DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT AĞABEYİNİ ÜNİFORMASI VE KEBİYLE UĞURLADI

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü terör operasyonlarında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili uzman çavuş 25 yaşındaki Muhammet Arıkan, memleketi Çal İlçesi\'nin Bayıralan Mahallesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise öğrencisi 15 yaşındaki Fatma Arıkan, ağabeyinin üniformasını giyip, komando kebini takarak son yolculuğa uğurladı. Ağabeyinin cenazesine sarılan Arıkan, \"Ben de vatan için çalışacağım\" dedi. Terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonun sürdüğü Nusaybin İlçesi Çalıköyü Mahallesi\'nde, dün (pazartesi) bir grup PKK\'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Denizlili Uzman Çavuş Muhammet Arıkan şehit düştü. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu ve evli olan şehit Muhammet Arıkan için Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi şehit Arıkan\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için baba evine götürüldü. Şehidin kardeşi lise öğrencisi 15 yaşındaki Fatma Arıkan, ağabeyinin üniformasını giyip, komando kepini takıp, elinde resmiyle cenazeyi karşıladı. Cenaze eve getirilirken, sırtına Türk bayrağı da asan Fatma Arıkan, ağabeyinin cenazesinin önünde yürüdü. Oğlunun şehit haberini dağda keçi otlatırken alan anne Hatice Arıkan ise gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Şehidin iki yıllık eşi Ümmühan Arıkan ve anne Hatice Arıkan\'ı kadın subay teselli etmeye çalıştı. Besici baba İbrahim Arıkan da tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyleri Mesut ve Mehmet Arıkan, küçük kız kardeşlerinin yanından ayrılmadı. Baba Arıkan ise gelinini teselli etmeye çalıştı. Evin önünde duaların okunmasının ardından şehidin cenazesi askerler tarafından taşınarak mezarlığa götürüldü.

Bayıralan Mahalle Mezarlığında öğle namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı

evimgeneral Musa Çitil, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 11. Komando Tugay Komutanı Albay Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediyle Başkanı AK Partili Osman Zolan, Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş cenazeye katıldı. Mezarlıkta Fatma Arıkan ve şehidin eşi Ümmühan Arıkan, cenazeye sarıldı. Ümmühan Arıkan, eşinin kardeşini teselli etmeye çalıştı. Tabuta sarılan Fatma Arıkan, \"Bende vatan için çalışacağım\" dedi.

Şehit Muhammet Arıkan\'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kaldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Evin önüne cenazenin gelmesi

- Kız kardeşinden görüntü

- Ağabeyleri ve anne babasından görüntü

- Cenazeye sarılmaları

- Cenaze namazının kılınmasından

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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2)BOZDAĞ: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN KÜRTÇÜLÜK; KÜRT ÇOCUKLARINI KANDIRMAK İÇİN BİR TATLANDIRICIDIR

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Türkiye S-400 füzesini alacak ve hava savunma sistemini bununla daha da güçlü hale getirecektir. Pek çok konuda bilim adamlarımızın üreteceği katkılarla iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Savunma sanayi alanında ülkemizin güçlenmesi Türkiye’nin dünyada ve bölgede daha güçlü olmasına yol açacak. PKK terör örgütü için Kürtçülük; gerektiğinde ölecek, öldürecek, Kürt çocuklarını kandırmak için bir tatlandırıcıdırö dedi.

