DHA YURT BÜLTENİ-9

(ÖZEL)

1)9 AYDIR KAN KUSAN LİSELİ MENFİYE, OKULA GİDEMİYOR



Mehmet Yücel DURUK/SİİRT,(DHA)- SİİRT\'te, Kız Meslek Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Menfiye Turan, 9 aydır her gün yaklaşık bir su bardağı kan kustuğu için okuluna devam edemiyor. Siirt\'te verem olduğu söylenen genç kız, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ise verem olmadığının söylendiğini belirterek, \"Hastalığıma teşhis koyularak tedavimin yapılmasını istiyorum. Eğitimim yarım kalmasın\" dedi. Merkez Ulusoy Mahallesi\'nde yaşayan inşaat işçisi Kasım Turan\'ın 17 yaşındaki kızı Menfiye Turan, yaklaşık 9 ay önce Kız Meslek Lisesi 3\'üncü sınıfa giderken, teneffüste kan kusarak bayılması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendine geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi evine giden ancak sonraki günlerde, kan kusma olayının devam etmesi üzerine annesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi\'ne götürülen Menfiye Turan\'ın verem olduğu iddia edildi. Bunun üzerine baba Kasım Turan, komşularından aldığı borç para ile kızını İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Burada detaylı muayenesi yapılan genç kıza verem olmadığı ve herhangi bir hastalığı bulunmadığı belirtildi. Ancak, genç kız her gün yaklaşık bir su bardağı kan kusmaya devam ediyor.

\'ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞMEDİM\'

Yaşadığı hastalığından ötürü okula gidemediğini ve bu yüzden arkadaşları ile görüşemediğini anlatan Menfiye Turan, \"Yaşadığım hastalık nedeniyle evden çıkmaz oldum. Beni görmeye gelen arkadaşlarımla görüşmek istemedim. Çünkü öksürüyordum ve kan kusuyordum. Bu yüzden kız arkadaşlarımla uzun bir süre görüşmedim. Daha sonra bunun bir hastalık olduğunun farkına vardım ve arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Babam inşaat işçisi, çoğu zaman da zaten çalışmıyor. Çalıştığı parayla da ailem için harcıyor ama buna rağmen babam benim için gezmediği doktor kalmadı ve beni İstanbul, Ankara gibi illerde bulunan hastanelere götürdü. Ancak buralar da hiçbir şekilde tanı koymadılar ve bana, \'sende bir şey yok\' diyerek taburcu ettiler\" dedi.

\'TEŞHİS KOYULSUN\'

Kızının geçirdiği rahatsızlıktan dolayı, hastane hastane gezdiklerini anlatan baba Kasım Turan, \"Toplam 9 nüfuslu bir aileye bakıyorum. Kızım Menfiye\'nin yaşadığı bu hastalık belimizi büktü ve çaresiz kaldık. İlk olarak Siirt Devlet Hastanesi\'ne gittik ve bize \'veremdir\' dediler. Biz de borç aldık İstanbul\'a götürdük. Ancak burada bana kızımım verem olmadığını, hatta bir sorun gözükmediğini söylediler. Kızım halen kan kusuyor. Hastane hastane gezdik, kızıma bir teşhis koysunlar\" dedi.

\'CERRAHPAŞA\'DA 42 GÜN KALDIK\'

Kızı Menfiye\'nin tedavisi için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 42 gün kaldığını kaydeden anne Beşire Turan ise, kızının gözünün önünde her gün kan kustuğunu, bunun da kendisine büyük acı verdiğini belirterek, \"Birçok doktora götürdük bir türlü bu kanın neden geldiğini konusunda bizlere bilgi vermediler. Kızım halen kan kusuyor. Tek isteğim kızımın derdine bir çare bulunması ve tekrar eski sağlığına kavuşması\"dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Turan Ailesinin evinde görüntüsü

