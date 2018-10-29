DHA YURT BÜLTENİ 8

Posof\'taki törende tavuk sürprizi



Ardahan’ın Posof ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü için düzenlenen törende alana giren tavuk ilgi odağı oldu.

Tören, ilçe merkezindeki Alparslan Caddesi\'nde düzenlendi. Tören alanına giren bir tavuk protokolün önünde bir süre dolaşıp, yem aradı. Törene katılanların ilgiyle izlediği tavuk, görevliler tarafından alandan uzaklaştırıldı. İlçedeki kutlamalar coşku içinde gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören alanında dolaşan tavuk

-Tavuğun yeşil otları yemesi

-Tören alanından uzaklaştırılması

-Tören için toplanan kalabalık

-Kaymakamın konuşması

-Halk oyunları

-Tören geçişi

-Protokol üyelerinin halay çekmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

HD - (Süre: 2.39 Dk / 288 MB)

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Hayatı çöpte bulduğu kitapla değişti

Kayseri\'de Batuhan Yüksel\'in (23) hayatı çocukluk döneminde çöp konteynerinden kağıt toplarken bulduğu kitapla değişti. Şimdi yüksek lisans öğrencisi olan Yüksel, satın aldığı ve çöplerden topladığı, içinde 100 yıllık tarihe sahip kitapların da bulunduğu kitapçıda hem kendisi okuyor, hem de öğrencilere kaynak sağlıyor.

Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Tennuri Mahallesi\'nde içinde 10 bine yakın kitap, dergi, fotoroman ve ansiklopedinin bulunduğu kitap dükkânın işletmeciliğini yapan ve burayı \'2\'nci el kitapların müzesi\' olarak adlandıran Batuhan Yüksel, kitaplara olan ilgisini şöyle anlattı:

\"Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Kitaplara ilgi duymamın nedeni, çocukluk dönemimde çöplerden kağıt toplarken bulduğum Emile Zola\'ya ait 1943 yılı baskılı \' Nana\' isimli kitap oldu. Bulduğum kitap, benim kitaplara olan bakışımı değiştirdi. Üniversitede hafta sonları çalıştığım bu sahaf evini bir süre sonra devraldım. 10 bine yakın eserin yer aldığı dükkânımda bulunan kitapların hepsi 2\'nci el olup, çöp konteynerlerinden, hurdacılardan, bitpazarlarında ve hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının sattığı kütüphanelerden topladım. Hepsinin bakımını temizliğini yapıyor, raflara öyle koyuyorum. Sahaf dükkânımı 2.el kitapların huzurevi olarak isimlendiriyorum\" dedi.

\"100 YILLIK YAZILI ESERLER NAFTALİNLE KORUNUYOR\"

Dükkânında baskı tarihi 100 yılı aşkın Osmanlıca olmak üzere farklı dillerde birçok taş baskı eserin bulunduğuna olduğuna dikkat çeken Yüksel, \"Çalıkuşu\'nun ilk baskısı olmak üzere birçok kitap var. Tarihi 100 yılı aşkın olan eserleri, naftalinlere sararak böceklerden korumak için özel bir çantada saklıyorum. Çok fazla kitap okuyan biri değildim. Ancak, okuduğumda ne kadar cahil kaldığımı düşünerek üzülüyorum. Burada roman ve kitapların yanı sıra farklı türde birçok kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı eserler var. Kitapları değerine göre alıp satıyorum. Ancak, orta ve lise öğrencilerinin dönem ödevleri, yüksek lisans bitirme tezleri için sahafa gelen öğrencilere kaynak bulabilmek için ücretsiz olarak yardım ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kitap tutkunu sahafın çöpten kitap toplaması

