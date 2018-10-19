DHA YURT BÜLTENİ 8

Şehit Bedirhan Mustafa bebeğe, mezarında doğum günü

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK\'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte 10 aylıkken şehit olan Mustafa Bedirhan\'ın ilk yaş gününde babası Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, mezarını ziyaret ederek oğlunun doğum gününü kutladı. Baba Karakaya, \"Oğlumun cenneteki ilk yaş günü kutlu olsun\" dedi.

31 Temmuz\'da Yüksekova\'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya\'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve bebeğinin cenazeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katıldığı törende Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Şehit eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ailesi ile birlikte, yaşasaydı bugün 1 yaşına girecek olan şehit oğlu Mustafa Bedirhan\'ın ve eşinin mezarlarını ziyaret etti. Baba Karakaya, mezarında oğlunun doğum gününü kutladı. Mustafa Bedirhan\'ın mezarını balonlarla ve çiçeklerle süsleyen Karakaya, oğlunun ev çok sevdiği ayıcık ve kepçe oyuncaklarını da doğum günü hediyesi olarak mezarının üstüne bıraktı. Karakaya, eşi Nurcan ve oğlu Mustafa Bedirhan\'a şiirleri mezar tahtalarına yapıştırdı.

\'CENNETTEKİ İLK YAŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN\'

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya oğlunun doğum gününü kutlayarak \"İlk önce cennetteki ilk yaşı kutlu olsun, Peygamber efendimizle, meleklerle ve diğer aziz şehitlerle birlikte cennette ilk yaşını kutluyor. Birlikte kutlasaydık olurdu ama Rabbim böylesini hayırlı kılmış, böylesini kaderimize yazmış ve doğum gününü en güzel yerde kutluyor. Biz her ne kadar da kutlayacak olsak da Rabbim ona vermiş olduğu hediye ve vermiş olduğu mertebe gibi kutlayamayacaktık. Allah şehadetini kabul etsin. Cennetteki ilk yaşı kutlu olsun. Bedirhan ve Nurcan\'ıma içimden geçenleri yazdım. Doğum gününe dair birkaç bir şeyler yazdım. Bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Geliyoruz, kabirlerini ziyaret ediyoruz, dua ediyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Çocukluğundan beri küçük ayıcıkla oynuyordu, en çok sevdiği, en çok oynadığı oydu. Biraz kendine geldikten sonra da bilhassa Hakkari\'de kepçesiyle oynuyordu. Onları getirmek istedik. Orada, cennette daha güzelleriyle oynuyordur eminim. İnşallah Rabbim şefaatine nail eyler, bizi tekrardan cennetinde kavuşturur. Buradan tüm geçmiş şehitlerimizin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Benim çocuğum melekti zaten inşallah annesinin elinden tutuyordur bizim de elimizden tutar. Doğum günü kutlu olsun\" dedi.

\'SEN MİNİK ŞEHİTSİN\'

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya oğluna yazıp mezar tahtasına astığı mektupta ise \"Ey oğlum, can oğlum, sen daha 9 aylıkken Rabbim seni yanına çağırdı. Seni şehadet ile onurlandırdı. Burada hem acıyı hem gururu verdi. Allah\'ım, Rabbim ne verirse hayırlısını versin. Üzülme, sen minik şehitsin. Annen ve bana iyi bak. Cennet yaşın kutlu olsun. Bedirhan Mustafam, kendisi küçük, yüreği kocaman bebeğim. Cennetin bahçelerindeki annen ve meleklerle olan ilk yaşın kutlu olsun. Kavuşmak dileğiyle\" ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET

Bu arada Lokman Hekim Teknik ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de Mustafa Bedirhan bebeğin doğum gününü mezarı başında dua okuyarak kutladı. Öğrenciler burada gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık öğretmeni İrem Kılıç \"Lise olarak ziyaret etmek istedik. Değerler eğitimi çalışmamız vardı. Haftaya yapmayı planlıyorduk ama Bedirhan bebeğin doğum günüymüş, o yüzden bugün gelmek istedik. Allah sabır versin ailesine\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mezardan görüntü

-Babası ve ailesinin mezarları çiçek, belon ve oyuncaklarla süslemesi

-Babasının konuşması

-Mezarına astığı mektup

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Dua edenler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA)



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Adıyaman\'da öldürülen teröristler \'fotokapan\' ile görüntülenmiş

ADIYAMAN\'da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığı\'nın terör arananlar listesinde Gri kategoride bulunan \'Zülfikar\' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK\'lı terörist Yusuf Tunç (34) ile tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in oğlu \'Soreş Semsur\' kod adlı Murat Özdemir\'in, etkisiz hale getirilmeden önce \'fotokapan\' ile görüntülendikleri ortaya çıktı.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos\'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç\'un evindeki aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar bulundu.

