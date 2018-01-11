DHA YURT BÜLTENİ-9

ULUDAĞ\'DA MAHSUR KALAN DAĞCILAR, BÖYLE KURTARILDI

1)NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Bursa Uludağ\'da 7 Ocak\'ta doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 5 kişiden 3\'ü, askeri helikopterle 14 saat sonra bulundukları bölgeden kurtarıldı. Gruptaki 2 profesyonel dağcı ise yürüyerek yerleşim merkezine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarma operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da dün oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş yapan 5 kişilik grup, Bakacak\'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşüne çıktı. 6 metrelik şelaleden inen grup havanın kararması üzerine yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan dağcılar durumu saat 18.00‘de jandarmaya bildirdi. Gruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 130 kişi 5 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler bölgenin ormanlık olması ve gece karanlığından dolayı grubun yanına ulaşılamayınca Eskişehir 1\'inci Hava Kuvvet Komutanlığı\'ndan havalanan kurtarma helikopteri, şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan grubun bulunduğu bölgeye iniş yapamadı. Gruptaki 2 profesyonel dağcı, yürüyerek yerleşim merkezine ulaştı. Aşırı soğuk nedeniyle donmamak için yanlarında bulunan eşyaları yakarak kurtarılmayı bekleyen diğer dağcılar Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Tanerdiler ise 8 Ocak sabahı saat 08.00 sıralarında tekrar havalanan askeri helikopter ile 14 saat sonra 20 dakika süren çalışman ardından bulundukları bölgeden alınarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ÖNÜMÜZ UÇURUM VE ŞELALEYDİ\'

Uludağda helikopter ile kurtarılan 3 kişiden Hüseyin Karal, fotoğraf çekmek için dere yatağına indiklerini ve ardından koşulların sert olmasından dolayı dönemediklerini söyledi. Karal, geceyi çok rahat geçirdiklerini anlattı.

Karal, 14 saatlik esaretin ardından gazetecilere açıklama yaparken kendileri ile birlikte olan profesyonel 2 dağcıyı tanımadığını söyledi. Hüseyin Karal, \"Onların yanıltmasından dolayı bu hale düştük. Şelale Deresi\'ni çekmek için indik. İndiğimiz yerde ipimizi bırakmak zorunda kaldık. Biz inmeyecektik. Dere yatağından devam edip Cumalıkızık’a çıkabileceğimizi söyleyerek bizi yanılttılar. Önümüz uçurum ve şelaleydi. Sıkıntı olmasın diye çocukları tepeye aldım. Kaygan ve sıkıntılı tepeydi. O yüzden orada konaklamaya karar verdik. Jandarma, AFAD ve helikopterimiz geldi. Türbülanstan dolayı helikopter bizi alamadı. Diğer kurtarma ekiplerini de ben istemedim. Zemin kaygan ve dikti. Gece herhangi bir problem görmediğimizden dolayı sağ ve sağlam kalırız diye düşündük. Yakacak malzemelerini topladık. Hazırlığımızı yaptık. Sabahtan helikopter geldi. Allah, devletimize zeval vermesin. Jandarma ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Hepsi gereken yardımı yaptı. Böyle geç kalmasının sebebi onlar değildi. Ben istemedim. Zor bir bölgeydi. Geceyi çok rahat geçirdik. Sabaha kadar ateş yaktık. Yıkılmış çam ağaçlarını kullandık. Su ve yemek götürmediğimiz için arkadaşlarıma kar yememesini tavsiye ettim. Kar yemiş olsalardı vücut ısısı düşecekti. Sıkıntı olabilirdi. O yüzden su sıkıntısı oldu. Mahsur kalmadık. Dereyatağında telefon çekmiyordu. Onun için en tepeye ben çıktım. Oradan bir daha inme şansımız yoktu. Hem bölgede ayı izleri de vardı. Yaralı arkadaşımız düşerek dizinden sakatlandı. Ameliyatlı falan değildi. Sadece dizini vurdu. Geceyi çok rahat geçirdik ve kurtarıldık. Kurtarma ekiplerine tekrar teşekkür ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-KURTARMA OPERASYONUNA AİT GÖRÜNTÜLER

-DETAYLAR

Haber: BURSA - ANKARA (DHA)

