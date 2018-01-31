DHA YURT BÜLTENİ-9

1)İDLİB ŞEHİDİ DSİ ÇALIŞANI TANBOĞA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



SURİYE\'nin İdlib kenti kırsalında, hareket halindeki Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı evli ve 2 çocuk babası Yasin Tanboğa (39), Adana\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.İdlib\'de hareket halinde bulunan askeri konvoya dün akşam terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, DSİ çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, çalışma arkadaşı Mahmut Pakyürek ve Uzman Çavuş Ömer Güneş yaralandı.

BAKAN EROĞLU DA KATILDI

DSİ 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'nde 2012 yılından bu yana operatör olarak çalışırken göreve gittiği bölgede şehit düşen Yasin Tanboğa için memleketi Adana\'daki Kabasakal Mezarlığı\'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin babası Mustafa Tanboğa, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Neşe Tanboğa\'nın bir ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehit Yasin Tanboğa\'nın çocukları Muhammet Mustafa (9) ve Miray (4) ile akrabaları yakından ilgilendi. Şehidin eşi Esra Tanboğa, cenaze töreni sırasında fenalaştı. Mezarlıkta görevlendirilen askerler, cenaze aracı etrafında ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

Namazın ardından askerlerin omuzlarında taşınıp cenaze aracına götürülen Şehit Yasin Tanboğa, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜTÜLER GEÇİLİYOR

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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2)REYHANLI\'YA 2 ROKET DAHA DÜŞTÜ

Suriye tarafından bugün saat 14.20 sıralarında atılan bir roket, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi\'nde bir evin önüne, diğeri de Reyhanlı çevre yoluna düştü. Her iki olayda 1 kişi yaralandı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme başlatırken çevrede toplanan vatandaşlar da dağıtıldı. Bugün Reyhanlı\'ya atılan roket sayısı ise 4\'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- AFAD ekipleri inceleme yaparken

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT:98 mb

Haber:İbrahim MAŞE-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU/REYHANLI,(Hatay),(DHA)

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3)A.Ü. REKTÖRÜ ÜNAL: İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK SUİSTİMALE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kanser hastalarının tedavisinin aksatılmasına dair iddialarla ilgili adli ve idari soruşturma yapıldığını belirterek, \"İnsan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz\" dedi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal, son günlerde, AÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü\'nde kanser tedavisi hizmetlerinin aksatıldığı ve izinsiz nükleer deney gibi birtakım çalışmalar yapıldığı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Ünal, iddiaların üniversite yönetimine ulaşması üzerine, 21 Ekim 2016 tarihinde, ivedilikle inceleme başlattıklarını kaydetti. İnceleme yapılması amacıyla kurulan komisyon tarafından, basında yer alan iddiaların ayrıntılı tetkik edildiğini kaydeden Ünal, \"İnceleme sonucunda isnat olunan fiiller ve ilgili kişiler hakkında 16 Mart 2017 tarihinde disiplin soruşturması açılmasına karar verildi. Disiplin soruşturması sonunda bir kısım öğretim üyesi hakkında kamu görevinden çıkarma cezası teklif edilmiş ve soruşturma dosyası gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı\'na gönderilmiştir. Bir öğretim üyesi hakkında ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir\" dedi.

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NA SUÇ DUYURUSU

Disiplin soruşturmasına konu olan fiillerin, ceza hukuku anlamında da suç teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Ünal, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulduğunu vurguladı. Ünal, \"Söz konusu iddialar ile ilgili adli süreç devam etmekte olup bu işlemlerin sonucu Üniversite Rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir\" dedi.