EMPERYALİZME KARŞI EN BÜYÜK MEYDAN OKUMAYI CUMHURBAŞKANI YAPIYOR

Bekir Bozdağ, Yozgat’ta, Bozok Üniversitesi Akadamik Yıl açılış törenine katıldı. Bozdağ, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, aklını kiraya vermiş, düşünemeyen insanların terör örgütleri tarafından kullanıldığını belirterek, Türkiye’de DHKP-C diye bir terör örgütü var. Sadece kapitalistlerin talimatlarını yerine getiren bir örgüt. Emperyalistlerin tetikçisi. Ama bakın hala yürürler, \'emperyalizme karşı omuz omuza\' diye. Ya senin patronun emperyalizmin kucağında oturuyor. Türkiye’de kimi öldür derse onu öldürüyorsun. Bunu göremez, çünkü akıl esir. Emperyalizme karşıysan, Tayyip Erdoğan’ın yanında duracaksın. Emperyalizme karşı en büyük meydan okumayı bugün Türkiye’nin Cumhurbaşkanı yapıyor. Atatürk’ün yaptığı gibi. Eğri oturacağız ama doğru konuşacağız. PKK terör örgütü de öyle. Bütün terör örgütleri büyük güçlerin taşeronudur. Bilumum terör örgütleri, taşeron. PKK terör örgütü için Kürtçülük; gerektiğinde ölecek, öldürecek, Kürt çocuklarını kandırmak için bir tatlandırıcıdır. DAEŞ terör örgütü de öyle proje bir terör örgütüdürö diye konuştu.

SAVUNMADA YERLİLİK ARTIYOR

Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olması konusunda üniversitelerin büyük katkısının olduğunu söyleyen Bozdağ, “Bugün Tüüceiakiye savunma sanayiindeki yerlileştirme oranını daha yukarılara çekebilmiş olsaydı, biz daha farklı bir yerde olurduk. Son günlerde insanız hava araçları üzerinden yürütülen tartışmalara baktığınızda, esasında insansız hava aracının Türk mühendislerinin eseri olmasından dolayı rahatsızlık var, yerli olmasından dolayı rahatsızlık var. 2002’de Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 20’ydi, bugün yüzde 65’e geldi. Biz bunu yüzde 80-85’lere kadar taşıyabiliriz. Onun için bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin Makine Kimya Enstitüsü\'nde silah sanayinde çalışan, pek çok mühendisin nasıl öldüğüne dair haberleri hep duydunuz. Ne zaman bir adım atılsa, bir bakıyorsunuz bir olay oluyor. Ama çok zeki, çok çalışkan, herhangi bir psikolojik sorunu olması mümkün olmayan kıymetli evlatlarımız bir bakıyorsunuz intihar etmiş. Üzerine giden oldu mu? yok. Ama şimdi bütün bunların hepsinin üzerine gidiyoruz ve bu alanda çalışan herkesi hem daha iyi koruyoruz, hem de her tarafı dört gözle takip ediyoruz. Savunma sanayi konusunda üniversitelerimizle, savunma sanayimizle, iş adamlarımızla iş birliği ile geleceğe, Türkiye’yi taşımamız lazımö dedi.

S-400 FÜZELERİ HAVA SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRECEK

Türkiye’nin S-400 füzelerini almak istemesine herkesin karşı çıktığını söyleyen Bozdağ, “Bizim hava savunma sitemimiz olmasın mı? Havadan bir füze atıldığında Türkiye olarak bu füzeyi etkisiz hale getirecek bir savunma aracına sahip olmayalım mı?. Şimdi bakın Suriye’de karışıklık var, Almanya, Hollanda ve değişik NATO ülkeleri yardım ettiler, geçirdiler. Biz diyoruz ki kendimiz yapalım. Bizim paramız var. Alalım, \'olmaz\' diyorlar. \'Siz verin, sizden alalım\' olmaz. \'O zaman biz başkasından alalım\' gene olmaz. Biz kendimiz üretmek istiyoruz. \'Başkasından alalım\' o da olmaz. Ne yapacağız biz o zaman; başımıza bir felaket geldiği zaman sizin kapınızda yalvar yakar mı olacağız?. Elimizde imkanlarımız var, biz kendi imkanlarımızla bu adımı atabiliriz ve atıyoruz. Allah\'ın izniyle de attık. Anlaşma imzalandı, kaparolar verildi ve Türkiye S-400 füzesini alacak ve hava savunma sistemini bununla daha da güçlü hale getirecektir. Pek çok konuda bilim adamlarımızın üreteceği katkılarla biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Savunma sanayi alanında ülkemizin güçlenmesi, Türkiye’nin dünyada ve bölgede daha güçlü olmasına yol açacak. Sadece ekonomimiz yetmez, bu alanda da çok güçlü olmamız lazım. Bunun üzerinde ciddiyetle durduk, durmaya da devam edeceğizö şeklinde konuştu.

