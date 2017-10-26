DHA YURT BÜLTENİ-9

DHA YURT BÜLTEHİ-9

Giresun’da yakalanan terörist yer gösterdi, sığınaklar bulundu



GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda halkın ihbarı sonucu 2 gün önce yakalanan \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan’ın sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren teröristin yer göstermesiyle yapılan aramalarda, arazide sığınaklar tespit edildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu süren ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi. Örgütün Karadeniz’de Tunceli\'den gelen 2 ayrı yapılanması olduğu, ‘Roşad Ankara’ kod adlı PKK’lı terörist Rahman Sümer ile \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner’in bu yapılanmanın başında oldukları belirlendi. Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı \'Barış Öner\' adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik Artvin\'in Şavşat İlçesi\'nde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı\'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği ifade edildi.

TERÖRİST YER GÖSTERDİ, SIĞINAKLAR BULUNDU

‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun\'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınaklar tespit edildi. Erzak bulmada güçlük çektiklerini anlatan teröristin yer göstermesi sonucu tespit edilen sığınaklar boş çıktı. Terörist grubun bölgede sürekli yer değiştirdiği ve küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu bilgisine ulaşıldı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

PKK\'lı teröristin sağ olarak yakalanması ardından güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar yoğunlaştı. Giresun’un Kulakkaya ve çevredeki yayları ile Trabzon’un Maçka İlçesi kırsal kesimine takviye birlikler sevk edildi. Ankara’dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri bölgeye geldi. Bölgede varlığı bilinen 4-5 kişilik 2 ayrı PKK\'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonların süreceği belirtildi.

Görüntü DÖkümü

ARŞİV

-Bölgedeki operasyon görüntüleri

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

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Yürekleri ısıtan o madenciler, Çanakkale\'de şehitlikleri gezdi

ZONGULDAK\'ta iş kıyafetleriyle bindikleri halk otobüsünün koltuklarının kirlenmemesi için ayakta yolculuk ederek ülke gündemine oturan madenciler, aileleriyle birlikte Çanakkale\'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda bulunan şehitlikleri gezdi.

Geçen 22 Eylül\'de Zonguldak\'ın Kilim İlçesi Gelik Beldesi\'nde kömür madeninde çalışan ve asansörün bozulması nedeniyle müesseseye bağlı Gelik İşletmesi\'nden çıkan 6 madenci, halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde kömür karası iş elbiseleri bulunan madenciler, kirlenmemesi için boş koltuklara oturmadı. Cep telefonu ile görüntülenen ve 5 kilometre ayakta yolculuk eden madencilerin davranışı yürekleri ısıttı. Ülke gündemine oturan madenciler Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak, aileleriyle birlikte Kale Grubu\'nun davetlisi olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda 2 gün boyunca Mecidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Conkbayırı\'nı gezecek. Tarihi yarımadaya gelen madencileri ve eşlerini, 57\'inci Alay Şehitliğinde karşılayan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehitlik hakkında bilgi verdi. 57\'inci Alay Şehitliğini gezen madenciler, şehit mezarları başında dua etti.

Çanakkale kahramanlıklarının yazıldığı topraklarda misafirlerini ağırladıklarını belirten Kaşdemir, \"Çok şükür her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. Çanakkale\'nin Türkiye olduğunu, Türkiye\'nin Çanakkale olduğunu bir kez daha otaya koyuyorlar. Bugünkü misafirlerimiz Zonguldak\'tan ülkemizde örnek gösterilebilecek ve takdire şayan bir hareket sonucunda bütün kamuya mal olmuştur. Çanakkale\'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi.

Çanakkale\'ye ilk defa geldiğini belirten madenci Ali Aktaş, \"Çanakkale\'ye gelmek çok güzel bir duygu. Çanakkale ve şehitliklere gelemeyen herkesi buraya davet ediyorum. Tarihi atmosferi herkesin gelip, görüp yaşaması lazım. Kelimelerle anlatılamaz. 29 Ekim\'de resepsiyona katılacağız. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bizi davet etti. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Zonguldak ve madenle ilgili genel bilgileri anlatacağız\" diye konuştu.