AÜ\'nün yeni yönetimi olarak göreve geldikleri gün itibarıyla üniversitedeki tüm sorunların yakın takipçisi olduklarını ve ivedilikle çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti:

\"Söz konusu olay ile ilgili gerek üniversite olarak gerekse adli tüm müdahaleler yapıldı. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki yönetim olarak sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yahut insan hayatı ve sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak tüm hastalarımıza en modern teknoloji ve yetkin personelimiz ile sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören ve bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastamızın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon çalışmalarına devam etmektedir.\"

PROF. DR. SAĞLAM: HASTALARIN RADYASYON YAYMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, radyasyon tedavisi sonrasında hastaların radyoaktif olmadığını, dolayısıyla çevreye radyasyon yaymalarının söz konusu olmadığını belirtti. Prof. Dr. Sağlam, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ile ilgili basında yer alan haberlerin radyasyon onkolojisi camiasını derinden üzdüğünü, hastalarda endişeye yol açtığını söyledi. Sağlam, kurumsal uygulamalar ile ilgili durumun incelenmesi ve objektif araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

\'LİSANS OLMADAN CİHAZ KULLANILAMAZ\'

Fizik Mühendisleri Odası\'nın, radyoterapi cihazlarının tedavi için mekanik ve dozimetrik uygunluğunu kontrol ederek, cihaza uygunluk belgesi verdiğini belirten Prof. Dr. Sağlam, \"Ardından tedavi cihazları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından radyasyon güvenliği açısından titizlikle incelenerek lisanslandırılmaktadır. Söz konusu lisans olmadan tedavi cihazları kullanılamaz\" dedi.

\'NÜKLER DENEY SÖZ KONUSU OLMAZ\'

Radyasyon tedavisi yapılan tedavi makineleriyle özellikle eğitim kurumlarında, hasta tedavisi aksatılmadan bilimsel inceleme ve araştırmalar yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Sağlam, \'nükleer deney\'in söz konusu olamayacağını vurguladı.

\'HASTALAR RADYASYON YAYMAZ\'

Prof. Dr. Sağlam, radyasyon tedavisi sonrasında, hastaların radyoaktif olmadığını, dolayısıyla çevreye radyasyon yaymalarının söz konusu olamayacağını kaydetti. Radyoaktif madde kullanımının daha sıklıkla nükleer tıp birimlerinde görüldüğünü belirten Sağlam, \"Tedavi planlamaları, radyasyon onkologlarının hedef belirlemeleri sonrasında, medikal fizik uzmanlarınca yapılmaktadır. Bu planların dozimetrik ve mekanik kalite kontrolleri yapılarak, radyoterapi, hastalara teknisyenler ve uzmanlarca uygulanmaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin bu uygulamaları yapabilmesi mümkün değildir\" dedi.

\'DOZİMETRE KULLANILMASI ZORUNLU\'

Radyasyon ile çalışan merkezlerde personelin, dozimetre (radyasyon ölçer- radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını belirlenmesi için kullanılan cihaz) kullanmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, şunları kaydetti:

\"Bu dozimetreler, belirli periyotlarla analiz edilerek, radyasyona maruziyet ölçülmektedir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak tüm Türkiye\'de radyasyon tedavilerinin güncel standartlara uygun ve güvenli olarak yapılması konusunda mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Amacımız, radyasyon onkolojisi disiplininin kanser tedavisinde maksimum faydaları sağlayarak, hastaların en az yan etki ile tedavi olmalarını sağlamaktır.\"

Görüntü Dökümü

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- Üniversite dış plan

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Antalya-DHA)

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4)CEZAEVİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

KONYA\'da Süleyman Çokdoğruol (35), tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırganda, plakası çamurla kapatılmış olan otomobille kaçtı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki E Tipi Kapalı cezaevi önünde meydana geldi. Süleyman Çokdoğruol, iddiaya göre silahlı kavgaya karışan arkadaşı S.A.\'yı ziyaret etmek için Cezaevi\'ne geldi. Otomobilini otoparka park eden Çokdoğruol, cezaevinin kapısana doğru yürüdüğü sırada plakası çamurla kapatılmış bir otomobilin içinden kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu sol bacağından yaralandı. Bacağına isatebet eden 2 mermi sonucu yaralanan Çokdoğruol, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

- Olay yerinden detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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