Güvenlik güçlerinin incelemesinde kadının oğlunun da İçişleri Bakanlığı\'nca aranan teröristler listesinde Gri kategoride aranan, örgütün sözde bölge sorumlusu \'Zülfikar\' kod adlı Yusuf Tunç olduğu saptandı. Annesine yazdığı mektuplarda ilaç ve gıda istediği belirlenen teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon çalışma başlatıldı.

\'FOTOKAPAN\' İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara\'dan gelen özel birlikler tarafından kırsala kurulan \'fotokapan\' ile teröristlerin yerleri belirlendi. \'Fotokapan\'da teröristler Yusuf Tunç ile Murat Özdemir\'in ellerinde tüfeklerle yürüdükleri görüldü. Askerlerin \'Teslim ol\' çağrısına ateşle karşılık veren 4 teröristten, 2\'si çıkan çatışmada öldürülürken 2\'si ise kaçtı. Teröristlerin öldürülme anı ise askerin kamerasından saniye saniye görüntülenilirken, yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristlerin, 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç\'un oğlu olan İçişleri Bakanlığı\'nca aranan teröristler listesinde gri kategoride aranan \'Zülfikar\' kod adlı ve bölge sorumlusu Yusuf Tunç, olduğu anlaşıldı. Tutuklanan annesi Şehriban Tunç\'un evinde yapılan aramada ise terörist oğlunun, kendisine yazdığı mektuplar bulundu. Yusuf Tunç\'un mektuplarda, annesinden, acil olarak yiyecek, içecek, ağrı kesici ve antibiyotik ilaç göndermesini istediği ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş\'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil\'e giderek örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını yazdığı ortaya çıkmıştı.

\'AİLE BOYU TERÖRİST ÇIKTILAR\'

Diğer öldürülen teröristlerin ise İçişleri Bakanlığı\'nın terör arananlar listesinde Gri kategoride bulunan 4 askerin şehit olmasının ardından cebinden \'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer\' yazılı not kağıdı çıkan ve 19 Ağustos\'ta tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in oğlu \'Soreş Semsur\' kod adlı Murat Özdemir olduğu belirlendi. 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir\'in, PKK\'ya katılıp \'Roza Semsur\' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir\'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi\'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı. Özdemir\'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir\'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre\'ye yerleştiği belirlendi.

ÖLDÜRÜLME ANLARI KAMERADA

Gri kategoride bulunan \'Zülfikar\' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK\'lı terörist Yusuf Tunç ile birlikte Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir\'in oğlu \'Soreş Semsur\' kod adlı Murat Özdemir\'in etkisiz hale getirildikleri çatışma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerin PKK\'lıları etkisiz hale getirme görüntüsü

- Jandarma önlem alması

- Operasyon alanı

- Kuvvetlerin zırhlı araçlar ile ilerlemesi

- PKK\'lıların yaktığı şantiye

- El yapımı patlayıcının patlatıldığı yer

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

260 MB

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Otomobilden çanta hırsızlığı kamerada

KONYA\'da motosikletli 2 kişi, park halindeki hafif ticari aracın kapısını zorla açıp, içinde yaklaşık 400 lira para ve kredi kartı olan çantayı alıp, kayıplara karıştı. O anlar bir işlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 15 gün önce merkez Meram ilçesi Karaman yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletleriyle park halindeki hafif ticari aracın yanına gelen iki kişi, bir süre etrafı gözetledi. Şüphelilerden motosiklet sürücü, gözetlemenin ardından arkasında oturan arkadaşının başına tokat atıp, motosikletten inmesini istedi. Motosikletten inen şüpheli araç trafiğine aldırış etmeden hafif ticari aracın sürücü kapısını zorla açıp, içinde para ve kredi kartları olan çantayı alıp kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin motosikletle, hafif ticari aracın yanına gelmesi

- Sürücünün, arkaasında oturan arkadaşının başına tokat atması

- Diğer şüphelinin tokat üzerine motosikletten inip, hafif ticari aracın kapısını açması

- Çantayı alıp kaçmaları

(KJ:Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Foça Film Günleri açılış filmleriyle başladı

İZMİR\'in Foça ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Günleri, \'Govan Genç\' (Govan Young) ve \'Jerash Savaşı\' (Battle of Jerash) isimli açılış filmlerinin gösterimiyle başladı.

