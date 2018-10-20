DHA YURT BÜLTENİ 8

Berger\'den Kaşıkçı açıklaması, \"Adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz\"



Taylan YILDIRIM / SELÇUK (İzmir), (DHA) - AVRUPA Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti\'ni ziyaret eden AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra ortadan kaybolması ve son oralak öldüğünün açıklanmasıyla ilgili olarak, \"Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



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(ÖZEL) - 9 ailenin yaşadığı mezra elektriksiz

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünün Hasanlar mezrasında yaşayan 9 aile, hayatını elektriksiz sürdürmeye çalışıyor. 13 öğrencinin gaz lambasıyla ders çalıştığı mezrada üretilen süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal ürünler de soğutucu kullanılamadığı için bozuluyor.

Gölbaşı merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Hamzalar köyüne bağlı 9 ailenin yaşadığı Hasanlar mezrasında elektrik bulunmuyor. Evlerin gaz lambalarıyla aydınlatıldığı mezrada yaşayanlar, elektrik bağlanması için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşların ürettiği süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal ürünler de soğutucu kullanılamadığı için bozuluyor.

Hamzalar Muhtarı Asaf Geçeci, elektriksiz kalan nadir yerleşim yerlerinden olduklarını belirterek, \"Burada elektrik olmadığı için çocuklar Hamzalar köyünde birilerinin yanında kalmak zorunda kalıyorlar, ailelerinin yanına gelemiyorlar, hafta sonu geliyorlar. Mezramızın yolu bozuk olduğu için minibüsler buraya gelmek istemiyorlar. Burada toplam 9 hane yaşıyor. Yaz-kış burada kalıyorlar. Bu mezra en az 150 yıllık mezradır. Hamzalar köyüne elektrik geleli 35 yıl olmuş ancak Hasanlar mezrası elektrikten mahrum bırakılmış. Son 4 yıldır da ben bu konu ile uğraşmaktayım. Konudan ilgili makamların, siyasetçilerin ve bürokratlarımızın tamamının haberi var. Milletvekillerimiz de haberdar. Elektrik müracaatımız sırasında benden istenen evrakları tamamlamak için ilgili kurumların tamamına gittim ve tamamından buraya memurlar getirdim. Hepsinin elektrik getirilmesiyle ilgili olumlu olarak tuttuğu raporlar mevcut. Ne istedilerse yaptım. Elektrik istiyoruz\" dedi.

Ürettikleri hayvansal ürünleri gününde satmadıkları halde çöpe atmak zorunda kaldıklarını ifade eden 5 çocuk annesi Songül Görmemiş ise \"Çocuklar ders çalışamıyorlar. Elbiselerini ütüleyemiyorum, ütüsüz elbiselerle okula gönderiyorum. Burayı terk edip gidemiyorum. Sütümüz, yoğurdumuz bozuluyor. Satmaya götürdüğümüzde bozulduğu için almıyorlar, döküyoruz. Elektriğimizi istiyoruz\" diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Erkan Görmemiş de \"Bu şartlar altında üniversite sınavlarına hazırlanamıyorum. Gölbaşı\'nda kalıyorum, bu da benim için zor oluyor. Elektriğimiz olsa burada hep beraber toplanır, beraber ders çalışırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhtar Asaf Geçeci’ nin konuşması

- Hasanlar mezrasından görüntüler

- Vatandaşlarla röp.

- Öğrenci taşıyan servisin mezraya öğrencileri getirmesi

- Öğrencilerin gaz lambası ışığında ders çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

720 MB

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10 yıldır çektiği rahatsızlıktan 15 dakikalık işlemle kurtuldu

FRANSA\'da yaşayan Hüseyin Karakaya (60), yaklaşık 10 yıldır çektiği rahatsızlığından Sivas\'ta özel bir hastanede şah damarının ameliyatsız açılma yöntemi ile kurtuldu.

Evli 3 çocuk babası Hüseyin Karakaya\'nın, yaklaşık 10 yıldır başındaki uyuşukluk ve gözünün bulanık görmesi rahatsızlığı bulunuyordu. Fransa\'da gittiği hastanelerde çare bulamayan Karakaya dün tedavi için memleketi Sivas\'a geldi. Sivas\'a gelir gelmez Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji bölümünde muayene olan Karakaya\'ya beynindeki şah damarının yüzde 80-90 oranında tıkanık olduğu teşhisi kondu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu tarafından yaklaşık 15 dakika süren şah damarının ameliyatsız açılma yöntemi ile beynine stent takılan Karakaya sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Yapılan işlem sonrası kendisini 18 yaşında gibi hissettiğini belirten Karakaya \"Kafamda uyuşukluk vardı. Yıllardır çekiyordum ve yeğenime randevu aldırdım. Fransa\'da acilde 12 saatte ancak bana sıra geliyordu, burada beni 12 saatte ayağa kaldırdılar. Allah razı olsun doktorumuzdan ve ekibinden. Çok mutluyum ve ayaktayım. Ondan önce başım uyuşuyordu, gözümün biri bulanık görüyordu, şimdi bir şey hissetmiyorum. Kendimi sanki 18 yaşında gibi hissediyorum. Dün yapıldı, bugün ayağa kalktım. Fransa\'da 10 sene hastaneye gittim geldim hastalığımı bulamadılar. Kalbime baktılar, bir şey bulamadılar. En sonunda ya felç kalmanın ya da alzheimer olacağım onun hesabını yapıyordum\" dedi.

