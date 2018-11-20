DHA YURT BÜLTENİ- 8

Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (EK)

1)HAYALİ AĞABEYİ GİBİ PİLOT OLMAKTI

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının, Aydın\'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunmasından sonra çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. 15 kişiden oluşan ekiplerin ilk olarak uçağın tekerleklerini buldukları ardından yakındaki enkaza ulaştıkları öğrenildi. Kurtarma ekipleri, dağlık alanın bir yerine kadar arazi araçlarıyla sonrasında ise yaya olarak enkazın bulunduğu bölgeye ulaştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı da aynı şekilde enkazın bulunduğu alana yürüyerek gitti. Uçak enkazının yarı yanmış şekilde bulunduğu bölgede aşırı sis nedeniyle askeri helikopterler bölgeye inemedi. Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun\'un cansız bedenlerinin, araçlarla Dikmen Köyü\'ne getirileceği açıklandı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise yaptığı açıklamada, \"Enkazın tespiti sonrası ilk ekipler bölgeye ulaştı. Pilot ve öğrencinin cesedine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler helikopterle alınarak hastaneye gönderilecek. Diğer ekiplerin bölgeye ulaşması halinde kaza kırım çalışmalarına başlanacak\" dedi.

8 AY ÖNCE YENİ GÖREV YERİNE BAŞLAMIŞ

Bu arada kazada hayatını kaybeden iki pilotun cenazelerinin alınmasından sonra ise kaza kırım ekiplerinin uçağın neden düştüğüne dair inceleme yapacakları açıklandı. Kazada hayatını kaybeden iki pilotun hayatlarına dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz\'ın Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesindeki görevinin ardından emekli olup 8 ay önce Çıldır\'daki THY Uçuş Akademisi\'nde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Pilot adayı Merve Altun\'un ise ağabeyinin de pilot olduğu, hayalinin de mühendis olmasına rağmen ağabeyi gibi pilotluk olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kurtarma ekiplerinin köyde beklemesinden görüntü.

- Köylülerin görüntüsü.

- Dağa çıkan ekiplerin görüntüsü.

- Dağlık bölgenin görüntüsü.

Ramazan ÇETİN- Taylan YILDIRIM - Burhan CEYLAN / AYDIN (DHA)

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2)KARAYA OTURAN HACİZLİ GEMİLERİ PARÇALAMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR



YALOVA\'nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkiinde geçen hafta karaya oturan iki kuru yük gemisini sökerek parça parça çalmaya kalkışan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Türk bandıralı olan ve borçları nedeniyle haciz konulan 47 metre uzunluğundaki ‘Ceren 3’ ve ‘Doğan Kartal’ isimli kuru yük gemileri, İstanbul Pendik açıklarında demirliyken kimliği bilinmeyen kişilerce Yalova’ya getirildi. Armutlu Keçikaya mevkiinde karaya oturan gemiler burada bırakıldı. Durumu fark eden Yalova Liman Başkanlığı, Armutlu ilçesi ile Esenköy beldesi arasında bulunan Keçikaya mevkiinde karaya oturan gemiler hakkında soruşturma başlattı. Olayla ilgili bölgedeki jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

EKİPLER GELMEDEN, HIRSIZLAR GELDİ

Yaşanan durum Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne de bildirildi. Ancak olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gelmeden, bölgeden güvenlik kuvvetlerinin ayrılmasını fırsat bilen hırsızlar, her iki geminin de bulunduğu sahile oksijen tüpleri çıkararak, gemileri söküp parçalara ayırmaya kalktı. Olay yerine baskın yapan jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hacizli olan ve sökümü yapılmak istenen gemilerin durumuyla ilgili Bursa’nın Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Gemilerin kim tarafından Yalova’ya getirildiği, söküm işlemlerinin önceden planlanıp planlanmadığı konularında soruşturma yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA

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3)DİCLE BEBEK, ANKARA\'DA LAZER TEDAVİSİ GÖRECEK

MALATYA\'da, 2 ay önce dünyaya gelen, doğuştan gırtlak perdelenmesi (nefes alamama) teşhisi koyulan ve solunum cihazı olmadan nefes alamayan Dicle Şevval Kaplan, Sağlık Bakanlığı\'nca lazer tedavisiyle sağlığına kavuşturulması için Ankara\'ya götürüldü.

Kaplan çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 ay önce dünyaya gelen ve Dicle Şevval ismi koyulan bebeğin boğazına, nefes alamadığı için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'nde solunum cihazı takıldı. Böyle nefes alabilen Dicle, riskli olduğu için hastaneden eve gönderilmedi ve yoğun bakım ünitesinde tutulmaya başlandı. Günlerdir hastanede yatan Dicle\'nin ailesinin, DHA muhabirine, bebeklerinin riskli ve maliyetli ameliyatla sağlığına kavuşabileceğini anlatmasının ardından Sağlık Bakanlığı\'nca harekete geçildi.

Yüzlerce kişinin yardımcı olmak için irtibat kurduğu öğretmen olan; ancak atanamadığı için şoförlük yapan baba Sinan ve ev kadını anne Derya Kaplan\'a ulaşan bakanlık yetkilileri, Dicle bebeğin Ankara Üniversitesi\'nde lazer tedavisiyle sağlığına kavuşturulacağı müjdesini verdi.

Bakanlık yetkilileri, ambulansla Dicle bebek ve ailesinin gece saatlerinde Ankara\'ya gitmesini sağladı.

\'İNŞALLAH MALATYA\'YA KUCAĞIMDA DİCLE İLE DÖNERİM\'

Dicle bebeğin sevk işlemini yaptıran Derya- Sinan Kaplan çifti, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. DHA\'nın haberinin ardından yüzlerce kişiden tedavi ve yardım için telefon aldıklarını anlatan Derya Kaplan, \"Televizyonda izleyen yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi, bebeğimizin tedavisine yardımcı olmak için aradı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı\'ndan aradılar ve kızımızın raporlarını istediler sonra da Ankara\'ya sevkinin yapılacağını söyleyip ambulans tahsis ettiler. İnşallah kızım, Ankara\'da sağlığına kavuşur ve Malatya\'ya kucağımda Dicle Şevval ile geri dönerim\" dedi.

MALATYA /DHA

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4)KROS YARIŞMASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİLER

ZONGULDAK\'ta, Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakasında baygınlık geçiren öğrencilere öğretmenler ve sağlık görevlileri müdahale etti.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü\'nce Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahil yolunda düzenlenen müsabakaya merkez ve ilçelerden ortaokul ve lisedeki sporcular katıldı. Öğrenciler, kızlar 3 bin ve erkekler 5 bin metre parkurlarında dereceye girebilmek için ter döktü. Öğrencilerden bazıları parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş çizgisinde fenalık geçirip kendilerini yere attı. Öğrencilere, öğretmenler müdahale etti. Sporculardan Çağatay Canbaz, bitiş çizgisi yakınında parkuru tamamlayamadan kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Canbaz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Müsabaka hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Gazel Güven, \"Yıldız ve genç bayan ve erkek il birinciliği tüm ilçelerden katılımcılarla gerçekleştiriliyor. Yıldız kategorisini bitirdik. Kızlar da 3 bin metre koşuluyor. Genç erkeklerde 5 bin metre koşacaklar. Toplam dört kategoride koşu düzenlendi.\" dedi.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporcuların grup müsabakalarında Zonguldak\'ı temsil edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Koşudan detay

-Yerde yatan öğrenciler

-Öğretmenlerin müdahale etmesi

-Bayılan öğrencinin hastaneye kaldırılması

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Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)