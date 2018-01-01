DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ERZURUM\'DA İRAN PLAKALI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 20 YARALI



ERZURUM\'da İran plakalı bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 06.00 sıralarında Erzurum merkez Aziziye ilçesinin Ilıca mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'a gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen İran plakalı otobüs, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada, 20 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi. Kazada kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında yaplıdı. Yaralılar amsbulunslarla Erzurum\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yan yatan otobüs

-İtfaye ve AFAD ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Ekiplerin otobüsün altını ve içini incelemeleri

-Yoğun kar yağışı

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

(Süre. 1.28 / 88 MB)

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2)SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN DEDE VE TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ

BOLU\'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 62 yaşındaki Nihat Terzi ve torunu 7 yaşındaki Sertuğ Terzi toprağa verildi. Dün, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi\'nde Terzi ailesine ait evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Nihat Terzi, eşi Sevim Terzi, oğlu Sedat Terzi (38), gelini Aynur Terzi (36), torunları Sertuğ (7), Eymen (2), Ege (8) ile Melisa (1) hastaneye kaldırıldı. Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi yaşamını yitirdi. 6 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi\'nin cenazeleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morgundan alınarak evlerine getirildi. Dede ve torunun cenazesi evin önünde alınan helalliğin ardından Yukarı Soku İlkokulu bahçesine getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından dede ve torununun cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazelerin taşınması, detaylar

Süre: 01.53 Boyut: 115 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)ERKEK ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ AYTEN\'İN AİLESİ: MELEK KIZIMIZ ARTIK YOK

BURDUR\'un Ağlasun ilçesinde dün erkek arkadaşı 19 yaşındaki Furkan K. tarafından önce bıçaklanıp sonra da yastıkla boğularak öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik\'in cenazesini almaya gelen annesi Huriye ve babası Erdinç Keklik, \"Melek kızımız artık yok\" diye gözyaşı döktü. Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak\'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında dün meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin\'den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik\'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan K.\'nin ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik\'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.

\'MELEK KIZIMIZA KIYAMAZKEN, BAŞKALARI KIYDI\'

Mersin\'de oturan Ayten Keklik\'in ailesi acı haberi alarak dün akşam saatlerinde Burdur\'a geldi. Huriye ve Erdinç Keklik çifti bu sabah ise kızlarının cenazesini teşhis için hastane morguna gitti. Baba Erdinç Keklik teşhis için morga girdikten sonra fenalaşınca sakinleştirici yapıldı. Morg önündeki bankta oturan Huriye ve Erdinç Keklik çifti, \"Melek kızımıza kıyamazken, başkaları kıydı. Cenazene bakmaya mı gelecektik? Melek kızımız artık yok\" diye gözyaşı döktü.

Ayten Keklik\'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Diğer yandan, Furkan K.\'nin ise Bucak Devlet Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Furkan K. ile Ayten Keklik\'in yaklaşık 3 yıldır arkadaş oldukları kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Morg dış görünüş

- Aileden detay

- Fenalaşan babanın götürülmesi

- Cenaze aracının gelişi

- Tabuta konulması

- Aracın gidişi

- Detay

116 MB /// 01.56\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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