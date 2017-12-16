DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞIN GÜVENCESİDİR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım partisinin Artvin İl Olağan Kongresinde konuştu. ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren Başbakan Yıldırım “Böyle oldu-bittilerle Kudüs’ü İsraillilere vermek Amerika’nın hakkı da değil, haddi de değil. Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir. Türkiye kendisi için ne istiyorsa komşuları için de aynı şeyi istiyor. Türkiye’yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan, proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamazö dedi. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Artvin 6’ıncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Kars’tan helikopterle geldiği Artvin’de Vali Ömer Doğanay ve il protokolünce karşılandı. Karşılamada yöresel kıyafetli öğrenciler Başbakan Yıldırım’a çiçek verdi. Başbakanlığa ait otobüse binen Başbakan Yıldırım kente vatandaşları selamladı. Yıldırım, daha sonra olağan il kongresine geçti. Artvin Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.

“TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞIN GÜVENCESİDİR\"

Başbakan Yıldırım, konuşmasının büyük bir bölümünde ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına yer verdi. Türkiye’de İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde Doğu Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak tanındığını hatırlatan Başbakan Yıldırım şöyle konuşu: “Güçlü olmak beraber olmak birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bildiğiniz gibi ülkemizin etrafında bir çok savaşlar var. Terör faaliyetleri var. Milletimizin güvenliği için amansız şekilde terörle mücadelemizi de sürdürüyoruz. Bir olay bitmeden yeni bir olayla karşılaşıyoruz. İşte ABD Başkanı sorumsuz ve hukuksuz bir kararla Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti. Bölge gerçekleriyle bağdaşmayan bu karar bizim için yok hükmündedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla olağan üstü bir zirve gerçekleştirildi. İşte bu zirve de gösterdi ki, Kudüs ve Filistinliler yalnız değil. Böyle oldu-bittilerle Kudüs’ü İsraillilere vermek Amerika’nın hakkı da değil, haddi de değil.Türkiye barışın, huzurun ve demokrasinin güvencesi olan bir ülkedir. Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir. Türkiye kendisi için ne istiyorsa komşuları için de aynı şeyi istiyor. Türkiye’yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan, proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edemez.

KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da eleştiriler yönelten Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün uluslar arası platformlarda Filistin’e sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin bölge barışı için neler yaptığını bütün dünya biliyor. Mazlum kardeşlerimize nasıl sahip çıktığımızı görüyor. Bunu görmeyen birileri de var. Mesele Sayın Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmelerinde mecliste Kudüs’teki temsilcimizin büyükelçi düzeyinde olduğunu ve bu da bir Türkiye için tek olduğun söylemişti. Bakıyorum Kemal Bey bunu diline dolamış. Bilmeden, incelemeden konuşmaya devam ediyor. Acaba bunu bilgisizlikten mi yapıyor, yoksa yine hesabı yanlış mı yapıp verdiler? orasını artık siz karar verinö

“KUDÜS BUGÜN MASUMDUR

Türkiye’den başka Kudüs’te büyükelçilik olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

“Artvin’den, komşu topraklarından, serhat şehrinden bir kez daha söylüyorum. Kudüs bugün masumdur. İsrail işgali altındadır. Bu içimize sinen kabul ettiğimiz bir şey değildir. Hukuki bir durum değildir, filli bir durumdur. Filistin devleti bu işgal nedeniyle Kudüs’ün içinde egemenlik haklarını kullanamıyor. Filistin devletinin tanınması ve Filistin’in başkent olarak Doğu Kudüs’ün statüsünün bütün dünya tarafından kabul edilmesi için Türkiye, diğer ülkelerle beraber yoğun bir mücadele veriyor. Türkiye’nin bu konuda dünyanın vicdanına adede öncülük ediyor. Bugün Kudüs Başkonsolosluğu olarak faaliyet gösteren misyonumuz fiiliyatta Filistin devleti nezdindedeki büyükelçi olarak görev yapmaktadır. Daha açık söyleyelim. Bizim Kudüs’te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka da Kudüs’te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Olay bu kadar nettir. İsrail ister bunu kabul etsin ister etmesin bu gerçek değişmez bizim kararımız değişmez. Şimdi de Doğu Kudüs’ü, biliyorsunuz zirve toplantısı sonunda Filistin’in başkenti olarak ilan etti. Bahsettiğim bu uygulama mevcut şartlarda diplomatik olarak bu aşamada alınabilecek en ileri karar olup dünyada tektir. Kudüs’te 1940’lardan kalma 9 tane başkonsolosluk var birde Vatikan temsilciliği var. Bunların hiç birisi Türkiye gibi bin uygulamayı gerçekleştirmiyor. İslam işbirliği teşkilatı zirvesiyle ilk adımı da atmış olduk. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için 15 yıldır gece demeden gündüz demeden gayret ediyoruz. Sizin duanızda, desteğinizle arkamızda olduğu müddetçe bu çalışmayı ülkemiz için üretmeye yorulmada, yılmadan devam edeceğizö

GRİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Konuşması esnasında grip olduğu için sesinde sorun olduğunu da dile getiren Başbakan Yıldırım, hükümetlerinin kente ve bölgeye yaptığı ve yapacağı yatırımları anlatarak konuşmasını tamamladı.

