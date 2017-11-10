DHA YURT BÜLTENİ-9 

Akarsu: Dünya Türk fındığından vazgeçemeyecek

ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Türkiye\'nin 100\'den fazla ülkeye fındık ihracatı yaptığını belirterek, \"Türk fındığı çok kaliteli bir fındık. Fındıkta oyun var, Dünya Türk fındığından vazgeçemeyecek. Türk fındığına muhtaçlar, bizde değerini bileceğiz\" dedi.

Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 68\'ini gerçekleştiren Türkiye, AB ülkeleri, Asya, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu, Pasifik ülkeleri gibi 100\'den fazla ülkeye fındık ihracatı yapıyor. 400 bine yakın kayıtlı fındık üreticisi yılda 450 bin tona yakın fındık üretimi yaparken, devlet tarafından da dönüm başına Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi ile destekleniyor. Fındığın serbest piyasada geçen sezon 9 TL\'nin altına düşmesinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) devreye girerek 10 TL\'den müdahale alımı yaptı. TMO fındık alımını bu sezonda devam ettirdi. TMO\'u şuana kadar yaklaşık 45 bin üreticiden 80 bin ton fındık alımı yaptı. Alımların randevu sistemiyle 43 alım noktasında devam ettiği belirtildi.

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, İtalya olmak üzere yurt dışındaki bazı alıcıların spekülasyon çıkararak, fındık ihtiyacını karşıladıkları Türkiye\'den fındık almayıp başka ülkelere yöneleceğine yönelik haberlerinde çıktığını söyledi. Karalama kampanyasıyla Türk fındığının baskı altına alınmayada çalışıldığını vurgulayan Başkan Akarsu, \"Dünya Türk fındığından vazgeçemeyecek. Bunu İspanya gezimizde de gördük. Güzel bahçeler yapmışlar ama iklimi uygun değil. Zoraki tarımla fındık üretiyorlar. Sulama yapıyorlar, suyunu vermediğin zaman bahçeler kurumaya dönük oluyor. Bizde ise Allah bize bu doğayı vermiş. Fındığımızın cinsine göre iklim, yağmur su güzel. Yabancı üreticiler ve kooperatiflerde Türk fındığının ne kadar kaliteli olduğunu kendileride söylüyor ama onları aşan boyuttada farklı karalamalar başlıyor. Türk fındığını baskı altına almaya çalışıyorlar. İtalya\'da daha önce basında fındığı karalama kampanyası başlattılar. Türk fındığı müthiş derecede kaliteli. Biz fındığımızın değerini bilerek Türk fındığını yetiştiriyoruz. Fındıkta oyun var, Türk fındığına muhtaçlar. Biz fındığımızın değerini bileceğiz, ihracatçılarımızı da güçlendermeliyiz. İhracat ne kadar bol yaparsak ihracatçı güçlü olur, alımcısı çok olursa bizde dışarıya doğru tüketimi daha iyi yapacağımıza inanıyorum\" dedi.

İYİ TARIMLA ÜRETİM ARTACAK

Ordu ve Giresun\'da geçtiğimiz yıllarda fındık bahçelerinde görülen küllenme hastalığının geçen yıl rekolteyi olumsuz yönde etkilediğini, bununla ilgili olarak zirai mücadele çalışmalarının da başarıyla devam ettiğini belirten Selami Akarsu, fındık bahçelerinin mutlaka iyileştirilmesi tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: \"Bölgemizde geçen yıllarda küllenme hastalığı vardı. Bu yıla bakarsak azalma var. Fındığın doğumu ile ilgili etkili oldu, rekolte düşüklüğü oldu. Tarım Danışmanlarımız ve Gıda Tarım Müdürlüğü Danışmanları çalışıyor. Fındık bahçeleri ciddi boyutta yaşlı. Bunların mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığımız ürün kaybı olmaması için destekleme yapabilir. Fidanımız yok, fındık ocaklarının yenilenmesi lazım. Sertifikalı fidan sorunumuz var. Üreticimiz geldiğinde belli satış noktalarında sertifikalı fidan alıp bunu bahçesine dikmesi lazım. Bu büyük bir eksiklik, Fındık Araştırma Enstitüsü\'nün bu yöntemi hızlandırmak için bu işi yapması gerektiğine inanıyorum. Daha nasıl iyi tarım yaparız noktasında çalışmalar yapıyoruz. Kuruyan fındık dallarının yenilenmesi lazım. Hastalıkla ilgili mücadele lazım. Biraz daha iyi tarım yapmamız halinde fındık üretiminde de artış olacak.\"

Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla fındık bahçelerinde proje uygulanıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz\'da üreticilere uygulamalı olarak anlatılan proje çalışmalarını yakından takip ederek, çoğu zaman sahaya çıkıp üreticilerle bir araya geliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite fındığı 10.50 TL, levant kalite fındığı 10 TL\'len satın alırken, serbest piyasada ise fındık fiyatları 8.50 TL civarında işlem görüyor.

