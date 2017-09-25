DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ANAMUR\'DA SAZLIK YANGINI KORKUTTU

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde 4 dönümlük sazlık alan yandı. Yangın, ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi\'ndeki sazlık alanda meydana geldi. Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirtilen yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Alevler, 4 dönümlük alana zarar verirken, yakındaki bir muz serası da zarar gördü. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri, \"Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Biz önüne toprak atarak büyümesini önledik. Sonra itfaiye müdahale ederek yangını kontrol altına aldır\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntüler

-Yanan bölgeden görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Vatandaşların yangının elektrikten çıktığını söylemesi

-Zarar gören seralardan görüntüler

SÜRE: 02:00. BOYUT: 120 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), (DHA)

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

2)ADALET BAKANI GÜL: 3 BİN 920 HAKİM-SAVCI İHRAÇ OLDU DİYE ÇALIŞMA TAMAMLANDI DİYEMEYİZ

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü\'nün kripto bir örgüt olduğunu belirterek, \"Asla 3 bin 920 hakim ve savcı ihraç edildi, çalışma tamamlandı diyemeyiz. Bu hususta yakın zamanda teftiş kurulumuzun bitirdiği dosyalarla alakalı gerekli teftişler yapılacak\" dedi.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Gül, Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili konuştu. FETÖ ile ilgili mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğini belirten Gül, \"3 bin 920 hakim ve savcı ihraç edilmiş. HSYK\'da 22, Yargıtay\'da 208, Danıştay\'da 91 üye ihraç edilmiş. Hukuk önünde gerekli yargılamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Bunların yapmış olduğu yargılamalarla alakalı kanun yolu, devam eden kesinleşmiş veya kesinleşmemiş olanlarla alakalı kanun yolları usul kanunlarımız da var. Bu konuyla alakalı yapılabilecek hangi yollar varsa, vatandaşlarımız başvurabilir. Hukuk dışında yapılacak bir şey yok. Ama usul kanunu çerçevesinde yapılacak her türlü çalışma, yargılamaların yenilenmesi şeklinde yollara başvurulabilirö diye konuştu.

\'FETÖ\'CÜLERE TEK TİP ELBİSE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR\'

Cezaevleri ve tek tip elbise ile ilgili soruları cevaplayan Bakan Gül, \"Cezaevleri ile alakalı Türkiye\'de 15 Temmuz FETÖ hain terör örgütünün darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının yargılanması ve tutuklanması sebebiyle kapasitenin üzerinde doluluk oldu. Bunları telafi etmek amacıyla cezaevleri inşaatı yoğun şekilde devam ediyor. Bunlarla alakalı tüm çalışmalar da hızlı şekilde sürdürülüyor. Orada kalan tutuklu ve hükümlülerin de daha rahat şartlarda kalmaları için gerekli tedbirler devam ediyor. Hükümetimizin kararlılığı var. Önceki Adalet Bakanımız, şu anki Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ döneminde başlatılan ve devam eden çalışma var. Teknik hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz çok geç olmaksızın yürürlüğe girecektir. O hususta çalışmalar devam ediyorö dedi.

\'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK\'

