DHA YURT BÜLTENİ-9

1)GİRESUN’DA YAKALANAN PKK\'LI TERÖRİST: 3 AYDIR NEFES ALAMIYORDUK



GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda halkın ihbarı sonucu 3 gün önce yakalanan Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit edildiği saldırıya katıldığı belirlenen \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan’ın sorgusu sürüyor.

Operasyonlar nedeniyle bölgede 3 aydır nefes alamadıklarını belirten teröristin, arazide yer göstermesiyle PKK’lı grubun sürekli yer değiştirdiği çok sayıda sığınak ortaya çıkarıldı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu süren ve ifadesinde örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler veren ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında bugünde Giresun\'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Yakalandığında üzerindeki kıyafetleri çıkarılan ve başka kıyafetler giydirilen terörist, elleri kelepçeli halde araziye götürüldü. PKK’lı grubun bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahlarla ilgili bilgi veren teröristin yeni sığınakları da gösterdiği öğrenildi. Teröristin arazide yer göstermesiyle başlatılan aramalarda PKK’lı grubun sürekli yer değiştirmesi sebebiyle küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu ortaya çıktı. Bölgede tespit edilen yeni sığınaklar imha edilmeye başlandı.

\"3 AYDIR NEFES ALAMIYORDUK\"

Giresun’da yakalanan ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde, 3 aydır bölgede yoğunlaştırılan operasyonlar nedeniyle zor duruma kaldıklarını anlattı. Terörist, “Biz üç aydır bölgede nefes alamıyorduk. Baktığımız hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve askerler vardı. Bölgede sıkışmış durumdaydık ve bu nedenle yiyecek bulmakta zorlanıyorduk. Bende yiyecek bulmak için silahımı arkadaşlara bırakarak köye inmeye karar verdim. Gruptaki arkadaşlar da bana ‘Git ama yakalanırsan yerimizi söyleme’ diyerek uyardı. Böylece yaylaya indimö dediği öğrenildi.

BOŞALTILAN YAYLA EVLERİNE GÖZETİM

Bu arada PKK’lı terörist Tolucan’ın sağ olarak ele geçirilmesinin ardından bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar yoğunlaştı. Sonbaharla birlikte yaylalarda geri dönüşün başlamasıyla birlikte bölgedeki yayla evlerinin boşaltılması ile terörist grupların bu evlere sızabileceği ihtimali üzerine yayla evleri kontrol edilmeye başlandı. Çok sayıda Özel Harekat Polisi, Jandarma ve zırhlı araçların da destek verdiği operasyonlarla 2 ayrı grup halinde 7-8 kişi olduğu sanılan teröristlerin yakalanması için operasyonların süreceği belirtildi.

BÖLGEDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER (ARŞİV)

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

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2)DENİZLİ\'DE TEKSTİL FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI: 37 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mevkisi\'ndeki bir holdinge ait tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında, doğalgazı kokulandırmakta kullanılan bir tüpteki PHD gazının sızıntı yapması sonucu etkilenen 37 işçi hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Denizli-İzmir Karayolu Kumkısık Mahallesi\'ndeki bir tekstil fabrikasındaki tanka, bugün saat 10.00 sıralarında, sıvılaştırılmış doğalgaz dolumu yapılmaya başlandı. Dolum sırasında, doğalgazı kokulandırmada kullanılan tüpten PHD gazı sızıntısı yaşandı. Sızan PHD gazının kokusu fabrikanın bir bölümünü sardı. Gazın keskin kokusundan 37 işçi etkilendi. Fabrika yetkililerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kusma, baş dönmesi ve bayılma gibi şikayetler görülen işçilerden 10\'u ambulansla, 27\'si de fabrikaya ait araçlarla Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. PHD gazının zehirleme etkisinin bulunmadığı, işçilerin keskin kokusu nedeniyle etkilendiği bildirildi. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, gazdan etkilenen işçilerin tamamının durumunun iyi olduğunu belirtip, gün içinde hepsinin taburcu edileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan detay görüntü