İKAZLARA RAĞMEN REFERANDUM OLSA, KARŞILIĞI DA OLUR

Irak\'ın kuzeyinde bir oldu bittiye Türkiye\'nin izin vermeyeceğini belirten Bozdağ, \"Dünya \'a ayağa kalktı, biz de ayağa kalktık. Araplar karşı, Türkmenler karşı. Bırakın Arapları ve Türkmenleri, bölgede yaşayan Kürtler karşı. Parlamentoda oylama yaptılar, neredeyse yarısı oylamaya katılmadı, katılanların da neredeyse yarısına yakını \'hayır\' oyu verdi. Onlar da istemiyor. Birleşmiş Milletler istemiyor, dünya istemiyor, ama orada \'ben bunu yapacağım\' diyen bir hastalıklı zihniyet var. Çok net söylüyorum; bölgede yapılacak, hangi hesapla, hangi niyetle olursa olsun, bu tür adımlar bölgenin güvenliğini ortadan kaldırır, huzuru, barışı, istikrarı, bombalar. Sadece bölgenin değil, bölgedeki ülkelerin de pek çok şekilde bundan zarar görmesine yol açar. Hiç kimse de bu zararın doğmasına izin vermez. İstikrar, iyi komşuluk ilişkileri, ekonomide istikrar, başka şeylerle ilgili konularda elbette Türkiye Irak bölgesel yönetimine bugüne kadar destek oldu, bundan sonra da iyi niyetli şeyler olursa aynı şekilde destek olmaya devam eder. Ama eğer Türkiye\'nin güvenliğini, bölgenin güvenliğini tehdit edecek, bütün bu uyarılara ve ikazlara rağmen referandum adımını atarsa, bunun elbette bir karşılığı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, cuma günü Milli Güvenlik Kurulu arkasından Bakanlar Kurulu toplanacak ve bu konuda Türkiye\'nin atacağı en son adımları kararlaştırıp, bütün dünyaya ilan edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bozdağ’ın gelişi, salona girişi

-Salondan görüntüei-Bozdağ’ın konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

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3)KALKINMA BAKANI ELVAN: GELENEKSEL MESLEKLERİMİZİN YAŞATILMASI SON DERECE ÖNEMLİ

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, gelişen dünyaya rağmen geleneksel mesleklerin korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Mersin\'de Esnaf Odaları Birliği tarafından Ulu Cami önünde düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programa Bakan Lütfi Elvan\'ın yanı sıra, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ve esnaflar katıldı. Törende, bir çırağın kalfalık ve oradan ustalığa dönüşen hikayesi, ahilik kültüründe ustalığın kabulü tiyatral bir dille anlatıldı. Komisyon tarafından seçilen \'Yılın Ustası\' Selim Yonuk, \'Yılın Kalfası\' Nurettin Kazak ve \'Yılın Çırağı\' Muhteber Yıldız ödüllerini aldı. 2017\'nin İl Ahisi seçilen Selim Yonuk ödülünü Bakan Elvan\'ın elinden aldı.

GELENEKSEL MESLEKLER YAŞATILMALI

Dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurulmasının yanında, geleneksel mesleklere olan önemin de gösterilmesi gerektiğini ifade eden Elvan, \"Özellikle geleneksel mesleklerimizin korunması, muhafazası ve o mesleklerin yaşatılması son derece önemli. Hükümetimiz bu yönde geçmiş yıllarda düzenlemeler yaptı. Geleneksel mesleklerimizi yaşatalım, ayakta tutalım, bizden sonraki nesillerde o geleneksel mesleklerimize sahip çıksınlar, gençlerimiz o mesleklerimizi yaşatsınlar. Bu son derece önemli bir konu\" dedi

