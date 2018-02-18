DHA YURT BÜLTENİ-9

Darmık Dağı bombalandı

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık Dağı yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryalarınca fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar ve jetlerle ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis\'ten de görüldü.

Görüntü Dökümü

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CANLI VERİLDİ

Haber:Kilis,(DHA)

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TKP\'lilerin toplantısına tepki: 4 yaralı

Samsun\'da Türkiye Kominist Parti (TKP) İl Başkanlığı\'nın Gazi Sahnesi\'nde düzenlediği toplantıya 40 kişilik bir grup tepki gösterdi. Grup toplantının yapıldığı binaya girmek isteyince arbede çıktı. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Sahnesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre TKP Samsun İl Başkanlığı\'nın düzenlediği bir toplantıya tepki gösteren yaklaşık 40 kişilik grup, toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Binanın girişinde bulunan TKP üyeleri ile grup arasında arbede yaşandı. TKP üyesi 4 kişinin yaralandığı olayda polis 18 yaşından küçük bir genci gözaltına aldı. Yaralılar, Gazi Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. TKP üyeleri ise binayı terk etmeyip güvenlik talep etti. Polislerle TKP üyeleri arasında yapılan görüşmelerin ardından binada bulunan yaklaşık 45 kişi polis otobüsleriyle Atakum ilçesine götürüldü. Yaralıların hastanede ayakta tedavi edildiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olaylar (Cep telefonu görüntüsü)

-Polisin bir kişiyi gözaltına alması (Cep telefonu görüntüsü)

-Olay yerinden detaylar

-TKP\'lilerin tahliye edilmesi ve polis otobüsleirne binmesi

-Polis otobüslerinin gidişi

(Süre: 02.07 dk) - (Boyut: 239.39 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Motosiklet tutkunlarından Afrin\'deki Mehmetçikler\'e destek

Denizli\'de bir grup motosiklet tutkunu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na motosikletleriyle konvoy halinde şehir turu atıp, şehitliği ziyaret edererek ve basın açıklaması yaparak destek verdi.

Denizli\'deki çeşitli gruplara üye motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Pamukkale Üniversitesi Kampüsü önünde toplanıp, 250 araçlık konvoy oluşturdu. Motosikletlerin üzerine Afrin\'de şehit olanların isimleri yazıldı. İlk olarak konvoy halinde Denizli Asri Mezarlığı\'na giden motosikletliler, buradaki asker ve polis şehitliklerini ziyaret etti. Ardından, polis eşliğinde, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'na geçildi. Motosiklet tutkunlarının Türk bayrakları ile korna çalarak caddelerden geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi, kimileri alkışlarla destek verdi. Ardından Meydana gelen motosikletlilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Motosikletliler, açılan Türk bayrağı etrafında toplanıp, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra, hep bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudu.

\"MEHMETÇİKLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN TOPLANDIK\"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Pamukkale Üniversitesi Motosiklet Topluluğu Başkanı Rıfat Arıkan, Türkiye\'nin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye sokmaya çalışan terör örgütlerine karşı bir araya geldiklerini belirtip, \"Bugün burada Afrin\'de şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için kendi tarzımızla, motosikletseverler olarak ve onların bizimle burada olduğunu hissettirmek için toplandık. Buradan bütün şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Türk motosikletseverler olarak her zaman milletimizin bölünmez bütünlüğünü sarsmaya çalışacak herhangi bir terör örğütüne yine kendi yöntemlerimizle tepkimizi göstereceğiz. Bütün motosikletlerimize Afrin\'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini verdik. Askerlerimizin, canlarını hiçe sayıp, bizim için terör örgütüne karşı korkusuzca mücadeleleri devam ediyor. Bizler bugün burada toplandıysak oradaki Mehmetçiklerimiz kan ve ter döktüğü içindir\" diye konuştu. Rıfat Arıkan, konuşmasının ardından Afrin\'de şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okudu, meydandaki kalabalık da hep bir ağızdan \"Burada\" diye karşılık verdi. Motosikletliler basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Motosiklet tuütkunlarının konvoyundan görüntü

-Şehitlik ziyaretinden görünkü

-Caddeden geçiş görüntüsü

-İstiklal Marşı okunmasından görüntü

-Pamukkale Üniversitesi Motosiklet Topluluğu Başkanı Rıfat Arıkan\'ın basın açıklamasını okuması

-Afrin\'de şehit olan askerlerin isimleriyle yoklama alınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Gelidonya Feneri\'ne yürüdüler

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 1500 kişi Gelidonya Feneri\'ne yürüdü.

Her ay ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine yürüyüş düzenleyen Kumluca Belediyesi\'nin şubat ayı gezisi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiindeki tarihi Gelidonya Feneri\'ne yapıldı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı Gelidonya Doğa Yürüyüşü saat 09.30\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndan başladı. Yürüyüş parkuruna hareket etmeden önce katılımcılar Atatürk büstü önünde fotoğraf çektirdikten sonra minibüslerle Karaöz mevkiine kadar götürüldü. Gelidonya Feneri\'ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta araçlardan inenler yürüyüşe başladı. Bir kısmı stabilize bir kısmı ise patikadan oluşan güzergahın özellikle rampa ve patika bölümleri yürüyüşçüleri zorladı. Denizden 220 metre yükseklikteki Gelidonya Feneri\'ne ulaşmaya çalışırken yorulunca yol kenarında dinlendi ve yemek yiyerek enerji depoladı. Gelidonya Feneri\'ne ulaşanlar büyüleyici manzarayla karşılaşınca yorgunluklarını unutarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıp, bolca fotoğraf çekti. Yürüyüş sonunda Gelidonya Feneri\'nin önünde dev Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe katılan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"Her ay keşif yürüyüşleri adı altında doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bu ayki yürüyüşümüzü \'Kırlangıç Burnu\' diye geçen Gelidonya Feneri\'nin bulunduğu bölgeye yaptık. Tamamen doğal ve patika yollardan geçerek yaklaşık 1500 vatandaşımızla yaptığımız yürüyüşte yerel halkın söylemiş olduğu deveci taşlarını ve doğa harikası manzarayı görme fırsatımız oldu. Aynı zamanda bu Gelidonya Feneri, Likya Yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu bölge Likyalılar açısından önemli bir bölge. Bulunduğumuz bölgenin güney kısmında 15\'inci yüzyıldan kalma deniz batıklarıyla karşılaşıyoruz. Eskiden beri bu bölge denizcilik anlamında stratejik bir yer olarak gösteriliyor. Bu yürüyüşler hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor. Vatandaşımız bayrak açıyor. Bayrağı ön plana çıkarıyor. Bayrağın etrafında bir ve beraber olduğumuzu göstermek amacıyla bunu yapıyoruz. Rekor bir katılım oldu. Tüm vatandaşımıza teşekkür ediyoruz\" dedi. Yürüyüşe katılanlar da yürüyüşü zor ama çok güzel ve keyifli bulduklarını belirtirken, Gelidonya Feneri\'nin doğa harikası olduğunu, ülkenin gezip görülmesi gerek yerlerinden biri olduğunu vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cumhuriyet Meydanı\'nda toplananlar

- Minibüslerden inerek toprak yolda yürüyenler

- Patikada yürümekte zorlananlar

- Gelidonya Feneri\'ne ulaşan yürüyüşçüler

- Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve vatandaşla röportaj

- Vatandaşın bayrak açması

- Tarihi fenerden kara ve hava görüntüleri

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)