DHA YURT BÜLTENİ 8

1)BAKAN ALBAYRAK:ÇOK GENİŞ KAPSAMLI SPEKÜLATİF BİR ATAKLA KARŞI KARŞIYA KALDIK

HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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-Salondan detaylar

-Albayrak\'ın konuşması

-Detaylar

Haber:Gürkan Dural - Kamera:Enver Fatih Tıkır /Bursa,(DHA)

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2)BAKAN KASAPOĞLU: ŞİDDETE KARŞI EL BİRLİĞİ İLE SAVAŞACAĞIZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şiddete karşı el birliğiyle savaşacaklarını belirterek, \"Sahada, tribünde, evde olsun karşıyız. Şiddet sadece bir kavram değil, dolayısıyla şiddeti kanunla yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli\" dedi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ\'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ı makamında ziyaret etti. Kentte yapılan çalışmalar hakkında Vali Kaldırım\'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Spor Toto ile valilik ve belediye tarafından yapımına başlatılan İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi ile ilgili protokol imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Elazığ\'da sportif alanda yatırımların devam ettiğini dile getirerek, \"Elazığ\'ın sportif yatırımlarını konuşacağız. Stadımız var, malum. Süreci devam ediyor. Elazığ stadımızı yine Elazığ\'ın yöneticileri ile istişare ettik. Önümüzdeki yıllarda Elazığ\'ın gençliği, geleceği, sportif yarınları adına çok güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Elazığ\'da çok önemli bir gençlik yatırımını başlattık. Bu yatırımın devam eden kısımlarıyla ilgili ilave protokolümüzü imzaladık. Bu yatırımımız İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi. Hem ülkemizde hem Avrupa\'da ilk olan bir yatırım. Gençliği zihinsel ve bedensel anlamda desteklemeye yönelik kamp merkeziyle, sosyal donatılarıyla çok güzel bir yatırım\" diye ifade etti.

Şiddete karşı el birliği ile savaşacaklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, \"Sahada, tribünde, evde olsun karşıyız. Şiddet sadece bir kavram değil, dolayısıyla şiddeti kanunla yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli. Bizim yaklaşımımız bu, şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın valiliğe gelişi

-Valilikten karşılanması

-Valilik makamı ziyareti

-İmza töreni

-Bakan Kasapoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -

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3)İZMİT KÖRFEZİ\'NDE DENİZ KİRLİLİĞNİ TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde bir gemiden sızdığı tahmin edilen sintine ve fuel oil ile ilgili deniz yüzeyinde ve sahilde temizleme çalışmaları sürdürülüyor.İzmit Körfezi\'nde bir gemiden kaynaklandığı tahmin edilen sintine atığı ve fuel oil nedeniyle deniz yüzeyi ve kıyı şeridinde kirlenme meydana geldi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Liman Başkanlığı, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme (İZAYDAŞ) ekipleri deniz yüzeyinde biriken fuel oili temizlemek için ped atıp, yakıtın yayılmasını önlemek amacıyla bariyer çekme çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Birol Balcı temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak, \"Temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Deniz yüzeyine fuel oili çekmesi için pedler atıyoruz. Aynı zamanda fue oilin yayılması için de bariyerlerle kaplıyoruz. Çalışmalarda sona yaklaştık.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Temizlik çalışmalarından görüntü

Drone görüntüleri

Denize pedler atılması

Bariyerler çekilmesi

(Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Dinçer AKBİR/KOCAELİ, (DHA)

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4)AKDAMAR ADASI İÇME SUYUNA KAVUŞTU

VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve tarihi Akdamar Kilisesi\'ne de ev sahipliği yapan Akdamar Adası, içme suyuna kavuştu. Yaklaşık 6 ay önce başlayan projenin tamamlandığını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından duyurdu. Van Gölü\'ndeki Akdamar Adası\'na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti modelinde olduğu gibi, Gevaş\'tan içme suyu götürmek için Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından 5 milyonluk yatırımla 25 Mayıs 2018\'de içme suyu hattı projesi hazırlandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Ermenilere ait Surp Haç Kilisesi\'nin de bulunduğu adada proje için geçen Temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi ile ilgili firma yetkilileri arasında imza töreni yapıldı. Gevaş\'taki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağından adaya su taşınmasını hedefleyen proje kapsamında, boru batırma işlemine ise 16 Eylül\'de başlandı.

