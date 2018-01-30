DHA YURT BÜLTENİ-9

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 11\'İNCİ GÜN; BURSEYA\'DAN SONRA HEDEF BAFELYUN TEPESİ (EK)

1)BURSEYA DAĞI ÇEVRESİNDEKİ SİVİLLERE YARDIM

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla teröristlerden temizlenen Suriye\'nin Burseya Dağı çevresindeki sivillere kömür ve gıda yardımı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, \'Dışarıda üşüyen milyonlar var\' projesi kapsamında Burseya Dağı eteklerindeki Yazıbağ Köyü ve Azez\'de bulunan 230 aileye kömür, 150 aileye ise gıda kolisi dağıttı. Kilis İHH Basın sorumlusu Ali İmran Durman, zor koşullarda yaşayan Arap, Türkmen ve Kürt halkına yardım ulaştırdıklarını belirterek, \"Yapılan harekattan sonra Burseya Dağı\'nın çevresindeki köylere daha rahat bir şekilde yardım ulaştırmaya başladık. Fırat Kalkanı Bölgesi\'nde olduğu gibi burada da huzurun geldiği bölgelerde yardıma muhtaç herkese ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.

Haber-Kamera:Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS/DHA

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2)ÜZERİNE REKLAM PANOSU DEVRİLEN 4 YAŞINDAKİ MUHAMMET, AĞIR YARALANDI

KONYA\'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen 4 yaşındaki Muhammet Karabakan, ağır yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki kaldırım üzerine atılı vaziyette bulunan reklam panosu, belirlenemeyen nedenle Muhammet Karabakan\'ın üzerine devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet Karabakan\'ın başından ciddi şekilde darbe aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, reklam panosunu kim yada kimlerin koyduğunu bulmak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı Muhammet\'in ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

- Olay yerinde kaldırım üzerinde duran panodan detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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3)ADANA\'DA DA BİR DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

ADANA\'da, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş da gözaltına alındı. Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince evinde gözaltına alınan Ulutaş\'ın, görev yaptığı Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi\'nde de arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dr. Dursun Yaşar Ulutaş, daha sonra uçakla soruşturmanın yapıldığı Ankara\'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Dr. Dursun Yaşar Ulutaş\'ın emniyet binasından çıkarılırken görüntüsü

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

(36 mb)

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4)BİNGÖL\'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

BİNGÖL\'de 27 Ocak\'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü trafik kazasının yaşandığı anı gösteren görüntüler ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan K.Ç., yoldan süraatli geçen minibüsün çarpması sonucu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bingöl-Muş karayolu üzerindeki merkez Simani Mahallesi\'nde, K.Ç. ile bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada, yoldan süratli gelen bir minibüs olduğu görülüyor. Görüntülerde, yolun yarısında farkettikleri minübüsten bir kişi kurtulmayı başarırken, K.Ç. ise süratle gelen minibüsün çarpması sonucu yola savruluyor. Asfalt yola düşen K.Ç., çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yol kenarında bekleyen vatandaşlar

-İki kişinin karşıya geçmek için yürümeye başlaması

-Süratli gelen minibüsten bir kişinin kurtulması

-Minibüsün K.Ç.\'ye çarpması anı

-Çevredekilerin yaralıya koşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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5)CİNAYET SANIĞI: EŞİME KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM

BOLU\'nun Kıbrıscık ilçesinde traktörle çarpıp yaraladığı komşusu 77 Hamdi Beyde\'yi 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu gün öldüren 68 yaşındaki Mehmet Akman\'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada ifade veren Mehmet Akman, \"Eşime küfür ettiği için öldürdüm\" dedi.

