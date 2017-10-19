DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KİLİS\'TE MOTOSİKLET YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI

KİLİS\'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 2\'si çocuk 3 Suriyeli ile sürücü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Mehmet Ümit Pehlivan yönetimindeki 79 AV 558 plakalı motosiklet, adliye karşısında pusetle yolun karşısına geçmeye çalışan 37 yaşındaki Suriyeli Gade Nane\'ye çarptı. Kazada Gade Nane ile oğlu 2 yaşındaki Usame ve yanlarında bulunan yakını pusetteki 10 aylık Melek Naccar ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Yaralıya müdahale edilirken

- Ambulasa götürülen yaralı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

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2)OTOMOBİLİN EZDİĞİ KEDİYİ ALMAK İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 20 yaşındaki Merve Başpınar, bir aracın çarptığı kedinin öldüğünü görünce, ezilmemesi için yoldan geçen araçları rağmen fırlayıp kediyi alıp, çöp konteynerlerinin kenarına bıraktı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ermenek kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde bir araç yoldaki kediye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kedi öldü. O sırada çalıştığı işyerinin camından dışarı bakan ve olayı gören Merve Başpınar, çevredekiler ölen kediyi yoldan kaldırır diye bir süre bekledi. Ancak kaldıran olmayınca kedinin daha fazla ezilmemesi için 2\'nci katta bulunan iş yerinden aşağı inip, önce kedinin ölüp ölmediğini kontrol etti. Ardından karşıdaki bir dükkandan gazete kağıdı alıp ölen kediyi sarıp, yakındaki çöp konteynerinin yanına bıraktı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kedinin ölmesinden dolayı üzüldüğünü belirten Merve Başpınar, şunları söyledi:

\"Camdan dışarı bakıyordum. Kedinin yol üzerinde yattığını gördüm. Ölmüştü. Çarpan araçta durmadı. Türkiye ve dünyada bir hayvan bu kadar değersiz olmamalı. 5-10 dakika bekledim, belki birileri kediyi alır diye Ama kimse almayınca aşağı inip yakındaki bir iş yerinden gazete kağıdı alıp kediyi sarıp, çöpün kenara bıraktım. Çok üzüldüm.\"

Görüntü Dökümü

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- Merve Başpınar\'ın kediyi bakması

- Gazete kağıdına kediyi sarıp çöpün yanına götürmesi

- Başpınar röp.

(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

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3)KADIN ARKADAŞININ BABASINI ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEDE

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, birlikteliğine karşı çıkan kız arkadaşının babası 57 yaşındaki İksan Sahran\'ı başına demir su borusuyla vurarak öldüren 34 yaşındaki H.K. (Hayati Kayatepe), adliyeye sevk edildi. Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir sitede bahçıvanlık yapan H.K., beş yıl önce 13 yaşında bir kız çocuğu bulunan ve eşinden boşanan 34 yaşındaki H.S. (Hanım Sahran) ile tanışıp, gönlünü kaptırdı. H.K., H.S. ile arkadaşlığını zamanla ilerletti. İddiaya göre, H.S.\'nin babası emekli işçi İksan Sahran, bu birlikteliğe başından itibaren karşı çıktı. Sahran, H.K.\'den kızının peşini bırakması istedi. H.K., geçen 16 Ekim\'de, Sahran\'ın kızı H.S. ile yaşadığı Gökçebel Mevkii\'ndeki eve gidip, niyetinin ciddi olduğunu söyleyip, kızıyla birlikteliklerine onay vermesini istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Sahran, H.K.\'yi evinden kovup, dışarı çıkarmak isteyince kavga çıktı. Öfkesine hakim olamayan H.K., eline geçirdiği demir su borusu ile evli ve 2 çocuk babası Sahran\'ın başına vurup, kaçtı. Sahran, başına gelen darbe ile kızının gözü önünde yere yığıldı. Kızının haber vermesiyle gelen 112 Acil servis ambulansı ile Özel Bodrum Acıbadem Hastanesi\'ne kaldırılan Sahran, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan H.K., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye genel detay görüntü

- Hayati Kayatepe\'nin getirilişinden görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)SERENGÜL, 13 AYLIK ÜÇÜZLERİYLE ORTADA KALDI

İNTERNETTE tanıştığı Gökhan Akdoğan ile Antalya\'dan gelerek Kütahya\'da evlenip üçüz kız bebekleri olan 19 yaşındaki Serengül Akdoğan\'ı, üçüzleri 3 aylıkken eşi terk etti. Serengül Akdoğan, Gökçe Nur, Gözde Nur ve Özge Nur adlı üçüzleriyle yaşam savaşı veriyor.

Yeni Mahalle Ertuğrulgazi Caddesi\'nde üçüz bebekleriyle sobalı bir evde aylık 200 liraya kirada oturan Serengül Akdoğan, daha önce Antalya\'da seracılık işiyle uğraşın ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti. İnternette Gökhan Akdoğan ile tanıştığını, ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine kaçtığını anlatan Serengül Akdoğan şunları söyledi:

\"Kütahya\'ya gelip Gökhan ile evlendim. Üçüzlerimiz oldu. Gökhan işsizdi. Üçüzler 3 aylıkken beni terk etti. Ailem, kaçıp evlendiğim için bana yardım etmiyor. 200 lira ev kiram var. Bu parayı çok zor bulabiliyorum. Evimde yakacağım yok. Çöplükten sobada yakmak için tahta parçaları ve plastik eşya topluyorum. Bulduğum çöpe atılmış yiyecekleri de eve getiriyorum. Komşularım yemek getirirse karnımı doyuruyorum. Üçüzlerimden Gözde Nur zatürre oldu. Doktorlar bebeğime iyi bakmamı ve iyi beslememi istiyor. Bu şartlar altında ona nasıl bakarım? Üçüzlerimin bez ve mama ihtiyacını karşılayamıyorum.\"

Görüntü dökümü

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-Annenin üçüz bebeklerini ikizlerin kullandığı bebek arabasına bindirmesi,

-Annenin çöplükte eşya toplaması,

-Annenin evde üçüzsleriyle birlikte çekilen görnütüsü ve konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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5)OTO TAMİRHANESİNDEKİ SİLAH ZULASI ŞAŞIRTTI

ADANA\'da ihbar üzerine oto tamirhanesine operasyon yapan polis, jant düzeltme makinesinin içine gizlenmiş 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro polisleri, bir oto tamirhanesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Polis, geniş güvenlik önlemi altında tamirhaneye operasyon yaptı. İş yerinde arama yapan polis, jant düzeltme makinesi içine gizlenen 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Bunun üzerine iş yerindeki panolar sökülerek, detaylı arama yapıldı. Polis, silahlarla ilgili Ferhat E.\'yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin jant düzeltme makinesinin içinden çıkardığı malzemeler

- Silahtan yakın görüntü

- Jant düzeltme makinesinden görüntüler

- Ele geçirilen malzelerden görüntüler

- Polis ekiplerinin oto tamirhanesinde yaptığı aramadan genel ve detay görüntüler

- Panonun sökülüp arkasına bakılması

- Genel görüntüler

SÜRE:02\'57\" BOYUT:180 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)



