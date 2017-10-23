DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ERCİŞ\'TE 2011 DEPREMİNDE YAŞAMINI YİTİRENLER ANILDI

VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler çeşitli programlarla anıldı.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 kişi yaşamını yitirdi. Bugün Erciş\'te hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Beyazıt Mahallesi\'nde bulunan Seyit Muhammed mezarlığını ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar ve beraberindekiler burada depremde yaşamını yitirenler için dua edip, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Yaşar, \"Bugün ilçemizi vuran büyük depremin 6\'ıncı yıldönümü nedeniyle anma töreninde bir arada bulunuyoruz. 23 Ekim 2011 yılında yaşadığımız bu büyük hadise, ilçemizde hem fiziki, beraberinde toplumsal psikolojik bir tahribat meydana getirdi. Bu aradan geçen 6 yıllık süre zarfında muhakkak surette devletimiz ortaya çıkan bu enkazı, büyük afetin doğurduğu bu yıkımı ortadan kaldırmak için büyük bir çaba ve özveriyle çalıştı. Ancak biz fiziki enkazı ne kadar ortadan kaldırmaya çalışsak da insanların yüreğindeki o acıyı dindirmek elbette ki kolay değil, belki mümkün de değil\" dedi.

Erciş\'te korkunç derecede kötü yapı stoku olduğunu da belirten Belediye Başkan Vekili Yaşar, \"Belki 2011 depremi bunların bir kısmını yıktı, ama çok önemli bir kısmı da hala yerli yerinde duruyor. Bunların süratle yenilenmesi gerekiyor. Tabi bu illa devlet eliyle yapılacak bir şey değil. Devletin böyle bir şeyin altından kalkması da ne Türkiye\'de ne de başka bir ülkede mümkün değil. Bunu sivil toplum olarak, vatandaşlar olarak en azından bundan sonra yapılacak olan yapılarımızda muhakkak suretle depremin gereklerine uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

Erciş\'te esnaflık yapan Uğur Çelebi de kentsel dönüşümün ikinci etabının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlık ziyareti

-Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılması

-Kuran okunması

-Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar\'ın konuşması

-Kentsel donüşüm çalışmaları

-Vatandaşlarla röportaj

VAN/DHA

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2VAN DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE \'VAN EKONOMİ ZİRVESİ\' YAPILDI

VAN\'da Uluslararası Altın Kentler Derneği\'nin Valilik himayesinde bu yıl ilkini düzenlenen ve her yıl 23-24 Ekim tarihlerinde devam ettirilecek \'Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\' başladı. Zirveye katılan konuşmacılar, 6 yıl önce iki acı depremin yaşandığı Van’ın ekonomisi için neler yapılacağı ile ilgili bilgiler verdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, işadamlarına \"Van\'a yatırım yapın\" çağrısında bulundu. Kentin potansiyelini, sağlanacak olanakları anlatan Vali Zorluoğlu, kente yatırım yapmak isteyenlerin de muhatabı olduğunu söyledi.

Van\'da 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41\'de meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, Van\'da \'Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\' düzenlendi. Van Elite World Otelde düzenlenen 2 günlük yerel kalkınma zirvesine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekileri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, Başbakan\'ın Başdanışmanı Adnan İnanç,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Peyyami Battal, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları, köşe yazarları, iş adamları, sanayiciler, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, kentin kanaat önderleri katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, 2 gün boyunca sanayici ve işadamları, sanat, siyaset dünyasının aktörleri, kamu yöneticileri, yerel yönetimler ve Van\'a gönül verenlerin, kentin gelişmesi, markalaşması, ekonomisinin güçlenmesini konuşacağını belirterek şöyle konuştu:

\"Doğu medeniyetine beşiklik eden ve \'Doğunun incisi’ olarak tabir edilen serhat şehri Van, yılların ihmal edilmişliğinin yanı sıra yaşadığı onca talihsizlik hadise ve afetin derin izlerini bu ve buna benzer zirvelerle yenmek istiyor. Bölgenin en önemli aktörü durumunda bulunan ve göz kamaştıran doğa güzelliğiyle öne çıkan Van, canavarı ve terör depremleriyle anılmak istemiyor. İç barışın yeniden tesis edildiği ve kalıcı hale getirildiği , tarihsel rölü, zengin yer altı ve yer üstü zenginliği , turizme ve ekonomiye katkı sağlayan; kedisi, otlu peyniri , kültür, sanat ve spordaki başarıları ve güzel yüzlü cana yakın insanlarıyla anılmak istiyor. Uluslar arası Altın Kentler Derneği olarak; kurulduğumuz günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attık.Tek bir hedefimiz vardı. O da toplumun yaşam kalitesini arttıran, kent hayatında farkındalık sağlayan, şehircilik alanında ‘insan odaklı’ projeleri hayata geçirmek , ülkenin tamamında ve tüm alanlarda ekonomisi güçlü marka şehirler oluşturmak istiyoruz. Önemli bir misyonumuz da kenti yönetenlerin ve sorumluluk sahiplerinin yaptığı çalışmaları yakında takip ederek bir hafıza oluşturmak, varsa eksikliklerin altını çizmek.\"

