DHA YURT BÜLTENİ-9 

Şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök, toprağa verildi

BİNGÖL\'ün Adaklı İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök\'ün cenazesi memleketi Osmaniye\'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök\'ün cenazesi merkeze bağlı Dervişli Köyü\'ndeki baba evine götürüldü. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunu gören anne Döndü, baba Reha, kız kardeşleri Fatma, Merve ve eşi 8 aylık hamile Yasemin Kök ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ardından köy meydanında düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin tabutuna sarılan eşi Yasemin Kök, \"Emanetine sahip çıkacağım\" diyerek gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran baba Reha Kök taziyeleri kabul ederken, anne Döndü Kök ise alana sedye ile getirildi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin 1 yıl önce dünya evine girdiği, 5 yıllık asker olduğu, daha önce Tokat\'ta görev yaptığı ve yaklaşık 1.5 ay önce Bingöl\'e tayin olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit cenazesinin askerlerin omzunda taşınması

- Şehit yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Şehit cenaze töreninden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: OSMANİYE (DHA)

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Marmaris darbe girişimi davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: \"Su o kadar bulanık ki\" (3)

DURUŞMA TAMAMLANDI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki gündür savunma yapan tutuklu sanık binbaşı Şükrü Seymen, \"İddianamenin ahlaklı bir şekilde hazırlandığına inanmıyorum. Ülkemde hukuk kokmuştur. Üstte oturanları altta göreceğim. Yapmadığım suçtan ceza alırsam, bunu tezgahlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Allah onları bu dünyada malsız bıraksın\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Söylediklerin haddini aşıyor. Ağzından çıkanları kulağın duysun. Kendine çeki düzen ver, savunmana son vereceğim. Türkiye\'de hukuk olmazsa sen burada rahat konuşamazsın\" dedi.

SÖNMEZATEŞ\'TEN KIZINA CİNSEL TACİZ İDDİASI

Seymen\'in savunmasını tamamlamasının ardından söz almadan ayağa kalkan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, \"13 yaşındaki kızım, cinsel tacize uğradı. Savcı bey beni duyuyor musun\" demesi üzerine salon karıştı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sandalyeleri tekmeleyerek bağıran Sönmezateş\'i duruşma salonundan attı. Darbeci askerlerin birbirlerine \'ahlaksız\' ithamında bulunması üzerine Baştoğ, sanıklardan Sönmezateş ile yarbay Davut Uçum\'u 1 oturum, üsteğmen Mehmet Demir\'i ise karar oturumuna kadar duruşmalardan men etti. Sanıklar, jandarma tarafından salondan çıkartıldı.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ\'un yaşananları zapta geçirmesi sırasında araya giren Sönmezateş\'in avukatı Nevre Hükkamoğlu, \"Cezaevi görevlilerinin müvekkilimin kızının iç çamaşırını çıkardığını da ekleyin\" dedi. Baştoğ, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması gerekteğini söyledi.

Duruşmaya 11 Eylül Pazartesi günü saat 09.00\'da, pilot albay Zeki Göçmen\'in esasa ilişkin savunması ile devam edilecek.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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İzmir\'de 9 Eylül coşkusu (2) (Geniş Haber)

Karşılıklı sloganlar atıldı



İZMİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katıldığı törenlerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir gün önce İZBAN Selçuk istasyonun açılışı sırasındaki protestolar nedeniyle töreni terk etmesinin ardından, Konak Meydanı\'ndaki törende Başbakan Binali Yıldırım ile tekrar bir araya geldi.

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül törenleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin organize ettiği \'Zafer Yürüyüşü\' düzenlendi. CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00\'da Basmane\'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün resminin olduğu poster, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu iki büyük bayrak ve posterin yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, çevre köylerden gelen çiftçilerin taktığı poşuyla yürüdü. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı\'na yüründü. Yol boyunca \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'İzmir Aziz\'dir Aziz kalacak\' sloganları atıldı. Yer yer İzmir Marşı söylendi.

ÇELENK SUNULDU

Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri ve töreni izlemeye gelen İzmirliler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törene aralarında siyasi parti yöneticilerinin de yer aldığı protokol üyeleri de katıldı. İzmirliler törene gelen polis, asker ve gazilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, Konak Meydanı\'ndaki bayrak törenine katılmak için buradan ayrıldı.

