DHA YURT BÜLTENİ-8

1)YELKENLİ TEKNEDEN 44 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki bir yelkenli teknede, 44 kaçak göçmenle 3 organizatör şüphelisi yakalandı. Yalıkavak Mahallesi açıklarında dün (salı) 23.30 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelenerek izlemeye aldıkları \'Damara\' isimli yelkenli tekneyi durdurarak kontrol etti. Teknede, yasa dışı yollarla Yunanistan adaları kaçmaya çalışan 21\'i Filistin, 17\'si Suriye, 3\'ü Mısır, 2\'si Yemen ve 1\'i Irak uyruklu olmak üzere 44 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca teknede bulunan 3 Türk vatandaşı, organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı. Tekne ve içindekiler, Turgutreis Limanı\'na götürüldü. Gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisinin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan kaçakların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Mültecilerin tekneden Sahil Güvenlik Botuna alınmaları cep telefonu görüntüsü

Haber- Kamera; Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

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2)CANLI YAYINDA ATATÜRK\'E KÜFÜR ETTİ, TEPKİ ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ



DİYARBAKIR\'da sosyal medyada canlı yayında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e hareket eden R.A., tepkiler üzerine ikinci kez yaptığı canlı yayında özür diledi.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan R.A., Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e küfür edip, hararetlerde bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, R.A.\'ya tepki gösterip, görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün hesabını etiketleyerek işlem yapılmasını istedi. Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine R.A., ikinci kez yaptığı canlı yayında hata yaptığını söyleyip, başta Atatürk olmak üzere herkesten özür diledi. Sosyal medya kullanıcıları, R.A.\'nın cezalandırılmasını isterken, polis genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)HABUR SINIR KAPISI\'NDA TESLİM OLAN DEAŞ\'LI, ADIYAMAN\'DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suriye\'ye evlendikten sonra giderek, terör örgütü DEAŞ\'a katılan ve İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan terörist\' listesindeki \'mavi\' kategoride başına konulan 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken, Habur Sınır Kapısı\'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ayşenur İ. (24), getirildiği Adıyaman\'da adliyeye sevk edildi. Adıyaman\'da E.O. ile 2014 yılında evlendikten sonra yasa dışı yollarla Suriye\'ye giden Ayşenur İ., burada terör örgütü DEAŞ\'a katıldı. Pişman olup, örgütten kaçtığı öne sürülen Ayşenur İ., yine yasa dışı yollarla Türkiye\'ye girmek isterken, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca esir alındı. Teröristlerin kampında 8 ay tutulan Ayşenur İ., Suriye\'ye yasal yollarla geçen babasıyla birlikte pazartesi günü Habur Sınır Kapısı\'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan terörist\' listesindeki \'mavi\' kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan Ayşenur İ., Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan Ayşenur İ., bugün adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN, (DHA) -

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3)KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DERE YATAĞINA DÜŞÜP ÇAMURA SAPLANAN GENÇ KURTARILDI

Afyonkarahisar\'da köpeklerden kaçarken dere yatağına düşerek, çamura saplanan üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarı (21), Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Afyonkarahisar\'ın merkez Erenler Mahallesi\'nde meydana geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Sarı, Erenler Mahallesi\'ndeki \'Sinekli Kanal\' olarak bilinen dere kenarında gece yürüyüşe çıktı. Bu esnada Sarı\'yı çevredeki köpekler kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçarken dengesini kaybeden Sarı, dere yatağına düşerek çamura saplandı. Gece boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan üniversite öğrencisi Sarı tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Geceyi bataklıkta geçirmek zorunda kalan Sarı havanın aydınlanmasıyla birlikte yardım çığlıkları atmaya başladı. Sarı\'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Olay yerine AFAD İl Müdürlüğü, İtfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri Halil İbrahim Sarı\'yı saplandığı çamurlu alandan insan zinciri yaparak çıkarıldı. Daha sonra AFAD ve itfaiye personeli, uzun süre çamur içinde kalması nedeniyle hipotermiye girmemesi için üzerlerindeki montları çıkarak, Halil İbrahim Sarı\'ya örttü ve sıcak tutmaya çalıştı. Üniversite öğrencisi Sarı, çamur alana giremeyen ambulansa kadar kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak götürüldü. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürülen Halil İbrahim Sarı\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Bataklığa düşen gençten detay

- Ekipler genci kurtarmaya çalışırken detay

- Ekipler gence müdahale ederken

- Genç sedyeyle taşınırken

- Genç ambulansa bindirilirken

- Ambulans hareket ederken

- Genel detaylar

- Dereden detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde 16 ev ve iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U.K. (17) tutuklandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan bir süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 20 gün önce çıkan U.K.\'nin, bu sürede 16 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığını belirledi. U.K.\'nin Manavgat ilçesinde saklandığı eve dün sabah Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortaklaşa operasyon yapıldı.