Kıbrıscık Karadoğan Mahallesi\'nde oturan Mehmet Akman, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Hamdi Beyde\'ye Temmuz 2016\'da traktörle çarptı. Yaralanan, Hamdi Beyde 9 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu. Hakkında \'taksirle yaralanmaya neden olmak\' suçundan dava açılan Akman, tutuksuz yargılandı. 2017\'nin Nisan ayında taburcu olan Hamdi Beyde, aynı gün kendisine traktörle çarpan Mehmet Akman ile konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Mehmet Akman, eşine küfür ettiğini iddia ettiği Hamdi Beyde\'ye tüfekle ateş ederek öldürdü. Mehmet Akman, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce de kasten yaralama suçundan sabıkası bulunan Mehmet Akman\'ın son olarak Antalya\'nın Kemer ilçesinde bir pansiyonda konakladığını tespit etti. Mehmet Akman, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla pansiyonun önünde gözaltına alındı. 8 ay boyunca firari olan Mehmet Akman\'ın üzerinden başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akman hakkında \'Kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk duruşması görülen davaya tutuklu sanık Mehmet Akman, Beyde\'nin avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren Mehmet Akman, komşusunu eşine küfür ettiği için öldürdüğünü belirterek, \"Olay günü ben otomobilime binerken Hamdi bana hem el kol hareketi yapıyor, hem de hakaret ediyordu. Ben de aracımdan inerek yanına gittim. Aramızda tartışma çıktı. Bana ve karıma küfür edince kendimi kaybettim. Otomobilimde bulunan tüfeği alarak Hamdi Beyde\'ye bir el ateş ettim. Eşime küfür ettiği için öldürdüm\" dedi.

BULDUĞU KİMLİKLE YAŞADI

Hamdi Beyde\'yi öldürdükten sonra Kıbrıscık\'ta kendisine ait bahçede bir süre saklandıktan sonra Antalya\'ya kaçtığını ifade eden Mehmet Akman, \"Antalya\'ya gittiğimde alışveriş için bir markete girdim. Marketten çıkarken yerde bir cüzdan buldum. İçindeki nüfus cüzdanını alarak, kimliğin ait olduğu kişiymiş gibi yaşadım. Daha sonra yerleştiğim pansiyonda yakalandım. Yakalanmadan önceki son 40 gün bu şekilde sahte kimlikle hayatımı sürdürdüm\" diye ifade verdi.

Duruşmada, Mehmet Akman\'ın tutukluluk haline karar verilerek, duruşma tanıkların dinlenilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

ADLİYE ÇIKIŞI YAKINLAR ARASINDA GERGİNLİK

Duruşmanın tamamlanmasının ardından, adliye çıkışında tarafların yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri araya girerek gerginliği sonlandırdı.

Görüntü dökümü

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-Taraflar arasında yaşanan gerginlik

-Polisin kalabalığı dağıtması

-Adliyeden detaylar

-Alınan önlemler

-Sanığın arşiv fotoğrafı

Dosya adı: blcinayetdavasi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

(220.7 MB)

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6)TÜRKİYE VE BULGARİSTAN TAŞKINLARDA SU ALTI ARAMA ROBOTU KULLANACAK

EDİRNE Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, (AFAD), kentte yaşanabilecek olası nehir taşkınları ve sel baskınlarıyla mücadele etme konusunda Bulgaristan\'ın Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü sınır ötesi işbirliği kapsamında 589 bin Euro\'luk AB projesi geliştirdi. İki ülkenin taşkın ve sellerde ortak müdahalesini amaçlayan AB projesi sayesinde su altı arama robotu ve kurtarma araçları alınacak.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yaşanabilecek nehir taşkınlarına müdahale konusunda Bulgaristan ortaklı Avrupa Birliği projesi hazırladı. Yaklaşık 589 bin Euro\'luk projenin ortakları olan Bulgaristan İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Haskova Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle tanıtım toplantısı düzenlendi. AFAD Edirne salonundaki tanıtıma AFAD Edirne İl Müdürü Kemal Şen, İyileştirme Şube Müdürü ve proje koordinatörü Ali Altındal, Bulgaristan\'ın Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü proje uzmanı Spiridon Aleksandrov, Haskova Bölge Müdürü Nikolay Petkov katıldı.

