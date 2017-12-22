DHA YURT BÜLTENİ-9 

PİZZA USTASI, KOMŞU EVE DÜZENLENEN POLİS OPERASYONUNDA ÖLDÜ (EK)

1)TOPRAĞA VERİLDİ

Polis operasyonunda öldürülen Mikail Çelik\'in cenazesi Ceyhan ilçesine getirildi. Çelik\'in cenazesi Asri Mezarlık\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik\'in yakınları gözyaşlarına boğulup, öldürülmesine tepki gösterdi.

ADANA/DHA

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2)KORUMA ALTINDAKİ KIZINI POMPALI TÜFEK İLE KAÇIRDI

BURSA\'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Sevgi Evleri\'nde koruma altında tutulan 12 yaşındaki kız çocuğu kendisini görmek için gelen annesi tarafından kaçırıldı. Pompalı tüfekle güvenlik görevlilerini tehdit edip havaya ateş eden Saime Mutlu polis tarafından her yerde aranıyor. Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşler Semti\'ndeki olay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Bursa Valiliği Çocuk Evleri Sitesi\'ne, kullandığı 16 EY 406 plakalı otomobili ile gelen 40 yaşlarındaki Saime Mutlu\'nun ihtiyati tedbir kararı ile koruma altında bulunan ismi açıklanmayan kızı ile görüşmek istemesi sonucu yaşandı. İddiaya aracını misafirler iç in ayrılan otoparka bırakan Saime Mutlu daha sonra kızının kaldığı yurdun kapısına gitti. Mutlu, burada 5 dakika konuştuğu kızını , kolundan tutup otomobiline bindirdi. Kendisine engel olmak isteyen iki güvenlik görevlisini aracında bulunan pompalı tüfek ile tehdit edip, \"yolumdan çekilin. Ayrılmazsanız sizide vururum\" diyen Saime Mutlu, görevlilerin yanından ayrılması sonucu bir el ateş ederek arcıyla hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan saçmaların bir çoğu güvenlik görevlilerinin kaldığı bölüme isabet ederken haber verilmesi sonucu olay yerine gelen polisler pompalı boş kovanı aldılar güvenlik kamerası görüntülerini izlediler.

Bursa Emniyet Müdürlüğü olay sonrası kızı ile kaçmayı başaran Faime Mutlu\'yu arıyor.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Polisin inceleme yapması

Boş kovanlara bakması

Detaylar

Güvenlik görevlileri olayı polise anlatmaları

(BURSA/DHA)

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3)\'BYLOCK TUZAĞI\'NA DÜŞENLERE TAHLİYE KARARI

ANTALYA\'da FETÖ üyelerince hazırlandığı belirlenen \'kıble bul\' uygulamasına ve çeşitli müzik sitelerine giriş yapanların \'ByLock\' kullanıcısı olarak görünmesi sonrası gerçekleşen tutuklamalarla ilgili tahliye kararları çıkmaya başladı.

FETÖ üyelerinin şifreli haberleşme programı \'ByLock\' üzerinden Antalya\'da avukat Ali Aktaş\'ın yaptığı araştırmalar sonunda, başka uygulamaları indiren veya kullananların da \'ByLock\' programıyla ilişkilendirildiği belirlendi. \'Freezy\' ve \'kıble pusulası\' uygulamalarını 2014 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kullanan ve bu yüzden \'ByLock\' programını da kullanmış gibi gözüken yaklaşık 11 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Tuzağın ortaya çıkarılmasının ardından mahkemeler, bu yöndeki tutuklu kişileri serbest bırakmaya başladı.