Görüntü Dökümü

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-Selami Akarsu ile röportaj

-Fındık bahçesinde kuruyan dallardan görüntü

-Fındık hasat, harman, vs. detay görüntü (arşiv)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

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FKB Başkanı Bayraktar: Fiskobirlik’te fındık alım yapacak

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık alımlarına ilişkin konuştu. Fındık üretiminin önemini vurgulayan Bayraktar, \"TMO alımlara devam ettiği müddetçe Fiskobirlik’te alım yapacak\" dedi.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar fındık alımlarıyla ilgili açıklamda bulundu. Bayraktar ayrıca TMO ile ortak fındık alımında yaşanan sorunları da değerlendirdi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, Fiskobirlik’in Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına fındık almasının gündeme gelmesi ve gelinen süreçte yaşananları değerlendirdi. TMO’nun alımının müdahale alımına uygun bir alım olmadığını savunan Bayraktar, “Fındıkta sezon Ağustos sonunda başlıyor. TMO ise Eylül’ün ortasında alımlara başladı. Zaten garip guruba fındığını satmıştıö hatırlatmasında bulundu.

\"SIRA MALİYETE GELDİ\"

Eylül ayının ortalarında bir toplantıda Fiskobirlik’in neden fındık almadığı konusunun gündeme geldiğini dile getiren Lütfi Bayraktar, TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile yaptığı görüşmelerin detaylarını açıkladı, “TMO alımlara devam ettiği müddetçe Fiskobirlik’te alım yapacak. Fiskobirlik 50 kooperatifinde alabildiği kadar fındık alması konularında mutabakata vardık. Emanet aldığımız fındıkları da almaları konusunda anlaştık. Sıra maliyete geldi. ‘Nakliye ve hamaliye masraflarını koyun, yeni eleman alırsanız onların masrafını da koyun, bize bir fiyat bildirin ve konuşalım’ dedim. Biz de dedik ki 10.50 liraya bu bölgede fındığı alalım üzerine de 20 kuruş koyarak size 10.70 liraya verelim dedik. Bu fiyatı fazla buldular ve bu işi 0.20 kuruşa yaptıklarını iddia ettilerö

\"FİSKOBİRLİK ELİNE BİR FIRSAT GEÇTİ\"

Aralarındaki sorunun TMO’dan kaynaklandığı kaydeden Bayraktar, “Şimdi bu ortamda kamuoyuna Fiskobirlik’in verdiği maliyet fiyatı bize göre yüksekti demek, Fiskobirlik’e haksızlık değil midir? Fiskobirlik eline bir fırsat geçti ve bunu kullanmaya kalktılar denilmez mi. Biz üreticiye faydalı olmak adına bütün faaliyetlerimizi durdurarak TMO adına fındık almaya ‘evet’ dedik, bütün şartları konuştuk. Mutabakata vardık. Ancak Fiskobirlik üzerine bu meselede bir eksiklik yüklemek de doğru değildir. Buradaki sorun bizden değil TMO’dan kaynaklanıyor. Demek ki bu süreçte bizim adımızı kullandılarö ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kendi depolarında serbest piyasanın 10 kuruş üzerinde alım yaptıklarını ve bu alımların kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü DÖkümü

Bayraktar\'ın açıklamaları

Detaylar

HABER KAMERA: HAKAN KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

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Tarlada çalışan kadınlar, 09.05\'de Ata\'ya saygı duruşunda

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde tarlada çalışan 18 kadın işçi, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün öldüğü saat 09.05\'de ilçe merkezinde çalan siren sesleriyle birlikte işlerini bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Lüleburgaz İlçesi\'nin Turgutbey Köyü\'nde Trakya Tarım firması adına 18 kadın işçi buğday, arpa ve yulaf tohumları ıslah çalışması yapmak için tarlaya girdi.Ellerinde çapalarla çalışan kadınlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'de ilçe merkezinde çalan siren seslerini duyunca ellerindeki çapaları bırakarak, saygı duruşuna geçti. Siren sesleri boyunca tarla ortasında saygı duruşunda bulunan kadınlar, daha sonra yeniden tarlada çalışmaya başladı. İşçi kadınların Ata\'ya saygı duruşları amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Tarlada çalışan kadınlar

Sirenlerin çalması

Kadınların saygı duruşuna geçmesi

Saygı duruşunda bulunan kadınlar

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)-

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13 işyerini soyan şüpheli yakalandı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde çeşitli işyerlerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli A.C.S. parmak izi ve kamera görüntülerinden yakalandı. A.C.S., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manavgat\'ta 13 restoran ve kafeteryada ardı ardına hırsızlık yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yeri ekiplerinin parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmalarında hırsızlıkların aynı suçtan kaydı bulunan 29 yaşındaki A.C.S.\'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi\'nde yürürken yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, işyerlerinin katlanır camlarını açmakta kullandığı tespit edilen keser ve bir işyerinde aldığı belirlenen kol saati bulundu.

