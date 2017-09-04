DHA YURT BÜLTENİ-9 

Yalova\'da tatilcilerin dönüşü sürüyor



TATİLCİLERİN bayram dönüşlerini son güne bırakmaları, Yalova’da hem karayolunda hem de İDO’ya ait Topçular İskelesi’nde yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini şehir dışında geçiren tatilciler, dönüşlerinde karayolunun yanı sıra hem Osmangazi Köprüsü’nü hem de İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Hattı’nı aktif olarak kullanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, D-130 Yalova-İzmit Karayolu’nda yoğunluğa neden oldu. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Yalova Jandarması da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini artırdı. Bayram trafiği yoğunluğunun yaşandığı Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayolunda Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de önlemlerini alarak her 10 kilometrede bir ekip bulundurdu. Alınan önlemlere yoğunluğa rağmen araçlar akıcı bir şekilde seyretti.

TOPÇULAR İSKELESİ’NDE 18 GEMİ GÖREV YAPIYOR

Bu arada, İDO’ya ait Eskihisar-Topçular hattında da yer yer akıcı yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin son günü nedeniyle İDO gerekli önlemleri alarak sefer yapan 15 arabalı vapur sayısını 18’e çıkarttı. Araçlar, alanda beklemeksizin Topçular’dan Eskihisar’a geçiş yaptı. Bayram tatilinin son gününde gece yarısından saat 16.00’ya kadar hattan 12 bin 780 aracın geçiş yaptığı, gemilerin ise karşılıklı olarak bu saate kadar 290 sefer yaptığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,(DHA)-

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Bakan Soylu tatil için bulunduğu yaylada top sektirdi stres attı

KURBAN Bayramı için memleketi Trabzon’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tatilini Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylasında geçirdi. Bölgede piknik yapan ailelerle de bir araya gelerek bayramlaşan Bakan Soylu çocuklarla top oynadı, kafasında top sektirerek stres attı.

Kurban Bayramı nedeniyle önceki gün kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili için Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylası’nı tercih etti. Geceyi burada geçirerek dinlenen Bakan Soylu, öğle saatlinde de yaylada piknik yapan ve çevrede gezinen ailelerle bir araya gelerek bayramlaştı. Bakan Soylu yaylada çimenler üzerinde top oynayan çocuklara da bir süre eşlik etti. Bakan Soylu oyun sırada topu başının üzerinde sektirmesi çevredekilerin de beğenisi topladı. Başının üzerinde bir süre top sektiren Bakan Soylu daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi, oyuncak hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan’ın yaylada top sektirmesi

Haber: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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Çaycılık yapan FETÖ mağduru astsubay: Üniformamı çok özledim



FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin şeref ve haysiyetini küçük düşürücü hareketlerde bulunmak, Türk toplumunun örf adet ve toplum yapısına uygun yaşamamak, içki ve kumara düşkünlük gibi iftiralarla ordudan ayrılmak durumunda kalan ve şu anda çaycılık yapan 41 yaşındaki Havacı Astsubay Başçavuş Bahadır Çınar, çok sevdiği üniformasına kavuşacağı günü beklerken, \"Ordudan atıldığımız dönemde mağduriyetimizi kimseye anlatamadık. Ama şu anda göğsümü gere gere beni FETÖ kumpasla ordudan attı diyebiliyorum\" dedi.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan soruşturma kapsamında kumpasla ordudan attığı subaylar üniformalarına geri dönmek için mücadele veriyor. İzmir\'in Seferihisar İlçesi\'nde yaşayan ve Tekirdağ\'da 2014 yılında Havacı Astsubay Başçavuş olarak görev yaptığı sırada ordudan atılan kumpas mağduru Bahadır Çınar da o askerlerden sadece biri. Ordudan ihraç edildikten sonra çaycılık yaparak geçimini sağlayan Çınar\'ın en büyük arzusu ise çok sevdiği ve 18 yıl gururla taşıdığı üniformasına geri dönebilmek. FETÖ\'nün kendisini kanunlara aykırı olarak sorguladıktan sonra ordudan ihraç ettiğini belirten Çınar, şunları söyledi: \"18 yıl gururla onurumla devletimize ordumuza hizmet verdim. Kumpas sonucu hiçbir gerekçe göstermeden görevimizden atıldık. Raporda re\'sen emekli yazıyordu. Ancak bunun emeklilikle alakası yoktu. Emekli olan kişi maaşını alır. Ama bizde öyle olmadı. Bizi usulsüz olarak sorguya çektiler. Normalde bir Türk vatandaşını devletin savcısı sorguya çeker. Ama bizi tanımadığımız bir teğmen sorguya çekti. Sorgu da baskı yapıldı. Özel hayatımızla ilgili abuk sabuk sorular sordular. Kız arkadaşın var mı? Eve kız getiriyor musun? Porno izliyor musun? Hangi tür pornoları izliyorsun? Alkol kullanıyor musun? Buna benzer saçma sorularla sorguya çekildik. Psikolojimizi bozup yapmadığımız bir şeyi kabul etmemiz için baskı yaptılar. Bize yapılanların hiçbirisi hukuki değildi. Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen darbe dönemleri incelendiğinde darbeden iki üç yıl öncesi ordudan atılmalar olur. 15 Temmuz\'daki kalkışma öncesi bizim atılmamız planlı yapılan bir şeydi.\"

