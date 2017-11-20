DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AMANOS DAĞI\'NDA ÇATIŞMA: 2 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ

HATAY\'ın Amanos Dağı\'nda, güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist, öldürüldü. Hatay\'ın Hassa ilçesi kırsalında, arama-tarama faaliyeti yapan jandarma ekipleri, bir grup teröristle karşılaştı. PKK\'lı teröristler, ekiplerin \'Teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Sarp kayalık ve sık ormanlıkla kaplı alanda yaşanan çatışmada 2 terörist, öldürüldü. Gece karanlığından yararlanarak, kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Amanos dağları

-Operasyon görüntüleri

Haber-Kamera: HATAY (DHA)

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2)BİRECİK ADLİYESİ\'NDE SİLAHLI KAVGA: 1\'İ POLİS, 3 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden adliyeye gelen akraba iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1\'i polis, 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde, Meydan mahallesinde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Yuvacık mahallesinde oturan akraba iki grup, arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. Adliye önünde karşılaşan iki grup arasında, tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Bu sırada, adliyede görevli polis memuru Özcan Y., kavgaya karışan grupları ayırmaya çalışırken, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Peş peşe tabancadan açılan ateş sonucu taraflardan Yaşar Y. ve Ethem Y. de yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı saptanan 9 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapması

- Olay yerine güvenlik şerdi çekilmesi

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA- (DHA)

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Alperen\'in ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması başladı (EK)

3)\"VATANDAŞIN İŞİ GÖRÜLSÜN DİYE ALDIK\"

İzmir\'in Çiğli İlçesi\'nde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan sanıkların yargılandığı Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ikinci duruşmasında, ilk duruşmaya katılmayan sanıklardan mesul müdür B.G., savunmasını yazılı olarak hazırladığını belirterek mahkeme heyetine sundu. Bunun ardından Sakin ailesinin avukatı Fikret Türkyılmaz sanık B.G.\'ye, \"Neden 36 ayı doldurmayanların kaydı yapıldı\" diye sordu. Sanık B.G., \"Ben 36 ayı doldurmayan hiçbir öğrencinin kaydını yapmadım, yaptırmadım. Tam tersine, bu işlemlerin yanlış olduğunu, bizim okulun bu çocuklara uygun olmadığını, bu işlemlerin yasal olmadığını kurucumuz Yurdagül İ.\'ye bildirdim. Ancak Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirmedim. Fakat anne ve babaları çalışan bu çocukların velilerinin, çocukları almadığımız takdirde işlerini bırakmaları gerektiğini belirttiğini, bana Y.İ. söyledi. Bu yüzden vatandaşın işi görülsün diye aldık. 36 aydan küçük çocukların okula alınmasında benim onayım yoktur. Bu tamamen veliler ve kurucu arasındaki bir olaydır. Ben de vatandaş mağdur olmasın diye bir şey yapmadım\" dedi. Minik Alperen\'in babası Serkan Sakin\'in \"Eşim ve ben Alperen\'i okula yazdırırken Bekir bey bizzat oradaydı, hatırlıyor mu bizi\" sorusu üzerine sanık B.G. hatırlamadığını söyledi.

\"SİGARA İÇMEYE GİTSEM BELKİ ALPEREN\'İ GÖRECEKTİM\"

Sanığın ifadesinden sonra tanıklar dinlenmeye başladı. Tanık olarak dinlenen aynı okuldaki öğrenci velisi Veli Kara, \"Olay günü biz okuldaydık. Benim kızımın doğum günü partisi vardı. Saat 10.00 gibi okula pasta getirdim. Daha sonra çocukları bahçeye aldılar. Çocuklar pastalarını yediler. 15 dakika kadar da müzik çaldı. Ondan sonra da çocukları okulun içine aldılar, biz de öğrenci velisi olarak okuldan ayrıldık\" dedi. Serkan Sakin\'in \"Parti sırasında servis aracının yanında sigara içen oldu mu\" sorusu üzerine tanık Veli Kara, \"Ben günde 3 paket sigara içen biriyim. O gün parti sırasında sigara içmek için bahçe kapısından dışarı çıkarken fotoğraf çekimi için beni çağırdılar. Sigara içmeye gidemedim. Beni en kahreden olay da bu oldu. Sigara içmeye gitsem belki Alperen\'i görecektim\" diye yanıt verdi. Avukatların, okula 36 aydan küçük çocukların kaydının alınmadığını bilip bilmediği sorusu Veli Kara, \"36 aydan küçükleri almadıklarını bilmiyorduk. Benim kızım 2 yaşında kreşe başladı\" dedi. Ara verilen duruşmaya öğleden sonra tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

Mehmet CANDAN - Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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4)DEMRE\'DE HORTUMUN ZARARI 11.7 MİLYON LİRA



ANTALYA\'nın Demre ilçesini vuran hortumun yol açtığı zararın bilançosu belirlendi. 3 mahallede 136 çiftçiye ait toplam 387.1 dekar sera alanı zarar görürken, 11 milyon 734 bin 522 lira 50 kuruşluk zarar olduğu belirlendi.Demre\'de 13 Kasım akşamı meydana gelen hortumda oluşan zarar açıklandı. Kaymakam Murat Uz tarafından oluşturulan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür vekili Ali Kıraslan başkanlığındaki 6 kişilik hasar tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı.

387.1 DEKAR ZARAR GÖRDÜ Hortumun en çok zarar verdiği Demre\'ye bağlı Beymelek mahallesinde 115 çiftçinin 274.8 dekar serası hortumdan kullanılmaz hale geldi. Kapaklı Mahallesi\'nde 18 çiftçiye ait 53.3 dekar, Gürses mahallesinde ise 3 çiftçiye ait 59 dekar sera hortumda zarar gördü. 3 mahalledeki 136 çiftçinin toplam 387.1 dekar serasının zarar gördüğü tespit edildi. 136 çiftçiden yalnız 10\'unun serasının sigortalı olduğu belirtildi. 3 mahalledeki hortum zararın parasal değeri ise 11 milyon 734 bin 522 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

\'GEREKENLERİN YAPILACAĞINA İNANIYORUZ\'

Kaymakam Murat Uz, hortum felaketi ardından halkın mağduriyetinin giderilmesi için Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları olarak gerekli çalışmalar yapıldığını söyledi. Kaymakam Uz, şöyle konuştu:\"Konutu çok zarar gören bir aile, kiralık eve yerleştirildi. Az hasarlı konutlar belediye tarafından yapılan yardımlarla onarıldı. Ortakçı olan vatandaşımıza gerekli gıda, eşya ve parasal yardımlar yapıldı. Tespit edilen hasar miktarı Antalya Valiliğimize iletilecek. Vatandaşımızın yaralarının sarılması için gerekenlerin yapılacağına inanıyoruz.\"

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

ANTALYA/DHA

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5)OĞUZELİ\'NDE ÇİFTÇİLERE MERCİMEK TOHUMU



GAZİANTEP\'te çiftçilere buğday, nohut, biber, domates, arı otu tohumu gibi birçok alanda hizmetler veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kez Oğuzeli İlçesi\'nde çiftçilere mercimek tohumu dağıttı.

Oğuzeli\'nde Ziraat Odası Başkanlığı önünde çiftçilere mercimek tohumu dağıtan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Oğuzeli\'nde 450 çiftçiye 90 ton mercimek tohumu dağıtıldığını söyledi.