KONAK\'TA TÖREN YAPILDI

Konak\'taki törene ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile beraberinde CHP\'li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları geldi. Kocaoğlu ile birlikte alana gelen bir grup da, bariyerlerle ayrılan izleyici bölümüne alındı.

KARŞILIKLI SLOGANLAR ATILDI

Bu arada Konak Meydanı\'ndaki iki grup arasında gerginlik yaşandı. Bir grup \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları atarken, diğer grup ise \'Recap Tayyip Erdoğan\' diye slogan attı. Çıkan gerginlik, Çevik Kuvvet polisi ve milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdirildi. Konak Meydanı\'ndaki törene Başbakan Binali Yıldırımın da katıldı. Tören Başbakan Yıldırım\'ın gelmesi ile saat 10.30\'da başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Necip Kalkan, Atilla Kaya, Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Murat Bakan da katıldı.

TEMSİLİ SÜVARİ

Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir\'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Başbakan Binali Yıldırım\'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Sonrasında başka bir süvari birliği tarafından Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz tepesinden getirilen toprak ve Türk bayrağı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na teslim edildi. Bakan Eroğlu da getirilen toprak ve bayrağı Başbakan Binli Yıldırım\'a teslim etti. Ardından Konak Meydanı\'ndaki tören sona erdi. Bu arada dün Selçuk İZBAN hattının açılışı töreninde tepkilere kızıp alanı terk eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım kurtuluş günü töreninde buluşmuş oldu.

Törenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'deki programına devam etmek için Konak Meydanı\'ndan ayrıldı. İzmir protokolü ise 9 Eylül kutlamalarına devamı için tekrar Cumhuriyet Meydanı\'na döndü.

KUTLAMALARA DEVAM EDİLDİ

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı\'nda devam edildi. İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep\'in yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda İzmirli törenlere katıldı. Konak Meydanı\'ndaki bayrak törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım ve Vali Erol Ayyıldız ise aynı saatlerdeki açılış ve temel atma programı nedeniyle buradaki kutlamalara katılamadı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yaptı. Kocaoğlu, \"9 Eylül sadece ülke topraklarının değil; varlığımızın, namusumuzun ve hürriyetimizin işgalden kurtarıldığı bir gün! Ama 9 Eylül sadece kurtuluş değil! Aynı zamanda kuruluş ve küllerinden doğuş günü. 9 Eylül bir destan, emperyalizme karşı ilk kurşun 9 Eylül. Hasan Tahsin, Yüzbaşı Şerafettin, İsmet Paşa, Mustafa Kemal\'dir 9 Eylül, Mustafa Kemal! 9 Eylül namus, 9 Eylül zafer, 9 Eylül bağımsızlık, 9 Eylül inanç, 9 Eylül hürriyet, gurur, kıvanç ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti\'nin mayasıdır 9 Eylül. Ne mutlu bizlere\" dedi.

\"EFEDİR İZMİRLİ EFE\"

Kurtuluş Savaşı\'nı başlatan kahraman bir kentte yaşadıklarını, İzmirliler olarak, Atatürk\'ün \'hemşehrisi\' olmaktan onur duyduklarını belirten Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti: \"Atamıza sahip çıkmayı, her şeyden önce bir yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Evet; İzmirli, her şeyden önce Atatürkçüdür. İzmirli vatanseverdir, merttir. Efedir İzmirli efe! Ülkesi ve ilkesi için ne lazımsa onu yapar; gözünü kırpmadan! Ama aynı ölçüde barışa ve özgürlüğe düşkündür. Aydındır, uygardır. Demokrattır İzmirli, hiç kimsenin olmadığı kadar.\"

\"İZMİR MARŞI UNUTTURULAMAK İSTENECEK MARŞ DEĞİLDİR\"