Foça\'da, Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Günleri başladı. 21 Ekim Pazar günü akşamına kadar sürecek etkinlikte, Türkiye ile birlikte 12 farklı ülkeden 30\'a yakın filmin gösterimi yapılacak. Ayrıca yönetmenler, arkeolog ve sanatçılarla söyleşiler ile kültür gezileri yapılacak. Gösterimlerin de yapıldığı Reha Midilli Kültür Merkezi\'ndeki açılış törenine; Foça Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ, bazı belediye meclis üyeleri, etkinliklere destek veren kişi, kurum ve kuruluşların temsilcileri, filmleri gösterilecek yönetmenler, arkeologlar, tarih ve sanatseverler ile Foçalı vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan etkinlikler genel koordinatörü Deborah Semel Demirtaş, \"İzlenecek filmlerde görüleceği üzere insan olarak kültürel mirası korumak, o kültürün doğduğu doğal çevreyi korumakla mümkündür. Doğayla, kültürel miras birlikte korunmalıdır\" dedi.

Belediye Başkanı Demirağ ise yoğun katılımın, iyi hazırlığın göstergesi olduğunu belirterek, katılımcılara ve katkı verenlere teşekkür etti.

Gösterimi gerçekleştirilecek ilk filmin İskoçyalı yönetmeni David Archibald, \'Govan Young\' filmini yaparken, daha çok bölgede yaşayanların tarihle bağlarını güçlendirmek, yerel tarihlerini öğrenmelerini sağlamak ve arkeolojik bulgulara ilgilerini çekmek istediklerini, ancak filmin 20\'nin üzerinde uluslararası festivalde yer alarak büyük beğeni kazandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından \'Govan Genç\' ve \'Jerash Savaşı\' filmlerinin gösterimi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Reha Midilli Kültür Merkezinden görüntü

- Deborah Semel Demirtaş, Gökhan Demirağ ve David Archibald\'ın konuşmalarından bölümler

- Animasyon geçişler ve açılış filmlerinden bölümler

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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İş güvenliği karavanında minikler, vatandaşı bilgilendiriyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan İş Sağlığı Güvenliği Karavanı\'ndaki minik öğrenciler, öğrencileri ve vatandaşları iş güvenliği konusunda bilgilendiriyor.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından oluşturulan proje kapsamında sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği oluşturmak, topluma iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak, öğrencilere çalışma alanı yaratmak ve uygulamalı bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirmek amacıyla bir karavan oluşturuldu.

Karavan, yangın, ergonomi, mutfak güvenliği, inşaat güvenliği, alanlarında uygulamalı olarak Bolu sokaklarını ve okul bahçelerini geziyor. Bu yıl eğitim öğretim döneminde ilkokul ve anaokul öğrencilerinin ziyaretine açık olacak karavan ayrıca önemli gün ve şenliklerde vatandaşlara da hizmet verecek. Ayrıca karavanın içinde oluşturulan bilgilendirme maketleriyle minik öğrenciler vatandaşlara bilgi veriyor.

Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, karavanın Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade ederek, “Bu karavanda öğrencilerimiz daha çok güvenlik konusuna ilgi çekiyorlar. Ana okullarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde güvenliği çok önemsiyoruz. Önce güvenlik, sonra eğitim diyoruz. O nedenle küçük çocuklarımızın önlerinde uzun bir hayat var. Dolayısıyla okul içinde herhangi bir kazaya maruz kalmaları için böyle çalışmalar yaparak dikkat çekiyoruz. Sadece okullarımızda değil, diğer işyerlerinde de çalışanların iş güvenliğinin iyi olması noktasında bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa düzenlenen karavan bu. Diğer illere de örnek olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz buraya gelerek bu karavanı ziyaret ederek burada eğitimler alıyor. Bu eğitimler de farkındalık oluşturuyor.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karavandan görüntüler

-Öğrencilerin bilgilendirmesi

-Yusuf Cengiz ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Süre: 03.34-Boyut: 401 MB



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Yazar Vakksaoğlu: Çiftler, cep telefonuna baktıkları kadar birbirlerinin gözlerine baksınlar

RİZE\'de, düzenlenen \'Kitap Günleri\' fuarında kitapseverlerle yazarlar buluşuyor. Rize Kitap Günlerine katılan evlilik ve aile üzerine yazdığı kitaplarla bilinen Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, ailelere uyarılarda bulundu. Vakkasoğlu, \"Genç çiftler ekranlara baktıkları kadar kendilerine baksınlar. Ekrana baktıklarından daha çok birbirlerinin gözlerine ve gönüllerine baksınlar. İnternetten kaynaklanan sosyal medya benzeri şeyler aramıza bir duvar gibi girdi. Bu akıllı aletler, bizleri akılsız etti. Bunları bırakıp birbirimizi yeniden keşfedelim\" dedi.