\"VAN GÜNEŞİN BAŞKENTİDİR\"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nejdet Takva ise, Van’ın bundan 7 yıl önce iki yıkıcı depremi yaşadığını ve bu depremlerde 644 insanı kaybettiğini hatırlatarak, her iki depremde 30 bin konutun ve 7 bin iş yerinin yıkıldığını anlattı. Takva, şöyle dedi:

\"Felaketin mali kaybı tahminlerimize göre aşağı yukarı 50 milyar TL civarındadır. Sizlere neden Van şehrinin Türkiye için önemli olduğundan söz etmek istiyorum. Bir kere şunu hepimiz biliyoruz ki; Türkiye\'nin rekabet üstünlüğü olan coğrafyaya. Yani Orta Asya, Ortadoğu, Kafkaslar\'a en yakın şehirlerden biriyiz. 500 kilometrelik bir çember içerisinde 125 milyon insana ve 5 ülkeye erişimi olan önemli bir şehir. Daha İstanbul ve Ankara başkent değilken, önemli bir medeniyete başkent olmuş, dünyanın en kadim yerleşim alanlarından biridir. İstesek de , istemesek de bu böyledir. Ortalama 50 yılda bir yıkıcı depremlerin yaşanmasına rağmen her zaman insanların artarak yerleştiği, muhteşem bir yerleşke ve yaşam alanıdır. Su ülkesidir, güneşin başkentidir.\"

Takva, Van\'ın 1 üretip, 7 tüketen şehir olmak istemediklerini, hakettiği değeri görmek, bölge ve ülke ekonomisinde etkin olmak, Ankara’nın da bunun farkında olması istediklerini belirterken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Peyyami Battal da, Van’ın kalkınma ve hak ettiği yere gelmesi için el ele vererek ekonomisi daha güçlü bir Van inşa etmenin zamanı olduğunu kaydetti.

Vali Zorluoğlu ise bölgelerin ya da şehirlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişiminin sağlanması için valilikler ve belediyelerin sorumluluklarının olduğunu, bunları de yerine getireceklerini söyledi. Yatırımcı için Van\'ın sahip olduğu avantajları madeler halilnde tek tek sıralayan Vali Zorluoğlu; şöyle konuştu:

\"Ortadoğu, Kafkas ve Asya pazarlarına olan yakınlığı, karayolu, demiryolu ve havayolunda bölgesel merkez konumu, dinamik ve genç nüfusu, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yatırım potansiyeli, gelişme potansiyeli yüksek sanayi altyapısı, 35 yıllık geçmişi olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve bünyesindeki Teknoparkı, dünyaca ünlü tarihi ve turistik mekânları, verimli tarım ve hayvancılık alanlarıyla yatırımcılara büyük imkânlar ve kolaylıklar sunmaktadır. İlimiz ekonomisinde tarım-hayvancılık, turizm, tekstil, yapı malzemeleri imalatı, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörleri ön plana çıkmaktadır. Hâlihazırda 1 OSB, 4 KSS, 1 İŞGEM, 1 Tekstilkent ve 1 Teknokent ile yatırımcılara çeşitli fırsatlar ve destekler sunulmaktadır. Ayrıca ilimiz devletin teşvik sisteminde en avantajlı bölgede yer almakta, yine geçen yıl açıklanan ve 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı kapsamında bulunmaktadır. 300 km\'lik sınıra sahip olduğumuz komşumuz İran\'a ayrı bir parantez açmak isterim. Bu yıl ekim 15\'e kadar ilimizi turizm ve ticaret maksatlı ziyaret eden İranlı sayısı 400 bine yaklaşmıştır. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 2 kat bir artışı ifade ediyor. Terör hadiselerinin minimize edilmesi ve yapımı devam eden yeni Kapıköy Sınır Kapısı kompleksinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasıyla birlikte, gerek yurt içi gerekse özellikle İranlı turist sayısında önemli artışlar olacağını değerlendiriyoruz. Bu yıl otellerimiz tam kapasite ve doluluk oranıyla çalıştı. Hatta öyle zamanlar oldu ki kamu misafirhanelerini hatta okullarımızın pansiyonlarını yabancı misafirlerimizin kullanımına açtık.\"

