DHA YURT BÜLTENİ-9

Bartın açığında sürüklenen gemideki mürettebat, helikopterle kurtarıldı (2)



SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

BARTIN\'da limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken, fırtına nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı kuru yük gemisindeki 6 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopterle kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Sahil Güvenlik Helikopteri arama kurtarma operatörü tarafından, kurtarma vinci marifetiyle bahse konu gemide bulunan 6 mürettebat 08.45-09.30 saatleri arasında emniyetli şekilde kurtarılmış ve Bartın Limanı\'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına sağ olarak teslim edilmiştir.\" denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle; 21 Kasım 2017 tarihinde saat 07.02’de, Bartın Limanı 1 deniz mili batısında Rusya bayraklı NEFTERUDOVOZ 29M isimli ticari geminin demir taradığı için yardıma ihtiyacı olduğu Bartın Liman Başkanı tarafından bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bahse konu gemi ile saat 07.05’te telsiz irtibatı kurularak gemide bulunan 6 mürettebatının tahliye talebi teyit edilmiştir. Müteakiben görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile 1 Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi tarafından havadan ve karadan kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Sahil Güvenlik Helikopteri arama kurtarma operatörü tarafından, kurtarma vinci marifetiyle bahse konu gemide bulunan 6 mürettebat 08.45-09.30 saatleri arasında emniyetli şekilde kurtarılmış ve Bartın Limanı’nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına sağ olarak teslim edilmiştir. Bahse konu gemi; 07 Ekim 2017 tarihinde Rostov’dan kalkarak 10 Ekim 2017 tarihinde Bartın Limanı’na yanaşmış ve 3000 ton pik demir boşaltmıştır. Yükünü boşaltmasına müteakip Bartın Liman Başkanlığı tarafından geminin belgelerinin süresinin dolması ve makine arızası nedeniyle seyrine izin verilmemiş ve 13 Ekim 2017 tarihi itibariyle Bartın Limanı’nda yer olmadığı için demir sahasına demirletilmiştir. 07 Kasım 2017 tarihinde Rusya tarafından bayrak devleti olarak sörvey denetimine tabii tutulmuş ve 08 Aralık 2017 tarihine kadar römorkörler tarafından çekilmesi yönünde hakkında rapor düzenlenmiştir.\"

Görüntü Dökümü

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-SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI\'NA BAĞLI EKİPLERİN GEMİDEKİ MÜRETTEBATI KURTARMA ANLARI

Haber: BARTIN (DHA)

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Gaziantep’te, şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

GAZİANTEP’te, şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç yoldan geçen otomobilin üstüne devrilerek hasara yol açtı.

Bu sabah etkili olan yağmurardından başlayan şiddetli rüzgar gevşeyen topraktaki ağaçları yerinden söktü. Rüzgar nedeniyle Gazimuhtarpaşa Bulvarı\'nda refüjdeki bir ağaç da Deniz Özyılmaz yönetimindeki 27 P 5353 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Trafiğin durmasına neden olan ağaç, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hızar makineleri ile kesilerek yoldan kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

Aynı bulvarda başka bir ağaç ise kaldırama düştü. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle Yüzüncü Yıl Parkı’ndaki birçok ağacın dallarının da kırılarak çevreye saçıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Rüzgar nedini ile sallanan ağaçlar

- Yola devriyen ağaç

- Devrilen ağaç nedeni ile hasar gören otomobil

- Otomobil sürücüsünün konuşması

- Devrilen diğer ağaçlar

- Ağacın kesilerek parçalar halinde yoldan kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

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Denizli\'de mevsimin ilk karı yağdı

DENİZLİ\'de hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimlere yılın ilk kar yağışı düştü.