AFAD Edirne İyileştirme Şube Müdürü ve proje koordinatörü Ali Altındal, proje sayesinde olası sel ve nehir taşkınlarında Bulgaristan ile ortak müdahale edileceğini ifade ederek, \"Projenin yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık süreci oldu. AFAD Edirne olarak, sel ve diğer afetlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak birinci önceliğimiz. Bu kapsamda kurduğumuz proje yönetimiyle birlikte üzerimize düşen görevleri sıraladık. Kurumsal kapasitemizi arttırmak adına diğer Avrupa Birliği fonlarında da faydalanmak için böyle bir projeye gereksinim duyduk. Sel konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile görüştük. Aynı kurumun Bulgaristan\'ın Haskova Bölge Müdürlüğü ile bir araya geldik. İki yıllık toplantıların ardından projemiz ortaya çıktı. Projemizin ismi \'sel durumuna hazırlıklı olma ve müdahale etmek için sınır ötesi işbirliği\'. Projede ortağımız Bulgaristan ve bütçemiz 589 bin Euro. Bunun yüzde 55.8 yani 328 bin 507 Euro bize ayrılan kısmıdır. Projemizin genel amacı bu bölgede meydana gelecek ani su baskınında ani reaksiyon gösterebilmemiz gerekiyor. Eldeki araçlarla mücadele etmemiz, zaman alıyordu ve araçlar suda hareket edemiyordu. Bunların önüne geçebilmek temel amacımızdı\" dedi.

\'SU ALTINDA ROBOT KURTARMA YAPACAK\'

Avrupa Birliği bütçesiyle özellikle Edirne\'deki taşkınlarda arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak çok sayıda ekipman ve araçların temin edileceğini kaydeden Altındal, su altı arama robotuyla suyun altında daha kolay bir kurtarma yapılabileceğini söyledi. Altındal, \"Projede etkin bir müdahale bekliyoruz, iki ülke de ayrı müdahale değil sınır bölgesinde olabilecek taşkınlarda ortak müdahale yapabilmek amacımız. Projeyle birlikte 4x4 tam teşekküllü arama kurtarma aracı, 5 kişilik ekiple üzerinde kurtarma botu taşıyacak. Araç yüksekliği de sel sularının yüksekliğine göre belirlendi. Edirne\'de ve bölgemizde olmayan su altı arama robotu alınacak. Önünde aydınlatma ve kamera sistemi olacak. Örneğin Meriç nehrinin dibini göremiyoruz ama bu su altı robotu sayesinde arama kurtarma da çok rahatlıkla arama yapabileceğiz. Bu robot en az 70 kiloluk nesneleri de suyun içinden çıkarabilecek şekilde çalışacak. Suyun içinde göremediğimiz noktalar içinde drone ile kurtarma botu alınacak\" şeklinde konuştu.

SEL VE TAŞKINDA ORTAK MÜDAHALE

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü proje uzmanı Spiridon Aleksandrov da ortak müdahaleye dikkat çekerek, \"Bu sınır ötesindeki her iki kurumun nasıl çalıştığını, bu konularda ortak nasıl iş yapılacağının kanıtıdır. Bu projeyle ilgili olarak bakanlığımız bünyesindeki Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bu konuda fayda görecek. Taşkınlarla ilgili 100 adet mobil bariyer, 5 adet dalgıç kıyafeti ve 3 adet 6x6 kitap araç alınacak. Yine bu taşkınlarla müdahale 2 araç ve insansız hava aracı almayı planlıyoruz. Olası bir taşkın ve felakette ortak hareket etme kabiliyetiyle ilgili yöntem bulmuş olacağız. Çok iyi çalıştığımız AFAD Edirne ekibine teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Türk ve Bulgar proje ortakları

-Salona girişleri

-Toplantı salonu genel

-Ali Altındal\'ın konuşması

-Bulgar uzman Spiridon Aleksandrov\'in konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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7)5 BİN 700 TARİHİ ESER DEPODA BEKLEMEYECEK

SAMSUN\'da 37 yıl önce yapılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının yetersiz olması nedeniyle 7 bin 400 eserden 5 bin 700\'ü teşhir edilemeyerek depoda bekletiliyordu. İnşaatı devam eden yeni müze binasının tamamlanmasıyla toprak altından çıkarılıp depoda bekletilen tarihi eserlerde teşhir imkanı bulacak. 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni müze binası 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Samsun\'da 37 yıl önce yapılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının yetersiz olması ve toprak altından bulunan tarihi eserlerin büyük bir kısmının teşhir alanı yetersizliği sebebiyle depolarda bekletilmesi nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle harekete geçildi. Yapılan çalışma ile 2016\'da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de kapatılırken İlkadım İlçesi\'nde yeni müze binası inşaatına başlanırken 22 bin metrekare alan üzerinde 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak olan müze inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 30\'a ulaştı. Öte yandan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi\'nde kayıtlı yaklaşık 7 bin 400 adet arkeolojik ve etnografik eser bulunduğu bunlardan yaklaşık 5 bin 700\'ünün teşhir edilecek yer bulunamadığı için yıllardır depolarda muhafaza edildiği belirtildi.