Dünya genelinde 12 bine yakın bitkinin bulunduğunu, bunların 4 bin tanesinin merkezinin Anadolu\'da olduğunu tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, \"Bunu arkeolojik kazılardan anlıyoruz. Mercimek bizim öz kültürümüz. Mercimek soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Bu nedenle bölgemizde tercih edilmektedir. Bu doğrultuda yola çıkarak projelerimizi uygulamaya koyduk. Bazı ilçelerimizde nohut bazı ilçelerimizde de mercimek üretilmesine karar verdik. Mercimek bizim öz kültürümüz ve malımızdır, bunu kaybetmemiz gerekiyorö diye konuştu. Mercimeğin dünya genelindeki üretimine bakıldığı zaman; dünya genelinde 4,8 milyon ton mercimek üretildiğini dikkat çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bizim ülkemize bakıldığı zaman 350 bin ton dolaylarında mercimek üretimi var. Bu da dünya mercimek üretiminin sadece yüzde 7-8\'ni karşıladığımızı gösteriyor. Gaziantep\'e baktığımız zaman ise 12 bin ton dolayında mercimek üretiyoruz. Bu rakamların yeterli olmadığını gördük ve daha çok mercimek ekilmesi gerektiğini düşündük.ö

Yılmaz, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde dağıtılan mercimek tohumlarının maliyetinin yüzde 70\'lik kısmını Büyükşehir Belediyesi\'nin karşıladığını kaydetti. İbrahim Yılmaz, Fırat-87 çeşidi olan mercimeğin 13 bin dekara ekileceğini ve bin 700 ton dolayında üretimin olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Dağıtılan mercimek tohumları

- Tohumların araçlara yüklenmesi

- İbrahim Yılmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 157 MB

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6)GAZİANTEP\'TE, \'DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ\' KUTLANDI

GAZİANTEP\'te, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları\' günü nedeniyle \'Çocuk Hakları Farkındalık Yürüyüşü ve Uçurtma Şenliği\' düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda balon uçurmayla başladı. Meydanı dolduran çocukların ellerindeki onlarca balonu gökyüzüne bırakması ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mustafa Yıldırım burada çocuklara seslenerek, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü kutladı. Yıldırım, \"Özellikle çocukların haklarını garanti eden bir gün. Her insan doğuştan haklarla dünyaya gelir. Bunlara da en temel insan hakları denir. Yaşama, tercih etme, eğitim, barınma, sağlık gibi. Çocuklar için temel haklar öncelikli gelir. Bu haklar asla devredilemez, ertelenemez haklardır. Biz büyükler olarak sizlere daha güzel yarınlar hazırlamak için çaba harcıyoruzö dedi. Çocuklar daha sonra meydandan, İstasyon Parkı\'na kadar yürüyerek buradaki 15 Temmuz Şehitler Müzesi gezdi. Burada araçlara binen çocuklar Masal Parka gelerek kendilerine dağıtılan uçurtmaları havalandırıp oynadı.

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Mustafa Yıldırım\'ın konuşması

- Balon ve uçurtma uçurulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB

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7)ÜZERİNE İŞ MAKİNASI DEVRİLEN İŞÇİ ÖLDÜ

KONYA\'da bir asansör firmasında çalışan 39 yaşındaki Rahim Çay, üzerine iş makinasının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi 6\'ncı Sokak\'ta bulunan bir asansör firmasında meydana geldi. İddiaya göre firmada işçi olarak çalışan Rahim Çay, üzerine iş makinasının devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Çay\'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahim Çay\'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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8)NİZİPLİ KORE GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Cuma Koreli, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nizip Hazreti Ali Camii\'nde düzenlenen resmi törene; Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı\'ndan askeri yetkililer, Koreli\'nin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

2 çocuk babası olan Koreli\'nin Türk bayrağına sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından törenle Nizip asri mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Gazinin tabutu ve resmi detay

- Cenaze namazı kılınması

- Müftünün konuşması

- Tabutun askerler tarafından taşınması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

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9))ESENDERELİ ÖĞRENCİLERDEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, doğa yürüyüşü yaptı. 15 kilometre yürüyen öğrenciler, yol boyunca birçok yaban hayvanını gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi.