Denizli\'de hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte sağanak yağmur yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Dün (pazartesi) gece başlayan kar yağışı, Denizli-Antalya Karayolu üzerindeki Cankurtaran ve Şahin Tepesi Mevkileri ile Honaz, Tavas, Çameli, Serinhisar ilçelerinin yüksek kesimlerine yağdı. Honaz Dağı Milli Parkı\'nda kartostallık görüntüler ortaya çıktı. Milli parka giden vatandaşlar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı. Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi\'nde bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışının yanı sıra sis de etkili oldu. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alarak sürücülerin yavaş gitmesi konusunda uyarıda bulundu. Denizlililer, yılın ilk karını görmenin mutluluğunu yaşarken, kar yağışı, ulaşımda herhangi bir aksaklığa yol açmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışı ve sisten görüntü

-Trafikte araçların geçişi

-Honaz Dağı Milli Parkı\'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Palandöken\'i uzay istasyonuna çevirdiler

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan 3176 rakımlı Palandöken yeni sezona \'merhaba\' demek için artık gün sayıyor. Bu yıl Palandöken\'in 2200 rakımına yapılan cam fanus ve kapsül kafelerle uzay istasyonunu anımsatıyor. Kayakseverlerin gecede hiç kesintisiz 6 kilometre aydınlatılmış pistlerde kayak yapabileceğini belirten Palandöken\'de A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Uygur, \"Palandöken\'de kayak yapmayan, \'Ben kayak yaptım\' demesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Palandöken\'in karlı zirvesi

-Yapılan cam fanus ve kapsül kafe

-Palandöken\'de A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Uygur

-Fanus kafelere gelenler

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DAH)

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını hak ediyor (2)

GÖBEKLİTEPE\'Yİ GEZDİLER

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki büyükelçiler, Örencik mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe’yi gezdi. Çatı kaplama projesinin devam ettiği ve ziyarete kapalı olan Göbeklitepe’de incelemede bulunan AB’li heyete, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan eşlik etti. Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen inşaatın devam ettiği Göbeklitepe’yi gezmekte ısrar eden AB’li heyet zaman zaman kayma tehlikesi atlattı.

Göbeklitepe\'ye hayran kalan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, \"Göbeklitepe tüm insanlığı ve medeniyeti ilgilendiren bir yerdir. Türkiye’nin çok önemli arkeoloji merkezine böyle korunması örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda buradaki eserleri kapalı bir yerde muhafaza edilmesi gerçekten çok etkileyicidir. Burası aynı zamanda Şanlıurfa’daki müzeyle iyi bir kombinasyon olmuştur. Bizlerde buraya turistlerin gelmesi noktasında gerekeni yapmaya çalışacağız\" dedi.

Heyete eşlik eden AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise AB’li heyetin soğuğu göze alarak gerçekleştirdikleri bu ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göbeklitepeyi gezen AB’li heyet

- Göbeklitepe hakkından bilgi alan heyet

- İnşaat alınanda gezen heyetin zor anları

- Açıklamada bulunan Berger

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Zabıt katibi adliyede intihar etti

ANTALYA\'da 27 yaşındaki Cevahir Toker, zabıt katipliği yaptığı adliye binasının 7\'nci kat penceresinden atlayarak intihar etti.

Adliye çalışanlarını yasa boğan intihar olayı, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi\'nde bulunan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi binasında meydana geldi. 4\'üncü Hukuk Dairesi\'nde katip Cevahir Toker, 7\'nci katta bulunan pencereden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Toker, ağır yaralandı. Adliye çalışanları, durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Toker\'in öldüğünü belirledi. Toker\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin inceleme yapması

- Binadan genel görüntü

- Cenazenin taşınması

- Polisin yolu kapatması

- Cevahir Toker\'in opak fotosu

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Cezaevinden çıktı, hırsızlık yaptı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde bir otomobil servisine girerek çelik kasada bulunan 70 bin TL para ile 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız İstanbul\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 ay önce cezaevinden çıkan 37 yaşındaki M.T. adliyeye sevk edildi.

14 Kasım günü Gebze\'de bir otomotiv servisine giren hırsız, levye yardımı ile çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 75 bin TL para, 30 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin TL değerinde arıza tespit cihazı ile çek ve senetleri çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu ve İstanbul Bahçelievler\'den kiraladığı araçla Gebze\'ye geldiğini belirledi. Bahçelievler\'de düzenlenen operasyonla M.T. yakalanarak gözaltına alındı. M.T.\'nin hırsızlık suçundan 8 ayrı kaydı bulunduğu ve görevli polise direnmek suçundan 1 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu, 5 yıl yattığı cezaevinden 2 ay önce çıktığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından M.T. Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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