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2)SAKARYA NEHRİ DÖKÜLEN ATIKLARLA KİRLENDİ

SAKARYA\'nın Söğütlü ilçesinde, Sakarya Nehri dökülen atıklarla kirlenirken, yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Görevliler nehirden numune alarak inceleme başlattı. Söğütlü Maksudiye Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar, Sakarya Nehri\'nin atıkların dökülmesine tepki gösterdi. Fabrikaların yoğun olduğu organize sanayi bölgesinin yakınlarında olan mahallede nehrin geçtiği bölge atılan kimyasal olduğu iddia edilen atıklarla simsiyah oldu. Dökülen atıklar nedeniyle bölgeyi kötü ve ağır bir koku sardı. Sanayi bölgesinden boruyla taşınıp nehre dökülen atık sular, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Yaşanan çevre kirliliğine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri atık sudan numune alarak, inceleme başlattı. Vatandaşlar suyun bazı günler çok daha pis aktığını belirterek, \"Kokudan durulmuyor. Organize sanayi bölgesi açıldığı günden beri böyle. Bu suyla sulama olursa, fidan dayanabilir mi?\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Nehirden görüntü

Borudan atık maddenin akması

Vatandaşla röportaj

SAKARYA/DHA

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3)APARTMANDA KORKUTAN PATLAMA

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde TOKİ konutlarında kalorifer kazanının devir daim pompasının patlaması ve dumanların çıkması, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Malkara TOKİ konutlarında 4 katlı apartmanın kalorifer kazanının devir daim borusunun patlaması üzerine çatıdan dumanların çıktığını görenler artmanın çatısından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar daha sonra evlerinden çıkarak sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daha sonra durumun yangın olmadığını apartmanın kalorifer kazanı devir daim pompasının patlaması sonucu çatıdan aşırı sıcak su buharı çıktığını belirledi. Patlamayla korku yaşayan apartman sakinleri yangın olmadığını öğrenince yeniden evlerine döndü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi

-Çatıdan çıkan dumanlar

-Sokağa dökülen mahalleli

-Vatandaşların panik halleri

-İtfaiye, polisin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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4)DÖNER OCAĞIYLA, DÖNER SERMAYE PROTESTOSU

TOKAT\'ta Sağlık-Sen üyelerii, Devlet Hastanesinde döner sermaye sisteminde adaletsizlik yapıldığını savunarak, döner ocağıyla eylem yaptı. Tokat Devlet Hastanesi önünde toplanan sendika üyesi yaklaşık 100 kişi, \"Dönerde adalet bunun neresinde\", \"Döner durur beklerim hani benim emeklerim\", \"Döner rezalet nerede adalet\" yazılı dövizler taşıdı. Hastane acil servisi önünde yapılan basın açıklaması için boş döner ocağı getirdi. Sağlık Sen Şube Başkanı Suat Mantar, döner sermaye sistemindeki adaletsizliği ve haksızlığı belirtmek için toplandıklarını söyledi. Mantar, bir çok kurumda yeni birimler açılmasına, servisteki yatakların dolu olmasına, polikliniklere gelen hasta sayısının her geçen gün artmasına karşın bunun döner sermayeye yeterince yansımamasının anlaşılır olmadığını belirterek şöyle dedi: \"Bu durumda ya fatura kaçağı vardır, ya da bilmediğimiz başka bir sebep vardır. Sendikamızın daha önceki istek ve taleplerini dikkate alarak, banka promosyonlarının yüzde 100\'ünün çalışanlara verildiği gibi, sabit ödemelerin ayın 15\'inde garanti gelir olarak verilmesi, nöbet ücretlerini kısmen iyileştirilmiş olması gibi taleplerimizin dikkate alınması sonucu, iş yükü 4 katına çıkmasına rağmen, çalışanın çalışma motivasyonu azalmadığından, sağlıkta dönüşüm gerçekleştirilmiş, halk memnuniyeti yüzde 30\'lardan yüzde 70\'e çıkmıştır. Hiç kimse kusura bakmasın ki bu memnuniyet sağlık çalışanlarının eliyle yapılmıştır. İktidarı, muhalefeti hepsi seçim meydanlarında halkın bu memnuniyetinden bahsettiler. Döner sermaye yönetmeliğindeki bu adaletsizliklerden dolayı, yapılan bir çok iyileştirme bile anlamsız hale gelmekte, son yıllarda sağlık çalışanlarının çalışma motivasyonu her geçen gün azalmaktadır. Tedbir alınmaması durumunda sağlık sisteminde meydana gelecek olan sorunların, sorumluları bugün taleplerimizi dikkate almayanlar olacaktır.\"

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Döner ocağı ve açtıkları dövizler

-Şube başkanının açıklaması

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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