-İtfaiye ve ambulans ekiplerinden görüntü

-İşçilerden ve fabrika yöneticilerinden görüntü

-PHD gazından etkilenen bir işçinin ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamara: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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3)SABANCI MERKEZ CAMİSİ\'NDE CANLI BOMBA İHBARI

Görüntü Dökümü

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- Cami önündeki polis araçları

- Cami bahçesindeki polis ekiplerinden genel ve detay görüntüler

- Çelik yelekli polisler

- Polislerin camiye girişi

- Namaz kılanlar ve polislerin görüntüsü

- Cemaatin camiden çıkması

- Polislerin vatandaşların üzerini araması

- Cami bahçesindeki kalabalıktan görüntü

SÜRE:02\'59\" BOYUT:181 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Yabancı turistlere plajda \'masaj\' eziyeti (EK)

4)O KİŞİLER ARANIYOR

Bodrum\'da plajda güneşlenen özellikle kadın turistleri masaj yapma bahanesiyle rahatsız eden kişiler, polis tarafından aranmaya başlandı.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)GAZİ, OTOMOBİLİN İÇİNDE TABANCA İLE İNTİHAR ETTİ



KASTAMONU\'da, gazi 35 yaşındaki İrfan Bayar, çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde park halindeki otomobilinde tabanca ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 2008 yılında Kuzey Irak\'a düzenlediği Güneş Harekatı\'na Uzman Çavuş olarak katılan ve yıldırım düşmesi sonucu gazi olan İrfan Bayar, işçi statüsünde çalıştığı kurumdan çıkıp, bahçede park halindeki 37 KD 171 plakalı otomobiline geçti. Bayar, yanındaki tabancayı çıkarıp başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan kurum personelinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bayar\'ın öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Bayar\'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İrfan Bayar\'ın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı olduğu da öğrenildi. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekipleri

-İntiharın yaşandığı otomobil

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Çevrede toplananlar

Süre: (01:05) Boyut: (78 MB)

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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6)OKULA GİTMEMEK İÇİN EVDEN KAÇMIŞ

ADANA\'da tren garında yatıp kalkan 15 yaşındaki U.T.Y., babasının kendisini okula göndermek istemesi üzerine evden kaçtığını söyledi.

Mersin\'nin Tarsus İlçesi\'nde yaşayan U.T.Y. adlı erkek çocuk, okula gitmek istemeyince 3 hafta önce evden kaçtı. Adana\'ya gelerek tren garı çevresinde yaşamaya başlayan çocuğun sürekli aynı yerlerde dolaştığını görenler polise haber verdi. Gara gelen polisler, sırt çantalı çocuğun ifadesini aldı. Polislere, \"Kafama göre geziyorum, okulu ve öğretmenleri sevmiyorum. Babam okula gitmezsen seni yurda veririm deyince bende evden kaçtım\" dedi. U.T.Y., ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Evden kaçan çocuğun konuşması

- Sigara içmesi

- Okul çantasının görüntüsü

- Polisin çocuğun yakını ile telefonda konuşması

- Çocuğun polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- İstasyonun dış görüntüsü

- Tabelası

SÜRE:02\'25\" BOYUT:148 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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7)ŞIRNAK\'TA GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

ŞIRNAK\'ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) öncülüğü\'nde 112 acil sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı eğitim seminerinin ardından gerçekleştirilen acil müdahale, arama ve kurtarma tatbikatı adeta gerçeği aratmadı.

Kömür ocaklarının fazla olduğu ve sık sık göçüklerin yaşandığı Şırnak\'ta, ekiplerin katıldığı eğitim seminerinin ardından hazırlanan senaryo gereği saat 11.00 sıralarında kömür ocaklarında endüstriyel patlama sonucunda yaralamalar meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtildi. Kömür ocakları bölgesi\'nde yaşanan endistüriyel patlama sonrası UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede çıkan yangınlara müdahale ederek alevleri söndürürken, AFAD ekipleri de araç içerisinde sıkışan bir yaralıyı kurtardı. Daha sonra alana gelen UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri olayda yaralanan 5 kişiye, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslar ile hastaneye sevk etti.