-Hasta Menfiye Turhan\'ın evi temizler iken görüntüsü

-Menfiye\'nin çalışma masasında kitap okur iken görüntüsü

-Baba Kazım Turhan\'ın kızının sağlığı ile açıklaması logolu

-Anne Beşire Turhan\'ın kızına sarılıp yaptığı açıklama

-Hastalığı henüz belli olmayan Menfiye Turhan\'ın açıklaması logolu

-Anne Beşire Turhan\'ın kızı ile ilgili açılması logolu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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(ÖZEL)

2)FINDIK ÜRETİMİNDE YENİ MODEL; TELEFON ÇİFTÇİLİĞİ!

Uzmanlar fındık üretiminde \'telefon çiftçiliği\' diye bir modelin geliştiğini bunun da kaliteyi ve verimliliği olumsuz etkilediğini söyledi. Fındıkta verim ve kalitenin artması için çiftçinin toprağa dokunup emek vermesi gerektiğini savunan yetkililer bu şekilde Türk fındığının dünya ile rekabet edemeyeceğini dile getirdi. Fındık tarlaları olan insanların genelde büyük şehirlerde yaşayıp farklı işler yaptıklarını ve köylerindeki bahçelerin hasat ve bakımını konu komşuya telefonla arayarak yaptırdıklarını belirten, Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı \" Çiftçi tarım arazinde yaşayacak, dokunacak, hissedecek ona emek verecek. Uzaktan kumanda ile çiftçilik olmaz. Bu şekilde biz dünya ile rekabet edemeyiz\" dedi.

\"UZAKTAN KUMANDA İLE TARIM OLMAZ\"

Türkiye\'de verimin artması için 96 kiloluk bir dekar başı üretimin Avrupa ve dünyayla rekabet edebilecek, 250 kiloya 300 kiloya 350 kiloya gelebilmesi için çiftçinin mutlaka alanda yaşaması gerektiğini dile getiren Akbaşlı, \"Uzaktan kumanda ile tarım olmaz. Şimdi yeni bir tarım modeli çıktı Türkiye\'de telefon çiftçiliği diye. Muhtarım sen bizim bahçenin altını temizlet gelince parasını veririm. Muhtarım sen bizim gübreyi attır Hasan\'ın oğluna ben buradan parasını yollarımla çiftçilik olmaz. Çiftçilik tarım arazinde yaşayacak, dokunacak hissedecek ona emek verecek\" diye konuştu.

\"SANATÇI ÇİFTÇİ, DOKTOR ÇİFTÇİ, POLİS MEMURU ÇİFTÇİ, YANİ HERKES ÇİFTÇİ\"

Böyle yapılan fındık tarımıyla dünya ile rekabet etmenin hayal olduğunu vurgulayan akbaşlı şunları söyledi;

\"Her şeyin uzaktan kumanda yapıldığı bir dönemde biz dünyayla rekabet edebilecek 96 kilonun 300-350 kilolara çıkacağını düşünmüyorum. Bunun bir hayal olduğunun düşünüyorum. Yüzde 90\'ımız PTT de memur senede 15 gün çiftçi. Sanatçı çiftçi, doktor çiftçi, polis memuru çiftçi, yani herkes çiftçi. Hal böyle olunca ondan bir çiftçilik beklemek, üretim arttırmasını beklemek, arttırdığı üretimde kaliteye önem vermesini beklemek ve maliyetini düşürmesini beklemek bence biraz hayalci.\"

\"TELEFONLA İŞİ YAPACAK KİŞİNİN PROFESYONEL OLMASI GEREKİYOR\"