- Topladığı kitaplarla dükkanını açması

- Kitapların temizliğini yapması ve raflara dizmesi

- Sahaf Batuhan Yüksel ile röportaj

- Sahaf dükkanında yer alan kitaplardan ve taş baskı eserlerden görüntü

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

5 dakika 27 Saniye / 610 MB

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Bolu\'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Bolu\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yılı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Bolu\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Bolu Valisi Aydın Baruş, makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Demokrasi Meydanı önünde düzenlenen programa geçildi. Programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, CHP Milletvekili Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bolu Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Metin Eştürk askeri araç üzerinden törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Programda halk oyunları gösterileri düzenlenirken, günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve kompozisyon okundu. Törende, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, okulların ve askerlerin bando eşliğinde yaptığı resmi geçidin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören alanı

-Askeri araçla halkın selamlanması

-Şiirler

-Halk oyunları

-Resmi geçit

-Detaylar

Süre: 02.33-Boyut:287MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Emniyet şeridine takılan bisikletli yaralandı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ayrılan alana giden yolda gerilen naylon şeride takılarak yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı.

Çorum\'un Osmancık ilçesi\'nde Cumhuriyet Bayramı kutlama alanına çekilen emniyet şeridine takılan bisiklet sürücüsü Nurettin İmrek (73) dengesini kaybederek yere düşerken bisikleti de orta refüje çıktı. Düşmenin etkisiyle başını asfalt yola çarpan İmrek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı adam ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olması üzerine Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıdan detay

-112 ekibinin müdahale etmesi

(SÜRE:1.24 Dk) BOYUT:173 MB)

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)

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Cumhuriyet Bayramı Kayseri\'de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet\'in ilanının 95. yıldönümü kutlamaları Kayseri\'de coşku ile yapıldı. Cumhuriyet meydanını dolduran vatandaşlar, geçit törenini ilgi ile izledi.

Kayseri Valiliği\'ndeki tebrikat törenine Vali Süleyman Kamçı,CHP Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy,Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ercan Teke ile il protokolü katıldı. Kutlamaların ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene okullar, askeri birlikler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Halk oyunları gösterisi ardından yapılan resmi geçti de en çok alkışı 1\'inci Komando Tugayı\'na mensup, kamuflajlı ve yüzleri boyalı mavi bereli komandolar aldı. Kutlamaların yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerek, bayrama ellerine aldıkları ay- yıldızlı bayrakla katılan çocuklara törene renk kattı. Törende yapılan konuşmalar işitme engelliler için işaret dili ile anlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Kayseri Valiliği tebrik töreni

- Cumhuriyet Meydanı töreni alanı genel ve detay görüntü

- Halk oyunları gösterisi

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı\'nın konuşması

- Resmi geçit

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

DV 1 Dosya 3 dakika 59 Saniye / 446 MB

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Çanakkale\'de 29 Ekim coşkusu

Çanakkale\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Çanakkale Boğazı\'nda, Sahil Güvenlik ile deniz polisi botları ve Kıyı Emniyeti römorkörleriyle yapılan gösteri, kutlamalara renk kattı.

Çanakkale\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, saat 10.00\'da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi\'nde başlandı. Tören öncesi Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan valilikte tebrikleri kabul etti. Caddedeki törene Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Tavlı, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Uça, tören alanında yürüyerek gazilerin, askerlerin ve kent sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, kalabalık arasından bir çocuk, baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuğa hemen müdahale edildi.

\'BERABERLİK İÇİNDE YÜRÜYORUZ\'

Çanakkale halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Vali Orhan Tavlı, \"Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede, büyük umutla ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği dirilişin sembolü, cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi; rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Çanakkaleli hemşerilerimin; yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı\'nı içtenlikle kutluyorum\" diye konuştu.

Vali Tavlı\'nın konuşmasının ardından öğrenciler; şiirler okudu, gösteri sundu. Törende, \'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali\' için çeşitli ülkelerden Çanakkale\'ye gelen dans gruplarının gösterileri büyük beğeni topladı. Kordondaki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi. Kutlamaların ardından Çanakkale Boğazı\'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi botları ve Kıyı Emniyeti\'ne ait römorkörlerle gösteri yapıldı. Çanakkaleliler boğazdaki gösteriyi ilgi izledi.