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türkiye’nin çeşitli illerinde iş adamlarına Van’a yatırım yapılması çağrısında bulunan Vali Zorluoğlu, \"Yatırımcıların bu ilde muhatabı ilin Valisi ve belediye başkanı olarak doğrudan benim. Özel sektör yatırımlarını da tıpkı kamu yatırımları gibi görüyor ve kamu yatırımlarını nasıl proje aşamasından itibaren yakından takip ediyor ve dar boğazları çözmeye çalışıyorsak, özel sektör yatırımlarını da aynı şekilde takip edeceğimize buradan söz veriyoruz.\" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da Van\'da 6 yıl önce meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlereAllah\'tan rahmet dilediklerini belirterek, \"Van depremin\'den sonra Türkiye\'de deprim bilinci arttı. Devletin bu konuda hassasiyetleri ve çalışmaları arttı. Van\'da başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz büyük bir duyarlılık gösterdi.Devlet ve millet Van\'da oldu.Yani Türkiye\'nin bütünleşmesini de biz burada yaşadık. Bütün milletimiz buraya yardım göndermek için uğraştı. Devletimiz bütün imkanlarını buraya seferber etti ve hamd olsun depremden sonra yaraları daha çabuk sarmaya çalıştık\" dedi.

\"TERÖR BU BÖLGENİN BAŞINA BELA OLDU\"

Terörün Van\'a büyük zarar verdiğini anlatan Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen depremin can kayıplarının yanı sıra ekonomiye de zararı olduğuna değinerek, “Bu bölgeyi sel felaleti, deprem değil, terör hadisesi vurdu. Terörün bu bölgenin başına bela olmasından Van\'a bugün bu durumda olmamazın nedeni de budur. Terör, bu bölgenin başına felaket oldu. Bir özeleştiri yapmalıyız ki, teröre tam anlaımıya mücadele verebildik mi ? yada tepki gösterebildik mi? Burada yaşayan vatandaşlar olarak. Terör belası Van\'ın ekonomisini de etkiledi\" ifadelerini kullandı.

Organizasyonu düzenleyen Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, zirveye konuşmacı olarak katılanlara birer plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekonomi zirvesine katılan davetlilerden genel ve detay

-Organizasyonu düzenleyen Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer\'in konuşması

-Van Ticaret Odası Başkanı Nejdet Takva\'nın konuşması

-Van Milletvekili Burhan Kayatürk\'ün konuşması

-Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

-AK Parti Van Milletvekili Beşir Atay\'ın konuşması

-Plaket töreni

Behçet DALMAZ- Can EROK- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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3)KARAMAN\'DA ÇİFTÇİLERDEN, GÜNLÜK PANCAR ALIM KOTASINA TEPKİ

KARAMAN\'da yaklaşık 50 çiftçi traktörleriyle, şeker fabrikası tarafından pancar alımına getirilen günlük kotayı protesto etmek için fabrikanın Karaman temsilciliğine gitmek istedi. Ancak polis, temsilcilik binasına yaklaşılmasına izin vermedi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan cadde, Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu’nun çiftçileri ikna etmesi sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Karaman\'da çiftçiler, Ereğli Şeker Fabrikası\'nın başlattığı randevulu sistemli pancar alımında günlük kota uygulamasına tepki gösterdi. Bunun üzerine bir araya gelen yaklaşık 50 çiftçi, traktörleriyle Ereğli Şeker Fabrikası\'nın kent merkezindeki İstasyon Caddesi\'nde bulunan Karaman şefliği binası önüne traktörleriyle gelip, durumu protesto etmek istedi. Bu durumu öğrenen poliste, yaklaşık 600 metre kala çiftçilerin önünü kesip, Karaman şefliği binasına ulaşmasına engel oldu. Cadde ulaşıma kapanırken, çiftçiler günlük kotayla, mağdur duruma düştüklerini belirterek, bu durumun düzeltilmesini istedi. Çiftçilerin eylem yaptığını öğrenip olay yerine gelen Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, çiftçilere bu tip eylem için valilikten izin alınması gerektiğini belirtti. Muğlu, \"Arkadaşlar, çiftçilerin bu mağduriyetinin giderilmesi için şeker fabrikasına 3 gün müsaade ediyoruz. Eğer bu sistem düzeltilmez ise bütün pancar üreten çiftçilerimiz vali beyle görüştürüp, gerekli yasal izinleri alıp burada eylem yapalım, burayı komple trafiğe kapatalım.\" dedi. Muğlu\'nun ikna etmesi üzerine çiftçiler sessizce dağıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapan cadde de yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Traktörlerden detay