Ferero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Arısoy ise telefon ile işini yaptıracaksa bile o işi yapacak kişinin daha profesyonel olmasını gerektiğini belirterek bu yönde eğitimler verdiklerini ifade etti. Arısoy, \"Biz genelde telefonla aransa bile işleri yapacak kişinin daha profesyonel olması daha teknik yaklaşıyor olması, uygulamaları doğru, uygun ve maliyeti düşük şekilde yapabilecek bir kesimin oluşturulmasını istiyoruz. Bu amaçla bu tür faaliyetleri gösterecek kişilere eğitimlerle destek verip yol göstermeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Hizmet sektörü oluştukça bahçelerde kalitenin de artacağını aktaran Arısoy, \"Aynı zamanda telefonla işini yaptırmaya çalışan kişiler de daha sağlıklı ve düzgün uygulamalar yapan kişilere ulaşacaklardır. Şunun da farkındayız İstanbul\'da, Ankara\'da iş hayatı olan bir kişinin kalkıp kendi arazisine gelip 10-15 dekarlık arazide fındık tarımını profesyonelce yapmasını beklemek biraz hayalcilik olur\" ifadelerini kullandı.

\"İŞİN SIRRI ÇİFTÇİMİZDE\"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik de tüm tarafların fındık üretiminde kaliteyi yükseltmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Menlik, \"Ama önce o bahçenin sahibi böyle bakacak. O bahçe size ait bir bahçe değil, bana ait bir bahçe de değil. O bahçenin sahibi diyecek ki ben bu bahçeden kaliteli fındık almak istiyorum. Onun bu kararı vermesinin akabinde emin olun bakanlıkta elini uzatıyor, özel sektörde elini uzatıyor. İşin sırrı çiftçimizde\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı röp.

Ferero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Arısoy röp.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik röp.

Fındık bahçelerinden detay görüntüler

Fındık toplayan işçi görüntüsü

Haber:Hakan KABAHASANOĞLU-Gül KABA-Gizem KARADAĞ-ANKARA-GİRESUN-İSTANBUL/DHA

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3)BİRECİK\'TE TEKSTİL FABRİKASINA 100 KADIN İŞÇİ ARANIYOR

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde 300 kadının çalıştığı tekstil fabrikası, sigortalı ve asgari ücretle çalıştırmak üzere 100 kadın işçi daha bulmakta zorlanıyor. İşsizliğin yoğun olduğu Birecik\'te, 5 yıl önce faaliyete giren tekstil fabrikası, 300 kadına istihdam oluştururken, fabrikanın tam kapasite çalışabilmesi için 100 kadın işçiye daha ihtiyaç duyuyor. Ayda ortalama 150 bin, yılda ise 2 milyon civarında ürün üreten firma, başta Rusya olmak üzere 8 Avrupa ülkesine giyim ihracatı yapıyor. Türkiye\'de toplam 450 mağazası bulunan firma, artan talepleri üzerine işlerini büyütme kararını alırken, bu kez hesapta olmayan \'işçi\' sorunu nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Acil olarak 100 ile 300 arasında işçi aranan fabrikaya bir kişinin bile iş başvurusunda bulunmaması nedeniyle yeni alınan dikiş makinelerinin üzeri de tozlanmaya karşı naylonlarla kapatıldı. İlçede büyük ölçüde istihdama katkı sunan işadamı Cemal Erkoç\'un işlettiği fabrikayı ziyaret eden Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, makine tezgahları başında kadın işçilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Perçi, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşara Karaoğlu ile birlikte firma sahibi Cemal Erkoç\'tan bilgi aldı. Fabrikada eleman sıkıntısı yaşandığını öğrenen Kaymakam Kadir Perçi, bu sorunun giderilmesi için destek sözü verdi. Kaymakamı Kadir Perçi, \"İlçemizde 300 kadına istihdam sağlayan Cemal Erkoç\'a teşekkür ediyorum. Biz Birecik Kaymakamlığı olarak kendilerine işçi bulunması konusunda destek sözü veriyoruz. Fabrikaya gerekli olan ara elamanı için bünyemizde bulunan Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim merkezi vasıtasıyla bu güzel fabrikanın daha iyi çalışabilmesi ve ayakta kalabilmesi için eleman temin etmek için çalışmalar başlatacağız. Yine burada çalışan kadınlarımız rahatlıkla çocuklarına bakabilmeleri için kreş açacağız. İlçemizde kadınlarımızın istihdamı konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız\" dedi.