Öte yandan kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Kutlamalar kapsamında, saat 19.00\'da fener alayı düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-29 Ekim kutlamalarından görüntü

-Protokolün asker, halk ve öğrencilerin bayramını kutlamasından görüntü

-Saygı Duruşu sırasnda baygınlık geçiren çocuktan görüntü.

-Vali Orhan Tavlı konuşma görüntüsü

-Halk Oyunu gösterileri görüntüsü

-Resmi Geçit töreninden genel ve detay görüntüler

-Çanakkale Boğazındaki gösteriden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 4 dakika 49 saniye. 534 MB.

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Adapazarı\'nda Cumhuriyet coşkusu

Adapazarı\'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Adapazarı\'nda, Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü Atatürk Bulvarı\'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Beldiye Başkanı Zeki Toçoğlu, 7. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Kenan Sofuoğlu, Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Program Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu\'nun askeri araç üzerinden vatandaşı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Sakarya Valisi irfan Balkanlıoğlu, Türkiye\'nin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece dünyanın süper güçlerine karşı koyabileceğini belirterek, \"Atatürk\'ün bize en güzel hediyesi, bugün kutladığımız Cumhuriyet\'tir. Cumhuriyet\'in olmadığı, Cumhuriyet\'le yönetilmeyen halkın kendi yöneticilerini seçmediği, babadan oğla iktidarın devam ettiği ülkelerde hala günümüzde devam edenler var. Konsolosluğa adam geliyor adamı orada vahşice katledebiliyorlar. Biz eksiklerimizde olsa, demokrasisi olan yöneticilerin seçimle geldiği, beğenilmeyen yöneticilerin de seçimle gittiği güzel bir rejime kavuştuk. Bu sayede bölgede örnek bir ülke konumundayız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aynı 1. Dünya Savaşında düşmanı yendiği gibi gittiği olay devam edecektir. Bizimle hiçbir dünyanın süper gücü dahil baş edemeyecektir ve gücümüze güç katacağız ama içimizde etnik kökene dini değerlere dayalı ayrışmalar olursa o zaman tehlike büyük.\" dedi.

Tören için trafiğe kapatılan bulvara akın eden yüzlerce Sakaryalı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyetin 95\'inci yıldönümünü kutladı. 7\'den 70\'e herkes söylenen marşlara eşlik ederek kent merkezinde rengarenk görüntüler oluşturdu. Askeri birlikler, kamu kurumları, kolluk kuvvetleri, kent genelindeki ilkokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, spor kulüpleri ve bir çok sivil toplum kuruluşu üyesi tören geçidinde kortej eşliğinde yürüdü. Kutlama programı, tören geçidinin ardından son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören alanı

-Protokolün selamlaması

-Vali konuşma

-Vatandaştan detay

-Tören geçidi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA)

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Hatay\'da, 29 Ekim coşkusu

Hatay\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Hatay Valisi Erdal Ata\'nın tebrikleri kabulüyle başlanan programa, kent merkezindeki meydanda devam edildi. Vali Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, halkı ve korteje katılan grupları selamladı. Meydandaki programda konuşan Vali Ata, \"\'Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir\' diyen Atatürk, tarih boyunca büyük devletler kurarak hür ve bağımsız yaşamış büyük Türk milletinin, varlığına ve bağımsızlığına kast edenlere asla boyun eğmeyeceğini çok iyi biliyordu\" dedi.

Vali Ata\'nın konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam edilen kutlama töreni, kortej geçişiyle sona erdi.