-Polisin çiftçileri ikna çabası

-Recep Muğlu’nun konuşması-

-Çiftçilerin ayrılışı

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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4)YENDİĞİ KANSERE BAŞKASI YAKALANMASIN DİYE ÇABA HARCIYOR

RİZE’de iki ayrı kanser hastalığı teşhisi konulan Hülya Cerrahoğlu,gördüğü tedavisinin yanında başkanı olduğu dernek aracılığı ile kanser hastalarına moral gezileri düzenledi, hastalıkla ilgili erken teşhise karşı toplumu bilgilendirmek için etkinlikler gerçekleştirdi. Sosyal hayattan kendini alıkoymayan Cerrahoğlu, azmi ile kanseri yenmeyi başardı.

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu’na 4 yıl önce meme ve rahim kanseri teşhisi konuldu. Hastalığını öğrendiğinde zor günler geçiren Cerrahoğlu için yoğun bir tedavi süreci başladı. Ancak kendisini sosyal hayattan alı koymayan Cerrahoğlu, dökülen saçlarına peruk taktı, kaşlarını çizdi, sanatsal etkinliklere katıldı. Cerrahoğlu, başkanı olduğu dernek aracılığı ile kanser hastaları için çalışma başlattı. Onkoloji Hastanesi ile ortaklaşa tedavi gören hastalara yönelik moral gezileri düzenledi, lösemi hastası çocuklar için organizasyonlar gerçekleştirdi. Meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatmak için konferanslar düzenlenmesini sağlayan Cerrahoğlu, tüm bu çabaları verirken bir yandan aldığı tedavi ile kanseri de yenmeyi başardı.

\"İLK DUYDUĞUNUZDA KÖTÜ HİSSEDİYORSUNUZ AMA.. \"

10 yıl önce kurdukları dernekle sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdikleri dönemde kötü bir hastalıkla karşı karşıya kaldığını anlatan Hülya Cerrahoğlu, buna rağmen kendini sosyal hayattan koparmadığını belirtti. Cerrahoğlu, “İlk duyduğunuz zaman kendinizi kötü hissediyorsunuz. Artık kanser grip gibi herkesin başına gelebilecek bir hastalık türü. Sadece kabullenmek gerekiyor. Erken teşhis olması bir insanın hayatında en büyük kurtarıcı faktörlerden birisi. Bu hastalıkla mücadele ederken çevremdeki insanların benim kadar şanslı olmadığını düşünüyorum. Beni hastalık en kötü haliyle yakalamıştı. Bir an önce tedavi için Rize’den İstanbul’a gitmek zorundaydım. Bu hastalık insanların çevresini de çok etkiliyor. Çevreniz size acıyarak ve sorgulayarak değil de sizi anlayarak baktığında bu süreci daha çabuk atlatıyorsunuz. Ben çok şanslıydın böyle bir ailem ve çevrem vardı. Arkadaşım dostum dediğini kişileri de bu zamanlarda daha iyi görüyorsunuz. Bütün her şeyle ve herkesle zaman dilimini muhakeme ettiğiniz bir dönemde hayata tutunarak yaşamak duaların gücüyle bir kez daha hayatı kazandığım bir zaman dilimini yaşadımö dedi.