\'Samsun Müzesi\' ismiyle hizmet verecek olan proje ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Eski müze binasında eserlerin büyük bir bölümü sergilenmiyor ve depolarda bekliyordu. Hem de eserlerin Samsun\'a ve bölgeye özgü şekilde sergilenmesini sağlamak hem de müzecilik açısından farklı bir boyut getirmek istedik. Sadece arkeoloji müzesi ya da bulunan eserler olarak değil müzenin adını da zaten \'Samsun Müzesi\' koyduk. Samsunla ilgili olan bütün düzenlemeleri, eserleri sergileyebileceğimiz bir mekan oluşturalım istedik. Ardından yeni müze binası inşaatı başlatıldı. Binanın estetiği, işlevselliği ve doğa ile uyumuna büyük önem verdik. Kaba bir bina kütlesi değil peyzaj düzenlemeleri ile bir bütünlük oluşturacak bir şapı inşa ediliyor. Çok özel bir proje. İnsanları yormayacak düzenlemeyi içeren bir mimari tasarım oluşturuldu. Bir yıl sonra inşaatın bitirilmesi planlanıyor. İnşaatımız belirli bir aşamaya geldi ve hızlı bir şekilde yapımı devam ediyorö diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Yeni yapı eski yapı ile karşılaştırılabilecek ölçekte bile değil. Eski yapıda bin metrekareyi bile bulmayan alan varken 22 bin metrekarelik bir alana geçiliyor. Kafeteryaları, konferans salonları, sergi alanları burada gelen kişilerin ziyaretçilerin ağırlanacağı alanlar eski konseptten çok çok farklı olacak. Yaşayan bir müze olacak. Şimdi depolarda bekletilen eserler mekanlara çıkacaklar ve insanlarla buluşturulacaklar. Samsun\'daki medeniyetler, eserler o kadar fazla ki eski müzede neredeyse sergilenen 3 katı oranındaki eser yer almadığı için sergilenemiyordu. Böyle bir mekandan çıkıp sergilenme olanağı bulduklarında eserler de hakikaten hayat bulacak.ö

Görüntü Dökümü:

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-Eski müze binasından detay

-Yeni müze inşaatından detay

-Yeni müze projesindenf otoğraflar

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

(558.07 MB)

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8)MARMARİS\'TE DOMUZ SÜRÜSÜ ŞEHRE İNDİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan çok sayıda yaban domuzu şehir merkezine indi. Sokaklarındaki çöp konteynerlerinin etrafında dolaşan yaban domuzlarını görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.

Armutalan Mahallesi\'ndeki Tokatlılar Sitesi çevresine, dün (pazartesi) saat 20.00 sıralarına sürü halinde inen yaban domuzları ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimlerden şehre inerek ana caddede araçların ve insanların arasından geçen yaban domuzları, çöp konteynenlerinde yiyecek aradı. Çöpte yiyecek bir şey bulamayan, aralarında yavrularıyla da olduğu 13 yaban domuzu, anayoldan caddenin karşısına geçerek, sokak aralarında gözden kayboldu. Yaban domuzlarının araçlar

ve insanlardan korkmayarak rahatça dolaşmaları şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Görüntü dökümü

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-Marmaris yazılı tabeladan görüntü

-Domuzların sıklıkla indiği Armutalan Mahallesi\'ni hakim bir tepeden görüntü

-Cep telefonuyla çekilen domuzların görüntüsü

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(20,6 MB )

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9)YÜKSEKOVA\'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 52 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde bir evin yakınında, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri, Bölük köyü Çatalca mezrasına operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arama tarama faaliyetlerinde bir evin yakınında toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof ele geçirildi. Eroine el koyan güvenlik güçlerinin, bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü

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-Narkotik köpek yardımıyla Çatalca Mezrasındaki bir adreste yapılan aramalar

-Köpeağin tepki vermesi

-toprağa gömülü eroin

-Eroin paketlerini bidonda çıkartan ekipler

-Detaylar

Haber-Kamera:HAKKARİ, (DHA)

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