Öte yandan tek liste ile gerçekleşen kongrede mevcut başkan Erkan Balta yeniden Ak Parti Artvin İl Başkanlığı’na seçildi

Görüntü Dökümü

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Başbakan karşılama

Kongre detaylar

(Haber: Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO-ADEM GÜNGÖR/DHA

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2)ANTALYA\'DA KAZA: 8 YARALI

ANTALYA\'da, otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilden 6 kişinin inmesi dikkati çekti.Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi Sakarya Bulvarı\'nda meydana geldi. Otogar istikametinden Sakarya Bulvarı\'na seyreden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 BJC 55 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi 3933 Sokak\'tan çıkış yapan Yusuf Yıldırım\'ın kullandığı 07 GAP 44 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs Sakarya Bulvarı\'nda yan yatıp sürüklendikten sonra durdu. 07 BJC 55 plakalı otomobil ise bulvarda park halindeki 07 EBD 92 ve 07 D 3094 plakalı otomobillere çarparak durdu. Kazada sürücü dahil otomobildeki 6 kişi ile minibüs sürücüsü Yusuf Yıldırım ve yolcusu hafif şekilde yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti. Kaza nedeniyle Sakarya Bulvarı de bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin incelemesinin sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka alınırken, yol da yeniden trafiğe açıldı. Yaralıların ifadesine başvuran polis, otomobil sürücüsünün sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtığını belirledi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLDEN 6 KİŞİ İNDİ

Şans eseri can kaybının olmadığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tali yoldan bulvara çıkan minibüse orta şeride geçtikten kısa bir süre sonra gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Savrulan otomobilin park halindeki diğer araçlara çarpması ve araçlardaki yaralıların araçlarından çıkması da görüntülerde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Minibüsün 3933 sokaktan bulvara çıkıp orta şeride geçmesi

Arkadan gelen otomobilin minibüse arkadan çarpması

Otomobilin park halindeki otomobillere çarpması

Otomobilden 6 kişinin inmesi

Kamyonetten inen 2 kişinin koşarak kaza yerine gelmesi

Haber - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

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3)KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN ANNE VE BEBEĞİNE OTOMOBİL ÇARPTI

DÜZCE\'de, D-100 Karayolu\'nda bir otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçarken, çarpma anı bir yolcu otobüsünün kamerasından görüntülendi. Kaza saat 11.00 sıralarında, D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Zuhal G. (24) kucağındaki 8 aylık bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, bu sırada bir halk otobüsü aracı beklediğini düşünerek durağa yanaştı. Zuhal G. ise duran halk otobüsünün önünden karşıya geçmek için yola çıktı. Bu sırada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil anne ve bebeğine çarptı. Kaza sonrası yaklaşık 200 metre ileride hafifçe yavaşlayan araç daha sonra hızla olay yerinden kaçarak gözlerden kayboldu. Kazayı görenler hemen 112 Acil\'i ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Kazaya ilgili olarak soruşturma başlatılırken, anne ve bebeğine çarpan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Anne ve bebeğinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs kamerasından anne ve bebeğinin durakta görüntüsü

-Otobüsün durağa yanaşması

-Çarpma anının belli olduğu görüntü

-Çarpan aracın kaçarken görüntüsü ve detaylar

Haber: Tezcan SOLMAZ-DÜZCE-DHA

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4)OĞLUNA BÖBREĞİNİ VERDİ, AMELİYATA HABERAL GİRDİ

AYDIN\'da 55 yaşındaki Fadime Matum, diyaliz hastası oğlu 29 yaşındaki Murat Matum\'a bir böbreğini verdi. Nakil ameliyatına, ankara\'dan gelen Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi girdi.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde ilk kez böbrek nakli operasyonu yapılıyor. Böbrek rahatsızlığı olan bilgisayar teknisyeni Murat Matum\'a, ev hanımı annesi Fadime Matum gönüllü donör oldu. Nakil ameliyatına Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi de girdi. Ankara Başkent Üniversitesi\'nden gelen ekibi, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan hastane önünde karşıladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Operasyon öncesi konuşan Fadime Matum, \"Oğluma bir can daha veriyorum. Çok mutluyum. Onun yaşaması lazım\" dedi, gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Matum ise \"Benim 6 aydan beri böbrek rahatsızlığım var. 6 aydan beri de burada diyalize giriyorum ve haftanın üç günü diyaliz makinesine bağlı yaşamımı sürdürüyorum. Annem bana ikinci bir can olarak, böbreğini veriyor. İnşallah faydalı olacak. Çok mutluyuz\" dedi.

