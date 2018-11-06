DHA YURT BÜLTENİ-8

1)GEBZE\'DE FABRİKANIN ÇATISI YANDI (1)

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde Güzeller Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir fabrikanın bacasında yangın çıktı. Kimyasal madde üreten fabrikanın bacasını saran yangını itfaiye ekipleri söndürmek için müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

GEBZE(Kocaeli) (DHA) -

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2)TEYZESİNİN BALKONDAN ATTIĞI 2 YAŞINDAKİ ZÜMRA’NIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

KIRIKKALE’de zihinsel engelli teyzesi S.E. (18) tarafından yaşadıkları evin 4’ncü katın balkonundan atıldığı iddia edilen 2 yaşındaki Zümra Işık’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olay, dün akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi Şehit Cevdet Ocak Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu ileri sürülen S.E., yeğeni 2 yaşındaki Zümra Işık\'ı yatağından alarak oturdukları 4. kattaki evin balkonundan attı. Durumu fark eden komşuları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara\'ya götürülerek Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Zümra’nın hayati tehlikesinin sürdüğü ve vücudunun bazı kesimlerinde kırıkların bulunduğu öğrenildi.

Zümra’yı balkondan attığı iddia edilen yüzde 80 zihinsel engelli teyzesi S.E gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ANNE VE BABASI AYRI

Bu arada anne Sema Eldemir ve baba Murat Işık’ın bir süre önce boşandıkları için Zümra’nın annesi ve teyzesinin bulunduğu evde yaşadığı belirtildi.



Görüntü Dökümü

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-Caddeden görüntü

-Apartmandan görüntü

-Mahalle sakininin açıklaması

( Haber-Görüntü: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, DHA)-

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3)ÇİLEK DİYARINDA SEZONUN SON ÜRÜNÜ TOPLANIYOR

BURSA’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde son yıllarda büyük gelişim gösteren çilek üretiminde, bu yılın son ürünleri seralardan toplanmaya başladı. Üreticiler, İstanbul pazarına gönderdikleri çileğin kilosuna 15 liradan alıcı bulabiliyor.

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde çilek üretimi yüzleri güldürüyor. Son yıllarda bölgede zeytin üretimine alternatif olarak yapılan çilek üretiminde, kış sezonu yaklaşırken üreticiler son ürünleri toplamaya başladı. Mahmudiye Mahallesi\'nde bu yılın son ürününü toplamaya başlayan çilek üreticileri, bu yılki rekolteden ve fiyattan memnun. \'Mahmudiye çileği\' olarak son yıllarda markalaşmaya da başlayan çilek, İstanbul pazarında 15 liradan alıcı buluyor. Mahmudiye Mahallesi’nde yıllık 25 ile 30 ton arasında çilek üretimi yapan Kazım Şeker, “İlk etapta, devlet bize fideleri verdi, biz de ektik. Devlet sera naylonunu da verdi. Bu yıl sezonun sonuna geldik. Kar gelirken, seralarımızı açıp çileklerimizi dinlenmeye bırakacağız. Mart ayında gelip temizliğini yapıp naylonumuzu örtüp yaz sezonunda açık alanda üretimimize başlayacağızö dedi. Mayıs ayında yeniden mahsül almaya başladıklarını belirten Kazım Şeker, aralık ayına kadar sürekli ürün aldıklarını söyledi. 16 serası olduğunu belirten Kazım Şeker “Ürettiğimiz çileği İstanbul Hali’ne veriyoruz. Şu anda fiyatlar da çok iyi, 15 liraya kadar çıktıö dedi.

Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kabul ise, Mahmudiye Mahallesi’nde çilek üretiminin son yıllarda arttığını belirterek, “Şu anda yaklaşık 30 üreticimiz 250 dekar alanda ve yıllık 500 ton civarında çilek üretimi yapabiliyor. Elde edilen ürünün büyük bir kısmı İstanbul pazarına gidiyor ve iyi fiyatla da satışı yapılıyor. Bölgede aranan bir ürün konumuna geldiö dedi. Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ise, çilek üretimine katkı sağlamak için oda ve belediye öncülüğünde 2011 yılından bu yana çilek festivali de düzenlediklerini hatırlatarak, “Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte proje dahilinde üreticilerimize 50 bin metrekare sera naylonu dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda ilçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte çilek fidesi de dağıtmıştık. Mahmudiye Mahallesi’nde herkes çilek üretimi yapıyorö dedi.



Görüntü Dökümü:

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Çilek serasından görüntü

Çilek toplayan çalışanların görüntüsü

Çilek ayıklayan yaşlı kadının görüntüsü

Üretici Kazım Şeker ile röp

Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kabul ile röp

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ile röp

Köy meydanındaki çilek figüründen görüntüler

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Haber/Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)