\"ONURUMLA ÇAY BAHÇESİ İŞLETİYORUM\"

Ordudan kumpasla ihraç edildikten sonra hayatında büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü: \"O dönemde biz derdimizi kimseye anlatamadık. Haksız hukuksuz yere atıldığımızı kimseye anlatamadık. O dönemde niye kime anlatacaksın ki. Ama biz kendimizden emindik. Kumpas olduğu belliydi. Çok zorluk çektik. Özellikle manevi anlamda. Maddi olarak bir şekilde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Şu anda da İzmir\'de çay bahçesi işletiyorum. Onurumla yapıyorum bu işi. İnsanların onuruyla oynadılar. Kayseri\'de kumpas sonucu ordudan atılan Üstteğmen Nazlıgül Daştanoğlu, özel hayatıyla ilgili iftiralara dayanamayıp intihar etti. Bir kadın olarak ne kadar zor bir durum. Biz erkek olarak katlanabiliriz. Bir erkek ne kadar ahlaksız olabilir. Ancak bir kadın için çok ağır bir durum. Bu ve buna benzer kumpaslarla insanların hayatlarını kararttılar.\"

\"ÜNİFORMAMI ÇOK ÖZLEDİM\"

Devletine 18 yıl boyunca onuruyla hizmet ettiğini söyleyen Çınar, \"Üniformamı çok özledim. Nasıl özlenmez ki. 18 yaşından sonra bir 18 yıl taşıdım. Hiçbir yanlış yapmadan onurumla taşıdım. Geri dönüş süreci davası devam ediyor. Süreç biraz yavaş işliyor. Ancak geri döneceğime inanıyorum. Anayasa Mahkemesi bizim durumumuzu gördü. Hak ihlalinin olduğu ortada\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bahadır Çınar ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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Otomobilin lastiğini değiştirmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Genç kaptanın kahreden ölümü

BURSA\'nın Kestel ilçesinde yaşayan ve geçen yıl evlenen 1 çocuk babası 31 yaşındaki Aşkın Yeter, bayram ziyaretinden dönerken patlayan otomobilin lastiğini değiştirmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. BAL Ligi\'nde oynayan Kestel Belediyespor\'un kaptanlığını yapan Aşkın Yeter\'in ölümü ailesini, takım arkadaslarını ve ilçeyi yasa boğdu.

Kestel ilçe Müftülüğü\'nde Sürücü olarak çalışan Aşkın Yeter aynı zamanda geçen sene şampiyon olup BAL Lİgi\'ne çıkan Kestel Belediyespor\'un da kaptanlığını yapıyordu. Geçtiğimiz yıl Leyla Yeter ile evlenen ve 3 ay önce dünyaya gelen kızlarına Ela adını koyan Aşkın Yeter kurban bayramı nedeniyle, Eskişehir\'de yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Dün gece Kestel\'e dönmek üzere kullandığı otomobil ile yola çıkan Aşkın Yeter, Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmek için otomobilini yol kenarına çekti. Eşi ve kızı otomobilde bulunan Aşkın Yeter\'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kaçan aracın altında kalan Yeter olay yerinde yaşamını yitirirken yanında bebeği bulunan Leyla Yeter eşinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Aşkın Yeter\'in cenazesi bugün Bursa\'nın Kestel İlçesi\'nde ikindide Hacı Hasan Yıldız Çınar Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek Samsun\'un Bafra ilçesine gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Polis, kaza sonrası kaçan otomobilin plakasını ve sürücünün kimliğini araştırıyor

Görüntü dökümü

Cenazeden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN/KESTEL(Bursa)(DHA)-

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