HSYK ile alakalı seçimin yeni yapıldığını vurgulayan Gül, \"HSK üyelerimiz yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda dikkatli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. FETÖ çok kripto bir örgüt olduğu için bu hususla ilgili asla 3 bin 920 hakim-savcı ihraç edildi, çalışmalar da tamamlandı diyemeyiz. Bu hususta yakın zamanda teftiş kurulumuzun bitirdiği dosyalarla alakalı gerekli teftişler yapılacak. Bu hususta varsa da titiz şekilde çalışmalar yapılıp, gerekli cezalar yargı mensubu olmayı hak etmeyen kişilerle ilgili hukuki mücadele devam edecekö açıklamasında bulundu. \'ByLock\'un terör örgütünün kullandığı haberleşme aracı olduğunu ifade eden Gül, \"Terör örgütü olmaya yeterli bir delil olarak Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi\'nin vermiş olduğu karar var. Bugünlerde Ceza Genel Kurulu bu kararı temiz incelemesi sonucunda karara bağlayacak. Bu kararın önemi, \'ByLock\'u terör örgütü mensuplarının kullandığı ve terör örgütü üyesi olmaya yeter bir delil anlamında bir nitelik ihtivadan bir karar söz konusu. \'ByLock\' olarak Ali isimli vatandaşın ismine bir telefon kayıtlı. İnceleme yapıldığında onun aslında Veli tarafından kullanıldığı belirleniyor. Savcılarımız bu konuda çok titiz çalışıyor. Bu konuyla alakalı savcılarımıza, yargıya güvenelim. Adaletin tecellisi yerine gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. \'ByLock\' içerisinde çözümlemeler ve yargılamalarda deliller geliyor. Bu konuyla alakalı gerçek mahkemelerce tespit edilmektedir. Hak eden cezasını almaktadır. Delilde yetersizlik varsa tahliyeler olmakta ve beraat çıkmaktadır. Türkiye hukuk devletidir. Yargı da bağımsız. Herkes yargıya güvensin. Biz de siyasi bakan olarak yasal düzenleme yapıyoruz. Savcılarımız, hakimlerimiz bağımsızca, özgürce kendi kararlarını veriyor. Bu konuda yargılamalar titiz ve objektif olarak düzenleniyorö diye konuştu.Ziyaretin ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Gül ve Çavuşoğlu\'na Türk bayrağı hediye etti.

Görüntü Dökümü

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Adalet Bakanı adliyeye gelirken

Adalet Bakanı il başkanlığında konuşurken

Bakan il başkanınca bayrak panosu sunulması

Detaylar

Süre 7.17 boyut 444 mb

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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Bakan Eroğlu: Deniz turizminden tabiat turizmine kayış başladı (EK)

3)182 MİLYONLUK 17 TESİSİN TEMELİ ATILDI

Gümüşhane\'de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentte 182 milyon liraya mal olacak 17 tesisin temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmasında Kuzey Irak\'taki referanduma yönelik eleştirilerde bulundu. Eroğlu, \"Türkiye önündeki engelli aştı. Şimdi küresel bir güç olacağız. Bunun için hazır mıyız? Etrafımızı kuşatmak isteyen, ülkemizin bu hızlı gidişinden rahatsız olan ülkeler var. Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyenler var. Kuzey Irak\'ta bir adam kalkmış referandum yapıyor. Nedir? Bu acaba oradaki Kürt kardeşlerimizi ilgilendiriyor mu? tabi ki hayır. Orada İsrail bayrağı sallanıyor. İsrail projesinin bir parçası. Biz işte bunun için karşı çıkıyoruz. Bu bakımdan bizim her zamankinden daha güçlü olmamız gerekiyor. Bu coğrafya üzerinde gözü olan birçok ülke ve devlet var. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmanın yegâne yolu güçlü olmaktan geçiyor\" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler düğmeye basarak 17 tesisin temelini attı. Bakan Eroğlu ardından çiftçilere sertifikalarını dağıttı. Törende vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıtımı da yapıldı.

SEMA DOĞAN PARKI\'NI GEZDİ

Törenin ardından Bakan Eroğlu, Gümüşhane’de Aydın Doğan Vakfı tarafından kente kazandırılan, belediye tarafından yapılan çalışmaların ardından sosyal yaşam alanına dönüştürülen Sema Doğan Parkı\'nı ziyaret etti. Bakan Eroğlu, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra birçok sosyal aktivite alanı da oluşturulan parkı beğendiğini söyledi. Ziyarette Bakan Eroğlu bowling salonunda atış da yaptı. Bakan Eroğlu, 2 atışı sonrası tüm labutları devirmesi protokol üyelerince alkışlandı.

Bir süre parkta incelemelerde bulunan Erdoğlu daha sonra Bayburt\'ta hareket etti.