İzmir\'in ve Türkiye\'nin kurtuluş gününde, 9 Eylül\'de; Atatürk\'ü silmek, unutturmak ve itibarsızlaştırmak isteyenlere, Atatürk\'e yapılan saldırılara kol kanat gerenlere, Atatürk\'ün kenti İzmir\'den seslendiğini belirten Kocaoğlu \"Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlığımızın varlık sebebi, halk iradesinin, yurttaş özgürlüğünün teminatı, Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın en büyük dayanağıdır. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet! Herkes bunu böyle bilmelidir! Ve \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa\' dizeleriyle gönlümüze taht kurmuş İzmir Marşı, korkulacak, utanılacak, unutturulmak istenecek bir marş değildir. İzmir Marşı bu milletin gururudur, kıvancıdır, onurudur. İstedikleri kadar silmeye çalışsınlar; biz Mustafa Kemal Paşa\'nın adını o mücevher taşa defalarca yazacağız. Allah\'ından utansın dönenler geri. Ama biz dönmeyiz bu yoldan! Doğum günün kutlu olsun İzmir! Sen çok yaşa, çok yaşa İzmir\" diye konuştu.

Tören Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi\'nin folklor gösterisi, lise öğrencilerinin şiir dinletesiyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritm Grubu, Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de gösterilerini sundu. Ardından tüm ekiplerin final gösterisi ile kutlama programı sona erdi.

3\'üncü Büyük Taarruz Bisiklet Grubu da Anıtkabir\'den, savaşın yaşandığı güzergahları geçerek getirdiği Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı\'nda İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz\'a verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Utku BOLULU- Taylan YILDIRIM- Mustafa OĞUZ/ İZMİR, (DHA)-

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Mahir Ünal: Çok tehlikeli bir dil kullanıyorlar

CHP\'nin 15 Temmuz\'a yönelik \'tiyatro, kontrollü darbe, öngörülen ama önlenmeyen\' gibi sözlerini eleştiren Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Bugün çok tehlikeli bir dil ve söylem kullanıyorlar. \'Türkiye\'de adalet yok\'. Bunları içeriye dönük söylemiyorlar, dışarıya dönük söylüyorlar. Çünkü yarın bu davalarla ilgili AİHM\'ye gidildiğinde, AİHM\'ye altlık oluşturuyorlar\" dedi.

Ak Parti\'nin ilçe kongreleri için Antalya\'ya gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, ilk olarak Aksu İlçe Teşkilatı\'nın 4\'üncü olağan kongresine katıldı. Köseoğlu Düğün Salonu\'ndaki kongreye Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç ve Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili katıldı. Ak Parti Samsun Milletvekili ve Antalya koordinatörü Fuat Köktaş, kongrenin divan başkanlığını yaptı.

METAL YORGUNLUĞUNU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'metal yorgunluğu\' sözlerine değinen Mahir Ünal, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız diyor ya metal yorgunluğu, sakın ola ki metal yorgunluğunu üstünüze alınmayın. Cumhurbaşkanımızın söylediği şeyi iyi anlamak lazım, metal yorgunluğu nedir? Gönül ve nefsinize sorun, eğer ilk günkü aşkınızı, önceliklerinizi kaybettiyseniz, bu ruhla, inançla ve heyecanla hareket etmiyorsanız, öncelikleriniz değişmişse, o zaman deyin ki bir dakika bende metal yorgunluğu var. Cumhurbaşkanımızın kastettiği budur. Nefsinize, ruhunuza, vicdanınıza sorun yola çıkarken o günkü aşkınızı, heyecanınızı hissetmiyorsanız, öncelikleriniz değişmişse, vatan, bayrak, devletin bekası sözkonusu olduğunda sağına ve soluna bakınmadan ben varım, sorumlu olan benim diyemiyorsanız işte metal yorgunusunuz. Cumhurbaşkanımız işte bu istikamet üzerine bütün teşkilatlarını uyarıyor. Nefsinizi gözden geçirin, bir durum muhasebesi yapın diyor. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Biz ikinci atılım döneminde Türkiye\'yi 2023\'e, 2053\'e taşıyacak olanlarız.\"

