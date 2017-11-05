DHA YURT BÜLTENİ-9

(YENİDEN)

1)AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA ile Konya\'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir yolu, Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği karayolu ulaşıma kapandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler Cevizli- Beyşehir yoluna ya da dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapan Akseki- Seydişehir yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan karayolunda bazı araçlar mahsur kalırken, bölgede kar kalındığının yaklaşık 40 santimi bulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Alacabel’den görüntü

- Bir vatandaşla röportaj

Haber- Kamera:Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

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2)DSP, BÜLENT ECEVİT\'İ ANDI; KATILMAYANLARA SİTEM EDİLDİ

ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 11\'inci yılında, İzmir\'in Buca ilçesinde adının verildiği ve heykelinin bulunduğu parkta anıldı. Demokratik Sol Parti (DSP) Meclisi üyesi Selçuk Karakülçe, 25 kişinin katıldığı anma etkinliğinde konuşarak, \"Kendisinin yetiştirdiği bir yığın arkadaşını maalesef buralarda görememekten; onun mirasıyla bir yerlerde olanların, İzmir ilinin yetkilerinin burada olmamasını şiddetle eleştiriyorum\" dedi.

DSP\'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 11\'inci yıl dönümünde, İzmir\'in Buca ilçesinde heykelinin de bulunduğu Bülent Ecevit Parkı\'nda anıldı. Parti bayraklarıyla süslenen parkta, Ecevit\'in heykelinin önüne \'DSP İzmir İl Başkanlığı\' yazılı çelenk konuldu. Partinin İzmirli il ve ilçe yöneticilerinin yer aldığı toplam 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninde konuşan DSP PM Üyesi Karakülçe, törene katılmayanları eleştirdi. Karakülçe, şunları söyledi:

\"Ecevit\'in mirasına tek sahip çıkan il başkanı, tek sahip çıkan parti olmatan gurur duyuyoruz. Ecevit, bilgi birikimiyle Atatürk\'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli devlet adamlarından biri olma vasfına sahiptir. Kendisinin yetiştirdiği bir yığın arkadaşını maalesef buralarda görememekten; onun mirasıyla bir yerlerde olanların, İzmir ilinin yetkilerinin burada olmamasını ağır bir dille şiddetle eleştiriyorum. Bun çok önemli bir nokadır. Ecevit\'in yarattığı ideoloji, Atatürk devrimlerinden sonra işin sosyal boyutudur. İşçi hakları, kadın hakları, eğitimde yaratılan kazanımlar, bugünkü iktidarın dayatmasıyla bütün bu değerler yitirilmiştir. Böylesine büyük bir devlet adamına \'Kıbrıs fatihi\' diyoruz. ABD emperyalizmine \'dur\' demiş biridir. Ona çok rahatlıkla \'hak ve hakkaniyet adamı\' da diyebiliriz. Onun duruşuyla ilgili kimse, bir tek laf etmek isterse önce kendi kimliklerini sorgulamak zorundadır. Geçmişleriyle övünenler, Ecevit\'in nasıl bir ecdad olduğunu bilmek zorundadır. Ecevit, ne kimsenin önünde eğilmiş ne ceket iliklemiştir. Elinden gelen gayreti, bilgisini, birikimini teslim etmiş Atatürk\'ten sonraki ikinci adamdır. Varsa birisi çıksın, göstersin. Yolumuz uzun, işimiz zor; ama hayatta hiçbir şey kolay olmadı. Bu siyasi irade, kolay örülmedi. Bu dava, Abdullah Öcalan\'ın teslimiyle iktidar olmuş bir dava değildir. DSP, gerçek solculuktur, gerçek milliyetçiliktir, gerçek demokrasi anlayışıdır. Ecevit\'ten başka Türkiye\'de solu iktidar yapabilen yoktur. Bugün iki dudağının arasında küçücük anmayla bugünü geçiştirenleri kınıyorum.\" Bülent Ecevit\'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla partisinin İzmir İl Başkanlığı binasının önünde de lokma döktürülerek, çevredekilere dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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- DSP PM Üyesi Selçuk Karakülçe\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

İZMİR, (DHA) -

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3)O FACİADAKİ TEKNENİN TÜRK KAPTANI TUTUKLANDI



BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Kilimli (Kalimnos) Adası\'na geçmek isterken bindikleri eski balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise, kurtarıldığı faciada kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kurtarılanlar arasındaki teknenin Türk kaptanı ise tutuklanıp, Rodos Adası\'ndaki cezaevine konuldu.

