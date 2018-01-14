DHA YURT BÜLTENİ-9

Erdoğan\'ın Yozgat programına olumsuz hava rötarı (1)

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Tokat\'tan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat\'a inemedi. Cumuhurbaşkanı Erdoğan\'ın Tokat\'ın Zile ilçesinden karayoluyla Yozgat\'a geçeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-(TOKAT) (ZİLE)

-Erdoğan\'ın bulunduğu helikopterin Zile\'ye inmesi (CEP TELEFONU)

(YOZGAT)

-Yozgat\'taki olumsuz hava kosullarından görüntü

Haber: TOKAT - YOZGAT (DHA)

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Su dolu çukurda oynayan iki kardeş can verdi

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde boş arazide oynarken 1.5 derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş dipteki çamura saplandı. Kurtarma çalışmalarından sonra hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi 5 yaşındaki Ali Tenciroğlu hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-detaylar

Haber: Davut CAN / İZMİR (DHA)

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Diyarbakır\'da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır\'ın merkez Kayapınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı iddiasıyla dün sopalarla kavga eden iki grup, bugün de silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473\'üncü sokakta bugün öğleden sonra iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve dün sopalarla kavga ettikleri belirtilen iki grup yeniden çatıştı. Silahların kullanıldığı çatışma sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi gören kimliği belirsiz kişiler kaçarken, yaralı olanlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, çevrede bulunan kameraları incelemeye alarak olayı gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayın ardından bölgeye yakın bir özel hastaneye yaralı olarak kaldırılanlardan iki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yakınlarının haber alması üzerine hastane önünde toplanan kalabalık nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek önlem alındı. Olay yerinde bulunan bir otomobilin ise, hastane önüne gelmesi de kısa süreli panik yaşattı. Polis, ekipleri anons edilen otomobili aradıktan sonra şoförün ifadesini almak üzere karakola götürdü. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olayın olduğu sokağın karşısında bulunan cadde üzerinde otomobil içerisinde oturan 3 kişinin üst ve otomobil içerisindeki arama yapmalarının ardından gözaltına aldı.Polisin olayla ilgili olarak soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Zırhlı araçların görüntüsü

-Şüpheli aracın ve içerisindekilerin aranması

-Hastane önünde aracın aranması

-Genel ve detay görüntüler

Görüntü-Haber: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Kuzey Irak\'taki PKK\'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)



TSK\'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde 1 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile açıklama yaptı. TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"14 Ocak 2018 tarihinde Hakkâri/Çukurca bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

Haber: HAKKARİ (DHA)

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Artvin’de hafriyat kamyonu, kaydığı uçurumdan güçlükle çıkarıldı

Artvin\'de merkez Yenimahalle mevkiinde dün yük boşaltırken yamaçtan aşağı kayarak çamura saplanan 16 tonluk hafriyat kamyonu bulunduğu uçurumdan vinç ve iş makineleri yardımıyla çıkartıldı.

Bölgede, bir inşaattan aldığı hafriyatı boşalttığı sırada kontrolden çıkan ve yol seviyesinden 120 metre kayarak çamura saplanarak durabilen hafriyat kamyonu için dün havanın karamasıyla yarıda kalan kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Sürücüsünün son anda atlayarak kurtulduğu kamyon, Rize\'den bölgeye gelen büyük tonajlı vinç, 2 kamyon ve iş makinesiyle yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkartıldı. Çevrede bazı vatandaşlar da kamyonun kurtarma anını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Uzun süren kurtarma çalışmalarını izleyen ve kamyonun çıkartılmasın beklerken üşüyen bazı vatandaşlar ise çevrede ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Yaklaşık 6 saatlik uğraşlar soncu uçurumdan alınarak yola çıkarılan hafriyat kamyonununun hiçbir hasar almamamsı ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonu çıkarma çalışması

-Vinç ve işmakinalerinin çalışması

-Meraklı vatandaşların beklemesi

-Üşüyen vatandaşların ateş yakması

-Kamyonun çıkartılması

-detaylar

Haber :Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA)

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Trabzon’da Kalandar geleneği eğlencesi

Trabzon’da, Rumi yılbaşı kutlaması olan Kalandar geleneği eğlencelerle yaşatılıyor. Tonya ve Yomra ilçelerinde Kalandar gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan ‘Çendey Atma’ etkinliği düzenlendi. .

Tonya ilçesinde bir kafeteryada düzenlenen etkinlikte, Kalandar geleneğinin tarihçesi ve geçmiş yıllarda yapılan eğlenceleri anlatıldı, yöresel yemek ikramında bulunuldu. Değişik giysiler giyerek yüzlerini boyayan gençler Gonocoloz’u canlandırdı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte sanatçı İlknur Yakupoğlu türküler söyledi, Nurev Oğuz da fıkralar anlattı.

YOMRA’DA DA KUTLANDI

Trabzon yöresinde yılbaşı olarak kutlanan Kalandar için Yomra İlçesi\'nin Çamlıyurt Mahallesi\'nde şenlik düzenlendi. Düzenlenen şenlikte toplanılan bahşişler ise Çamlıyurt İlkokulu için kullanılacak. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da kampanyaya destek için Ak Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ile birlikte Çamlıyurt Mahallesindeki etkiliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu burada yaptığı açıklamada “Kalandar bu topraklarda doğan bir gelenek. Bizimde gençlik yaşlarımızda ilçemizin tamamında kalandar kutlanırdı. O zamanlar meşhur bir kalandar türküsü de vardı. ‘Gece geldik kapınıza, selam verdik yapınıza selamımızı almazsanız daha gelmeyiz kapınıza’ diye. O hane sahipleri gelenlere elma, armut, fındık gibi ürünler verir. Fakat yıllar geçtikçe örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz kaybolmakta\" ifadelerini kullandı.

KALANDAR NEDİR?

Kalandar, Trabzon ve civarında hem Miladi takvime göre 14 Ocak\'a denk gelen Rumi yılın ilk gününü hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon\'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca, ayı ve şeytana benzetilen korkutucu kıyafetler giyerek gidilen evdeki çocukların korkutulması amaçlanır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kalandar eğlencesi detayları

-Türkü söylenmesi horon oynanması

-Detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TRABZON,(DHA)