\"PERUKLA DIŞARI ÇIKMAYA BAŞLADIM\"

Hastalığından önce evden dışarı çıkarken saçına, kılık kıyafetine çok özen gösterdiğini belirten Cerrahoğlu, şöyle dedi:

“Saçlarım ilk döküldüğünde ben yine saçlarımı eskisi gibi kestirmiştim. İnsan kendine hastalığı konduramıyor. Acı gerçekle kemoterapiyi aldığım 15’inci gün karşılaştım. Bütün her yer saç doluydu. O gün en büyük yıkımlarımdan birini yaşadım. Orda mini bir kriz geçirmeme rağmen kendime bir tane peruk alıp ailemizde bir sünnet töreni vardı oraya katıldım. Ben katılmasam bizim aileden kimse törene katılmayacaktı. Sadece kendiniz yaşamıyorsunuz bu acıları çevrenizde yaşıyor. Onlara karşı sorumluluklarınız var. Bu bilinçle hareket ettim. Hiçbir zaman kendimi bırakmadım. Saçımı, kirpiğimi taktım, kaşlarımı çizdim. Sokaklardan geri durmadım. Sanatsal kültürel faaliyetlere katıldım. Bunlar bana iyi gelen şeylerdi. İnsanlar kendine iyi gelen şeyleri yaptığında süreci daha kolay atlatıyorlar.Tedavi sürecinde hastalık konusunda insanlara nasıl fayda sağlayabileceğini düşündüğünü anlatan Cerrahoğlu, “Kişisel kendi başıma bir şey yapamazdım. Derneğimizde ki arkadaşlarımla görüşerek birçok etkinlik için beraber hareket etme kararı aldık. Dünya kanser gününde onkoloji hastanesi ile beraber orada bulunan 40 hastayı kapsayan bir etkinlik organize ettik. 40 hastayı refakatçileri, doktorları, hemşireleriyle bir geziye götürdük. Ayder Yaylasında gerçekleşen gezide onlarla gün boyunca yemekler yedik, eğlendik, horonlar ettik. O gün 3 insan aramıza girdi ve 2’sini maalesef kaybettik. Hayatların kaybedene kadar onların hep yanındaydık. 40 hastadan 3’üne dokunmak sorunlarına çözüm aramak bizim yükümlülüğümüzdeydi artık. Lösemili çocuklara şapka örme kampanyası başlattık. Derneğimizde ve bize yakın eş dost herkes şapka örerek onları mutlu etmenin mutluluğunu yaşadık. Meme kanseri farkındalık haftası nedeniyle organizasyon yaptık. Çevremizde endişeli ama korktukları için doktora gidemeyenler var. Bu süreci yaşamış değerli yazar Olcay Kasımoğlu’nu panel için Rize’ye getirdik. Doktorlarımız ve bu süreci yaşayan hastaları burada konuşma sunum yapma hakkı verdik diyerek katılımcıların bilgilendiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Hülya Cerrahoğlu detayları

-Hülya Cerrahoğlu röp.

-Etkinliklerden detaylar

-Hastalık dönemine ilişkin fotoğraflar

Haber-Kamera: Aytekin KALANDER DHA

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5)BURSA\'DA OKUL ÖNLERİNDE \'HUZUR OPERASYONU\'

BURSA\'da, eş zamanlı olarak oklu önlerinde yapılan \'Huzur Operasyonu\' Bursa\'da da yaklaşık 150 polisin katılımıyla yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ve Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, okul önlerinde çocukların korunmasına yönelik uygulama yaptı. Bursa\'da 20 okul önünde yapılan uygulamaya yaklaşık 150 polis katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, servis ile normal araçlar ve yayaların da sorgusunu yapan ekipler, üst araması yaptı.

Yetkililer, bu uygulamanın Türkiye\'nin bir çok aynı anda yapıldığını açıkladılar

Görntü Dökümü:

-Ekipler araç araması yaparken

-Dükkanlarda inceleme yaparken

-Evrak kontrolü yaparken

-Detaylar

Süre: 2 dakika 19 saniye Boyut: 142 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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6)HAVACILIK TUTKUNLARI ADANA SEMALARINI ŞENLENDİRDİ

ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nin ana sponsorluğunda Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü\'nün (AHAS) organizesinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Geleneksel Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Merhum yamaç paraşütü pilotu Sabri Kavuncu anısına düzenlenen festivalde, 8 ülkeden 160 sporcu, heyecan dolu, nefes kesen gösteriler sundu.

Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Kabasakal Rüzgarlı Tepe\'de iki gün süren 8. Uluslararası Geleneksel Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali\'ne Türkiye, Fransa, Portekiz, Macaristan, Litvanya, Rusya, Azerbaycan, İran\'dan usta pilotlar katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, AHAS Başkanı Güner Akkaya ile binlerce vatandaş, havacılık tutkunlarının heyecanını paylaştı.