FETÖ İLE AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

Mevcut fotoğrafa bakınca Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika\'da doğrudan Türkiye\'yi hedef alan siyasi ve devlet adamları olduğunu belirten Mahir Ünal, “İçerideki bir parti, anamuhalefet partisi neden aynı zihniyetle hareket ediyor? Önümüzdeki günlerde eğer gerçekleştirilirse CHP\'nin SDP ile Almanya\'da ortak bir etkinliği olacak. Bakıyorsunuz CHP\'nin bir milletvekili çıkıyor Türkiye\'nin terörle mücadelede kullandığı İHA\'ların kullanılmaması gerektiğini konusunda açıklama yapıyor. Ya da bakıyorsunuz bu milletin ak sütü gibi helal oylarıyla seçtiği meşru hükümete yurtdışındaki Türkiye karşıtlarının dili ve söylemiyle konuşuyorlar. Ya da son 4 yıldır ölümüne mücadele ettiğimiz FETÖ terör örgütüyle aynı dilde konuşuyorlar. Düşmanlık başka muhalefet başka bir şeydir. Bazı ülkeler Türkiye\'ye düşmanlık yapabilir, düşmanca bir tavır takınabilirler. Ama içeride bir siyasi partinin düşmanca tavır takınması kabul edilebilir değil\" şeklinde konuştu.

FETÖ AÇIKLAMASI

15 Temmuz öncesinde FETÖ terör örgütüyle mücadele etmediklerinin konuşulduğuna da değinen Mahir Ünal, “Biz 2002\'de iktidara geldiğimizde bu ülkede ilk verdiğimiz mücadele demokratikleşme, sivilleşme mücadelesiydi ve özgürlüklerin artırılması için ciddi mücadele verdik. Türkiye demokratikleşirken, vesayet odaklarından kurtulurken biz Ak Parti olarak bütün sivil unsurlarla beraber hareket ettik. Ve bütün su sivil unsurların içinde sivil toplum örgütü görünümlü yapılar vardı. Biz bunu ne zaman farkettik, devlet ne zaman farketti? 2012\'de, 2013\'de devlet açık olarak bunu gördü ve bu yapıyla mücadele etmeye başladı\" diye konuştu.

\'BU YAPININ SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİNİZ\'

Devletin FETÖ ile 2013\'den itibaren doğrudan mücadele etmeye başladığını kaydeden Ünal, \"Devlet bu yapıyla mücadele etmeye başladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'si ne yaptı hatırlayın. Gözaltına kalkan oldular mı, paralel devlet yapılanmasının mensuplarıyla ilgili adliyelerde milletvekilleri avukat sıfatıyla müdahil oldular mı? Biz mücadele etmeye başladık, peki siz, bu yapıya kalkan oldunuz. Ve özellikle bu yapının sözcülüğünü üstlendiniz\" dedi.

ÇOK TEHLİKELİ BİR DİL VE SÖYLEM

CHP\'nin 15 Temmuz\'a yönelik \'tiyatro, kontrollü darbe, öngörülen ama önlenmeyen\' gibi sözlerini eleştiren Ünal, şöyle devam etti:

“Bugün çok tehlikeli bir dil ve söylem kullanıyorlar. \'Türkiye\'de adalet yok, Türkiye\'de mahkemeler adalet dağıtmıyor. Türkiye\'de yargı iktidardan talimat alıyor\'. Bunları içeriye dönük söylemiyorlar, dışarıya dönük söylüyorlar. Çünkü yarın bu davalarla ilgili AİHM\'ye gidildiğinde, AİHM\'ye altlık oluşturuyorlar. Bu davaların bozulması için altlık oluşturuyorlar. Şimdi, \'efendim savunma hakkı kutsaldır, siz savunma konusunda da adil davranmıyorsunuz\' diyorlar. Yine içeri değil dışarıya konuşuyorlar. Amaçları ne? Türkiye\'deki yargılamaların adil olmadığı mesajını dünyaya vermek. Bu millet bu oyunu görüyor ve bu millet Allah\'ın izniyle bu oyunu da bozar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salon içi partililerin görüntüsü

Mahir Ünal ve protokolün salona girişi

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal\'ın konuşması

Partiye katılanlara rozet takımı

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Şanlıurfa\'da hurdacıda yangın

ŞANLIURFA\'da atık kağıt ve araç lastiklerinin bulunduğu hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Evren Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Atık malzemelerin istiflendiği hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek, çevreye sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentin birçok noktasından da görülen yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunması

- Yükselen dumanlar

- Yangın yerinde toplanan esnaflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Kocaeli\'nde hırsızlık yaptılar İstanbul\'da yakalandılar

KOCAELİ\'nde çeşitli iş yerlerinden inşaat malzemesi ve araç lastiği çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli İstanbul\'da polisin takibi sonucu yakalandı.