182 MİLYONLUK 17 TESİSİN TEMELİ ATILDI

Gümüşhane\'de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentte 182 milyon liraya mal edilecek 17 tesisin temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmasında Kuzey Irak\'taki referanduma yönelik eleştirilerde bulundu. Bakan Eroğlu, \"Türkiye önündeki engelli aştı. Şimdi Küresel bir güç olacağız. Bunun için hazır mıyız? Etrafımızı kuşatmak isteyen ülkemizin bu hızlı gidişinden rahatsız olan ülkeler var. Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyenler var. Kuzey Irak\'ta bir adam kalkmış referandum yapıyor. Nedir? Bu acaba oradaki Kürt kardeşlerimizi ilgilendiriyor mu? tabi ki hayır. Orada İsrail bayrağı sallanıyor. İsrail projesinin bir parçası. Biz işte bunun için karşı çıkıyoruz. Bu bakımdan bizim her zamankinden daha güçlü olmamız gerekiyor. Bu coğrafya üzerinde gözü olan birçok ülke ve devlet var. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmanın yegâne yolu güçlü olmaktan geçiyor\" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler düğmeye basarak 17 tesisin temelini attı. Bakan Eroğlu ardından çiftçilere sertifikalarını dağıttı. Törende vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıtımı da yapıldı.

SEMA DOĞAN PARK\'NI GEZDİ

Törenin ardından Bakan Eroğlu, Gümüşhane’de Aydın Doğan Vakfı tarafından kente kazandırılan ve belediye tarafından yapılan çalışmaların ardından sosyal yaşam alanına dönüştürülen Sema Doğan Parkı\'nı ziyaret etti. Bakan Eroğlu, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra birçok sosyal aktivite alanı da oluşturulan parkı beğendiğini söyledi. Ziyarette Bakan Eroğlu bowling salonunda atış da yaptı. Bakan Eroğlu, 2 atışı sonrası tüm labutları devirmesi protokol üyelerince alkışlandı.

Bir süre parkta incelemelerde bulunan Erdoğlu daha sonra Bayburt\'ta hareket etti.

Görüntü Dökümü

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Sema Doğan Parkını gezmesi

Bowling oynaması

Park detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN GÜMÜŞHANE-DHA

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4)ESKİ BAKANIN AĞABEYİ ÇATIDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

ESKİ Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu\'nun, Adapazarı\'nda yaşayan ağabeyi 91 yaşındaki Mustafa Müftüoğlu evinin bahçesindeki ağacın dallarını budamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.Adapazarı Tuzla Mahallesi\'nde yaşayan Mustafa Müftüoğlu, evinin bahçesindeki ağacın dallarını budamak için 3 katlı evinin çatısına çıktı. Burada ağacın dallarını keserken dengesini kaybeden yaşlı adam yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Müftüoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Müftüoğlu\'nun cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Eski Adalet Bakanı ve Sakarya Milletvekili İsmail Müftüoğlu\'nun ağabeyi olan Mustafa Müftüoğlu\'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinden görüntü

Cenazenin kaldırılması

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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5)ATINA SALDIRAN KÖPEĞİ VURUP OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇTİ

ANTALYA\'da fırıncı Süleyman Artan, atına saldıran pitbull cinsi köpeğin üzerinden otomobille geçti. Ölen köpeğin sahibi Akif Vural hayvana aynı zamanda ateş edildiğini belirtirken, Artan ise korkutma amaçlı havaya ateş ettiğini ileri sürdü. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Akif Vural\'ın bahçesinde bağlı 1 yaşındaki Alex adlı pitbull cinsi köpek, ipinden kurtulunca iddiaya göre yoldan atıyla geçen Arif Bayar\'a saldırdı. Atın göğüs bölgesinden parça kopartan köpek, çeşitli yerlerinden ısırıp yaraladı. Arif Bayar\'ın yardımına, patronu ve atın sahibi Süleyman Artan yetişti. Artan, iddiaya göre tabancayla yaraladığı köpeğin üzerinden otomobille geçip öldürdü.