\'KIBLE BUL\' PROGRAMI OLDUĞU KARARA GEÇTİ

Antalya 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği, \'FETÖ/PDY\'ye üye olmak\' suçundan 23 Kasım günü tutuklanan H.D.\'nin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen bildirime göre IP numarası 137\'yle biten, 6 Eylül 2014 ile 6 Ekim 2014 tarihleri arasındaki \'ByLock\' kayıtlarının müzik ve kıble bulma programı olduğu, araştırmak için bağlantı kurulduğu, başka yan delil yok ise tek başına FETÖ/PDY üyeliği suçunun ispatı olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TUZAK 2014\'ÜN 3 AYINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Avukat Ali Aktaş, \'Freezy\', \'kıble pusulası\', \'namaz vakitleri TR\' gibi FETÖ üyeleri tarafından hazırlanan çeşitli uygulamaları 2014\'ün Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kullanan kişilerin IP\'lerinin gömülü reklamlarla \'ByLock\' programına yönlendirildiği ve bu kişilerin söz konusu uygulamaları her açtıklarında sanki \'ByLock\' kullanıyormuş gibi BTK verilerine düştüğünü anlattı. Türkiye genelinde böyle 10- 11 bin civarında mağdur olduğunu tahmin ettiklerini belirten Aktaş, konuyla ilgili yaptıkları teknik çalışmayı Ankara\'da yetkililere sunduklarını ve aslında FETÖ ile hiçbir alakası olmamasına rağmen tuzak programları kullanmaları nedeniyle \'ByLock\'u kullanmış gibi gözükenlerle ilgili gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

\'YARGI KAOSU ORTAYA ÇIKARMAYI PLANLAMIŞLAR\'

Antalya ile Türkiye\'nin birçok ilinde böyle kullanımlar nedeniyle tutuklu kişilerle ilgili son 2 haftadır mahkemeler tarafından tahliye kararları çıkmaya başladığını kaydeden Aktaş, \"Bu durumdan haberdar olan hakimler ve heyetler, tahliye kararları vermeye başladı. Bu kişiler, aslında fiili \'ByLock\' kullanıcıları değil. 2014 yılındaki 3 aylık dönemde \'ByLock IP\'sine yönlendirmeler yapılarak, bir kumpas kurulmuş. Söz konusu uygulamalara giren kişiler için BTK verilerine kayıt bırakıyor ve \'ByLock\' kullanmış gibi gözüküyor. \'ByLock\'u yapan mühendislere ait bu uygulamalarla aslında FETÖ ile hiç alakası olmayan insanları da \'ByLock\' kullanıyormuş gibi göstererek, ileride ortaya çıkabilecek bir yargılama durumunda yargı kaosu ortaya çıkarmayı planlamışlar. Bu yargı kaosundan da kendileri aklanarak, çıksın; plan bu. Bu tuzak, ortaya çıkarıldı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp: avukat Ali Aktaş,

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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4)TELEVİZYONUN ALTINA KALAN ESMANUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ADANA\'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Esmanur Yıldız\'ın cenazesi toprağa verildi. Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Kardeşi 7 yaşındaki Hasan Efe ile oyun oynayan Esmanur Yıldız\'ın üzerine eski tip televizyon devrildi. Yaralanan küçük kız annesi tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yapılan tüm müdahaleye rağmen Esmanur kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alınarak defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu önünde beklerken görüntüsü

- Cenaze aracının gidişi

- Morg tabelası

- Adli Tıp Kurumu önünden genel görüntü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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5)ÖLDÜRÜLEN ÇOBANIN KATİL ZANLISI 2 YIL SONRA YAKALANDI

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde hayvanlarını otlatırken cesedi bulunan Halil Şeker\'i (55), öldürdüğü iddia edilen Yıldıray Y., Antalya\'da yakalandı. Yalvaç\'a bağlı Tokmacık Köyü\'nde oturan 3 çocuk babası Halil Şeker, 31 Ağustos 2015 tarihinde hayvanlarını otlatmak için akşam saatlerinde araziye çıktı. Sürü ve köpeğin sabah eve döndüğünü gören eşi Emine Şeker (52), çevrede aradığı eşini bulamayınca oğluna haber verdi. Köyün 5 kilometre uzağındaki Kanlıca Mevkii\'nde arazide babasının cesedi ile karşılaşan Bilal Şeker (30), muhtardan yardım istedi. Köy muhtarı Mevlüt Yürekli\'nin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Halil Şeker\'in öldüğünü belirledi. Savcının yaptığı inceleme ardından Halil Şeker\'in cesedi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Halil Şeker\'in vücudunda saçma yaraları olduğu tespit edildi.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Halil Şeker\'in Yıldıray Y. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Yaklaşık 2 yıldır aranan Yıldıray Y., Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Antalya\'da gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için Isparta\'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

(1 Eylül 2015)

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Cesetten görüntü

- Ekiplerin inceleme yapması

- Eşi ağlarken görüntüsü

- Cesedin taşınması

54 MB /// 01.42\"

Haber Bülent TATOĞULLARI Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

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6)AFRODİSİAS HEYKELİ BAKIMI YAPILIP YERİNE KONULDU

AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki İsmet Sezgin Aile Çay Bahçesi\'ndeki yarım asırlık Afrodisias heykeli, bakımı yapıldıktan sonra belediye ekipleri tarafından tekrar yerine konuldu. Mahalleli, heykelin yanında toplanıp, Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti.