Rize Kitap Günleri\'nde okuyucuları ile buluşan Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, kitap fuarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Vakkasoğlu, \"Rizelilerin kitaplara olan ilgisi beni gerçekten şaşırttı. Özellikle gençler ve hanımefendilerin büyük ilgisi var. Rize\'de okuyan bir kitle olduğunu ve buraya daha fazla gelmem gerektiğini anladım. Rize\'yi eğitim, kültür, sanat ve fikir alanında kitap odaklı kanatlandırma projesi kafamda oluştu. Kitabı sevenlere, sevmeyenlere ama sevmeleri ricası ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Kahramanmaraşlıyım. Bizim hemşerilerde bir Karadeniz muhabbeti vardır. Tarihten beri bir hemşerilik bulaşmıştır buralara. O muhabbetin penceresinden bakarak kucaklarım, hepsine selam olsun.\" dedi.

\'İKİ AYRI CİNS BİR ARAYA GELİYOR\'

Evlilik üzerine yazdığı kitaplara değinen Vakkasoğlu, mutlu bir evlilik için çiftlerin neler yapmaları gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Vakkasoğlu, \"Mutlu evliliğin ilk şartı; kadın -erkek eşitliliğini kabul etmemektir. İki elmanın yarısı diyorlar, aslında öyle değil. İki ayrı cins bir araya geliyor. Birin de olan diğerin de yok. Birbirlerini idare edecekler, kendilerine benzetmeye çalışmayacaklar. Ayrılıklardan, gayrılıklar çıkartmayacaklar, işte bunları yazıyoruz ki ayrılıktan değişik bir armoni ve güçlü bir birliktelik çıkartılabilsin. Evlilik böyle bir sanat, bu sanatı öğrendikten sonra ayrı olmanın yerine birlikte olmanın lezzeti artıyor. Bu konuda en büyük örnek; peygamberimizdir. Kızı Fatma annemiz, Hz. Ali efendimiz ile evlenince, son bir nasihat istiyor. Bir cümle, bir kitap bunu hep anlattım. O söz, \'Kızım Fatma, sen Ali için cariye olmayı göze al ki, o da senin için köle olsun\'. Şimdi ise feministlik geldi, ben \'kraliçe\' olacağım \'kral\' olacağım diyorlar. Kral, kraliçe savaşlarından aileleri kaybediyoruz. Evlilik için tevazü, teslimiyet, gerekiyor. Hizmetkar olmayı öne almamız gerekiyor. Erkek ve kadın birbirlerine yaptıkları hizmeti görmekten şeref duysunlar. Burada birleşmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

\'SOSYAL MEDYA ARAMIZA DUVAR GİBİ GİRDİ\'

Genç çiftlere de evlilik konusunda tavsiyelerde bulunan Vakkasoğlu, \"Genç çiftler; ekranlara baktıkları kadar kendilerine baksınlar. Ekrana baktıklarından daha çok birbirlerinin gözlerine ve gönüllerine baksınlar. İnternetten kaynaklanan sosyal medya benzeri şeyler aramıza bir duvar gibi girdi. Bu akıllı aletler, bizleri akılsız etti. Bunları bırakıp birbirimizi yeniden keşfedelim. El ele, göz göze, diz dize olmayı çoğaltalım. Aile meclisini kurunuz, çoluk çocuğu da içine alınız. Bu aile meclisi, iddia ediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nden daha önemli bir meclistir çünkü iyi bir milletvekili buradan çıkarak oraya gider. Bu meclisi kuramadığımız takdirde toplumu çökertmiş oluruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yazar Vehbi Vakkasoğlu\'nun açıklamaları

Rize Kitap Fuarından görüntüler

Vakkasoğlu\'nun ktapseverlerle diyaloğu

Vakkasoğlu\'nun kitapları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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