Her daim esnafın yanında olduklarını kaydeden Bakan Elvan, \"Biz hükumet olarak bu güne kadar esnafımızın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Başta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Başkanı olmak üzere, tüm Esnaf Odaları Birliği Başkanlarımızın görüşlerini, düşüncelerini ve mevcut sorunlarını teker teker dinledik ve dinlemeye devam ediyoruz. Dile getirdikleri bir çok hususu bu gün itibariyle önemli ölçüde çözdük. Ortak akıl hiç bir zaman hata yapmaz. Biz de ortak akla mutlaka başvuruyoruz\" diye konuştu.

Tören, halk oyunları gösterisi ve geleneksel etli pilav ikramı ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Lütfi Elvan karşılanırken

- Elvan protokol ile birlikte

- Ustalık yolculuğu tiyatral şekilde anlatılırken

- Yılın Ahisine ödülü takdim edilirken

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 3\'9\" BOYUT: 102MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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4)PROTOKOLE GARSONLU, GAZİLERE SELF SERVİS

DÜZCE Valiliği\'nin 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlediği kahvaltıda kent protokoline garsonlar servis yaparken, gaziler ve yakınları sıraya girip kendileri aldı. Gaziler Günü nedeniyle önce Anıtpark\'ta tören düzenlendi. Valilik, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi\'nce Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Dernek Başkanı Vedat Nefesoğlu\'nun konuşması ardından parktaki tören sona erdi. Daha sonra Valilik tarafından gaziler ve şehit yakınları için verilen kahvaltı programına geçildi. Kahvaltıya Vali Zülkif Dağlı\'nın yanında AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vali yardımcıları, daire müdürleri de katıldı. Vali Dağlı, Milletvekili Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu\'nun oturduğu masa ile diğer protokol üyelerinin oturduğu masalara garsonlar tarafından servis yapıldı. Gaziler ve şehit yakınları ise kahvaltılarını sıraya girip kendileri aldı. Gazilerden bazıları yaşlı olmaları nedeniyle tabaklarına kahvaltılık alırken zorlandı. Bir gazinin, dolu tabağı ve bastonuyla masasına yürürken zorlandığı gözlendi. Gaziler ve şehit yakınları, kahvaltı ardından otelden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gazilerin sırayla kahvaltılık alması

-Şehit yakınları kahvaltılık alırken

-Protokol masalarına garsonlar servis yaparken

-Yaşlı gazilerden görüntü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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5)VALİ ATİK, 12 PKK\'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARI TANITTI

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, Eruh İlçesi kırsalı ve Akmeşe bölgesinde geçtiğimiz hafta düzenlenen ve 12 PKK\'lının öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatları, düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Eruh İlçesi kırsalı ve Akmeşe Köyü kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen ve 12 PKK\'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, yapılan arazi aramalarında, ele geçirilen silah ve mühimmatlar, İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Vali Ali Fuat Atik ve İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Belek, silah, techizat ve mühimmatları tek tek gazetecilere göstererek tanıttı.

Burada konuşan Vali Atik, Akmeşe kırsalında ele geçirilen malzemeleri sergilediklerini belirterek, \"Daha önceden istihbarat birimlerimizin etkin çalışması sonucunda Akmeşe bölgesinde iki grubun toplantı yapacağını ve ilimizde büyük bir eylem hazırlığı içinde olduklarına dair almış olduğumuz duyum üzerine operasyonlar başlattık. Geçen hafta yapılan operasyon esnasında ise 12 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bu teröristlerden ele geçirilen malzemeler gördüğümüz gibi masanın üzerindedir. Bu grubun ne kadar önemli bir grup olduğunu da bu ele geçirilen malzemeler göstermektedir. Çeşitli ebatlarda uzun namlulu silahlar, el yapımı patlayıcı düzenekleri, bir kısım malzemeler, yani burada olmayan malzemeler de operasyon esnasında tahrip olmuş durumda, onun için buraya getirmedik. Şu anda da arazide arama tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Biz Alay Komutanı ve Tugay Komutanımız ile birlikte de öğleden sonra bölgeye gideceğiz ve bizzat arama tarama faaliyetlerine nezaret edeceğim. Şunu son söz olarak söyleyebiliriz ki, ilimizde Akmeşe olarak bilinen grup tamamen imha edilmiştir\" dedi. Vali Atik\'in konuşmasının ardından komutanlar silahları tek tek basın mensuplarına göstererek tanıttı.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen mühimmatlar