Hasta hakkında bilgi veren Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, nadir yapılan bir işlem uyguladıklarını belirterek, \"Hastamız başta dönme, yürümede güçlük çekmek özellikle yürüme hissinde bir bozulma, boşlukta ya da pamuğun üzerinde yürüyormuş gibi bir hissi vardı. Bu durumlar genellikle beyinle ilgili rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Biz buna yönelik tetkikleri yaptık. Uzun yıllar tansiyonu olan, ama ilaçlarını kullanamamış bir hastaydı. Biz anjiyoda hem kalp damarlarına hem de beyin damarlarına baktık. Kalp damarları iyiydi, onun için ilaç yazdık lakin beyin damarının birinde yüzde 80-90 gibi ciddi bir darlığı vardı. Beyin burada beslenemediği için bir takım faaliyetlerini tam olarak yerine getiremiyordu. Hastamıza açık cerrahi ile bu damarın açılıp bu plağın oradan temizlenmesi veya damarın hiç açılmadan kasıktan anjiyo yöntemi ile stent konularak açılmasını önerdik. Hastamız buradaki kararını doğal olarak daha hızlı iyileşme süreci olduğu için anjiyodan yana kullandı. Dün hastamızı biz anjiyo laboratuvarına aldık. Kasığından girerek beyin damarının içerisine girip stentini taktık. İşlem açık cerrahiye göre hastanın konforu anlamında daha başarılı ve damarda tam açıklığın sağlanabildiği bir işlem. Nadir yapılan bir işlem. Nedeni, malzemenin pahalı olması ve bu konuda deneyimlerin az oluşu\" diye konuştu.

Özellikle by-passlı, felç geçirmiş, kalp damarında darlık olan insanlar, baş dönmeleri ya da elde, kolda, yüzde uyuşmalar gibi şikayetleri olanlara, boyun damarlarını ultrasonla kontrol ettirmelerini tavsiye eden Erdoğu, \"Ne yazık ki biz ölüm riski olduğu için daha çok kalp krizinden korkuyoruz. Lakin beyinle ilgili hastalıklar da oldukça sıkıntılı. Çünkü hastaların uzun süre yatağa bağlanmalarına, bir takım organların kaybına, elde, ayakta tutmama gibi sıkıntılara sebep oluyor\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneden görüntüler

-Hastanın görüntüsü ve açıklamaları

-Doktorun açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Ekim ayında deniz keyfi

ANTALYA\'da, sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahilinde deniz keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Antalya\'da, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler sahili doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilene gelenler, hep yüzdü hem de güneşlendi. Sahile gelen kent sakinlerinin bir kısmı sahil boyunca uzanan yürüyüş parkurunda yürürken kimileri de çocuklarıyla parkta oyun oynadı.

Didim\'den Antalya\'ya tatile gelen Reşat Derici, \"Deniz, havadan daha sıcak. Mustafa Kemal Atütürk\'ün dediğini gibi Antalya dünyanın en güzel şehri\" dedi.

Rusya\'dan ailesiyle tatile gelen Kseiia Guseva (31) ise Antalya\'yı çok sevdiğini belirterek, \"Biz buraya daha önceden de geldiğimiz için çok seviyoruz. Deniz temiz ve her şey çok güzel. Ancak bebeğim için biraz soğuk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilden genel görüntü

-Denize giren çocuk ve insanlardan görüntü

-Şişme yatakta yatan turistlerden görüntü

-Salıncakta sallanan insanlardan görüntü

-Anne ile bebeğinin denize girme görüntüsü

-Röp Keseniia Guseva ile röp

-Reşat Derici ile röp

-Detaylar

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Aslı DURAN/ANTALYA,(DHA)

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Edirne\'de 160 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de tava ciğeri işletmecisi Bahri Dinar, 300 liray satın aldığı 160 kilo ağırlığındaki kabağı işyerinde sergiliyor.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 300 lira ödeyerek Karaağaç Mahallesi’nde bir bahçıvandan satın aldığı kabağı, müşteri çekmek için işyerinde sergiliyor. Yaklaşık 4 kişinin taşımakta zorlandığı kabağı işyeri önünde sergilemesiyle müşterilerin fotoğraf ve özçekim yapmasıyla ilgi odağı olan dev kabak 1 ay kadar sergilenmesinin ardından kesilerek kabak tatlısı yapılacak. Yaklaşık 6 yıldır kentte yetişen en büyük kabağı satın alarak sergilemesinin ardından tatlı yaparak müşterilerine ücretsiz dağıttığını söyleyen Dinar, \"Geçtiğimiz yıl 120 kilo ağırlığında kabak yetişmişti. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimiz de bu yıl ki kabağımız 160 kilo ağırlığında. Bu ayrıca bir rekor. Bu yıl kentte geçmiş zamanların en büyük kabağı yetişmiş oluyor. Daha büyüğüne biz denk gelmedik. Kabağın yanında ayrıca bu yıl dev karpuzlarımız var. Yunanistan sınırındaki Karaağaç mahallemizde yetişen bu dev karpuzları da reçelini yapacağız. Kabak ve karpuzlarımnız yaklaşık 1 ay sergilenmesinin ardından tatlısını yaparak müşterilerimize ücretsiz dağıtımını yapacağız.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dev kabaktan genel

Vatandaşın fotoğraf çekilmesi

Bahri Dinar\'dan genel detay

Kabaktan detay

Bahri Dinar ile röp.

Farklı açılardan görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)