\'ELEMAN SIKINTISI YÜZÜNDEN ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ\'

Mevcut çalışan fabrikaya ek olarak 100 ile 300 arasında işçisi kadın işçiye ihtiyaç olduğunu ifade eden fabrika işletmecisi Cemal Erkoç ise, \"Birecik\'te istihdama katkı sunmak adına asgari ücretli, öğlen yemeği, SGK ve servis imkanı sunuyoruz ancak personel bulamadığımız için birçok makinamız çalışmaz durumda bekliyor. Memleketimde özellikle kadınlara yönelik istihdam alanı oluşturmak için burada hizmet vermeye başladım. Şu anda 300 kadın işçimiz burada çalışıyor. Kadınlarımız aile ekonomisine destek sunmak adına halen 100 kadın işçiye ihtiyacımız var. Yine ek olarak yeni bir fabrika da açmayı planlıyoruz. Ancak eleman sıkıntısı yüzünden zor günler geçiriyoruz. Bizim hedefimiz Birecikli 600 kadını iş sahibi yapmaktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrikayı ziyaret eden kaymakam Kadir Perci

- Kadın işçilerle görüşen kaymakam

- Boş makinalar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 302 MB

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4)HDP\'Lİ ÖNDER HAKKINDA \'YARGILAMA ERTELEME\' KARARI VERİLDİ

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, 2012 yılında Mardin\'in Kızıltepe İlçesi\'nde partisi tarafından düzenlenen \'Buradayım, irademe sahip çıkıyorum\' eylemine katıldığı için ve burada yaptığı konuşma nedeniyle açılan davada, \'yargılamanın ertelenmesi\' kararı verildi.Kızıltepe\'de 15 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen, \'Buradayım, irademe sahip çıkıyorum\' eylemine katıldığı ve konuşma yaptığı gerekçesiyle hakkında, \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na Muhalefet\' ve \'Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik etmek\' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder\'in yargılanmasına devam edildi. Kızıltepe 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, daha önce ifadesi alınan Sırrı Süreyya Önder katılmazken, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. Duruşmada söz alan Avukat Çelebi, milletvekili olan müvekkilinin konuşmasının hükümete yönelik eleştiri olduğunu belirterek, Önder\'in beraatini talep etti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, davada, yargılamanın ertelenmesine karar verdi. Karar tarihinden itibaren 3 yıl içinde aynı suçun işlenmesi durumunda, ertelenen yargılamaya devam edileceği belirtildi. Sırrı Süreyya Önder\'in avukatı Serdar Çelebi, her 2 suç yönünden de beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek, erteleme kararını temyiz edeceklerini söyledi.



Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)-

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5)613 BİN SURİYELİ ÇOCUK OKULDA EĞİTİM ALIYOR

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, okullaştırılan Suriyeli çocuk sayısının 613 bine yükseldiğini söyledi.

UNICEF, AFAD koorinasyonunda Kfw Alman Yatırım Banaksı\'nın mali desteğiyle Kahramanmaraş\'a Suriyeli çocukların da eğitim alabileceği 24 derslikli bir okul yaptırdı. Şazibey Mahallesi\'nde yaptırılan ilkokul ve ortaokulun açılışını ise törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende Suriyeli öğrenciler bir halk oyunu gösterisi sundu. Açılış konuşmasını yapan UNICEF Türkiye Temsilcisi Pihilippe Duamelle, Türkiye dünyada başka ülkelere kıyasla en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirterek hükümete ve Türk halkına teşekkür etti. Türkiye\'de 3.6 milyon mültecinin yaşadığını ifade eden Duamelle, şunları söyledi:

\"Bunların 3.3 milyonu Suriyeliler ve bu 3.3 milyonun 1.4 milyonu da çocuk. Bu krize yanıt verebilmek için özellikle eğitim alanında çok ciddi gayretler sarf edildi ve ilk kez bu yıl Türkiye\'de okula kayıtlı olan mülteci Suriyeli çocukların sayısı okula kayıtlı olmayanların sayısını geçti. Şu an itibariyle ülkede hem geçici eğitim merkezlerinde hem de devlet okullarında 600 binden fazla Suriyeli çocuk resmi olarak eğitim alıyorlar. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı\'na bu şahane başarılarından dolayı tebriklerimi iletiyorum. Burada yapımı tamamlanan okulun inşaatı uzun yıllardır devam eden, Almanya tarafından sağlanan cömert mali destek sayesinde olabilmiştir. Ben bu vesileyle Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger\'e ve Türkiye Kfw ülke direktörü Sayın Frank Bellon\'a eğitime göstermiş oldukları sürekli katkı ve destekten ötürü teşekkür ederim.\"

ALTUNEL: 180 BİN SURİYELİ OKUL ÇAĞINI GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel de Bakanlık olarak eğitim çağındaki Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine kazandırılması adına sürekli bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Göreve geldiğinde eğitim sistemine dahil edilen Suriyeli öğrenci sayısının 211 bin olduğunu ifade eden Altunel, \"Bu yaklaşık 1,5 yıllık süreç içinde aldığımız tedbirler, sağladığımız destekler sonucunda 613 bin öğrenci Türk eğitim sisteminin bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Burada bilinmesi gereken gerçek şu. 613 bin öğrencimiz okullaştırılmış vaziyette ancak yaklaşık 180 bin öğrenci bugün itibariyle eğitim ağında bulunan Suriyeli yavrumuzun neredeyse okullaştırılma imkanı kalmamıştır. Sebebine gelince, bunların bir çoğu bulundukları, almaları gereken eğitim çağı dışına çoktan çıkmış bulunuyor. Yani bugün ilkokulu hiç görmeyen çocuklarımız var ama artık ortaokul seviyesini de geçtiler. Ortaokul eğitimini hiç alamamış yavrularımız var, ama bunlar lise çağını da geçmiş bulunuyorlar.\"

DÖLGER: 3.7 MİLYAR EURO\'LUK YARDIM YAPTIK

Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger de iç savaş neticesinde evlerini, yurtlarını, terk etmek zorunda kalan milyonlarca insana yardım etmenin insani bir sorumluluk olduğunu ifade ederek,\" Almanya hükümeti de 2015 yılından bu yana 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor ve diğer ülkelere de destek sunmaya devam ediyor. Suriye\'deki iç savaşın başlangıcından bu yana Almanya hükümeti Türkiye hükümetine ve savaşta etkilenen diğer ülkelere 3.7 milyar Euro\'luk bir yardım sağlamıştır. Bunun yanında bu krizin yönetilmesi için Türkiye hükümetine 400 milyon Euro\'luk bir destek sunmuştur. Bunun yanında eğitim anlamında 428 milyonluk bir destek sunmuştur\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle okulun açılışı yapıldı. Daha sonra törene katılan bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet edip onların okudukları şiirleri dinledi. Törene; Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, AFAD İyileştirme Daire Başkanı Cengiz Akın, Kfw Alman Yatırım Bankası Türkiye direktörü Frank Bellon, daire amirleri ve davetliler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- UNICEF\'in yaptırdığı okul

- Türk ve Alman bayrakları

- UNICEF tabelası

- Sınıftaki öğrenciler

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Suriyelilerin halk oyunları gösterisi

- Pihilippe Duamelle\'nin konuşması

- Ali Rıza Altunel\'in konuşması

- Robert Dölger\'in konuşması

- Kurdelenin kesilmesi

- Öğrencilerin şiir okuması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 327 MB