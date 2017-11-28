DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AK PARTİLİ TURAN, \'2018 TRUVA YILI\' ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

\"TRUVA\'NIN ZİYARETÇİSİ NİYE 3-5 MİLYON OLMASIN\"

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye Köyü sınırlarındaki Truva Ören Yeri\'nin, UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 20\'nci yılı olan 2018\'in \'Truva (Troia) Yılı\' ilan edilmesi nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, değerlendirmelerde bulundu. Turan, antik kentin ziyaretçi sayısının 3-5 milyonlara çıkmasını arzu ettiklerini belirtti.

Uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve kültür turizmini canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018\'i Truva Yılı ilan etti. Hem bakanlık düzeyinde hem de Çanakkale Valiliği bünyesinde 2018 yılında Truva konulu etkinlikler planlanmaya başladı. UNESCO Dünya Mirası listesine, 1998\'de giren ve başta Uzakdoğu ülkelerinin vatandaşları olmak üzere yılda yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan 5 bin yıllık Truva Antik Kenti, bu sayede 2018 yılı boyunca hem Türkiye\'nin hem de tüm dünyanın konuştuğu mekanların başında gelecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale\'nin farklı konularda Türkiye\'nin ve dünyanın önde gelen markalarını içinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi. Truva\'nın önemli bir değer olduğunu anlatan Turan, ancak antik kentin zaman zaman ihmal edildiğini belirtti. Turan, \"Cumhurbaşkanımızın duyurusuyla 2018, Truva Yılı ilan edildi. 2018\'i Türkiye\'de ve tüm dış ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ile beraber Truva Yılı olarak kutlayacağız. Bunun için önemli çalışmalar yapılıyor. İlgili komisyonumuzun, Kültür Bakanımızın, Valimizin özel gayretleri bu konuda bizlere çok büyük mesafe alma imkanları verdi. Geçen hafta tüm ekip, Türk Hava Yolları\'na, TÜRSAB\'a, diğer ilgili kurumlara toplantıya gittiler. Oradan çok olumlu kararlarla dönüldü. Her kurum, devletimizin her imkanı bu konuya seferber edilmiş durumda. Biz Truva\'nın ayağa kalkmasını, bu markanın hak ettiği yatırımı almasını istiyoruz. Zaman zaman yurtdışı gezilerine gittiğimizde; Türkiye\'yi tanımayan, İstanbul, Ankara, Çanakkale\'yi bilmeyen insanların Truva\'yı tanıdığını, efsaneleri okuduğunu, tarihi hatırasını bildiğini sevinerek görüyoruz. O yüzden Truva\'nın hak ettiği yatırımları alması için 2018 Truva Yılı bir imkandır bizim için\" dedi.

\"TRUVA\'NIN DA ZİYARETÇİ SAYISI 3-5 MİLYONA ÇIKSIN\"

Truva 2018 Yılı nedeniyle, Türk Hava Yolları\'nın bir uçağının dış giydirmesinin Truva\'ya ayrıldığını belirten Bülent Turan, \"Bu şık bir hareket olacak. Bu bir tanıtım imkanı olacak. Onun dışında diğer ilgili kurumlarda benzer çalışmalar yapacaklar. Sizlerle de zaman zaman paylaşacağız. Bir diğer müjdemizde yine özel sektöründe desteğiyle beraber çevredeki köylerimizi tüm altyapı imkanlarının ayağa kaldırılması olacak. Dış cephe giydirmeleri, evlerin restorasyonu, Truva hatırasının olduğu bir atmosferi canlandırmak için orada bütün köylerimizin ayağa kaldırılması gündeme gelecek. Biz 2018\'i Türkiye\'nin ve Çanakkale\'nin tanıtımı için önemsiyoruz. Nasıl ki Gelibolu Yarımadası\'ndaki şehitliklerimizde 10 sene önce yıllık 300 bin olan ziyaretçi sayısı, o yatırımlar yapılınca 3 milyona çıkmışsa, şu anda Truva\'da da ortalama yıllık 400 bin ile 500 bin civarında olan ziyaretçi sayısı 2018 Truva Yılı etkinlikleri sonrasında 3-5 milyona çıksın. Bu durum Çanakkale\'miz ve esnafımız için büyük bir katma değer sağlayacaktır\" dedi.