Tatbikatı izleyen Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Muhsin Hayyam Elçi, Şırnak bölgesinin çok hasas bir bölge olduğunu belirterek, \"Şırnak bölgesi hassas ve kömür ocakların fazla bulunduğu bölgedir. Bazen kömür ocaklarındaki göçüklerini göz önünde bulundurarak, bu gün il sağlık müdürlüğü olarak UMKE birimi bir tatbikat yaptı. Bunun öncesinde 22 olan UMKE ekibimizi, bir haftadır verdiğimiz eğitimlerle sayıyı 45\'e çıkardık. Eğitimin son günüde bir tatbikatla taçlandıralım istedik. Bir hafta önce de 8 maden işçimizi, meslek şehidimizi verdik. Buna istinaden özellikle kömür ocaklarında endüstriyel bir kaza tatbikatını gerçekleştirdik. UMKE öncülüğünde, itfaiye ve AFAD ile birlikte burada tatbikatta göründüğü gibi mükemmel bir tatbikat oldu. Tatbikatımızda 5 yaralı, 1 ölü vardı. Amacımız olaylarda daha sağlıklı ve daha profesyonel bir şekilde müdahale edebilelim\" dedi.Konuşmanın ardından tatbikata katılan ekipler hatıra fotoğrafı çekti.

Görüntü Dökümü

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-UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

-Yangına müdahale

-Yaralılara, araç içinde sıkışanlara müdahale

-Yaralıların sevk edilmesi

-Halk Sağlığı Müdürü\'nün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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8)\'FETÖ ÜYELİĞİ\' İLE SUÇLANAN GAZETECİLERİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ



ADANA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında yerel televizyon ve gazete sahipleriyle gazetecilerin bulunduğu 1\'i tutuklu 2\'si firari 13 şüphelinin yargılamalarına devam edildi.

Darbe girişiminin ardından örgütün medya ayağıyla ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu sanık gazeteci A.G. ile tutuksuz sanıklar A.Ö., Y.E., T.T., H.B.Y., R.S., A.P., S.B., A.H., M.N.Y. ve O.P. hakkında \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.

10 GAZETECİYE CEZA İSTENDİ

Duruşma savcısı, davanın bugün görülen celsesinde, esas hakkındaki mütaalasını verdi. Savcı, A.G., Y.E., A.H., R.S., H.B.Y., O.P., A.Ö., M.N.Y., T.T. ve A.B.\'nin 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ederken, S.B.\'nin beraatini istedi. Mütalaanın ardından savunma yapan sanıklar, örgütle bir ilgilerinin olmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

CHP\'Lİ ÖZDİŞ, SALONDAN ATILDI

Gazetecilerin duruşmasına CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de katıldı. Duruşma sırasında ayağa kalkan Özdiş, bağırarak, \"Başbakan da onlarla birlikte gitti. FETÖ okullarını açtı. Sizin gibi hakimler, Cumhurbaşkanı\'nın ağzıyla konuşuyor\" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, CHP\'li Özdiş\'i duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan attı. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı 16 Şubat gününe erteledi. Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan CHP\'li Çiçek, duruşmada çekişme yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Sayın İbrahim Özdiş\'ten özür diliyorum. Ben, başlattım önce; çünkü Afrika gezileri, FETÖ organizasyonlarından bahsedildi. O dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün genelgesi vardı. \'Yurt dışına gidenler, FETÖ okullarını ziyaret edecek, destekleyecek\' diye. Bu ortadayken, suçu olmayan masum insanları FETÖ\'yle suçlamak, mesnetsiz bir konuydu. Buna itiraz edince, Sayın Özdiş de seslendirdi. Daha sonra sukunet sağlandı. Başkanın böyle bir yetkisi var. Ben de 5 yıl yargılandım. Sanık olduğum halde salondan atıldım. Bu olaylar, normal süreçte vardı. Yargının içinden büyük bir ur aktı. İyileşme sürecindeler. Biraz sabırlı olacağız. Şuna inanıyorum. FETÖ militanlarının kurgulandığı Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davaları gibi bu işler, 5 yıl sürmeyecek. Kısa sürede, masumlarla suçlular ayrılacak.\"

Görüntü Dökümü

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- Adliye önündeki gazeteciler ve milletvekillerinin görüntüsü

- CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş\'in görüntüsü

- CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek\'in konuşması

SÜRE:01\'44\" BOYUT:106 MB

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,(DHA)

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9)DANIŞTAY, ENSAR VAKFI\'NIN KAZANDIĞI İHALENİN İPTALİNİ ONADI

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilen Abdal Kültür Merkezi’nin, Ensar Vakfı\'na aylık 625 liraya kiralanmasına yönelik, CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın Bursa 2\'nci Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonunda çıkan \'kirala işleminin iptali\'ne ilişkin kararı, Danıştay 13. Dairesi onadı. CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Danıştay\'ın onayladığı bu kararın emsal teşkil edeceğini söyledi.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Abdal Caddesi Tahıliçi Sokak’taki Abdal Kültür Merkezi\'nde, Aralık 2013\'te restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaların 2015 yılında sona ermesin ardından Osmangazi Belediye Meclisi, kültür merkezinin ihale usulü ile kiraya verilmesine karar verdi. 2016 yılı Şubat ayında yapılan ihaleye, İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ile Ensar Vakfı Bursa Şubesi üyeleri katıldı. Pazarlık usulü ile gerçekleşen ihalede, Abdal Kültür Merkezi\'nin aylık 625 liraya 10 yıl süreyle Ensar Vakfı Bursa Şubesi’ne kiralanmasına karar verildi. İhalenin yapılma şekli ve kira bedelinin düşük olmasına tepki gösteren CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde dava açtı. Mahkeme, encümen tarafından yapılan ihalenin \'Hukuka uyarlı olmadığı\' sonucuna vararak, uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olacağı gerekçesiyle geçen kasım ayında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi\'nin bu kararı sonrası Osmangazi Belediyesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi\'ne gitti. Mahkeme, belediyenin yaptığı itirazı reddetti.

Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi, davayı sonuçlandırarak, kiralama işleminin iptaline karar verdi. Mahkeme kararı sonrası iddiaya göre, Ensar Vakfı binayı kullanmaya devam ederken, sadece tabelayı değiştirip yerine Abdal Kültür Merkezi tabelası asıldı.

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Bursa 2. İdare Mahkemesi\'nin verdiği bu kararı, Osmangazi Belediyesi\'nin yasal hakkını kullanarak, bozulması yönünde temyiz için Danıtşay\'a gönderdiğini söyledi. Karaca, \"Danıştay 13. Dairesi, Osmangazi Belediyesi\'nin itirazını görüşüp, reddetti. Yani, Bursa 2. İdare Mahkemesi\'nin kararını onaylamış oldu. Böylece bir hukuksuzluk son buldu. Ensar Vakfı\'na kamunun tüm imkanlarına yönelik peşmeş çekilmesi engellenmiştir. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi en üst noktada da tescil edildi. Böylece alınan bu karar Ensar Vakfı için devam eden benzer davarlarda emsal olacak\" dedi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Suna Soydaş ise Danıştay\'ın verdiği onama kararına artık itiraz hakkı olmadığını belirtip, \"İhale iptal edildi. Bundan sonra belediyeden, buranın kamu yararına kullanılması için kültür merkezine dönüştürülmesini bekliyoruz. Osmangazi Belediyesi, alınan bu karara rağmen hukuka aykırı davranmaya devam ederse konunun takipcisi olacağız\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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İsmet Karaca ile röp

Suna Soydaş ile röp

Önceden yapılan açıklama

Detaylar



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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10)ÇALINAN BEJ RENKLİ OTOMOBİLİNİ SİYAH OLARAK TESLİM ALDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta elektrik tesisatçısı 48 yaşındaki Osman Ulaştı\'nın 2 ay önce evinin önünden çalınan otomobili, polisler tarafından bulundu. Aracını teslim almak için emniyete giden Ulaştı, bej renkli otomobilini, siyah renge boyanıp bir bölümünü parçalanmış olarak görünce şoke oldu.