Vali Ali Fuat\'ın konuşması

Komutan, ele geçirilen silah ve mühimmatları göstererek anlatması

Mühimmatlardan yakın görüntü,

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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6)ÜSTEĞMEN SEVİL KARAGÖZ: ŞEHİT NURLANMIŞ, GAZİ ONURLANMIŞ ASKERDİR

TEKİRDAĞ\'da Gaziler Günü\'nde konuşan Üsteğmen Sevil Karagöz, \"Şehit nurlanmış gazi onurlanmış askerdir\" dedi.Tekirdağ\'da Gaziler Günü nedeniyle valilik önündeki Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene Vali Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Albay Kemal Cöne, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ temsilcisi Ahmet Akıncı tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasın ardından 8\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda görevli personel öğretmen Üsteğmen Sevil Karagöz, konuşma yaptı. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu belirten Karagöz, vatanın ve milletin varlığının devamını, bayrağın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğün korunmasını ve milletçe namusla, şerefle yaşamayı, gazi ve şehitlere borçlu olduklarını söyledi. Karagöz, şöyle dedi:

\"Milli Mücadele sonrası kazanılan büyük zaferin mimari Ulu Önder Atatürk\'e TBMM tarafından mareşallik ve gazilik unvanının verildiği günün 96\'ncı yıl dönümüdür. Tarih boyunca bağımsız yaşamış milletimiz esarete alışık olmayan asil bir millettir. Etrafını saran düşmanlarına karşı 3 kıta da zaferlerden zaferlere atlamış ecdadını örnek alan Mehmetçiğimiz, Anadolu\'da, Kore\'de, Kıbrıs\'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkına girdiği bir çok savaştan alnının akıyla çıkmıştır. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz milletimizin şahadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Şehit nurlanmış gazi onurlanmış askerdir.\"

Tören, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından valilik tarafından düzenlenen yemeğin ardından son buldu.

Programa, şehit ve gazi yakınları, protokol üyeleri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Görüntü Dökümü

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-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Törene katılan gaziler

-Anıta çelenk sunulması

-Üsteğmen Karagöz\'ün konuşması

-Tören alanındaki protokol üyeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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7)SERVİS KURBANI TUNAHAN TOPRAĞA VERİLDİ

SİVAS\'ta dün okula giderken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Tunahan Kayabaş köyünde son yolculuğuna uğurlandı.eiKaza dün öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 47\'nci sokakta yaşandı. Şehit Talha ieiaEmre Zilegil İkokul üçüncü sınıfında eğitim gören Hülya-Mehmet Kayabaş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tunahan Kayabaş eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde öğle arasında yemek için evine gitti. Evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden dondurma almak için 1 lira aldı. Bakkala gittikten sonra karşıdan karşıya geçtiği sırada Mehmet Y.\'nin kullandığı 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü Tunahan\'a çarptı. Ağır yaralanan Tunahan Kayabaş kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayabaş bugün Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde toprağa verildi.

