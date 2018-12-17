DHA YURT BÜLTENİ -8 

Kuvvetli sağanak Kemer\'i vurdu (2)

TELEF OLAN HAYVANLARI İÇİN AĞLADI

Antalya\'nın Kemer ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası dün akşam Ağva Deresi\'nde oluşan taşkın nedeniyle evlerin zemin katlarını ve bahçelerini su bastı. Kuzdere Mahallesi\'nde evleri zarar gören vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren evlerinde temizlik çalışması başlattı. Bölgede inceleme yapan Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, evini su basan vatandaşla görüştü. Evinde temizlik yapan Galip Gün, çizmesi olmadığı çin zorluk çektiğini dile getirdi. Kaymakam Yaşar, vatandaşa kendi çizmelerini vererek yardımcı olmaya çalıştı.

Kaymakam Yaşar\'ın ziyaret ettiği ev sahiplerinden Cemile Öztürk, evinin arkasındaki ahırda 5 koyununun telef olduğunu gözyaşıyla anlattı. Öztürk, \"Koyunlarım gebeydi. 4\'ü kaçtı, 5\'i telef oldu. Onları kaybettiğime çok üzüldüm\" dedi. Öztürk\'ün komşusu Necla Uysal da seli duyduktan evine geldiğini ve mahallede yaşananlara çok üzüldüğünü dile getirdi. Komşularının yaşadıklarını gözyaşıyla anlatan Uysal, \"Onlar benim elim ayağım komşularım canlarım. Çok üzüldüm. Komşumun çok sevdiği hayvanları telef oldu\" diye gözyaşı döktü.

Kaymakam Yaşar da vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sel suları detaylar

- Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar

- Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar ve vatandaşları

- Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar evleri gezmesi

- Hayvanları telefon Cemile Öztürk

- Selden etkilenen Necla Uysal

- Olayı anlatmaları

- Evlerden detay görüntü

- Telef olan hayvanlar

Kaset Durumu: Link geçildi

Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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Genelev çalışanlarından haraç almakla suçlanan 7 kişi tutuklandı



İzmir\'de, genelevde çalışan kadınlardan haraç aldıkları belirlenen kişilere yönelik olarak polis tarafından operasyon yapıldı. Aralarında genelevin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bulunan genelevde çalışan kadınlardan, \'güvenliklerini sağlama\' gerekçesiyle haraç alındığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada M.K.\'nin (50) yaklaşık bir yıldan beri sahte makbuz karşılığında, aidat adı altında genelevde çalışanlardan para aldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.K.\'nin genelevin yönetim kurulu başkanı S.Y. (39) ile birlikte hareket ettiğini belirledi.

İki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda S.Y. ve M.K. ile birlikte R.Ç. (57), M.Ç. (41), E.Ü. (49), B.Ç. (46), A.Ç. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, \'bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma\' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çete üyelerinden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor



Samsun\'un Bafra ilçesindeki Derbent Baraj Gölü\'nde önceki gün balık avlarken kayıktan düşüp kaybolduğu öne sürülen Onur Özcan\'ı (51) arama çalışması sürüyor.

Olay, önceki gün Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi\'ndeki Derbent Baraj Gölü\'nde meydana geldi. Avlanmak için tek başına göle açılan Onur Özcan\'ın kayığı, bir süre sonra boş halde bulundu. Yakınları, jandarmaya haber verdi. Topladığı ağları tekrar suya serdiği sırada göle düştüğü iddia edilen Özcan\'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ancak henüz sonuç alınamadı.

Onur Özcan\'ı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gölden detay

-Ekiplerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)

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Denizli\'de uyuşturucuya 13 tutuklama

Denizli\'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi\'nde yaşayan İ.D. ve akrabası Y.D.\'nin kente uyuşturucu madde getirip sokak satıcılarına dağıttığını belirledi. Polis ekipleri, \'torbacı\' diye bilinen sokakta uyuşturucu satan bu kişilere yönelik, geçen 11 Aralık\'ta, sabah erken saatte operasyon yaptı. Özel harekatta görevli polis memurları da operasyona destek verdi. Evlerin açılmayan çelik kapıları koçbaşıyla kırıldı. 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 160 gram eroin, 92 uyuşturucu hap, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 19 bin 800 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Görüntü operasyonun arşiv görüntüsü)

- Özel harekat polisleri tarafından kapıların kırılması (Geçen hafta çekilen operasyon görüntüsü)

- Zanlıların evlerinde gözaltına alınması

- Bulunan uyuşturucu maddelerden görüntü

- Ayrıca zanlıların adliyeye çıkarılması yeni görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