Dulkadiroğlu Mahallesi\'nde yaşayan Osman Ulaştı\'nın 46 AV 645 plakalı otomobili, geçen 31 Ağustos\'ta evinin önünden çalındı. Ulaştı\'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı. Civardaki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, aracın Beyazıtlı Mahallesi Şehit Turan Filiz Sokak\'taki evde olduğu bilgisine ulaştı. Otomobilin bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis, 32 yaşındaki Alaattin A.\'yı gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, Ulaştı\'nın bej renkli otomobilini garajda, bir bölümü parçalanmış ve siyaha boyanmış halde buldu. Araç, Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekilirken, sahibi Osman Ulaştı\'ya da bilgi verildi. Otomobilin bulunmasından dolayı sevinçle emniyete giden Ulaştı, otomobilini görünce şoke oldu. Polislere teşekkür eden Ulaştı, otomobilin koltukları, camları ve farlarının sökülmüş, renginin de değiştirilmiş olduğunu görünce çok şaşırdığını ve yaklaşık 10 bin lira zararı olduğunu söyledi.

Otomobilin, aynı marka ve modelde kullanılamaz haldeki başka bir otomobil ile change edilmek için renginin değiştirilmiş olabileceği tahmin edilirken, Alaattin A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalınan otomobil

- Osman Ulaştı ile röp.

- Osman Ulaştı\'nın aracını incelerken

- Otomobilden detay

- Şüpheli Alaaetin A. polisler arasında

- Şüphelinin polis otosuna bindirilişi

- Şüphelinin polis otosundan indirilmesi

- Otomobilin bej renkli fotoğrafı

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

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11)GMİS: TTK\'NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağı önünde işçilerle bir araya gelerek, \"TTK’nın bir karışının bile özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Madenler satılamaz. Madenci feneri sönmeyecek\" dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, kamuoyunda \'torba tasarı\' olarak bilinen, \'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\' ile ilgili maden işçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bartın\'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağı girişinde işçilerle bir araya gelen Demirci, söz konusu tasarı ile TTK\'nın özelleştirilmesinin önünün açıldığını söyledi. Demirci, yıllarca TTK\'ya işçi alınması için mücadele verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"TTK\'da 2002 yılında 15 bin kişi varken, şimdi 7 bin işçiye düştü. Taşkömürü ithalatı için yılda 4-5 milyon dolar ödüyoruz. TTK’yı küçültenler, şimdi ekonomik kriz beklentisiyle torba yasayla faturayı bize kesmeye çalışıyorlar. Bu torba yasa içerisine TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri\'ni, yani madenlerimizi koydular. TTK\'yı parçalayarak, hatta işletmeleriyle birlikte özelleştirmenin yolları açılıyor. Ve bu yetkiyi TTK ve TKİ Genel Müdürlüğü\'ne bırakmaya çalışıyorlar. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bu yasa tasarısını genişletilmiş başkanlar toplantısında konuştuk. İşçilerimize bilgi verdik. Tek yürek, tek ses olduk. Birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. TTK’nın bir karışının bile özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yasa tasarısı derhal çekilmelidir. Madenler satılamaz. Madenci feneri sönmeyecek.\"

Maden işçileri de, \'Madenlere uzanan eller kırılsın\', \'Madenci feneri sönmeyecek\', \'Madenler bizimdir bizim kalacak\' sloganlarıyla Ahmet Demirci\'ye destek verdi.

Görüntü dökümü:

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-İşçilerden detay

-Sloganlar

-Genel Başkanın konuşması



Süre: 5.33 Boyut: 177 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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12)ARKADAŞINI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, birlikte içki içtiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren 52 yaşındaki Ali A., tutuklandı.

Olay, geçen perşembe günü, saat 02.30 sıralarında, Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi Sarıkız Mevkisi\'nde bulunan deniz malzemeleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. Ali A. ve 52 yaşındaki Ahmet Bilgiç, gece işyerinde içki masası kurup viski içti. İlerleyen saatlerde ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ali A., pompalı tüfekle tek el ateş ettiği Ahmet Bilgiç\'i yaraladı. Çevrede devriye görevindeki polis ekibi, silah sesini duyup, olay yerine gitti. Ali A., polise teslim olurken, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgiç\'in öldüğü belirledi. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtilen ve işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Ali A. tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- Zanlının adliyeye getirilişi

- Adliye detayı

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)