DHA YURT BÜLTENİ-8

(GENİŞ HABER)

1)KASTAMONU\'DA TRAFİK KAZASI: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 34\'Ü ASKER 40 KİŞİ YARALANDI

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde acemi birliğine teslim olacak askerleri taşıyan yolcu otobüsü önünde giden TIR\'a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 34\'ü asker 40 kişi yaralandı. İstanbul\'dan Tokat ve Amasya\'ya giden İsmail Hakkı Toptan\'ın kullandığı Metro Turizm\'e ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 06.00\'da D-100 karayolunun Suluca köyü mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan Evren Kara idaresindeki 34 RUF 35 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazada otobüs şoförü İsmail Hakkı Toptan ile muavin Emre Şakir Güngör olay yerinde hayatını kaybetti, 34\'ü asker 40 kişi de yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5\'i, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kazanın ardından Tosya Devlet Hastanesi\'ne gelerek askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Otobüste bulunan 40 yolcudan 34\'ünün Tokat ve Amasya\'daki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu bir süre trafiğe kapanırken emniyet güçlerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü;

------------------------

-D100 karayolu genel kaza görüntüsü

- Kaza yapan otobüs görüntüsü

- Tır sürücüsü yakınının kazanın oluş röportajı

-Kaza yapan otobüs ve tır görüntüsü

-Hastanede yatan askerleri Tosya Kaymakamının ziyareti

Görüntü boyutu: 959 MB.

KASTAMONU-DHA

================================================

2)TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE TEK YÖNLÜ AÇILDI

ÇANAKKALE\'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan boğaz, sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla Marmara\'dan Ege\'ye doğru tek yönlü olarak açıldı. Boğaz girişinde bekletilen gemiler, sırayla Çanakkale Boğazı\'na alınmaya başlandı. Öte yandan sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale- Eceabat, Gelibolu- Lapseki, Gelibolu- Çardak feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Çanakkale Boğazı\'ndan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 58 saniye. 108 MB.

========================================================

3)TİCARET BAKANI PEKCAN: İHRACAT EKİM AYINDA REKOR KIRDI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamının geçtiğimiz yıla göre yüzde 13.1 artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 15 milyar 732 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Pekcan, yıl sonunda bu rakamın 170 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen toplantısında ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Toplantıya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı Ali Uğur Ateş ve TİM Meclisi Başkanvekili İbrahim Pektaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU

İhracat rakamlarını açıklayan Bakan Pekcan, ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, \"Yüzde 13.1 artışla ekim ayı ihracatımız 15 milyar 732 milyon dolar. Yıllandırılmış ihracat rakamı ise 167 milyar 809 milyon dolar oldu. Bu da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamı. İthalatımız yüzde 23 düştü, 16 milyar 161 milyon dolar oldu. Bu rakam 2017 ekim ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.4. Bugün ekim ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7. Çok güzel bir gün, çok güzel rakamları paylaşıyoruz Adanamız’da ve inşallah bunun devamı gelecek\" ifadelerini kullandı.

HEDEF ÜLKE PAZARIMIZA İHRACAT ARTIYOR

Bakan Pekcan, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, en çok ithalat yapılan ülkelerin ise Rusya, Almanya ve Çin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Bu arada, hedef ülke pazarlarımızda ihracatımız hızla artmaktadır. Meksika’ya yüzde 14, Latin Amerika yüzde 41 ihracat yapıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen seneye göre Afrika’ya yüzde 25 arttı. Doğru yoldayız hep beraber inşallah. Ekonomimizi büyüten, milletimizin göğsünü kabartan tüm ihracat ailemizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni ekonomik program kapsamında ihracatımızın yıl sonu 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz. Hükümetimiz ve ihracat ailesi kararlılıkla tüm hedeflerini yakalayacaktır. 100 günlük eylem planında bildirdiğimiz gibi yerli paralarla ihracatımızı teşvik ediyor, çalıştaylar düzenliyoruz. Ekimde TL ile ticaret 9.8 milyar TL’ye ulaştı. TL ile ticaret hacmi. İhracatta 5.3 milyar TL. İhalatımız 4.5 milyar TL. Bir önceki ekim ayına göre yüzde 35 artış var ve gayretle devam ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşması

- Çiçek ve plaket takdimi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'15\" BOYUT:471 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

==================================================

4)PALAMUT AZALDI, FİYATI YÜZDE YÜZ ARTTI

KARADENİZ\'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonunda sona geliniyor. Denizlerde avı azalan palamutun fiyatları da arttı. Tezgahlarda, 7.5 ila 10 lira arasında satılan palamutun tanesi 20 liraya çıktı. Trabzon’da, 1 Eylül\'de denizlerde başlayan av sezonu sürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşayan Karadeniz\'de balıkçıların yüzü güldü. Av yasağının sona erdiği ilk günden bu yana tezgâhları dolduran ve uygun fiyatıyla vatandaşların da tercih ettiği palamut avında sona gelindi. Denizlerde avı azalan palamutun fiyatları da arttı. Tezgahlarda, 7.5 ila 10 lira arasında satılan palamutun tanesi 20 liraya çıktı. Verimli palamut sezonunun ardından hamsi avı için geri sayıma başlayan Trabzonlu balıkçılar, hamside de aynı verimi bekliyor.

\'HAMSİ AVINDAN UMUTLUYUZ’

Palamutta azalma yaşandığını belirten balıkçı Cem Yazıcı, “Palamut şu anda azaldı, bunun yanında ufalmaya da başladı. 15 lirayı aşan fiyatları var. Palamut bitmek üzere. Yakında hamsi çıkacak ve yerli hamsi tezgâhlara gelecek. Şu anda gelen hamsiler, Sinop, Zonguldak, Bartın taraflarından geliyor. Palamuttan olduğu kadar, hamsiden de umutluyuz\" dedi. Balıkçı Mehmet Örseloğlu ise, “Palamut sezonun başından beri çok bol çıkıyor. Vatandaşlarımız bol bol yedi, herkes faydalandı. Şimdi hamsiyi bekliyoruz, inşallah hamsi de çıkar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Tezgahlarda balık detayları

-Balıkçılarla röp

-Detaylar

(Haber-Kamera: Uğur AYDIN TRABZON-DHA)

===================================================

