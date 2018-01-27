DHA YURT BÜLTENİ-9

1)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR KİLİS\' TE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Kilis\'e geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

KİLİS/DHA

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2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SÖYLEMDEN ÇOK SOMUT ADIM GÖRMEK İSTİYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Ramon McMaster ile dün gece yaptığı telefon görüşmesinde PYD/YPG\'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edilmesiyle ilgili, \"Amerika\'dan farklı sesler geliyor. Ciddi bir devlete yakışır şekilde artık, söylemden çok somut adım görmek istiyoruz\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'da Ak Parti İl Başkanlığı\'nın İl Danışma Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Ramon McMaster ile dün gece yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede PYD/YPG\'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edilmesiyle ilgili şunları söyledi:

\"Daha önceki konuşmada Sayın Trump, artık YPG- onların tabiriyle SDG\'ye silah vermeyeceğini söyledi. Ve bu konuşmada da artık silah vermediklerini, \'artık vermiyoruz\' diyerek vurgulayarak söyledi. Ama Amerika\'dan farklı sesler geliyor, tabi McMaster ulusal güvenlik danışmanı ve bu işleri koordine etmesi gereken de kişi Washington\'da. Dolayısıyla artık Amerika\'nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. \'Vereceğiz\' diyen var, \'vermeyeceğiz\' diyen var. Başkan bir şey söylüyor, Pentagon\'dan başka şeyler geliyor. Burada, arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı şeyler söylüyor. Ciddi bir devlete yakışır bir şekilde artık, söylemden çok somut adım görmek istiyoruz.\"

\'MÜNBİÇ\'TEN DERHAL ÇEKİLMELERİ GEREKİYOR\'

Atılması gereken adımlar konusunda ise Bakan Çavuşoğlu, \"İşte silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD\'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç\'ten (Menbic) derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar PKK\'yla bir farkı yok diye, dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bir de kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımların atılması lazım. Bunları bize göstermesi gerekiyor. Ama McMaster o gün Trump\'ın Cumhurbaşkanımıza telefonda söylediğini teyit ediyor\" dedi.

\'DİYALOG ZATEN DEVAM EDİYOR, KOPMUŞ DEĞİL\'

Bu konularla ilgili devamlı görüştüklerini, sık sık telefonla görüşüldüğü veya Türkiye\'nin Washington Büyükelçisinin gittiğini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Geçen gün Amerika\'dan bir heyet geldi, bir çalışma grubu oluşturmuştuk. Bu çalışma grubu çerçevesinde terörle mücadele, terörün finansmanıyla mücadele gibi çok önemli konularda toplantılar yaptık. Konsolosluklar, mülki, adli meselelerle ilgili bu diyalog zaten devam ediyor, kopmuş değil. Ama bir güven zedelenmesi oldu, bu da bizden kaynaklanmadı. Çünkü biz söz verdiğimiz zaman bu sözü yerine getiriyoruz. Bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan\'ı seven de sevmeyen de \'Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiği zaman yapar\' diyor. Biz bu imajı ABD\'de de görmek istiyoruz. Maalesef bugüne kadar çok söz verildi. Münbiç\'te, en son Rakka\'da silah verme konusunda bunlar maalesef tutulmadı. Dolayısıyla tüm bu alanlarda söylemden çok somut adımları görmek istiyoruz.\"

\'BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ GAYET AÇIK NET\'

Afrin operasyonu ve devamıyla ilgili de dünkü konuşmasındaki \'bitinceye kadar gideceğiz\' sözleri hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, \"Gittiği yere kadar gidecek. Terörle mücadele ederseniz, teröristler bitinceye kadar mücadeleyi sürdürmeniz lazım. Bize yönelik tehdit neredeyse orada onu yok etmemiz lazım. Bizim söylediğimiz gayet açık net\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) -

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3)BAKAN FAKIBABA, HAYVAN ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın Hilvan İlçesinde üayvan üreticileriyle bir araya geldi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın Hilvan İlçesinde hayvan üreticileri ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıya; AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İsa Kızıldemir, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, mahalle muhtarları, STK başkanları ve çiftçiler katıldı. Çiftçilerin talep ve sorunlarını dinleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatının önlenmesi için hayvancılık yapan üreticilere sıfır faizle 5 yıl geri ödemeli 100 bin lira kredi ve 500 bin düve vereceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Fakıbaba konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 249 MB

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4)KARDAN ADAM ŞENLİĞİ KAZALARLA BAŞLADI: 13 YARALI

RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası\'nda bu yıl 11\'incisi düzenlenen Kardan Adam Şenliği başladı. Şenliklerin ilk gününde otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışırken 13 kişi yaralandı. Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Ayder Kardan Adam Şenliği kar yağışı altında tulum ve kemençe eşliğinde oynanan horonlarla başladı. Şenlikte, serbest kayak etkinlikleri gerçekleştirildi. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı. Kayak sırasında yaralanan 13 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaların artması üzerine anonslarla vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Şenlikte kayan vatandaşlar, karda kaymanın keyifli olduğunu belirterek çok eğlendiklerini ifade etti. Etkinlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından tüfekli atış sporu olan Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Türkiye\'nin Afrin operasyonu nedeniyle konserlerin iptal edildiği şenlik, yarın düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Görüntü Dökümü

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Ayder Yaylası detayları

Horon oynayanlar

Karda kayanlar

Yaralananlar ve sağlık görevlileri müdahalesi

Düşenlerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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SOMA\'DA SAHTE RAKIDAN 2 GÜNDE 2 KİŞİ ÖLDÜ (EK)

5)İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ

Manisa\'nın Soma ilçesinde sahte rakıdan ölenlerin isimlerinin İbrahim Gök ile Özcan Ünal (46) olduğu belirtildi. Soma Devlet Hastanesi\'nden sevk edildikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavileri süren iki kişinin de ölen İbrahim Gök\'ün oğlu Cüneyt Gök ile Kenan Pehlivan (57) olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 2 kişiden öğretmen Ü.İ.\'nin emniyetteki ifadesinde, hazırladığı sahte rakıları satmadığını, arkadaşları ve dostlarına bedelsiz verdiğini söylediği öğrenildi.

SOMA (Manisa), (DHA)

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