\'BABA OLARAK AİLEMİ KORUDUM\'

Fırıncı Süleyman Artan, köpeği isteyerek öldürmediğini belirterek, yaşadığı olayın psikolojisini bozduğunu söyledi. Artan, \"Yanımda çalışan Arif Bayar, bana ait 4 yaşındaki Tolgalı adlı ata biniyordu. Bağırıp yardım istemeye başlayınca atımın boynunda sallanan pitbull cinsi köpek olduğunu fark ettim. Atım yaralanmıştı. Korkup kaçması için ruhsatlı tüfeğimle havaya ateş ettim. Ancak köpek bir türlü bırakmıyordu. Üzerine sandalyeyle vurduk. Bu kez çocuklara doğru koşmaya başladı. Ben de ikinci kez havaya ateş ettim. Köpek bırakıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine otomobile binip çarptım. Amacım bir baba olarak ailemi korumaktı. Köpeğin ölmesine üzüldüm\" dedi. Artan, köpeğin sahibinden şikâyetçi olduğunu da belirtti.

\'EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİ ÜZGÜNÜM\'

Akif Vural ise yavruyken aldığı pitbull cinsi köpeğin çok acı öldürüldüğünü belirterek, çocuğunu kaybetmiş kadar üzüldüğünü kaydetti. Vural, \"Köpeğim bahçemde etrafı telle kapalı bir alanda duruyordu. Nasıl olduğu bilmiyorum ama boynundaki halatı kopartıp kaçmış. Bu sırada yoldan geçen ata saldırmış. Atın sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim Süleyman Artan tarafından önce iki yerinden vurulmuş, daha sonra üzerinden otomobille geçip öldürmüş. Olaydan daha sonra bilgim oldu. Ölen de hayvan yaralanan da. Köpeğimi öldürmek yerine bana gelip söyleseler, atın tedavi masraflarını karşılardım. Nasıl bir vicdansızlık önce vurup sonra üstünden geçiyorsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin görüntüsü

RÖP 1: Akif Vural ( Köpek sahibi )

Köpeğin kulübesinden görüntü

Telef olan köpeğin resmi

RÖP 2: Süleyman Artan ( Atın sahibi )

Saldırıya uğrayan atın görüntüsü

284 mb --02.32

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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6)KARADENİZ\'DE SICAKLIK, BALIKÇILARI VURDU

SAMSUN\'da son yılların en sıcak Eylül ayı yaşanırken, deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balıkçıları vurdu. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, deniz suyu sıcaklığının bu ay ortalama 21 derece civarında olması gerektiğini, ancak dün 26.5 derece olarak ölçtüklerini söyledi. 42 yıldır balıkçılık yaptığı dile getiren Malkoç ilk kez Eylül ayında deniz sıcaklığının bu kadar yüksek olduğunu belirtti.Son yılların en sıcak Eylül ayının etkili olduğu Samsun\'da hava sıcaklığı 2 hafta önce 35.1 derece olarak ölçülürken, bu durum deniz suyu sıcaklığının da düşmemesine neden oldu. Deniz suyu sıcaklığının düşmemesi, yeni av sezonuna başlayan balıkçıları olumsuz yönde etkiledi. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, deniz suyu sıcaklığını Eylül ayında ortalama 21 derece civarında olması gerektiğini dile getirerek \"Deniz suyu sıcaklığı dün yaptığımız ölçümde 26.5 derece çıktı. Bu çok yüksek bir derece. 42 yıldır balıkçılık yapıyorum ilk defa bu kadar sıcak bir Eylül gördüm. İlk defa deniz suyu sıcaklığını bu ayda bu kadar yüksek gördüm. Bu durum bizi olumsuz etkiledi. Su sıcak olduğu için balık sürüleri dağınık, bir arada değil. Kıyıya daha yakın bölgelerde duruyorlar. Oralarda da biz avlanamıyoruz. Denize açılan balıkçı sayısı çok az. Balıkçıların yüzde 80\'i havaların soğumasını bekliyor. Önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Hava sıcak olduğu için tutulan balık da çabuk bozuluyor. Haliyle vatandaşta sıcak havalar nedeniyle balığı daha az tüketiyor\" dedi.

Samsun\'da balık kilogram fiyatlarının hamsi 10 TL, barbun 20 TL, istavrit 5 TL, uskumru 7 TL, mezgit 7 TL, palamut 3 tane 10 TL, kalkan 80 TL, levrek 25 TL olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Balık tezgahlarından detaylar

(SÜRE:1.28 Dk) (BOYUT:47.23 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/ SAMSUN, (DHA)

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