Zaten ölüm de ayırmadı onları. Beklemediğimiz bir durum. Halen şoktayız\" dedi. Evranur Gür\'ün 13 Şubat\'ta sosyal medya hesabından yaptığı \'Bir avuç ömrün kalmış gibi gül\' paylaşımı da dikkat geçti.

Görüntü Dökümü:

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-İki arkadaşın okulundan görüntüler

-Sıralarına konulan fotoğrafları

-Yanındaki karanfiller

-Okul müdürünün konuşması

-Arkadaşlarının konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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3)OTOPARK ÇETESİ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

ANTALYA\'da otoparklara usulsüz araç çekerek karşılığında otopark sahiplerinden para aldıkları belirlenen 8\'i polis 17 kişi, haklarında hazırlanan 13 klasörle birlikte adliyeye çıkarıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde bazı görevlilerin, otopark işletmecileri ile menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığı çektirdiklerini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler şüphelilerin bazı araçların sahipleri araç çekilmeden gelmesine rağmen aracı teslim etmeyerek otoparka çekilmesini sağladıkları, trafiği engellemediği halde geç saatlerde ara sokaklara park eden araçları da çektirdikleri ve bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinden para aldıkları belirlendi.

Şüpheliler ne kadar çok araç çektirirse o kadar çok para alacakları için mümkün olduğu kadar fazla araç çektirmeye çaba gösterdiği tespit edildi. 6 aylık teknik takip sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine çektirdikleri araç ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Sorguları 2 hafta süren 17 kişi, bugün 13 klasör dosya ile birlikte adliyeye çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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- Otopark çetesi trafik polis ve otopark görevlileri için hazırlanan dosyaların adliyeye götürülmesi

- Çete üyesi polis ve diğer zanlıların araçtan indirilerek adliyeye sokulması

- Adliye dış plan görüntü

178 MB - 1.35\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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4)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin adet ecstasy ile 200 gram bonzai ele geçirdi. Pois, uyuşturcuları satmak isteyen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapatığı belirlenen A.E.\'nin evine baskın yaptı. Operasyonda ikamette ve A.E. nin üst aramasında bin tane ecstasy hap ve 166 gram bonzai ele geçirilirken, A.E. gözaltına alındı. Bursa polisi ayrıca durumundan şüphelendiği D.D. ile S.Ş.\'nin üzerlerinde yaptığı aramada toplam 33 gram bonzai ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, \"Uyuştucu ticareti yapmak\" ve \"uyuştucu kullanmak\" suçlarından adliyeye çıkartıldı.

Görüntü Dökümü:

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Şüpheli A.E. ve S.Ş. adliyeye sevk edilirken

Süre: 12 saniye Boyut: 24 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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5)ECEM BALCI CİNAYETİNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Ecem Balcı\'nın (17) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen Süleyman Kara, \'çocuğu kasten öldürme\' suçundan tutuklandı. Gölcük\'te, Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan ve bulamayınca bunalıma giren annesi Esra Ercömert, 14 Ocak\'ta gittiği Kandıra\'nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atladı. Ercömert\'in 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak, toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ecem\'i bulmak için özel ekip kurdu. Ecem\'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara\'yı cezaevinden çıkararak, ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp, emniyete getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı\'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem\'in öldürüldükten sonra Gölcük\'te ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Süleyman Kara\'nın ifadesi doğrultusunda, geçen cuma günü, Ecem\'in cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ecem Balcı\'nın cenazesi, otopsinin ardından Sakarya\'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Soruşturma nedeniyle haberlere ilişkin yayın yasağı getirilirken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ecem Balcı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Kara ve diğer şüphelilerin bugün Gölcük Adliyesi\'ne sevk edildiği bildirildi. Süleyman Kara, \'çocuğu kasten öldürme\' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -