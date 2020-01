DHA YURT BÜLTENİ-9 

Ordulu şehit sözleşmeli er Sefa Kabakkaya\'yı 5 bin kişi uğurladı

IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya, memleketi Ordu\'nun Altınordu İlçesi\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari\'nin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Ordu Gölköy İlçesi Akçalı Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya\'nın Türk bayrağına sarılı naaşı Altınordu İlçesi\'ne bağlı Şahincili Mahallesi\'ndeki baba ocağından alınarak Bahçelievler\'de bulunan Ulu Camii avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehit babası Birol, annesi Nurcan Kabakkaya, ablası Ebru Biçer, yakınları, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Oldukça bitkin olan Nurcan-Birol Kabakkaya çifti taziyelerle teselli bulmaya çalıştı.

GÖZLERİNİ TABUTTAN HİÇ AYIRMADILAR

Abla Ebru Biçer, şehit kardeşinin beresini elinden hiç bırakmayarak, annesi Nurcan Kabakkaya ile tabuta sarılıp ağladı. Anne Nurcan Kabakkaya, \"Aşkım, canım oğlum seni çok seviyorum aşkım\" diyerek gözyaşı döktü. Ardından tabutun karşısında sandalyede oturan Nurcan-Birol Kabakkaya çifti, şehit oğlunun tabutundan gözlerini hiç ayırmayarak, dakikalarca çerçeveli fotoğrafına bakarak büyük hüzün yaşadı.

İki çocuklu anne Nurcan\'ın ev hanımı, baba Birol Kabakkaya\'nın ise inşaat işçisi olduğu belirtildi. Bekar olan şehit Sefa Kabakkaya\'nın 2014 yılında Ağrı Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Öğretmenliği bölümünden mezun olduğu, 7 Mart 2016 tarihinde Bingöl 49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı\'nda Sözleşmeli Er olarak göreve başladığı, geçici olarak Hakkari Şemdinli bölgesine göreve gittiği belirtildi.

Cuma namazına müteakip Ulu Camii\'de İl Müftüsü Mürsel Öztürk\'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sefa Kabakkaya\'nın naaşı Eskipazar\'da bulunan Garnizon Şehitliği\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/DHA, (ORDU)

Başbakan Yıldırım: Kürt vatandaşlarımızın terör örgütü gibi bir sorunu var (1)

Başbakan Binali Yıldırım, \"Kürt vatandaşlarımızın terör örgütü gibi bir sorunu var. Sizin PKK gibi bir sorununuz var. Onların sizi düşündüğü yok. Polisimiz, askerimiz, hükümetimiz ile başınızın belası olan bu alçak örgütü, bu terör güruhunu haytamızdan çıkarmak, ülkemizden de kovup atmaktır\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, terör olaylarında zarar gören ve onarımı tamamlanan Şırnak Geylani Camisi\'nin açılışında konuştu. Başbakan Yıldırım, \"2 yıl önce vatan hainleri hiç gözünü kırpmadan burada binalarımızı başımıza geçirdiler. Camilerimizi yıktılar. Hayallerimizi yok ettiler. Zannettiler ki oldu bitti ile \'Şırnak\'ı ele geçiririz Şırnaklıları esir alırız.\' Şırnak buna geçit verir mi? Elbette vermez, vermediniz. Alçakları perişan, yerle bir ettiniz. \'Rabbimiz, Peygamberimiz bir biz bir milletiz. Vatanımız bir\' dediniz. Şırnak\'ta 27 tane cami yıktılar. 70 camiyi hasarlı hale getirdiler. Müslümanın mabedi yıkılır mı kardeşim? Dinimizde, töremizde var mı? Bunların dini de kutsalı da yok. Bunlar bırakın cami yıkmayı bu alçak PKK terör örgütü masum insanları, askeri, polisi gözünü kırpmadan öldürüyor. Bunlar, talimat aldıkları efendilerinin dediklerini yapıyor. Artık bitti. Bu millete zarar veremeyecekler. Cizre\'de ve Şırnak\'ta belediyeye başkanları vardı. Seçtiniz. Hizmet yoktu. Devletten aldıkları paraları yemediler, içmediler terör örgütüne taşıdılar. Onlar da buraya bomba, terör eylemi olarak döndü. Onların da bu saltanatına, son verdik görevden aldık. 15 yılda Şırnak\'a 10 milyar yatırım yaptık. 10 katrilyon. Tabi yapacağız. Kürt vatandaşlarımızın terör örgütü gibi bir sorunu var. Sizin PKK gibi bir sorununuz var. Onların sizi düşündüğü yok. Polisimiz, askerimiz, hükümetimiz ile başınızın belası olan bu alçak örgütü, bu terör güruhunu haytamızdan çıkarmak, ülkemizden de kovup atmaktır\" diye konuştu.

Haber-Kamera: ŞIRNAK (DHA)

Mardin\'de 200 kişinin alınacağı iş için binlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu

DİCLE Kalkınma Ajansı\'nın (DİKA) girişimleriyle Mardin\'de açılacak çağrı merkezinde çalıştırılmak üzere 200 kişinin alınacağı iş için başvurusu yapmak isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerinden itibaren oluşturdukları kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Çağrı merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere DİKA tarafından 200 kişinin alınacağı iş duyurusu işsizlik oranının yüksek olduğu Mardin\'de umut oldu. İş başvurularının son gününde Mardin\'de binlerce kişi DİKA\'nın önünde uzun kuyruk oluşturdu. Asgari ücretli de olsa bir iş sahibi olmak için uzun kuyruk oluşturan binlerce kişi, kayıt yaptırmak için saatlerce kuyrukta bekledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar, zaman zaman izdihama yol açarken, özel güvenlik elemanları da sıra oluşturmak büyük çaba harcadıkları gözlendi. DİKA yetkilileri, başvuruda bulunan herkese kolaylık sağlanacağını söyleyerek, sırada bekleyen hamile ve engelli vatandaşlara öncelik sağlanmasını istedi.

Saatlerce kuyrukta bekleyenlerden Hamit Toptamış, Üniversite mezunu oğlunun başvurusu için beklediğini belirterek, \"Bu fotoğraf Mardin\'deki işsizliğin en net göstergesidir. Kim diyor Mardin\'de işsiz yok alın size iki gündür binlerce kişi asgari bir ücretli bir iş için sırada bekliyor\" dedi.

İş başvurusu için gelen üniversite mezunu Betül Zengin de, \"Eminim ki sırada bekleyenlerin çoğu Üniversite mezunu ama, Mardin\'de iş imkanı olmadığı için 200 kişi alınacak işe gördüğünüz gibi bir sürü kişi başvurmak için sırada bekliyor. Açıkçası buraya gelen Milletvekilleri, Bakanlar kim geliyorsa gerçekten buna bir çare bulsun. Asgari ücretle biliş bulamıyoruz. İş-kura gidiyoruz bulamıyoruz, Üniversite mezunuyuz kendimiz geliştirdik ama açıkçası bir yere yerleşemedik. 5 yıldır mezunum. işsizlik rakamları yüksek. gençler iş bulamıyorlar diyorlar ama bu kuyruk bunun en güzel cevabı. Ben de başvuracağım\" diye konuştu.

İş başvurusu yapan İletişim Fakültesi mezunu Abdullah Yılmaz da, Mardin\'li olup il dışında yatırım yapan işadamlarına çağrı da bulunarak, \"Üniversite mezunuyum alım var diye duyup geldim. Binlerce kişi ile birlikte kuyruktayız. Mardin\'deki işsizliğin fotoğrafı. Bu kadar genç hepsi boşta. İstiyoruz ki bu alımlar için de torpil oynanmasın. Başvuranların hepsi kendi hakkı ile işlere yerleşsin. Sabahtan beri kuyruktayım sıranın bana ne zaman geleceğini de bilmiyorum\" şeklinde konuştu.

Mardin\'de yatırım yapmak isteyen bir işadamı ile yaptıkları görüşme üzerine Mardin\'e yatırım kararı alındığını anlatan DİKA yetkilisi Ekrem Dirican da, \"Mardin\'de açılacak cazibe merkezi için 200 kişilik alım için dün ve bugün 2 bin 200 kişiyi mülakata aldık. Başvuru sayısının 5 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hepsinin başvurusunu alacağız\" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

CHP Milletvekili Ali Şeker: 55 bin sağlık çalışanı son 5 yılda şiddete uğradı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sağlık Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını belirterek, \"Hükümetin de kışkırtması sonucu hekime ve sağlık çalışanları şiddet görüyor. 11 bin sağlıkta şiddet olayı var. Son 5 yıldır bu raporlar tutulmaya başlıyor. 55 bin sağlık çalışanı son 5 yılda şiddete uğradı. Bu şiddet ve travma ortamında bir tükenmişlik sendromu yaşayan hekimler maalesef intihara yöneliyorlar\" dedi.

Diyarbakır\'da, yarın düzenlenecek olan sağlık çalıştayı için kentte gelen CHP Sağlık Komisyonu üyeleri İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık CHP il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Sağlık Komisyonu Üyesi Ali Şeker, Şehir Hastanelerin yapılmasıyla kent merkezindeki hastanelerin kapanacağını ve bunun mağduriyete yol açacağına söyledi. Şehir hastanelerin uzak bir bölgede yapılması sağlık açısında tehdit oluşturacağını aktaran Şeker, şöyle konuştu: \"Sen, gitsen de gitmesen de yüzde 70 doluluk hasta garantisiyle biz oralara para vermek zorundayız. Bu hastaneler yapıldığında şehir merkezindeki hastaneler kapatılacak. İlk başta o hastanelerin arsaları yandaş firmalara peşkeş çekilecekti. Tabip Odaları ve CHP\'nin mücadelesi sonucunda o arsalar yine kamunun elinde kaldı. Şehir merkezinde kalp krizi yaşayanlar, şehir dışındaki hastanelere götürülürken yolda bir çoğu ölüyor. Eğer siz acil olarak sağlık hizmetine ulaşamıyorsanız, kaza geçirdiğinizde, acil olarak hemen merkezdeki hastanelere ulaşamıyorsanız, yarım saat masefadeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsanız, zaten yaşam şansınızı önemli oranda kaybetmiş olursunuz. Bu tür hastalar için özellikle travma, kaza, kalp ve doğum hastaları şehirin merkezinde hizmet görmeli. Devlet, doğru düzgün sağlık hizmeti de veremeyecek. Yeni yapılacakların karşısında ne kadar yeni yatak yapıldıysa, merkezdeki o kadar yatak kapatılacak. Kapatılmazsa bile orası boş kalsa biz oranın parasını ödemek zorunda kalıyoruz. Yani bu kötü yönetim demektir, hileli iflas demektir ve devlet sağlıkta hileli iflasa sürüklenmektedir. Sırf bir avuç yandaş ihya olsun diye bunu kabul etmek mümkün değil.\"

\"SÜLÜK TEDAVİSİYLE İLGİLİ YASA ÇIKTI AMA SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI HALA ÇIKMADI\"

Son dönemlerde bazı hekimlerin intihar etmesi ve sağlıkta şiddet olaylarına da değinen CHP\'li Şeker, \"Çok sayıda sağlık çalışanı gözaltına alındı, tutuklamalar oldu. Bu tür baskıların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sırf sendika üyesi olduğu için insanlar baskı altına alınıyor. Bu baskı ortamının Türkiye\'yi iyi bir yere götürmeyeceğini iyi biliyoruz. Sağlık sistemi yürümeyince, sistem çökünce, sağlık hizmeti veren ve temas noktasında olan sağlık çalışanı ve hekim hasta ile karşı karşıya geliyor. Hükümetin de kışkırtması sonucu hekime ve sağlık çalışanları şiddet görüyor. 11 bin sağlıkta şiddet olayı var. Son 5 yıldır bu raporlar tutulmaya başlıyor. 55 bin sağlık çalışanı son 5 yılda şiddete uğradı. Bu şiddet ve travma ortamında bir tükenmişlik sendromu yaşayan hekimler maalesef intihara yöneliyorlar. Bu intiharları yaşamamızın başka bir nedeni ise, hekimler artık görevlerini yapmak istemiyorlar. Artık risk olan, hayat kurtarılan alanlarda insanlar hekimlik yapmak istemiyor. Bunu önlemenin yolu toptan bakış açısını değiştirmekle oluyor. Artık sağlıkçıları şikayet etmekten, sağlıkçıları hedef tahtasına oturmaktan hükümet bir an önce vaz geçmeli. Bu intihar ve sağlıkta şiddet için artık yasanın çıkması gerekiyor. Sülük tedavisiyle ilgili yasa çıktı, 2 yıl önce müjde vermelerine rağmen sağlıkta şiddet yasası hala çıkmadı. Bu gidişlede çıkacağına benzemiyor\" diye konuştu.

\"İKTİDARA GELDİKLERİNDE 2 MİLYON KİŞİ AMELİYAT OLDU, ŞİMDİ İSE 15 MİLYON KİŞİ AMELİYAT OLDU\"

Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise, AK Parti iktarları öncesinde Türkiye\'de 2 milyon kişi ameliyat olduğunu dile getirerek, bu rakamın bugün 15 milyona ulaştığını söyledi. Arık, \"İktidar daha çok oy olma uğruna, toplumun bir kısmını ötekileştirip, daha geniş kısmını yanına almak istiyor. Bunu bir dönem sağlıkçılara yönelik yapmaya çalıştılar. AKP\'nin Genel Başkanı, \'Doktor efendi, hastanın cebinde elini çek. Ben, bu doktora iğne bile yaptırmam\' gibi söylemler sağlık çalışanlarını, hekimleri vatandaşın önüne attı. Yani itibarsızlaştırılan bir meslek grubu oluşturdu. Canı sıkılan gideyim bir hekim döveyim rahatlayayım, noktasına geldi. Şiddetin artmasının başka bir nedeni ise performanstır. Çok hastaya bakın, çok tektik yapın, çok ameliyat yapın diyorlar. İktidara geldiklerinde 2 milyon kişi ameliyat oldu, şimdi ise 15 milyon kişi ameliyat oldu. Toplumun 5\'te 1\'i bıcak altına girdi\"diye konuştu.

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da, yarın yapacakları çalıştayda, sağlık alanında yaşanan tüm sorunları sivil toplum kuruluşlarının katımıyla tartışacaklarını aktardı.

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru için tören

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde menenjit rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 33 yaşındaki polis memuru Mustafa Yıldırım için görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

2009 yılında görev yaptığı İstanbul\'dan Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Yıldırım, 2011 yılında Erbaa’da görev yaptığı sırada bir hırsızlık ihbarını değerlendirmek için çıktığı iş yerinin çatısından düşerek başından yaralandı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Yıldırım 4 ay süren tedavisinin ardından tekrar görevinin başına döndü. Yıldırım, geçtiğimiz 6 Ekim günü kafa tasındaki çatlak sebebiyle tekrar rahatsızlandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yıllık polis memuru, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Mustafa Yıldırım’a menenjit teşhisi konuldu. 41 gündür Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yıldırım, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polis memuru için görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Yıldırım’ın ilçede öğretmen olarak görev yapan eşi Aysu Yıldırım, 8 yaşındaki oğlu Turaç Yıldırım, annesi Fatmave babası Sadullah Yıldırım tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Yıldırım\'ın 3 yaşındaki oğlu Mustafa Karahan Yıldırım ise tören alanına getirilmedi.

Mustafa Yıldırım’ın meslek hayatında oldukça başarılı ve özverili biri olduğunu belirten Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Çimen \"Bizim için asıl önemli olan. Arkadaşımızın meslek hayatı boyunca hizmet ettiği vatandaşlarımızla kurmuş olduğu düzeyli ve olumlu ilişkiler neticesi hastalığı başladığı ilk günden itibaren Erbaa halkının kendisi ve teşkilatımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadır.\" dedi.

Özgeçmiş ve duaların okunmasının ardından, Yıldırım’ın cenazesi mesai arkadaşlarının omuzlarında memleketi Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine uğurlandı.

Törene Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ile polis memuru Yıldırım’ın mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

Rize geceleri rengarenk oldu

RİZE Belediyesi tarafından yapılan görsel peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları ile kentin cadde ve sokakları geceleri rengârenk hale büründü.