\"HAYIRLI YOLCULUKLAR YAVRUM\"

Öğlen namazı sonrası köy camisinde kılınan cenaze namazına Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Kayabaş\'ın yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası Tunahan Kayabaş\'ın dedesi Ahmet Kayabaş tabuta sarılarak, \'Hayırlı yolculuklar yavrum. Adın kaldı yavrum\' diyerek ağladı. Babası Mehmet Kayabaş ve yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Tunahan Kayabaş\'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan öğrenci servis minibüsü sürücüsü Mehmet Y. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan Mehmet Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntü

-Cenaze namazından görüntüler

-Cenaze namazına katılanlar

-Dedesinin tabuta sarılıp söylediği sözler

-Yakınlarının üzüntüsü

-Cenazenin uğurlanması

-Ölen çocuğun fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(157 mb)

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8)7 YAŞINDAKİ BARAN, GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

BURSA\'nın İnegöl İlçesi’nde, bu yıl ilkokula başlayan 7 yaşındaki Baran Barış’ın doğduğundan bu yana makas değmeyen uzun saçları, görenleri şaşırtıyor.

Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran, uzun saçlarıyla dikkat çekiyor. 7 yıl önce doğan Baran’ın babası oğlunun giderek uzayan saçlarını çok beğendi ve kestirmeye kıyamadı. Baran\'ın boyu 1 metre 10 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 55 santimetreye ulaştı. Aile, eğitim-öğretim dönemi başlamasına rağmen Baran’ın saçlarını kestirmeye yine kıyamadı. İnegöl\'ün Fatih İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan Baran’ın erkek olduğunu farkeden öğretmenleri ve arkadaşları bu duruma şaşırıyor. Okul çıkışında Baran\'ı almaya gelen annesi Hediye Barış, \"4 çocuğumuz var. 4 erkek evladımızın 3\'üncüsü Baran. Baran 7 yıl önce dünyaya geldi. 4 aylık olduğunda saçları çok güzel ve gürdü. Babası Osman Barış, çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedi. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, kestirmeye kıyamadık. 7 yaşına geldi, ilkokulu başladı. Halen saçına makas değmedi\" dedi.

şırdığını ifade eden anne Barış, \"Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. İnanmayanlar çok oluyor. Siması da kıza benziyor. Kimse erkeğe benzetmiyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Yıkıyoruz, krem sürüyoruz, bakım yapıyoruz. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Öğretmenleri, Baran ile konuşacaklar. Baran\'ı ikna edebilirlerse saçları kesilebilir\" İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Baran’ın okula giriş ve çıkış görüntüleri

Arkadaşları ile sohbet etme görüntüleri

Anne ile röportaj

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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9)VAN\'DA 57 KİLO 853 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada 57 kilo 853 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi Yeşilova Sokak\'ta park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste arama yapan polis ekiperi, bagaj kısmında 57 kilo 853 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili K.T. gözaltına alındı. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.T. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüste yapılan arama

-Esrarın bulunması

-Esrarın Emniyette sergilenmesi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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10)GAZİLER GÜNÜ\'NDE 15 TEMMUZ GAZİSİNE ANLAMLI ZİYARET

19 Eylül Gaziler Günü ile Atatürk\'e Gazi Ünvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin 96\'ncı yıldönümü, Ankara\'nın Kahramankazan İlçesi\'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene çok katılmak istediği halde, 15 Temmuz darbe kalkışmasında açılan ate sonucu sol bacağı kopan, GATA\'da yarın 30\'uncu ameliyatını olacak olan gazi Mustafa Zorova\'yı Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel ile 15 Temmuz gazisi Derya Ovacıklı, ziyaret etti.

Kahramankazan\'da düzenlenen Gaziler Günü törenine Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Ahmet İlbaş, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, gaziler, şehit aileleri ve ilçe protokolü katıldı.

15 TEMMUZ GAZİSİ 30\'UNCU AMELİYATINI OLACAK

Milli Egemenlik Parkı\'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra devlet kurumlarının Atatürk büstüne çelenk sunumuyla devam etti. Törenin ardından Kaymakam Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel ve 15 Temmuz Gazisi Derya Ovacıklı, sol bacağı kopan15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova\'yı evinde ziyaret etti. Darbe kalkışmasında açılan ateş sonucu yaralandıktan sonra sol bacağı kopan ve yaklaşık 15 ayda 29 ameliyat geçiren Mustafa Zorova, törene çok katılmak istediğini belirtmesine rağmen ayağındaki ağrılar nedeniyle yatağından kalkamadı. Yarın GATA\'ta 30\'uncu ameliyat gerçekleştirilecek olan Zorova\'yı evinde ilçe protokolü ziyaret etti.