Operasyonda yakalanan U.K., Gazipaşa\'ya getirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin polis eşliğinde adliyeye girişi

28 MB /// 00.27\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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5)JANDARMADAN ÇOCUĞA TELSİZ KULLANMA DERSİ

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde parkta uygulama yapan jandarma personeli, telsizi merak edip soran çocuğa telsiz kullanmayı anlattı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde dün sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar süren huzur ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, şans oyunları bayileri ve internet kafelerle servis araçları denetlendi.

Jandarma asayiş ve trafik timlerinin katıldığı uygulamada 32 okul, 77 servis aracı denetlendi. Çoğunluğu turizm merkezlerinde olmak üzere 26 park ve bahçe, 7 metruk bina, 58 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği uygulamada 643 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, bir kayıp şahısla birlikte çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Uygulamada kontrol edilen 137 araçtan 2\'si trafikten men edilirken, 5 bin 91 lira para cezası uygulandı.

JANDARMAYA İLGİ

Uygulama esnasında Side Mahallesi\'nde bir parkta kimlik kontrolü sırasında küçük bir çocuğun jandarmanın telsizini merak etmesi ve sorular sorması parktakiler tarafından görüntülendi. Telsizi merak eden çocuğa, jandarma personeli telsizi kullanmasını öğretti. Görüntülerde adı bilinmeyen çocuğun babasının kimliğini alarak çocukla birlikte GBT sorgusu yapılıyor. Parkta ayrıca jandarma personeli çocuklarla oyun aletlerinde birlikte oyun oynuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Telsizi merak eden çocuğa jandarma görevlisinin telsizi anlatması

- Jandarma parkta oyun oynayan çocuklarla

- Vatandaşların GBT sorgusunun yapılması

94 MB /// 01.33\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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6)12 YILDIR 5 ÇAYINI KAÇIRMAYAN TİLKİLER

Erzurum\'daki Palandöken kış turizm merkezinde kar yağışı ile birlikte doğada yiyecek bulamakta güçlük çeken tilkiler, otelde müşterilere verilen beş çayını kaçırmıyor. Otelin önüne gelen tilkiler, en çok sevdikleri kurabiyelerden alarak gidiyor.

Yaklaşık 12 yıldan bu yana tilkiler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken\'in 2 bin 200 rakımındaki Palan Oteli\'nin ışıklarının yanmasıyla ortaya çıkıyor, görevli ve kayakseverlerin verdiği ekmek ve bisküvilerle besleniyor. Otelin Gece Müdürü Erdal Gezginci, \"Tilkiler, karanlık çöküp ışıklar yanınca otelin önüne kadar geliyor. Yiyecek vermediğimiz zaman otelin önünde bekliyor. Hiç ürkmüyorlar. Biz de onlara 5 çayında olduğumuz için kurabiye veriyoruz. Tilkiler, bazen tek bazen de çift olarak geliyorlar\" diye konuştu.

Tilkilerin Palandöken\'in maskotu haline geldiğini söyleyen Gezginci, \"Tilkiler sadece bizim değil, dağdaki diğer otelleri de mesken tutmuş durumda. Geliş saatleri 5 çayında olduğu için genelde kurabiye veriyoruz. Tilkiler bu geleneği 2-3 nesildir sürdürüyor. İlk olarak gelen tilkiler yok ama yavruları bu geleneği hiç aksatmadan sürdürüyor. Müşterilerimiz de kafeteryada oturup tilkilerin beslenmesini merak ve heyecanla izliyor, fotoğraflarını çekiyor. Tilkiler büyük ilgi görüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tilkinin otelin önüne gelmesi

-Tilkiye verilen kurabiye ve yiyecekler

-Yiyecekleri alan tilkinin uzaklaşması

-Otelden detay

-Otele gelen müşterilerden detay

-Erdal Gezginci ile röp

(SÜRE: 03.23 BOYUT: 379 MB)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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