Özellikle yaz aylarında yaklaşık 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Rize\'de kent merkezinde yapılan estetik çalışmaları dikkat çekiyor. Rize Belediyesi tarafından başlatılan görsel peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları ile kentin cadde ve sokakları akşamları adeta ışıl ışıl oldu. Yaylaları, şelaleleri, kemer köprüleri ve buzul gölleriyle görenleri kendisine hayran bırakan doğa şehri Rize, son yıllarda yapılan yatırımlarla geleceğin turizm şehri olarak da gösteriliyor.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, şehrin çeşitli noktalarında estetik yapıyı ön plana çıkardıklarını belirterek kentte yaşayanların kullanabileceği bir yapı ortaya koyduklarını söyledi. Yaklaşık 3,5 yıl önce göreve gelen Başkan Kasap, şehrin estetiği ile ilgili çok sayıda adım attıklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentlere karşı eleştirilerini de dikkate aldıklarını ve bu söylemelerine katıldıklarını kaydetti.

\"GECE VE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Şehirlerinde son 10 yılın getirdiği tahribatların olduğunu vurgulayan Kasap, “Bunu kısa zamanda düzeltmek mümkün değil. Bu anlamda Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de adımlar atıyoruz. Biz Rize’de eksik olan kentsel olarak eksik olan gece ve gündüz görüntülerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimize gelen turist ve yabancılara daha görsel bir şehir sunmanın gayretinde oluyoruz. 3,5 yıl içerisinde de bunun gayret içindeydik. Sahilimizde ve şehrimizde gezip dolaşılan yerlerde yeşillendirme park alanları ve ışıklandırmalar yaptıkö dedi.

\"DEVASA PROJELER İLİMİZDE YAPILIYOR\"

Rize’yi kültürel ve sanatsal anlamda da hatırlatacak objeleri şehrin çeşitli yerlerine yerleştirdiklerine de işaret eden Belediye Başkanı Kasap şöyle konuştu: \"Resim sanatçıları ile birlikte boş duvarlarımızda sanatsal estetik çizimler gerçekleştirdik. Birçok işlek bölgede Rize’yi simgeleyen objelere yer verdik. Bu çalışmaları yaparken gecede görülebilmesi için ışık çalışmalarını da yaptık. Estetik çalışmaların yanında birçok alt yapı üst yapı çalışmalarını da gayretli bir şekilde yürütüyoruz. Bir taraftan şehrimiz güzelleşirken bir taraftan da devasa projeler ilimizde yapılıyor. Bir şehrin albenisi arttıkça ziyaret edeni de artar. Ziyaret edeni arttıkça da turizm yatırımları artarö

HABER KAMERA: AYTEKİN KALENDER/ RİZE (DHA)

Türk ve Bulgar yemekleri aynı sofrada buluştu

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası ile Bulgaristan’ın Pomorie kasabasından BİO Net Derneği\'yle ortaklaşa düzenlenen ve finansmanı AB tarafından karşılanan \'Komşuların Lezzet Ağı\' projesi kapsamında yemek festivali düzenlendi. Festivalin açılışı, Türk ve Bulgar katılımcılar tarafından davul-zurna eşliğinde halay çekilerek yapıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı\'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası ile Bulgaristan’ın Pomorie kasabasında BİO Net Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Komşuların Lezzet Ağıö projesinin son bölümünde Keşan\'da her iki ülke mutfağına ait yemeklerin sergilendiği yemek festivali düzenlendi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi\'nde yapılan festivale, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan, Bulgaristan BİO Net Derneği Başkanı Yanka Dimitrova, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, Bulgar ve Türk aşçılar ile vatandaşlar katıldı.

Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, projeyle her iki ülkenin turizmine katkı sağlanacağını belirterek, \"Bulgaristan\'dan gelen misafirlerimiz Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde nereleri görebilirler, nerede yemek yiyebilirler, nerede konaklayabilirler bunları gösterebilmek için mücadele verdik. Bu festivalde de Bulgaristan ve Türkiye\'nin yemeklerini sunacağız. İleriki dönemde daha geniş kapsamlı etkinlikler düzenleyeceğiz\" dedi.