Meşrutiyet Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait İsmet Sezgin Aile Çay Bahçesi\'ndeki süs havuzunun içine 1967 yılında konulan 2 metre boyundaki Afrodisias heykeli bakım için geçen 20 Aralık\'ta kaldırıldı. Kaldırılan heykelin yerine merhum TBMM eski Başkanı ve bakanlardan İsmet Sezgin\'in heykelinin dikileceği söylentisinin kısa sürede yayılması tepkilere neden oldu. Afrodisias heykelinin Meşrutiyet Mahallesi ile artık özdeştiğini belirten vatandaşlar kaldırılmamasını istedi.

Heykelin kaldırılmasına tepki gösterenler Aydın\'a hizmet vermiş siyasilerin heykellerinin uygun yerlere konulmasına herhangi bir itirazlarının olmadığını, itirazlarının, kırgınlıklarının ve üzgün olmalarının simgeleşmiş heykelinin yerine bir siyasinin heykelinin dikilecek olması dolduğunu belirtip, yanlıştan dönülerek heykelin yerine konulmasını istedi. Tepkiler üzerine açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin heykelin bakım için kaldırıldığını, en kısa zamanda tekrar yerine konulacağını duyurması yüreklere su serpti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sözünde durup, bakımı yapılan heykeli dün (perşembe) eski kaidesine tekrar yerleştirdi. Heykelin yerine geri konulduğunu gören vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gövüşoğlu, \"Yerinden sökülen parkımızın simgesi kadın heykeli belediye ekiplerince yerine konuldu. Biz de, bugün heykelin başında sevincimizi paylaşmak için toplandık. Bakım ve onarım yapılacağı gerekçesiyle heykelimiz sökülmüştü. Heykele bakınca bakım ve onarımın ne olduğunu anladık. Heykelimizi yağlı boya ile boyayarak yerine koydular. Biz herşeye rağmen yetkililere, sesimizi duyarak heykeli yerine koydukları için teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nesrin Özsoy da \"Heykelimizi burada görmek bizi son derece mutlu etti\" dedi.

AYNI YERE KONULDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Afrodisias heykelinin bakımını kısa sürede tamamladıkları ve söz verdikleri gibi eski yerine koydukları bildirdi. Öte yandan İsmet Sezgin heykelinin de aynı park içerisinde Afrodisias heykelinin yan kısmına konulacağı bu konuda çalışmaların tamalanmak üzere olduğu kaydedildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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7)300 BİN LİRALIK ALTINLA KAÇARKEN YAKALANDI

ADANA\'da kendini polis olarak tanıtan 34 yaşındaki Selçuk Erbaş, 77 yaşındaki Teksin Ağar\'ın 300 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçmak isterken yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli olan doktor Teksin Ağar\'ın evine giden Selçuk Erbaş, kendisini polis olarak tanıtıp süren bir soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paraları istedi. Bir kuyumcudan yüklü miktarda altın çalındığını ve evde altın var ise üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını söyleyen ve 3 saate yakın kapıda bekleyen Selçuk Erbaş, Teksin Ağar\'ı ikna etmeye çalıştı.

KİMLİĞİNİ SORDU

Çantada sakladığı altınları alıp getiren Teksin Ağar, kapının önünde bekleyen Selçuk Erbaş\'a polis kimliğini sordu. Erbaş\'ın kimliğinin yanında olmadığını söylemesi üzerine Teksin Ağar kapıyı kapatmak istedi. Ancak kapının kapanmasını engelleyen şüpheli, yaşlı kadının elindeki çantayı alarak apartmanın merdivenlerinden inmeye başladı. Bu sırada evinin balkonuna çıkan Teksin Ağar, çığlık atıp yardım istedi. Bölgede bulunan Kuyumcular Çarşısı\'ndaki esnafı, şüpheli Selçuk Erbaş\'ı apartmandan çıkarken yakaladı. Kuyumcular, şüpheliyi elindeki altın çantasıyla birlikte çağrılan polise teslim etti. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Altınları çalınan Teksin Ağar\'ın karakola girişi

- Altınları çalan zanlının karakoldan çıkışı

- Zanlının polis aracına bındirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'28\" BOYUT:90,01 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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8)HASTA VE YAŞLILARA EVLERİNDE BAKIM HİZMETİ VERİLİYOR

BOLU Belediyesi tarafından yalnız ve bakıma muhtaç kişilere evlerinde bakım hizmeti verilirken, zaman zaman da belediye çalışanları yaşlı kişilerin evlerine giderek sohbet ediyor.

Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında, evde bakıma muhtaç kişilerin saç tıraşı, banyo, tırnak kesimi gibi kişisel bakımları yapılıyor. 4 kişilik ekipte yer alan belediye görevlileri ayrıca ziyaretlerde bulunup yaşlı kişilerle sohbet ederek gönüllerini kazanıyor. Evde yalnız olduğu için canı sıkılan yaşlı kişiler, belediye ile irtibata geçiyor. Belediye çalışanları da yaşlı kişilerin evlerine gidip onlarla sohbet edip, dertlerini dinleyerek ihtiyaçlarını görüyor. Belediye görevlileri 10 günde bir yatalak hasta olan yaşlı kişilerin evlerine giderek kişisel ihtiyaçlarını gideriyor. Bolu Belediyesi\'nden yapılan açıklamada geçen Temmuz ayında başlatılan uygulama ile şu ana kadar 140 bakıma muhtaç kişiye ulaşıldığı belirtildi. Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapılan uygulama ile ilgili tanıtım filmini paylaşırken, görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakıma muhtaç kişilere yapılan hizmetler

-Belediyenin hazırladığı tanıtım filmi

Dosya adı: blevdebakim

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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9)OTOMOBİL, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, kontrolden çıkıp refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'ndaki Ağcalı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 AJP 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada direk yıkılırken, otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Direkteki elektrik akımı görevlilerce kesilirken, araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye erlerinin çalışması

- kaza yapan otomobil

- Yıkılan aydınlatma direği

- Elektriğin kesilmesi

- Olay yerindeki polisler

- Ambulans ve itfaiye araçları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAS-DHA)

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10)OKULDAKİ MÜŞTEMİLATIN TAVAN SIVASI DÖKÜLDÜ

İZMİR\'in Konak ilçesindeki bir okulun müştemilatının alçı tavanının sıvası döküldü. Olay, okulda korku paniğe yol açtı.

Aziziye Mahallesi 715 sokakta bulunan Fatih Mehmet Ortaokulu\'nun içinde bulunan müştemilatın tavanındaki alçılar koparak yere düştü. O sırada içeride bulunan, okulun temizlik personeli Asiye Akmeşe korkudan baygınlık geçirdi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, okula tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Müdür Yardımcısı Esra Özüdoğru, kullanılmayan bir alanda alçı tavanın döküldüğünü belirterek telaş edilecek bir durumun olmadığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dökülen alçı sıvasından görüntü

- Okuldan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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11)HOPA’DA KAZAZEDE GENÇ İÇİN SEFERBER OLDULAR

ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Ulvi Y., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yerde yatarak ambulans bekleyen genç için çevredekiler seferber oldu.

Kaza, saat 12:30 sıralarında Hopa İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. S.T.\'nin kullandığı 08 EA 684 plakalı otomobil, karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ulvi Y.’ye çarptı. Kazada yaralanan Ulvi Y.’ye yerde yatarak ambulans bekledi. Çevresinde toplanan vatandaşlar ve bir asker yaralı genç için seferber oldu. Başının altına yastık konan, yağmurdan ıslanmaması için üzeri yağmurlukla örtülen gence şemsiye tutuldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu yaralı genci ambulansla Hopa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ulvi Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri görüntüleri

Yaralının yerde görüntüleri

Ambulansa konulması

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN- (DHA)

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12)GAZİANTEP\'TE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT

GAZİANTEP\'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda şehit olan 6 bin 317 kişi için mevlit okutuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle vakti Ulu Cami\'de düzenlenen mevlitte kentin düşman işgalinden kurtuluşuna önemli katkılar sunan 6 bin 317 şehit için Kuran okunup dua edildi. İl Müftüsü Ahmet Çelik\'in dua etmesiyle son bulan mevlit sonrasında camiden çıkanlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuran\'ı Kerim okunması

- Pilav ve tatlı dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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