\"TARİHİ ESERLERİN TÜRKİYE\'YE İADESİ KATMA DEĞER ÜRETECEK\"

Truva Müzesi\'nin de 2018 yılı içinde de açılacağını ifade eden Turan, \"Müzenin, Truva eserlerinin geri gelmesinde, sergilenmesinde çok büyük bir katma değer üreteceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde tarihi eserlerin araştırması için bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda ben bölgemizdeki tarihi eserlerin Türkiye\'ye iadesinin katma değer üreteceğini düşünüyorum. Çünkü müzenin olmadığı yerlerde sergi imkanı olmadığı için bu tarz argümanların, tarihi eserlerin iadesi kolay olmuyor. Ama şimdi Truva\'dan çıkan her türlü eserin sergileneceği bir örnek dünya müzesi var. O müzeyi açtığımızda oradaki eserlerin tekrar hayata geçirilmesi ve sergilenmesi çok daha rahat olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Truva Ören Yeri\'nden arşiv görüntü

- Bülent Turan\'ın açıklamaları

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)DEMİR İPEK YOLU\'NA TÜRKİYE\'DEN GİDEN İLK TREN UĞURLANDI

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, Tarihi İpek Yolu\'nu canlandıracak \'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattında\' Türkiye\'den ilk tren Yenice Tren İstasyonu\'ndan yola çıktı.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi\'nden çıkan tren, Gürcistan-Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere yedi gün sürecek yolculukta 4 ülkeye uğrayacak. Uğurlama törenine Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, Kazakistan Demiryolları Multimodal Taşımalar Müdürü Nurzhan Alpyspekov ile Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez katıldı.

Törende konuşan Vali Su, \"Hem ilimiz hem ülkemiz hem dünya ticareti açısından çok önemli olan bu hat bir ay önceye kadar hizmete açılmıştı. İlk yük oradan Mersin Limanı\'na gelmişti. Bugünde buradan Bakü\'ye ve Aşkabat\'a konteyner yüklerimizi gönderiyoruz. İlk sefer olduğu için beraber olduk. Ben inanıyorum ki bundan sonrada bu ticaretimiz daha hızlı gelişecek ve çok daha seri, hızlı bir şekilde de yapılmış olacaktır\" dedi.

Tren hakkında bilgi veren TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kurt, \"Ülkemizden Azerbaycan\'a ve Türkmenistan\'a ilk ihracat trenimizi gönderiyoruz. Başlangıç olması nedeniyle çok önemli. Treni Bakü\'ye 75-80 saatte götürmeyi planlıyoruz. Sanayicimiz ve ihracatçımız açısından bu çok önemli bir zaman dilimi. Lojistikte bu kadar kısa sürede birleştirmek ve bir yükü oraya taşıyabilmek çok önemli. Bu tren şu an yükleri itibariyle 32 tane konteyner içeriyor. Yüklerimiz içerisinde tarımsal ürünler inşaat malzemeleri olacak\" diye konuştu.

CİDDİ BİR HACME ULAŞILACAK

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: \"Orta Asya\'da tıkanan yük trafiği bu şekilde Türkiye ve Orta Asya arasında gidip gelecek. Tahıl ürünlerinin ve petrol kimya ürünlerinin gelmesi, giderken de hazır gıda malzemeleri ve inşaat malzemelerinin gitmesi konusunda çok ciddi bir hacme ulaşacağız. Trenin 4 gün sonunda Azerbaycan\'a, 7 gün sonra da Türkmenistan\'a varması planlanıyor. 838 kilometre uzunluğundaki hattın 76 kilometresi Türkiye\'den, 259 kilometresi Gürcistan\'dan, 503 kilometresi ise Azerbaycan\'dan geçiyor. Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Hatla Çin\'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı\'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa\'ya taşınması öngörülüyor. İlk etapta yıllık bir milyon yolcu ve 6,5 milyon yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034\'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkarılması planlanıyor.\"

Konuşmaların ardından ilk tren istasyondan uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- İpek Yolu treninin görüntüsü

- Görevlinin sembolik olarak trene önce kırmızı levha sonra yeşil levha ile yön vermesi

- Konteynerlerden görüntü

- Protokol görüntüsü

- Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması

- TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt\'un konuşması

- Treni yolculamak için yürüyen katılımcılar

- Vali ve Genel Müdürün Demiryolu çalışanların taktığı şapka ve yönlendirme levhası ile makinisti çıkış yapması için uyarmaları

- Trenin yola çıkmadan klakson çalması

- Katılımcıların el sallamaları

- Trenin hareket etmesi

- Konteyner yüklü Vagonların geçişi

- Arkas Genel Müdürü Onur Göçmez ile röportaj



SÜRE:08:48 BOYUT: 538 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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3)TIR, PARK HALİNDEKİ TIR\'A ÇARPTI