Bulgaristan BİO Net Derneği Başkanı Yanka Dimitrova da, \"Proje kapsamında Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası\'yla çok uyumlu bir çalışmada bulunduk. Proje kapsamında yeni analizler yapıldı. Turizm haritası oluşturduk. Her iki şehrin değerleriyle ilgili kitap basıldı. İlk festivali Burgaz bölgesinde, ikincisini ise Keşan\'da yapıyoruz. Bizim mutfağımızla sizin mutfağınızda hem benzerlikler, hem de farklılıklar mevcut. Bugün de bu yemekleri tatma imkanı bulacaksınız. Uyumlu çalışmadan dolayı partnerlerimize teşekkür ederim. Bu tip projelerin devamını diliyorum\" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ ise projenin turizmci, otelci ve esnafa büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, \"Bu projelerin geniş anlamda bizlere desteği var. Projenin arkasında sadece odamız değil tüm halk var. Birlik olarak 10\'uncu projeye imza attık. Fakat durakladık. 2014 yılında denildi ki, \'Projelerde Avrupa Birliği fiziki imkan verecek\'. Ama halen yok. Birliğimizi fiziki bir imkan sağlamak istedik ama boş çıktı. Ama gidin görün ki, binalar yaptılar, arabalar aldılar. Bunda Türkiye\'nin de çok büyük payı var. Paralarımız tam geri dönmüyor, diğer oda başkanlarından da Avrupa Birliği projesi yapmalarını istiyorum\" diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise festivalle her iki komşu ülke yemeklerinin tanıtma imkanı sağlandığını belirterek, \"İnsanların birinci önceliği yemektir. Yaşamak için yememiz lazım. Başkalarının yemeklerini görmeden, tatmadan kendi yemeklerimizin ne kadar iyi olduğunu anlamamız mümkün değil. Alışveriş yaptıkça, her iki ülke karşılıklı olarak ilişkilerine devam ettikçe hizmet kalitesi de artacaktır. Benzer yakın iki coğrafyada yaşayan iki toplumun kendi yöresel yemeklerini burada görmekten mutluluk duyuyorum\" dedi.

Etkinlikte Bulgaristan Yani Popov Trakya Korosu ve Lalacık Köyü Halk Oyunları ekibi de gösterilerini sundu. Festivalin açılışı, protokol üyeleri ile Türk ve Bulgar katılımcılar tarafından davul-zurna eşliğinde halay çekilerek yapıldı. Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki stantlarda Bulgar ve Türk yemekleri katılımcılara ikram edildi. Yemekleri tatmak isteyen vatandaşlar ise izdiham yarattı. Etkinlikte vatandaşlara proje kapsamında hazırlanan yemek kitabı, lezzet haritası, kültür takvimi, aşçı şapkası ve önlüğü ile mutfak eldivenleri dağıtıldı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

Bi\'dünya Yeşil Ormanı kuruldu

GAZİANTEP\'te, \'Her Bahar Bir Orman Bi\'dünya Yeşil\' projesi kapsamında 15\'inci Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi’nde oluşturuldu.

Proje kapsamında düzenlenen fidan dikme programına; Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarları ve bir çok öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Her yıl Mart, Ekim ve Kasım aylarında ağaçlandırma yaptıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, \"Her yıl Mart, ekim ve Kasım aylarında ağaçlandırma çalışmalarını başlattık. Bu zamana kadar 14\'üncüsünü bitirdik şu anda 15\'incisini gerçekleştireceğiz. Bizim amacımız özellikle öğrencilerimizin her sene iki fidan dikmesini sağlamak. Gaziantep- Şanlıurfa arası bundan 500 yıl önce ormanlarla kaplı bir bölgeydi. O dönemden bu döneme maalesef çölleşme neticesinde görmüş olduğumuz bozkır topraklarla yaşıyoruz. Biz gelecek nesiller için elimizden geldiğince ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz\" dedi.

Herkesin ağaç dikmek için yarışması gerektiğini ifade eden Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, \"Herkesin ağaç dikmek için yarışması lazım. Çünkü ülkemiz kurak bir sürece girdi. Türkiye Dünyadaki kurak bölgelerden biri olmaya başlarken özellikle bölgemiz olan Gaziantep, bunda ilk sırada yer alıyor. Ortadoğu\'dan gelen çölleşme hızla devam eriyor. Hükümetimiz döneminde 3 buçuk milyar fidan dikildi. Bu sayı ülkemiz için çok önemli. Ağaçla barışık, ağaç dikmek, ürünlerden herkesin faydalanmasını sağlayacak bir hükümete sahibiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayata geçirilen \'Her Bahar Bir Orman Bi’dünya Yeşil\' projesi kapsamında, yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerine badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türüne sahip yaklaşık 20 bin fidan daha toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında 14 etapta 986 bin 722 metrekare alana 101 bin 763 adet fidan dikildi.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

