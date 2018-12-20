DHA YURT BÜLTENİ -8

ABD\'NİN ASKERLERİNİ ÇEKME KARARI, TERÖRİSTLERİN PANİĞİNİ ARTIRDI

Türkiye’nin operasyon sinyali vermesinin ardından PKK/PYD\'li teröristlerde başlayan panik havası, ABD askerlerinin bu ülkeden çekileceği açıklamalarıyla daha da arttı. Teröristlerin oluşturdukları mevzilerde sürekli olarak Fırat’ın doğusu ve Türkiye sınırını gözetledikleri görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırarak özgürleştirdiği Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin ardından Fırat’ın doğu yakasındaki terör tehdidini de sonlandırılacağına yönelik yeni harekat düzenleme olasılığı ile PKK/PYD\'li teröristlerde başlayan tedirginlik devam ediyor.

TSK’nın olası operasyonuna karşı mevcut mevzilerini güçlendirip, yeni mevziler açan ve etrafına derin hendekler kazdıkları yerleşim alanlarına patlayıcılar tuzaklayan teröristler, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekeceği açıklaması ile daha fazla endişeye kapıldı. Önceki günlerde Fırat’ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Ayn-el Arap kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde aydınlattıkları mevzilerde nadiren görülen teröristler dün geceden itibaren daha fazla gözetleme yapmaya başladı. Bulundukları mevzi, siper ve kulübelerden zaman zaman çıkan teröristler hem Türkiye sınırını hem de Fırat’ın batısındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünler ile izleyerek hareketlilik olup olmadığını anlamaya çalıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLMELER BAŞLADI

TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe indirdiği terör örgütü içerisinde ABD’nin askerlerini çekeceğini duyurması başlayan panik çözülmeye de hız kazandırdı. TSK’nın olası operasyonunun gündeme gelmesinin ardından siviller üzerinde baskı uygulayan teröristlerin silahlarını bırakarak kaçmak için fırsat aradığı bildirildi. Birçok teröristin kazanamayacaklarını bile bile savaşmayı kabul etmedikleri ancak örgüt tarafından infaz edilme korkusuyla ayrılamadıkları bildirildi. Terörstlerin, özellikle örgüt tarafından desteklendikleri mesajı verilen ABD askerlerinin de çekilmesinin ardından savaşmamak için bulundukları alanlardan ayrılmak istedikleri kaydedildi. İlerleyen günlerde Fırat’ın doğu yakasındaki teröristlerin bireysel veya gruplar şeklinde örgütten kaçmasının muhtemel olduğu belirtilirken, sivillerin de benzer şekilde güvenli bölgelere gitmek için örgütün hakimiyetinde gibi gözüken kentlerden toplu şekilde ayrılabilecekleri belirtildi.

Özgür Suriye Ordusu güçleri ise 24 saat takip ettikleri Fırat’ın doğusuna yönelik harekat için TSK’yı beklediklerini ifade ederken, terör örgütünün yapabileceği saldırılara karşı da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde teyakkuz durumunda olduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)-

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BORÇ VERDİĞİ KİŞİYİ AYAĞINDAN VURUP, REHİN ALDI

Diyarbakır\'da, borç verdiği M.S.\'yi otomobilde tabancayla ateş ederek ayağından yaralayıp, rehin alan E.İ., polisin ikna çabası sonucu eylemine son verdi. Teslim olan E.İ. gözaltına alınırken, yaralanan M.S. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam Göletlipark kavşağında meydana geldi. E.İ., alacağı olduğunu iddia ettiği M.S. ile 21 AS 505 plakalı otomobilde buluştu. M.S.\'ye ait otomobilde seyahat ederken ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen E.İ., yanındaki tabancayı çekip, M.S.\'yi ayağından vurdu, ardından da silahı başına dayadı.

Olayı fark eden trafikteki diğer sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin uzun çabası sonucu sakinleşen E.İ., tabancayı bırakıp teslim oldu. E.İ. gözaltına alınırken, ayağından yaralanan M.S. ise ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise polisin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

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MERSİN\'DE SİS ETKİLİ OLDU

Mersin\'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Özellikle merkez Akdeniz ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşatmayan sis, sahil kesiminde yoğun olarak görülürken, gezi teknesi ve gemilerin sisli havada ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Şehrin yüksek kesimlerine yağan karın etkisi ile kentte hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düştü.

Görüntü Dökümü

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- Bir gezi ve balıkçı teknesinin görüntüleri

- Şehrin genel görüntüsü

- Gökdelenin görüntüsü

- Gezi teknesinin görüntüsü

- Sahilden görüntü

- Balıkçı teknesi ve limanın görüntüsü

SÜRE: 01\'00\" BOYUT: 110 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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HİSARCIKLIOĞLU, İKİNCİ KEZ OKULUN AÇILIŞINA KATILAMADI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha önce hastalandığ için ertelenen Ardahan\'daki okul açılışına bu kez hava muhalefeti nedeniyle katılamadı.

Ardahan\'da yaptırılan TOBB Ortaokulu\'nun 12 Ekim\'de yapılması planlanan açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile programa katılacak olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun rahatsızlanması üzerine yapılamadı. Dün, okulun açılışı ve bir dizi ziyarette bulunmak için kente gelmesi beklenen Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kez de hava muhalefetine takıldı. Yoğun sis nedeniyle özel uçak kente iniş yapamayınca, okulun açılışı ikinci kez ertelendi.