İzmit\'te bir inşaat firmasından yaklaşık 10 bin lira değerinde inşaat malzemeleri çalan ardından Darıca İlçesi\'nde de bir otomobil lastiği satan bir firmadan 80 bin lira değerinde 200 adet araç lastiği çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi polis işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından yola çıkarak takip altına aldı. Bu arada çaldıkları malzemeleri satan H.G(28), A.Y (61) polisin takibi sonucu İstanbul Kadıköy\'de yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheliler Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)(DHA)-

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Aranan zanlı yakalandı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, \'kasten adam öldürme\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 35 yaşındaki H.S.B., yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.S.B., tutuklandı.

Bodrum\'un Umurça Mahallesi\'nde şok uygulama görevi yapan trafik ekipleri, park halindeki bir aracın içindeki H.S.B.\'den şüphelenip kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, H.S.B.\'nin hakkında \'kasten adam öldürme\' suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Dışarıdan İngilizce ders verdiği öğrenilen H.S.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.S.B., tutuklandı.

H.S.B. hakkında, 2015\'te, Marmaris\'te otel işlettiği sırada yaşanan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla işlem yapıldığı, \'nefsi müdafaa\' gerekçesiyle serbest bırakıldığı, ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlının adliyeye getirilişinden görüntü

- Adliyeden görüntü

- Genel ve Detay gorüntü

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bodrum\'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Zanlıların tamamı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları M.K. ve 17 yaşındaki N.B.\'yi, Yalıkavak Mahallesi\'nde yakaladı. Ekipler daha sonra, yakalanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda \'Kerem\' kod adlı S.T. ve \'Başkan\' lakaplı N.K.\'yi de kaldıkları evlere yakın bir kahvehanede yakaladı. Operasyonda bir miktar skunk adlı uyuşturucu madde, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 4\'ü de \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlıların adliyeye getirilişinden görüntü

- Adliyeden görüntü

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Anadolu Sanat Festivali başladı

Bu yıl 8\'incisi gerçekleşen \"Anadolu Sonsuz Şükran Buluşması, Konya\'nın Hüyük ilçesinin Çavuş mahallesinde Erhan Güleryüz ve AYNA grubunun konseriyle başladı. Ana teması \"film müzikleri\" olan etkinliğe, dünyaca ünlü besteci Youki Yamamato da katıldı.

YAMAMATO: AMERİKAN DEĞİL TÜRK FİLMLERİ HEYECANLANDIRIYOR

Çevre halkın büyük ilgi gösterdiği ve ünlü müzisyen Cahit Berkay\'a \"Anadolu\'nun Şükran Ödülü\" verileceği festivalde, Harry Poster gibi filmlerin müziklerini yapan Youki Yamamato ile bir söyleşi yapıldı. Japon asıllı İngiliz besteci, Amerikan sektöründeki filmlerin kendisini artık heyecanlandırmadığını, bu sektörde uzun bir süreden beri tekdüzelik yaşandığını belirterek, bu nedenle Türkiye gibi doğu kültürüne ait ezgilerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Yamamato bu nedenle Türk yönetmen Atalay Taşdiken\'in çektiği ve kendisine Antalya\'da altın Portakal ödülü getiren \"Meryem\" filminin müziklerini büyük bir heyecanla yaptığını anlattı.

ASUMAN DABAK: BENİ MUHTAR SEÇİN

Festivalde dün de Ressam Fatoş Yalçınkaya\'nın tasarımlarını yaptığı ve Türkiye\'nin ünlü kadın ressam ve sanatçılarının bizzat manken olarak katıldığı \"Şalvar Defilesi\" gerçekleşti. Renkli görüntülerin oluştuğu defile büyuk ilgi gördü.

Festivale ünlü oyuncu Asuman Dabak da katıldı. Dabak, Çavuş Köyünü çok sevdiğini söyleyerek \"Beni bu köye muhtar seçer misiniz? \" köylülere sordu ve onlardan oy talep etti. Festivalde Cahit Berkay-Moğollar, Şeytan Taner, Mazlum Çimen, Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Bayhan gibi sanatçılar konserler verecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KONYA (DHA)

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