UŞAK\'ın Banaz ilçesinde, park halindeki TIR\'a bir başka TIR\'ın çarptığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülenirken, kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Ankara yönüne giden Mehmet Mustafa Karakaya\'nın kullandığı 31 RM 201 plakalı hurda yüklü TIR, bugün saat 01.30\'da, eski emniyet müdürlüğü önünde dinlenmek için duran Adem Tetik idaresindeki 42 ASH 14 plakalı deterjan yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hurda yüklü TIR\'ın orta şeritten sağ şeride doğru ilerlediği, park halindeki deterjan yüklü TIR\'a çarparak savrulduğu ve araçtan kıvılcım çıktığı görüldü. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Çarpışma sonrası savrulan TIR, refüjü aşarak ağaçları devirerek durabildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'ın park halindeyken görüntü

- Çarpan TIR\'ın görüntü

- Çarpışma anının görüntü

Haber- Kamera: Özkan YAVAŞ / UŞAK, (DHA)

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4)BURSA\'DA PAZARCININ TEK HAYALİ MURAT BOZ\'LA ŞARKI SÖYLEMEK

BURSA\'da 10 yıldır pazarcılık yapan Veysel Mutlu (21), tezgâhın başında söylediği şarkı ve türküler ile sosyal medyada fenomen oldu. Videoları 2 milyonun üzerinde izlenen ve 135 bin takipçisi bulunan Mutlu\'nun en büyük hayali ise pop müzik şarkıcısı Murat Boz ile aynı sahnede düet yapmak.Bursa\'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu\'nun tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Mutlu\'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve \'Çılgın Mandalinacı\' olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

MURAT BOZ: İLGİLENECEĞİM BU KARDEŞİMLE

Veysel Mutlu\'nun Instagram hesabı üzerinden paylaştığı \'Vay Delikanlı Gönlüm\' şarkısı 2 haftada 500 bin izleyiciye ulaştı. Çok sayıda ünlünün beğenisini toplayan videoyla ilgili şarkıcı Murat Boz da yorum yaptı. Boz, videounun altına, \"Yetenek her yerde yetenek...Bu zamanda mandalina bulmak zor, ilgilenicem bu kardeşimizle :)\" mesajıyla alkış emojisi koydu.

\'EN BÜYÜK HAYALİM MURAT BOZ İLE ŞARKI SÖYLEMEK\'

6 kardeşin en küçüğü olan Veysel Mutlu, en büyük hayalinin Murat Boz ile düet yapmak olduğunu söyledi. Mutlu, şöyle dedi:

\"6 yıldır tezgâhın başında şarkı söylüyorum. İnsanların tepkileri beni çok mutlu ediyor. Artık şarkılarıma meyveleri katmaya başladım. Müşterilerin de oldukça dikkatini çekiyor. 2 haftlalık sürede videolarım yükselişe çıktı. Bütün sevenlerim ve arkamda duranlar sağ olsun. Takipçi sayım 135 bini aştı. Videolarım 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, pazarda benimle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Aldığım tepkiler çok güzel. Pazada 6 yıldır şarkı söylüyorum ama videolarımın böyle ilgi göreceği aklıma gelmedi. Yarışmacı olmasam bile konuk olarak o sahnede şarkı söylemek istiyorum. Murat Boz ile Gökhan Özoğuz ile Acun ağabey ve Hadise abla ile tanışmak görüşmek istiyorum. En büyük hayalim Murat Boz ağabeyim ile o sahneyi paylaşmak. Benim için en büyük mutluluk Murat Boz ile o sahnede şarkı söylemek olur.\"

Görüntü Dökümü

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Şarkı söyleyen pazarcıdan görüntüler

Türkü söyleyerek satış yapması

Mandalinaları dizmesi

Pazarcıların alkış tutması

Pazar yerinden ve tezgahtan görüntüler

Röportaj

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

SÜRE: 6 dakika 01 saniye

BOYUT: 367 MB

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5)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

GAZİANTEP\'te, yalnız yaşayan 4 çocuk annesi 75 yaşındaki Esma Palta, evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenmiş olduğu üzerinde duruluyor.

Olay, öğle saatlerinde Kayaönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Esma Palta\'dan 3 günden bu yana haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, girdikleri evde yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İnceleme sonrası otopsi için morga gönderilen kadının karbon monoksit gazından zehirlenmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

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- Cesedin bulunduğu ev

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Olay yeri inceleme

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115 MB