Görüntü Dökümü

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- Hatay Valısı Ata\'nın tebrıklerı kabulu

- Kortej alanından genel goruntu

- Valı Ata, Garnızon Komutanı P. Albay Gurbuz ve Buyuksehır beledıye baskanı Savas\'ın halkı selamlaması

- Saygı durusu ve Istıklal Marsı\'nın Okunması

-Vali Ata\'nın konuşması

- Kortejden genel ve detay goruntuler

SÜRE: 03\'00\" BOYUT: 336 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

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Konya\'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Konya\' da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü nedeniyle Ferit Paşa Caddesi\'nde kutlama töreni düzenlendi. Ellerine Türk bayrağı alan çocuklar aileleriyle birlikte töreni izlemeye geldi. Halk törene yoğun ilgi gösterdi. Konya Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tören için hazırlanan askeri araçla halkın bayramını kutladı. Ardından Vali Canbolat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende halk oyunları gösterisi ve askeri tören geçişi büyük alkış aldı. Askerlerin geçişi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanından detay

_ İzleyenlerden detay

- Halk oyunları gösterisi ve tören geçişi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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Diyarbakır\'da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Diyarbakır\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95\'inci yıl dönümü düzenlenen törenler ile coşkulu bir şekilde kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törenler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla\'nın Valilik\'te tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Valilik önünden geçen İnaloğlu caddesinde düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, 7\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Blediye Başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

\"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, BİRLİK VE BERABERLİKTİR\"

İnaloğlu caddesindeki tören, Vali Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla\'nın askeri araca binerek törene katılanların bayramlarını kutlaması ile başladı. Törene katılarlar da protokolü alkışlayarak, ellerindeki bayraklarla coşku gösterisinde bulundu. Şiirlerin okunduğu törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet bayramının 95\'nci yılını kutlayarak, \"Kardeşliğimizi bozmak isteyenler karşısında, ve şüphesiz onların iç ve dış ihanet şebekleri karşısında en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Diyarbakır\'da birlik ve beraberliğimizin, bu büyük yürüyüşümüzün geleceğe, kutlu yürüyüşümüzün çok önemli katkı sunan çok kalbi ve mührü bir şehirdir\" dedi.

Kutlamalarda, halk oyunları ekibinin folklor gösterisi sonrasında 7\'nci Kolordu Komutanlığı bandosu mini bir konser verdi. Daha sonra törende kortej yürüyüşü yapıldı. Tören bitiminde ise aralarında atak helikopterlerinde bulunduğu helikopterler geçiş yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Törene katılanlar

-Protokolün geçişi

-Vatandaşların coşku gösterisi

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Halk oyunları ekibinin gösterisi

-Bandonun konseri

-Kortej geçişi

-Helikopterlerin geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

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Sivas\'ta 29 Ekim coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 95\'inci kuruluş yıl dönümü Sivas\'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Davut Gül\'ün makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Tören programı ise İnönü Bulvarı üzerindeki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde yapıldı. Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın tören aracı ile halkın bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, \"1919 tarihinde Sivas\'ta gerçekleşen Sivas Kongresi; alınan kararları kadar Sivaslıların, el ele verip, ortak hareket edebilmesi açısından da son derece önemlidir. Yurdun dört bir yanının düşmanlarca işgal edildiği bir dönemde Sivaslılar, birlik ve beraberlik içerisinde olmuş, bağımsız yaşama azim ve kararlılığından ödün vermemiştir. Böylesi bir dönemde tek bir vücut olan yiğit Sivas halkı, tüm baskı ve zorlamalarına rağmen Mustafa Kemal Atatürk\'ü 108 gün boyunca bağrına basmış, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Sivas Kongresi\'ne ev sahipliği yapmış, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara\'da Cumhuriyet\'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk milletinin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her koşulda korumak ve savunmak, gelecek kuşaklara cumhuriyetin temel değerleriyle yoğrulmuş güçlü yarınlar bırakmaktır\"dedi.

Konuşmanın ardından şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ardından halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar geçit töreni ile son buldu.

Suşehri ilçesinde ise halk pazarında düzenlenen törende, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımının gösterisi ilgi çekti.

Görüntü Dökümü:

-Kutlama programından görüntüler

-Valinin konuşması

-Gösteri ve geçit programı

-Suşehrinde İmam hatip ortaokulu mehter takımının gösterisi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)