Toplam 4 kilometre olan boru hattı için yoğun bir çalışma yürütüldü. Ortalama 80 kilogram ağırlığındaki 600 beton blokla Van Gölü\'ne batırılan 125 mm çapında, 25 atü\'lük borular adaya ulaştırıldı. Adaya yapılan 20 metreküplük depo aracılığıyla da tarihi görünümlü 5 çeşmeyle Akdamar\'a içme suyu verildi.

VALİ DUYURDU

Projenin tamamlanması büyük sevinç yaratırken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluğlu ise haberi Twitter hesabından duyurdu. Vali Zorluoğlu, \"Günaydın Van. Akdamar Adası tatlı suya kavuştu. Teşekkürler VASKİ, tebrikler Büyükşehir\" paylaşımında bulundu.

RÜYAMIZ GERÇEKLEŞTİ

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da projenin tamamlanmasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan, \"Akdamar\'a tatlı su götürülmesi bizim rüyamızdı. Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sayın Murat Zorluoğlu\'na sonsuz teşekkür ediyorum, rüyamızı gerçeğe dönüştürmüş oldu. Bu prestij proje her şeyden evvel tarihimize karşı sorumluluk duygumuzu en güzel şekilde ifade ediyor. Bu projeyle ada yılın büyük bir döneminde yeşil kalmış olacak. Ada turizminde ziyaretçi sayısında da kademeli bir artışı beraberinde getirecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Hayırlara vesile olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)-

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5)TELEFON DOLANDIRICILARI PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

ZONGULDAK\'ta, kendisini \'polis\' olarak tanıtarak kandırdıkları kadından para almaya gelen A.K. (31) ve İ.N. (31), suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan bir kadını arayıp kendilerini \'polis\' olarak tanıtarak, \'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ\'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz\' diyerek para istedi. Kadın para vermeyi kabul edince dolandırıcılar bir gün sonra İstanbul\'dan kente geldi. Kadının durumu anlattığı yakınları dolandırıldığını söyleyerek polise haber verdi. Polis ekipleri, kadının dolandırıcılara para vereceği gün evin önünde önlem aldı. Gelen iki dolandırıcı telefonda konuştukları kadından 5 bin 850 euro, 5 bin lira ve 4 bileziği almak üzereyken polis baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ve İ.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K. ve İ.N., \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeden çıkartılması

Polis aracıyla götürülmesi

Adliyeden detaylar

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

Süre: (1:24) Boyut: (136 mb)

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6)AYRILMAK İSTEYEN KAZAK SEVGİLİSİNİ OTELDE BAŞINI YERE VURA VURA ÖLDÜRDÜ



ANTALYA\'da, birlikte tatil yaptığı Kazakistanlı kız arkadaşı Nailia Nutfullina\'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen Altay Aksoy (33), kaldıkları otelde kadının başını yere vura vura dövdü. Ağır yaralı Nutfullina, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirirken, Aksoy tutuklandı.

Olay, 19 Ekim Cuma günü saat 01.30 sıralarında Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Gaziantep\'te oturan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinden tanışıp arkadaş olduğu Kazakistanlı Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Daha önce Antalya\'da tatil yapan ikili, geçen ekim ayında yine tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep\'ten gelerek Antalya\'da 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Bir süre tatil yapan çiftten Nailia Nutfullina, ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle ikili arasında gece tartışma çıktı.

YERDE TEKMELEDİ, BAŞINI BETONA VURDU

Otelin barında başlayan ve bahçede devam eden tartışmanın büyümesinin ardından Altay Aksoy, Nailia Nutfullina\'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina\'yı tekmelemeye devam eden Aksoy, kadının başını beton zemine vurdu. İkilinin kavgasına otel görevlileri ve diğer tatilciler müdahale etti.

Ağır yaralanan Nailia Nutfullina için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Nutfullina, ambulansla Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Altay Aksoy ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

20 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakıma alınan Nutfullina, 20 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsisinde, Nailia Nutfullina\'nın başına ve vücuduna aldığı darbelere bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer yandan Altay Aksoy\'un, Rus arkadaşlık sitesinde \'Kadınları çok sevmek gerekmiyor. Çünkü kadınlar, sevilmeyi hak etmiyor. Bir kadını sevdim. Ama o bunu hak etmiyor\' diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Aksoy\'un 2015 yılında tartıştığı annesini dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı, 30 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane ve adli tıp tan dış plan görüntüler

-Detaylar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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