Daha sonra yaklaşık 3 saatlik sürmesi beklenen nakil operasyonuna başlandı.

Görüntü Dökümü

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- Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinden görüntü

- Anne Fadime Matum ve oğlu Murat Matum ile röp.

- Ameliyata hazırlanırken ve Mehmet Haberal\'ın hastaneye gelişi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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5)ÇANTASINI ALMAYA ÇALIŞTIĞI KADINI YARALAYAN KAPKAÇÇI YAKALANDI

KONYA\'da kapkaç yapmaya çalıştığı 52 yaşındaki Nermin Parıltı\'yı yaraladıktan sonra kaçan 23 yaşındaki Kadir Alev, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Alev\'in Antalya\'da 3 farklı kapkaç olayının faili olarak arandığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi\'nde Veli İnci\'ye ait 42 DJK 11 plakalı motosikleti çalan şüpheli, yolda yürüyen Nermin Parıltı\'nın kol çantasını kapkaç yöntemiyle almaya çalıştı. Çantasını bırakmayan, Parıltı bir süre yerde sürüklenerek yaralandı. Çantayı almayı başaramayan şüpheli park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Vücudunun çeşitlli yerlerinden hafif şekilde yaralanan Parıltı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevk edilen polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Kadir Alev yakalandı. Hırsızlık, kapkaç ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi 20 farklı suçtan poliste suç kaydı bulunduğu ifade edilen Alev\'in, Antalya\'da 3 farklı kapkaç olayının şüphelisi olarak arandığı belirtildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Kadir Alev adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera:Tolga YANIK/(DHA)

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6)KÖPRÜNÜN ADINI DEĞİŞTİRDİLER

EDİRNE\'de Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan eski Edirne milletvekili ve bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu\'nun adının verildiği köprü tabelasına kimliği belirsiz kişilerce \'Gazi Mustafa Atatürk\' etiketi yapıştırıldı. Ancak, etiket küçük kalınca tabeladaki yazı \'Gazi Mustafa Atatürkğlu Köprüsü\' oldu. Edirne\'deki sel felaketleri ardından, su altında kalan tarihi köprülere alternatif olarak 2013 yılında temeli atılarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen 30 Mart tarihinde açılan Karağaç Köprüsü\'ne eski bakan ve Edirne milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu adı verildi. Edirne kent merkezi ile yaklaşık 5 bin kişinin oturduğu Karaağaç Mahallesi\'ne ulaşımı sağlayan 1943 metre uzunluğundaki köprünün iki tarafına da tabela asılarak üzerine Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yazıldı. Kimliği belirlenemeyen kişilerce Karaağaçtan kent merkezine geliş tarafında bulunan tabeladaki Dr. Mehmet Müezzinoğlu yazının üzerine \'Gazi Mustafa Kemal Atatürk\' yazılı etiket yapıştırıldı. Tabela fotoğrafları sosyal medya kısa sürede yoğun olarak paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğraf altına \'İşte biz Edirneliler böyleyiz\', \'Kim yaptıysa ellerine sağlık\', \'Yeni Karağaç köprüsü olması gereken ismini bulmuş\', \'Elleriniz dert görmesin\' gibi yorumlar yazdı.

Görüntü Dökümü:

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-Karaağaç köprüsü

-Adı değiştirilen tabela

-Üzerine yazılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yazısı

-Köprü ve tabela

-Köprüden görüntüler

-Tabelanın normal hali

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-

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7)14 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 43 KAÇAK YAKALANDI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Türkiye\'ye kaçak yollarla giren çoğu çocuk, 43 Iraklı, 14 kişilik minibüsle Ankara\'ya giderken jandarma tarafından yakalandı.