Açılış seremonisinde yaptığı konuşmada Sabri Kavuncu\'yu rahmetle anan Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana\'nın son yıllarda sporun başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayıp, Başkan Hüseyin Sözlü\'nün liderliğinde Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin 220\'ye yakın ulusal ve uluslararası spor organizasyona imza attığını belirtti. Denizde, havada, karada gerçekleştirilen sportif etkinliklerde insanların bedenen ve ruhen daha sağlıklı olmasını amaçladıklarını dile getiren Akyürek, \"Her yaştan vatandaşımıza, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilikte de Adana\'ya yakışanı yapıp, hemşehrilerimizi en güzel, en görkemli kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturuyoruz. 8. Uluslararası Geleneksel Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali de bu dev organizasyonlardan biri oldu. Emeğe geçenleri tebrik ediyorum, pilotlarımıza başarılar diliyorum\" dedi.

8. Uluslararası Geleneksel Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali\'ne katılan pilotlar, yamaç paraşütü, mikrolight, delta kanat, cayrokopter ve tek motorlu uçaklarla heyecan dolu gösteriler yaptı. Havacılık coşkusuna ortak olan çocuklar ve gençler de usta pilotlarla uçmanın keyfini yaşadı. İki gün süren festivali katılan sporcular, Seyhan Nehri\'nde gondol gezisi yapıp, Adana\'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma imkanı bularak, unutulmaz hatıralarla ülkelerine döndü.

Görüntü Dökümü

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- Yamaç paraşütü ile gökyüzünden iniş yapılması

- Yamaç paraşütlerinin gökyüzünde görüntüleri

- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek\'in konuşması

- Türk bayraklı yamaç paraşütünün havadaki gösterisinden görüntü

- Büyük Türk bayrağı ve çevresindeki sporcular

- Merhum yamaç paraşütü pilotu Sabri Kavuncu\'nun oğluna hediye verilmesi

- Genel görüntü

SÜRE:05\'33\" BOYUT:338 mb

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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7)AHLAT\'TA ÜLKÜCÜ GENÇLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde Ülkü Ocakları\'na üye bir grup genç, Ahlat Şehitliği ve Abdurrahman Gazi Türbesi çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Ahlat\'ta çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik şehitlikte Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından da etkinlik için gelen gençlere, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Gençler, şehitlik ve Abdurahman Gazi Türbesi çevresinde çalışma yaparak yerlere atılan çöpleri topladı. Ülkü Ocakları Ortaöğretim Masası Başkanı Ertuğrul Subaşı, amaçlarının toplumda çevre bilinci ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Subaşı, \"Çevrecilik maddesi gereğince şehitlik ve türbe çevresinde mıntıka temizliği yaptık. Biz oluşturan değerlere sahip çıkmalıyız, çevremizi korumalıyız. Bu yüzden ileriki dönemlerde meydan mezarlığı ve diğer kümbetlerimizin etrafında temizlik programımızı devam ettireceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehitlikte Yasin okunmasından görüntüler

-Çöp toplama işinden genel görüntüler

-Çöp toplama işinden detay görüntüler

-Ülkü Ocakları Ortaöğretim Masa Başkanı Ertuğrul Subaşı’nın Açıklaması



Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis), (DHA)-

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8)AHLAT\'TA ÜLKÜCÜ GENÇLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde Ülkü Ocakları\'na üye bir grup genç, Ahlat Şehitliği ve Abdurrahman Gazi Türbesi çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Ahlat\'ta çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik şehitlikte Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından da etkinlik için gelen gençlere, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Gençler, şehitlik ve Abdurahman Gazi Türbesi çevresinde çalışma yaparak yerlere atılan çöpleri topladı. Ülkü Ocakları Ortaöğretim Masası Başkanı Ertuğrul Subaşı, amaçlarının toplumda çevre bilinci ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Subaşı, \"Çevrecilik maddesi gereğince şehitlik ve türbe çevresinde mıntıka temizliği yaptık. Biz oluşturan değerlere sahip çıkmalıyız, çevremizi korumalıyız. Bu yüzden ileriki dönemlerde meydan mezarlığı ve diğer kümbetlerimizin etrafında temizlik programımızı devam ettireceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehitlikte Yasin okunmasından görüntüler

-Çöp toplama işinden genel görüntüler

-Çöp toplama işinden detay görüntüler

-Ülkü Ocakları Ortaöğretim Masa Başkanı Ertuğrul Subaşı’nın Açıklaması

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis), (DHA)