Ardahan Valiliğini ziyaret edecek olan Hisarcıklıoğlu\'nun Ardahan Ticaret Sanayi Odası\'nda toplantı yapması planlanıyordu. Rifat Hisarcıklıoğlu\'na ayrıca Ardahan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecekti. Hisarcıklıoğlu\'nun tüm programları hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, \"TOBB tarafından ilimize kazandırılan 16 derslik TOBB Ortaokulu\'nun açılış törenine katılması planlanan Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Kars yerine zorunlu olarak Erzurum\'a indi. Biz kendilerine ilimize kazandırdıkları okul için teşekkür ediyoruz. İliriki bir tarihte açılışının yapacağız. 2016 yılında yapımına başlanılan okulumuz 6,5 milyon liray mal oldu\" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, \"Hava şartları el vermediğinden dolayı uçak Kars yerine Erzurum’a inmek zorunda kaldı. Kars ve Ardahan programımızı ertelemek zorunda kaldık. Valilerimiz, Kars, Ardahan iş dünyamız, Ardahan Üniversitesi rektörümüz ve öğrencilerimiz haklarının helal etsinler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TOBB başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu için asılan hoşgeldiniz pankartı

- Açılışı yapılacak olan okuldan görüntü

- ATSO başkanı Çetin Demirci ile röp.

Süre: 2 dakika 27 saniye

Boyut : 73 MB

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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TOPLADIĞI PARA VE ALTINLARLA ORTADAN KAYBOLAN KUYUMCUYA SUÇ DUYURUSU

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki O.F.\'nin, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Polis, 3 gündür dükkanını açmayan ve evine de gitmediği öğrenilen O.F.\'nin bulunması için çalışma başlattı.

Turgutlu\'da yaşayan çok sayıda kişi, Altay Mahallesi Kavaflar Sokak\'taki kuyumcular çarşısında dükkanı bulunan O.F.\'de para ve altınlarının bulunduğunu, ancak 3 gündür kendisinin dükkanını açmadığını ve telefonlarına da ulaşılamadığını belirtip, dolandırıldıklarını ileri sürerek Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurdu, bazıları da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri de O.F.\'ye ulaşamadı. Polis, 3 aylık evli olan O.F.\'nin, eşini de alarak ortadan kaybolduğunu belirledi. O.F.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kar payı alma vaadiyle altın ve paralarını teslim ettikleri O.F.\'nin 3 gündür kapalı olan dükkanı önünde toplanan ve mağdur olduklarını belirten bir grup ise, kepenklere vurup, tepkilerini dile getirdi.

O.F.\'nin Turgutlu Çakıcı Camisi\'nde imam olan babası Alim F., kendisinin yaşanlarla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtip, \"Oğlum, en son 15 Aralık Cumartesi akşamı evime geldi. Sohbet edip, çay içtik. \'İşler nasıl\' diye sordum. \'Alacaklarımızı tahsil edemiyoz, sorun yaşıyoruz\' dedi. Biz de kendisine ulaşamıyoruz. En son görüştüğümüzde, \'Merak etmeyin 2-3 güne kadar geleceğiz\' dedi. Başka da bir bilgim yok\" diye konuştu.

O.F.\'nin kar payı vaadiyle vatandaşlardan ve bazı altın toptancılarından topladığı yaklaşık 20 miyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuyumcu dükkanının dışarıdan görüntüsü

-Ortadan kaybolduğu ileri sürülen O.F.\'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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ÇELİKHANLI ÖĞRENCİLER ATA SPORUNU ÖĞRENİYOR

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri okçulukla tanıştı. Ata sporuna yoğun ilgi gösteren öğrenciler, ders çıkışı ve boş zamanlarında okçuluk eğitimi alıyor.

İlçede eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi öğrencileri ata sporu olan okçuluğa merakını gidermek için haftaiçi ve haftasonu okul çıkışında boş zamanlarında ata sporu okçuluk eğitimi alıyor. Genlik ve İlçe Müdürlüğü Spor Salonu\'nda eğitim alan öğrenciler milli sporcu olmak istiyor.

Okçuluk Antrenörü Engin Ayhan, kırsal mahallelerdeki öğrencilerin okçuluk sporu ile tanıştığını belirterek, \"Burada aldıkları eğitim onlar için hobi oluyor. Aynı zamanda milli takıma girmek istiyorlar. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Yoğun bir tempo ile antrenmanlarımızı sürdürüyoruz\" dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Melike Çitil ise, \"Antrenörümüz okula geldiğinde merak ettim ve ablamla okçuluğa başladık. Çok eğlenceli ve zor bir spor. Hedefimiz milli takıma girmek. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Ailemiz de bize destek oluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okçuluk öğrenen çocuklar

- Çocukların okçuluk antrenmanları

- Çocuklarla röp

- Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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İZMİR\'DE PKK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

İzmir\'de, terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 15 kişiden 12\'si, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bu sabah İzmir ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, emniyete getirilirken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İZMİR, (DHA)-