Adana-Aksaray Karayolu Zengen Mevkii\'nde denetim yapan jandarma ekipleri, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında içi tıka basa dolu bir minibüsü durdurdu. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri, A.C. yönetimindeki 81 DT 832 plakalı minibüsün kapısını açtırdıklarında, 14 kişilik minibüste çoğunluğu çocuk, 43 Irak vatandaşını yakaladı. Kaçakların ülkelerinden önce Suriye\'ye oradan da Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinden Türkiye\'ye giriş yaptıkları anlaşıldı. Ankara\'ya gitmek istedikleri belirtilen Iraklılar, Ereğli ilçesindeki Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi\'nin spor salonunda bekletiliyor. Minibüs sürücüsü A.C. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun bahçesindeki kaçakların görüntüler

- Çoğunluğu çocuk ve kadınların görüntüsü

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/KONYA,(DHA)

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8)KÖPRÜNÜN ADINI DEĞİŞTİRDİLER

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, 3 yıl önce aralarında husumet bulunan bir kişiyi öldüren 55 yaşındaki Ş.K. Antalya\'da düzenlenen operasyonla sahte kimlikle yakalandı.

3 yıl önce Karasu Üçyol mevkiinde meydana gelen olayda, Ş.K. aralarında husumet bulunan 28 yaşındaki S.Ş.\'yi tabanca ile ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı, olaydan sonra kayıplara karıştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Antalya\'da olduğunu belirledi. Ş.K., Antalya\'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ş.K. bugün adliyeye sevk edildi. Ş.K. polis merkezinden çıkarılırken kendisine soru soran gazetecilere \"Bak işine\" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü

Zanlınan adliyeye sevk edilmesi

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9)TEFF TAHILINI TÜRKİYE\'DE İLK KEZ ESKİŞEHİR\'DE ÜRETTİ

ESKİŞEHİRLİ esnaf, aynı zamanda çiftçi İlhami Dayar, Etiyopya\'dan getirttiği ve çölyak hastalığına iyi gelen dünyanın en küçük tahılı Teff\'i Türkiye\'de ilk kez Eskişehir\'de üretimini yaptı.

İstiklal Mahallesi Konuk Sokak\'ta yem ve bakliyat satışı yapan 63 yaşındaki İlhami Dayar, Etiyopya\'dan dünyanın en küçük tahılı olan teff\'in tohumunu getirtti. Teff tohumunu Karacaşehir mahallesindeki 3 dönümlük tarlasına eken Dayar, 200 kilograma yakın hasat elde etti. Teff tahılının en çok çölyak hastalığına iyi geldiğini belirten Dayar, Türkiye\'de ilk kez teff tahılını kendisinin ürettiğini söyledi. Dayar, şöyle dedi:

\"Teff tahılının faydaları saymakla bitmez. Tahıl ve bakliyatlarda bulunan glikoz nedeniyle yaşanan çölyak hastalığına teff tahılı iyi gelmektedir. Çünkü teffin en büyük özelliği gluten içermemesidir. Etiyopya\'dan bir miktar tohum getirttim. Bunu tarlama deneme amacıyla ektim ve 200 kilogram teff hasadı yaptım. Elde ettiğim ürünü şu anda satmıyorum. Önümüzdeki yıl 150 dönümlük bir alana ekim yapacağım. Elde edeceğim hasat ile Türkiye\'deki çölyak hastalarının tamamının ihtiyacını karşılayabileceğim. Çölyak hastaları sağlıklı beslenemiyorlar. Çölyak hastalarının beslenme şekli çok pahalı bir beslenme şeklidir. Parasından öte sağlıklı ürün de bulamıyorlar. Sağlıklı beslenemiyorlar. Bu ürünün çölyak hastalarının derdine derman olacağını düşünüyorum. Çünkü gluden içermiyor. Şeker hastalarının da çok rahatlıkla tüketebilecekleri bir ürün. Şekeri kesinlikle yükseltmiyor. Kalsiyum bakımından çok yüksek bir ürün. Bunun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Eskişehir toprakları bu tahılı yetiştirmek için uygun. Deneme hasadımız bunu gösterdi.ö

\"20 TON ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUM\"

Önümüzdeki yıl tarlasından 20 tona yakın teff ürünü hasat etmeyi planladığını belirten Dayar, şöyle devam etti:

\"Teff; dünyada en fazla Etiyopya\'da yetişen gluden içermeyen dünyanın en küçük tahılı. Bu tahılı başka eken olup olmadığını duymadım. Teff tahılı farklı yöntemlerle kullanılabilir. Ancak ben önümüzdeki yıl elde edeceğim hasadı burada kendi makinelerimizde çekeceğim ve un haline getireceğim. Unundan da ekmek yapılabilir. Teff tahılı tanelerinden kısır, pilav yapılabilir. Salata veya yoğurda karıştırıp tüketilebilir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Teff tahılının görüntüsü

-Teff tahılını üreten İlhami Dayar\'ın konuşması

-Dükkandan görüntüler

-Teff tahılını avuçlarken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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