Yüksekova\'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin \'Doğa Yürüyüşü Kulubü\' ilk etkinliklerine \'trekking\' yaparak başladı. Okul Müdürü Kenan Canan, öğrencilere doğa bilinci, ve çevreyi tanıtmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ve sürdüreceklerini söyledi. Öğretmenler eşliğinde 15 öğrencinin Esendere beldesinden baslayan yürüyüşü 15 kilometre sürdü. Öğrenciler yürüyüş boyunca eğlendiklerini, spor yaptıklarını ayrıca keklik, doğan, şahin, kuzgun ve farklı yaban hayvanlarını gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin yürüyüşü

-Ellerinde bastonla yürüyen öğrenciler

-Dereyi geçemeye çalışan öğrenciler

-Yürüyüşten genel detaylar

-Okul müdürü Kenan Canan\'ın konuşması

-Öğrencilerden Berivan Işık\'ın konuşması

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)

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10)\'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR\' SUÇLARININ YÜZDE 15\'İ YARGIYA TAŞINIYOR



KONYA Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde, toplumda çocuk hakları bilincinin yerleşmediğine dikkat çekti. Adalet Bakanlığı\'nın verilerine vurgu yapan Ünalmış, \"Maalesef, binlerce çocuk, cinsel istismara uğruyor; ancak Adalet Bakanlığı\'nın istatistik bilgilerine baktığımızda ise bu olayların sadece yüzde 15\'inin yargıya intikal ettirildiğini görüyoruz. Bu, acı bir durum\" dedi.Konya Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Ünalmış, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nün, bütün çocukların haklarının savunulması için önemli bir gün olduğunu belirtti. Ünalmış, \"Türkiye\'de \'Çocuk Hakları Sözleşmeleri\', 2000 yılından bu yana geçerliliğini korumaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi\'ne göre, \'18 yaşından küçük olan herkes, çocuk sayılır\' deniliyor. Sözleşmeyi imzalamış devletlere de bu yükümlülükler, veriliyor. Çocukların her yönden korunmaları, cinsel saldırıya uğramalarının önlenilmesi, fakirliklerin önlenilmesi, çağdaş bir eğitime kavuşturulabilmeleri gibi çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayan maddeler var. Bu maddelere rağmen özellikle çocuklarımızın eğitim eksikliği, önde gelmekte ise de asıl önemli olan diğer bir nokta da küçük çocukların erkek ve kız olsun cinsel istismara uğramaları ve cinsel istismara uğramalarının da toplumumuzun utanma duyguları nedeniyle su yüzüne çıkarılmaması önem kazanmaktadır\" diye konuştu.

\'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR\' SUÇLARININ YALNIZCA YÜZDE 15\'İ YARGIDA

Adalet Bakanlığı\'nın verilerine göre, çocuğa cinsel istismar suçlarının yalnızca yüzde 15\'inin yargıya intikal ettirildiğini, bunun da çok acı bir tablo olduğunu söyleyen Başkan Ünalmış, şunları söyledi:

\"Binlerce çocuk, cinsel istismara uğramaktadır; ancak Adalet Bakanlığı\'nın istatistiklerine yansıyan bölümünde, Türkiye çapındaki cinsel istismarların yüzde 15\'inin yargıya intikal ettiği belirtilmektedir ki bu, çok acı durum. Özellikle de cinsel istismara uğramış olan çocukların yargılanmalarında da aksaklıklar ve eksikliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu nedeniyle çocuklara, avukatların tayin ediliyor. Bu, güzel bir durum; ama bazen tayin edilen avukatlar tarafından çocukların savunmalarının tam yapılamadığı kanısındayız. Ayrıca cinsel istismara uğrayan çocuklar, ileride kaç yaşına gelirse gelsin, mutlaka yaşadıklarını hatırlayacaklar ve onlarda travma oluşturacaktır. Mutlaka çocuklar, rehabilite edilmelidir. Bu da mahkeme kararlarıyla olmalıdır. Mahkemeler, sadece suçu işleyene ceza vermekle yetinmemeli, mağdur çocukların korunmaları, bakım ve tedavilerinin devam etmesi içinde kalıcı kararlar verebilmelidir.\"

Görüntü Dökümü

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- Hakkı Ünalmış röp.

- Ünalmış detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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