Çanakkale\'de bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten madenci Koray Karabacak ise, \"Atalarımızın da dediği gibi; \'Her Türk asker doğar.\' Askerlik günlerim aklıma geldi. Siperleri görünce sanki o anda savaşta yaşamış, o duygu içindeymiş gibi oldum. Madencilerin kazmış olduğu tünelleri gördüm. Biz bu işi yapıyoruz. Ama askerliğin içinde bizim yaşamış olduğumuz kareler var. Şehitlikleri gezdikçe, askerliği birebir yaşadım. Çok duygulandım\" diye konuştu.

Çanakkale\'de 2 gün boyunca şehitlikleri gezecek olan madenciler, Cumartesi günü Zonguldak\'a, oradan da 29 Ekim günü Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetli olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 57\'inci Alay Şehitliği önünde madenciler ile Alan Başkanı İsmail Kaşdemirden görüntü

- 57\'inci Alay Şehitliğini gezen ve dua madencilerden görüntü

- İsmail Kaşdemir röp.

- Ali Aktaş röp.

- Koray Karabacak röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Habur’daki tatbikatta mevzi destek çalışması

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 39\'ncu gününde, tatbikat alanında bir yandan yeni mevziler açılırken mevcut mevziler de kum torbaları ile güçlendirildi.

TSK tarafından 18 Eylül’de TIR parkı karşısında başlatılan tatbikat 39\'uncu günde devam ediyor. Tatbikat merkezinde konuşlu tanklarda askerlerce hazırlık yapıldığı görüldü. Tatbikatın uc noktalarında kepçeler tarafından yeni mevzilerin kazılmasına bugün de devam edildi. İş makinesi tarafından tatbikat çevresinde tüm zırhlı araçların çevresi toprak yığınları ile kapatıldı. Tatbikatın güvenliğini sağlayan piyade birliklerinin konuşlu bulunduğu mevzilerde ise çalışma başlatıldı. Nöbet mevzileri, askerler tarafından kum torbaları ile güçlendirildi. Kobra tipi zırhlı araç da tatbikat alanı içinde ve dışında devriye atarak güvenliği sağladı.



Görüntü Dökümü

-Tatbikat alanında çalışan kepçe

-Keçeden detaylar

-Nöbet mevzisinin güçlendirilmesi

-Askerlerin mevziye kum torbası yığması

-Tanklarda yapılan hazırlıklar

-Tanklardan detaylar

-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)-

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AK Partili Karacan: Hiçbir arkadaşımızın \'of yoruldum\' deme hakkı yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Hiçbir arkadaşımızın \'of yoruldum\' deme hakkı yok. El ele verip özellikle 2019’daki seçimler için bugünden yol alınarak hep birlikte yolumuza devam etmeliyizö dedi.

Kırıkkale İl Başkanlığı’na seçilen Nuh Dağdelen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, esnaf ziyaretinde de bulundu. AK Parti Kırıkkale Toplantı Salonu\'nda partililere seslenen Karacan, “Biz 80 milyonun gönlünü yapmak, 80 milyon kişiye AK Parti’nin hizmetlerini anlatmak ve yine 80 milyona AK Parti’nin göreve başladığı günden itibaren Türkiye’nin geleceğiyle ilgili neler yaptığını anlatmak için bir misyonuzö dedi.

\"KİMSEYE GÖZÜNÜN UCUNDAN DAHİ TERS BAKMA ZAMANI DEĞİL\"

Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini anlatan Karacan, öYeni bir sürece giriyoruz. Bu süreç özellikle kimseyi öteleme, kimseyi kırma, kimseye selam vermeme, kimseye gözünün uçundan dahi ters bakma zamanı değil. Bu zaman AK Parti’nin eskisinden daha fazla kenetlenerek, ilk kurucu liderimiz genel başkanımız cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın ilk günkü kurduğu azim ve şevkle küslükleri azaltarak, dargınlıkları bir şekilde yok ederek el ele vererek 2019’a hep birlikte gitme zamanıdır. Hiçbir arkadaşımızın \'of yoruldum\' deme hakkı yokö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Karacan’ın partiye gelişi

_Karşılanması

_Açıklamaları

_Detaylar

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Kentsel dönüşümde 500 bin yeni konut hedefi

MANİSA\'da düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çalıştayı\'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yılda 500 bin yeni konut hedeflediklerini belirterek, \"Şehirlerin canına okumuşuz. 1999 öncesinde yapılan riskli yapıların hepsi bir an önce değiştirilmeli. Bunu yapacak gücümüz var\" dedi.