Geçen 3 Kasım\'da saat 02.00 sıralarında, Gümüşlük Mahallesi yakınlarından Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan, içinde 25 kişinin bulunuğu 6 metrelik eski balıkçı teknesi, 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları\'nın batı bölgesinde battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye çok sayıda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterler sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada, 2\'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. 1\'i Yunan, diğer 2\'si ise Türk karasularında bulunan cesetler, her iki ülkeye ait morglara kaldırıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik ekipleri 15 Suriyeliyi, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi ise 2 Suriyeliyi kurtarıp Kilimli Adası\'na götürdü.

Kilimli Adası\'na götürülen kaçakların ifadelerinden İstanbul\'da organizatörlerle 20 bin Euro\'ya yat satın almak için anlaştıkları ancak, Bodrum\'a geldiklerine gece yarısı iki Türk organizatörün kendilerine eski bir ahşap balıkçı teknesini verdiği, çıkan tartışma ardından 25 kişiyi zorla tekneye bindirip, denize açılmalarının sağlandığı anlaşıldı. Kurtarılanlar arasındaki teknenin 34 yaşındaki türk kaptanı ise tutuklanıp, Rodos Adası\'ndaki cezaevine konuldu.

Kayıp, 7 kaçağı ise arama-kurtarma çalışmalarına Türk ve Yunan 2\'şer sahil güvenlik botu ile bölgede devam ediliyor.



FOTOĞRAFLI

BODRUM/DHA

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4)200 BİSİKLETLİ ORGAN NAKLİNE DESTEK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

BU sene 3.\'sü düzenlenen 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle, Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörlüğü ve AKUT\'un Öğrenci Topluluğu tarafından organ nakli konusunda farkındalik için bisiklet korteji yapıldı.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndan yola çıkan bisikletli grup, 13 kilometrelik yolu kat etikten sonra Cumhuriyet Caddesinde turu sonlandırdı. AKUT öğrenci topluluğu adına açıklamalarda bulunarak kortej hakkında bilgiler veren Halil Kortan Güder, en önemli hedeflerinin toplumsal farkındalık olduğunu söyledi. Güder açıklamasında,\" Yaklaşık 200 kişiyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarından yola çıkıp Cumhuriyet Caddesine ulaştık. Burada, organ bağışı başvurusu alabilen tek üniversite topluluğu olarak stand açtık. Gün içerisinde ilgilenen vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgilendirme yapıp organ bağış belgesi doldurmalarını isteyeceğiz. Burada bulunuyoruz çünkü naalesef hastanelerde birçok insan organ sırası bekliyor. Biz bu kortej sayesinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.ö şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez de DHA Muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ Üniversitesi olarak organ bağışı konusunda Türkiye\'de çok önemli bir noktada olduklarını söyledi. Canıtez, \"Uludağ Üniversitesi organ nakli konusunda iyi bir noktada. Kadavradan organ naklinde birinci sıradayız. Canlı vericiden ise Türkiye’de üçüncü sıradayız. Gecen yıl yaptığımız aktivitede bir günde yaklaşık bin organ nakli belgesi tamamlandı. Bu bin verici demektir. Çok önemli bir rakam. Bu yılda organ nakli haftası nedeniyle bu aktivite düzenlendi. Bu yıl daha da fazlasına ulaşmayı, bu rekoru kırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 200 AKUT üyesi bisikletçimiz pedal bastı. Bu aktivitenin amacı organ nakli konusunda toplumsal duyarlılığı geliştirmek, farkındalığı arttırmak ve halkımızın organ nakline verdiği desteği daha da üst noktalara çekmek. Umarım bugün de organ bağışı noktasında önemli destekler edineceğiz.\" dedi. Başhekim Canıtez açıklamasının ardından etkinlik için Organ Nakli Koordinatörleri Sahriye Keskin, Rafet Oflaz, Kerem Selimoğlu, Ersin Elgin ve İlknur Arslan\'a ayrıca AKUT Öğrenci Topluluğuna teşekkür etti.

Öte yandan etkinliğe Bursaspor Durmazlar Basketbol takımı oyunclarından Karlo Vragovic ve Dejan Borovnjak da destek vererek organ bağışı ihtiyacına dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Bisikletlilerin hazırlıkları,

-Kortejden görüntüler,

-Stand ve etkinlikten detaylar,

-Başhekimden ve AKUT üyesinden açıklama

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

SÜRE: 5 dk 38 sn

BOYUT: 179 MB

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