HELALLİK İSTEDİ

Gazi Mustafa Zorova, evinde İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve beraberindekileri görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Çektiği acıları yüzünden okunan Zorova, yarınki ameliyattan çok korktuğunu belirterek Kaymakam Aksakal ve beraberindekilerden helallik istedi. Duygusal anların yaşandığı dakikalarda Kaymakam Aksakal ve Savcı Yıldız, Mustafa Zorova\'ya teselli vererek, ameliyattan korkmaması gerektiğini tekrar ayağa kalkmak için bu ameliyatların gerekli olduğunu belirtti.

SÜRÜNEREK DE OLSA BİR DAKİKA DURMAM, GİDERİM

15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova , \"Çok acılar çektim çekmeye de devam ediyorum. O kadar narkoz yedim ki, artık korkuyorum kalkamam diye. Allah korusun, yine öyle bir şey olsa, sürünerek de olsa yine giderim, öleceğimi bilsem de yine giderim\" dedi.

HİÇBİR GAZİ VE ŞEHİDİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Kaymakam Engin Aksakal da yaptığı konuşmada, \'19 Eylül Gaziler günü nedeniyle Mustafa amcanı bir kez daha ziyaret etmek istedik. Onların gösterdiği kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak adına Geçmişten bugüne tüm gazi ve şehitlerimizi unutmamalıyız unutturmamalıyız. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor\" dedi.

GAZİ OVACIKLI\'DAN GAZI ZOROVA\'YA: METANETLİ OL

15 Temmuz gazisi Derya Ovacıklı, Mustafa Zorova\'ya, \"Mustafa amca metanetli ol. Bir yıl önce ikimizin de bacağını keseceklerdi. Allah\'a çok şukur ben iyi oldum, inşallah sen de iyi olup, ayağa kalkacaksın. Metanetini koru\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Tören alanından görüntüler

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova\'yı ziyaret

Ziyaretten detay görüntüler sohbetlerden detaylar

Kaymakam Engin Aksakal\'ın açıklaması

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova\'nın açıklaması

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)-

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11) ASKERİN AİLESİNE BAGAJ SÜRPRİZİ

SİVAS\'ta vatani görevini yapan Görkem Pala, izinli olarak otobüsle Niğde\'ye geldikten sonra, ailesinin yanına bir arkadaşının kullandığı otomobilin bagajında gidip sürpriz yaptı. Pala\'nın, otomobilin bagajından çıkıp anne ve babasına sarılma anı, bir arkadaşı tarafından görüntülendi.

Askerlik görevini yapan Görkem Pala, Niğde\'de yaşayan babası Fazlı, annesi Sevinç Pala\'ya sürpriz yapmak istedi. Ailesine izne geleceği günü farklı bir tarih olarak söyleyen Görkem Pala, otobüsle geldiği Niğde\'de arkadaşları tarafından otogarda karşılandı. Pala, evine yaklaşırken, otomobilin bagajına gizlendi. Evin önüne gelen arkadaşı, Görkem Pala\'nın ailesine seslenip aracının bozulduğunu, bagajı açmalarını istedi. Bunun üzerine arabanın bagajını açan babası Fazlı Pala, oğlunu görünce şoke oldu. Bagajın içine bakan annesi Sevinç Pala ise sevinç çığlıkları atarak oğluna sarıldı. Baba Fazlı Pala, \"Böyle bir şey beklemiyorduk. Oğlum ertesi gün gelecekti. Bagajda görünce çok mutlu oldum. Şu an ki mutluluğumu ifade edemiyorum\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Arabanın gelmesi

- Baba tarafından bagajın açılması

- Bagajdan askerin çıkması

- Annenin şaşırması

- Asker ve ailesinin bir birine sarılması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)