Manisa\'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerinin ortak düzenlediği Kentsel Dönüşüm Çalıştayı\'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı. Anemon Otel\'de düzenlenen çalıştaya, Bakan Özhaseki\'nin yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, inşaat sektörü temsilcileri ve davetliler de katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye\'nin bir açık hava müzesi gibi olduğunu, ancak yeterince korunamadığını söyledi. Bakan Özhaseki, \"Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama kurmuş olduğumuz şehirler için bir isim takmak gerekse \'arabesk medeniyeti\' desek doğru olur. En küçük şehirlerde bile 100 katlı gökdelen, yanında bir gecekondu. Tarihi eserlerin bulunduğu yerleri biraz koruyabilsek, herhalde çok daha uygun bir şehir ortaya çıkarırdık. Bilinçsizlikle şehirlerin canına okumuşuz. Mimar Sinan\'ın yaptığı hamamı \'imar geliyor\' diye yıkmışız. Sivil vatandaş kamu ortaklığı ile canına okumuşuz. Günümüzde birçok gecekondu çıktı. Kimliksiz şehirlere sahip olduk\" dedi.

DEPREM TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Günümüzde deprem tehlikesi yaşandığını öne süren Özhaseki, \"Bu ülkenin alt tarafı biraz oynak. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olan topraklarımızda nüfusumuzun yüzde 70\'i yaşıyor. Son yüzyılda şiddeti 6 ve üzerinde ülkemizde tam 56 deprem oldu. Can kaybımız 100 bine yakın. Hasar bedeli 100 milyar dolar civarında. Bu kapanacak bir şey değil. Buna uygun davranmalıyız. İstanbul için risk var. Tüm bilim adamları uyarıyor. 1999 yılında yönetmeliğe uygun yapılan yapılarda insanlar güvenle oturabilir. Öncesi biraz şüpheli, insanlar bu yapılarına baktırmalı. Bunların adedi de 15 milyon civarındadır. 1999 öncesinde yapılan riskli yapıları 15 sene içinde dönüştürebiliriz. Bunları yapacak gücümüz var\" diye konuştu.

YAKINDA KANUN ÇIKACAK

Kentsel dönüşümün önündeki engellere dikkat çeken Bakan Özhaseki, finans sorununun çözümü için bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, \"Biz müteahhitlik bakanlığı değiliz, şehircilik bakanlığıyız. Çalışmalar neticesinde çıkacak yasalar bizi rahatlatacak. Şikayetçi olduğumuz konularda önümüzü açacak, destekleri artıracak. Dışarıda şikayet ettiğiniz binalar bir gün yıkılır. Biz yıkmasak deprem gelir yıkar. Yaptıklarımız 150 sene yıkılmaz. Bu yüzden yaptıklarımızı düzgün bir konseptte yapmalıyız. Finans sorununu çözmek için tedbirler alıyoruz. İller Bankası\'nın imkanlarını kentsel dönüşümde kullanacağız. İller Bankası\'nın 21 sosyal tesisi var, hepsi satılıyor. Orada benim makam odam olmasın, duş alacağım yer olmasın. İstemiyorum, öyle bir şeye gerek yok. Aldığımız parayı kentsel dönüşüm hesabına aktarıyoruz. Gelecek kaynaklardan sıfır faizle kaynak aktaracağız. Yurtdışı kaynaklarında uzun vadeli krediler de olacak\" diye konuştu.

HEDEF YILDA 500 BİN KONUT

1999 yılı öncesi riskli binalarla ilgili yılda 500 bin yeni konut hedefi ortaya koyan Bakan Özhaseki, inşaat sektörünün bu güce sahip olduğunu söyledi. Konut yapımı ile birlikte birçok sektörün hareketleneceğini ve ülke ekonomisinin gelişeceğini dile getiren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: \"İnşaat sektörü bunun altından kalkabilir. Yılda 500 bin binayı yapacak şekilde beton da demir de yeter. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörünün önü açık. Hala göçler devam ediyor. Ülkeyi inşaat sektörü uçurmaz ama eğer durağanlık yaşanıyorsa hareketlendirecek sektör de inşaat sektörüdür. Eskide kalırsanız bitersiniz, yenilenin.\"

EŞEK VE MİNİ TRAKTÖRLE ÇÖP TOPLANIYOR

Çalıştayda konuşan Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçede genişleme alanı bulamadıkları için çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla kentsel dönüşümü ele aldıklarını anlattı. 365 dönümlük 5 mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyuran Çelik, çarpık yapılaşmanın olduğu mahallelerde eşek ve mini traktörlerle çöpleri toplamak için çaba harcadıklarını kaydetti. Çelik, deprem açısından da çok riskli binaların bulunmasına dikkat çekti.

Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi de, ilçelerindeki Laleli, Mesir, Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde 810 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını ve planların hazırlandığını söyledi. Manisa Milletvekili Recai Berber de, Manisa\'nın tarihi yapısına dikkat çekerek, tarihi şehrin korunamadığını savundu. Berber, \"Tarihi şehrin üstüne gecekondu şehir kurmuşuz. Şimdi o gecekondu şehri yıkıp yeniden dönüştürmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm olarak algılanıyor\" dedi.

\"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HEDEFİN GERİSİNDE KALINDI\"

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da çalıştayda yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm çalışmalarında hedeflenen programın çok gerisinde kalındığını öne sürerek, \"Kentsel dönüşümde yapılan çalışmalar ivme kazansa da istenen düzeyde değil. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel taraflardaki algı farklılığıdır. Dönüşüme giren evlerde oturanların algıları para harcamadan evlerini yenilemek, deprem riskinden kurtulmak. Arsaları satarak, üzerinde projeler yaparak ranttan faydalanmak istiyorlar. Müteahhitlerin anladığı ise gelecek 20 yılda en önemli kazanç kapısı olması\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Bakan Özhaseki\'ye hat sanatı ile \'Sevelim sevilelim\' yazan tabloyu hediye etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, içinde mesir macunu ve kente ait yöresel değerlerin bulunduğu sepeti hediye etti.

Bakan Özhaseki daha sonra yemeğe geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin karşılanmasından görüntü,

-Bakan Mehmet Özhaseki\'nin salona girişinden görüntü,

-Salondan genel ve detay görüntü,

-Bakan Mehmet Özhaseki\'nin konuşmasından görüntü,

-Bakan Mehmet Özhaseki\'ye hediyelerin verilmesinden görüntü.

Haber: Nermin UÇTU- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA)

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Hasta kadını Cankur kurtardı- (2)

ADANA\'da hastalığı nedeniyle yatağından kalkamayan 40 yaşındaki Aynur Çolak, evinin kapısı itfaiye ekipleri tarafından kırılarak hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi\'nde oturan Aynur Çolak\'tan 2 gündür haber alamayan komşuları, polisten yardım istedi. Eve gelen polis, kapıyı açamayınca Adana İtfaiye Müdürlüğü ekibini çağırdı. Olay yerine gelen Cankur ekibi, Aynur Çolak\'ın kapısını levye ile kırarak polis ve sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evinin salonundaki koltukta titrer halde baygın bulunan Çolak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Cankur ekibinin hasta kadını sedyeye alınması

- Evden çıkarılması

- Merdivenlerden indirilirken görüntü

- Ambulansa alınması

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Dadaş okçular



ERZURUM\'da çeşitli mesleklere mensup kişilerin bir araya gelerek, kurduğu Dadaşlar Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü, birçok zorluğa rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Asker emeklisi olan Kulüp Başkanı Hakan Tuluk, “Amacımız, Türkler’in savaş üstünlüğünü elde etmesini sağlayan at üzerinden etkili ve isabetli atış özelliklerini, kültürel amaçlı devam ettirmek ve genç arkadaşlarımıza aktarmak. Güzel işler, yapıyoruz. Bu güzellikler, heyecanımızı kamçılıyor\" dedi.