Polis merkezine götürülen A.C.S., suçunu önce inkar etmesine rağmen güvenlik kamerası kayıtlarının izletilmesinin ardından suçunu itiraf etti. Şüphelinin, işyerlerinden bahşiş kutularını, çekmecelerdeki bozuk paraları ve 2 adet kamera kayıt cihazını çaldığı belirlendi. Polis merkezinde işlemleri A.C.S. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüpheli A.C.S.\'nin adliyeye getirilmesi

Ele geçirilen keser ve kol saati fotoğrafı

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya), (DHA)

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Ata\'yı andılar

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıldönümünde törenlerle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan anma etkinliğine protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. Atatürk Anıtı meşalelerinin de yakıldığı törende bayrak yarıya indirildi.

Öte yandan, ilçede eğitim veren Kıbrıs İlkokulu öğrencileri de törenin ardından anma programı düzenledi. Her sınıfın kendi koreografisini hazırladığı programda, okulun ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı temsili Anıtkabir maketinin içerisindeki Türk bayrağına sarılı Atatürk naaşı, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Naaşın etrafına karanfiller koyarak selam duran öğrenciler, ‘Atam Kalbimizdesin’ yazısını oluşturdu. Atatürk\'e olan bağlılıklarını barış güvercinlerinin bağlı olduğu kırmızı ve siyah balon uçurarak ifade eden öğrenciler, büyük alkış aldı.

MEZİTLİ\'DE DE ANILDI

Mezitli Belediyesi önünde, Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından Atatürk Anıtına çelenk konularak başlayan etkinlikte, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı ve iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mezitli’de iki dakikalığına hayat dururken, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bayrakların yarı indirildiği ve İstiklal Marşı’nın okunduğu anma etkinliğinde konuşan Başkan Tarhan, “Atatürkçü olmak aklın ve bilimin öncülüğünü tanımaktır. Atatürk gibi onurlu ve yürekli olmaktır. Atatürk gibi yurtsever, Atatürk gibi insani, Atatürk gibi adil olmaktır. Baskılara boyun eğmeden dik durmaktır. Gerçek anlamda demokrasiden yana ve halkçı olmaktır. Bu düşüncelerle atamızı saygı sevgi ve özlemle anıyoruz\" dedi.

TARSUS DA ATASINI ANDI

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Tarsus’ta da düzenlenen törenle anıldı. Tören, Cumhuriyet alanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde gönderlere çekilen bayrak daha sonra yarıya indirildi. 75\'nci Yıl Kültür Merkezinde devam eden tören, okulun özel eğitim sınıfında öğrenim gören 3 öğrencinin işaret diliyle Atatürk şiirini okumaları, oratoryo gösterileri ve Atatürk\'ün sevdiği şarkıların söylenmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından görüntüler

-Çelenklerin sunulması

-Saygı duruşu İstiklal Marşı

-Okulda programdan görüntüler-

-Anıt Kabrinin temsili maketi

-Öğrencilerin temsili anıt kabir önünde selamı

-Okul önünde törenler ve oratoryo ve etkinlikler

-Balonların gök yüzüne uçurulması

-Öğrencilerin Ataya sevgi gösterisi

-Öğretmenlerle roportaj

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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Öğrencilerden 10 Kasım için oratoryo

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir ortaokulun öğrencilerinin 10 Kasım için hazırladığı oratoryo beğeniyle izlendi

Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yılı için oratoryo hazırladı. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezindeki programla; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin ile birçok vatandaş katıldı. Öğrencilerinin Atatürk\'ün ölüm anlarının anlatıldığı gösteri, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müdürü Erkan Güngör, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Güngör, \"Sevgili Ata\'mızı 79. ölüm yıl dönümünde saygı ile yad ediyoruz. Atatürk\'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev onu ve bize bıraktığı Cumhuriyet\'i anlamak, Cumhuriyet\'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçülüğü benimsemek ve Türkiye\'yi aydınlık yarınlara taşımaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılış konuşmasından görüntü

- Şiirler ve oyunlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM , DHA)

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Çukurova Üniversitesi, Atatürk\'ü andı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79’uncu yıldönümünde Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı, CHP Milletvekilleri Elif Doğan Türkmen, Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda ilk önce Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatıyla ilgili kısa bir video izlendi. Daha sonra Piyade Albay Metin Yılmaz, Atatürk\'ün kahramanlıklarını anlatan konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu programda ayrıca Bando Komutanlığı konser verdi.

Görüntü Dökümü

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- Saygı duruşundan görüntü

- Sami Eryurt\'un konuşması

- Sami Eryurt\'un protokol üyeleri ile selamlaşması

- Bando Komutanlığının konserinden görüntüler

Haber-Kamera: Veysel DOGUÇ/ADANA ,(DHA)

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