Dadaşlar Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü’nü kurma kararını nasıl aldıklarını anlatan emekli albay Tuluk, bankacısından avukatına, mimarından akademisyenine ve esnafına kadar çeşitli meslek gruplarından kişilerle yola çıktıklarını ve bir dernek çatısı altında bireysel çalışmalarını sürdürmeye karar verdiklerini söyledi. Tuluk, örgütlenme faaliyetleri sayesinde giderek, büyüdüklerini ve atların sayısını da artırmaya başladıklarını kaydetti. Amaçlarının, bir araya gelerek, güç birliği oluşturmanın yanında Türkler’e savaşlarda bariz üstünlük sağlatan, at üzerinden etkili ve isabetli atış özelliğini kültürel amaçla devam ettirmek olduğunu belirten Başkan Tuluk, şunları söyledi:

\"Öncelikle bu sporu yaparak, gençlerin de tanımasını sağlamak. Erzurum’da bu spora heveslenen gençlere, sporun doğrusunu ve etik güzelliklerini öğretmek istiyoruz. Kulüp üyelerimiz, çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşuyor. Aramızda bankacı, peyzaj mimarı, avukat, akademisyen, benim gibi emekli asker olmak üzere değişik meslek dallarından arkadaşlarımız var. Atlı Okçuluk Kulübü olarak yeni tescil edildik. Arkadaşlarımızın işleri nedeniyle çalışmalarımızı hafta sonları yapıyoruz. Geçmişte atlı okçuluk nasıl yapılmış, hangi özelliklere dikkat edilmiş; kuralı neyse onlara dikkat ediyoruz. Yakın gelecekte Erzurum’u çeşitli etkinlik ve yarışmalarda temsil eder düzeye geleceğimize inanıyorum.\"

Atlarını barındıracak ahırları olmayan ve çalışma yapacak saha bulma konusunda da ciddi sıkıntı yaşayan geleneksel okçular, zaman içinde yerel yönetimlerden destek göreceklerine inandıklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atlardan detay

-Atların tımar edilmesi

-Atlı okçuların antrenman yapması

-Hakan Tuluk ile röp

-Yaya okçuluktan detaylar

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Marmaris\'te \'hayalet ağ\' temizliği başladı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su altındaki canlı ve habitatlara en büyük zararı veren, kaybolan veya bilinçli olarak su altına atılan, \'hayalet ağ\' olarak bilinen ağ ile misinaları temizlemek için çalışma başlattı.

Güney Ege ekosistemini korumak ve sürdürülebilir yaşam alanlarını artırmak amacıyla Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından \'hayalet ağ temizliği\' için tespitler yapıldı. Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı işbirliği ile başlatılan çalışmanın ilk etabında, gönüllü dalgıç ve alanında uzmanlar ile deniz altındaki atılmış ağ ile misinaların yerleri tespit edildi.

Bugün Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmetttin Kaya, Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, gönüllü 12 dalgıç, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı botları ve gönüllü tekne sahipleri çalışmalara başladı. Marmaris merkezine 60 kilometre mesafedeki Bozburun ve Selimiye kırsalında denizde tespit edilen hayalet ağlar, gönüllü dalgıç ve teknelerin yardımıyla çıkarıldı. Sabah saatlerinde başlayan projenin birinci gününde Selimiye Mahallesi açıklarında 12 bin metrekare ağ çıkarıldı.

Halk arasında hayalet ağ olarak adlandırılan atıkların deniz yaşamına büyük zarar verdiğini belirten Marmaris Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya, \"İlçemizin kırsalında bulunan, deniz ve turizmden yaşamını sürdüren mahallelerde hayalet ağ dediğimiz ağ ve misinalar atılıyor. Bilinçli veya bilinçsiz atılan bu ağlar nedeniyle deniz yaşamı kötü etkileniyor. 40 metre derinliğe kadar hayalet ağların bir kısmı temizlendi. Selimiye açıklarında 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Yıl sonuna kadar bu tespit edilen hayalet ağlar deniz dibinden çıkarılacak. Tahmini olarak 100 bin metrekare üzerine atılmış ağ ve misina bulunuyor. Cennet koylarımızın temizliği ve deniz dibi yaşamının devam ettirilmesi için önümüzdeki yıl içinde de çalışmalar devam edecek\" dedi.

Gönüllü olarak katılan 12 profesyonel dalgıç bir hafta süreyle önce Selimiye Mahallesi açıklarında ardından Bozburun Mahallesi çevresinde deniz dibinde hayalet ağların çıkarılmasını sağlayacak. İki haftalık temizlik çalışması kapsamında yaklaşık 35 bin metrekare hayalet ağ çıkarılması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün deniz üstü ve deniz altında çalışmalardan hazırladığı görüntüler.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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